HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14 decembrie 2022. Filozoful Costică Brădățan despre spiritul de turmă.   

14 decembrie

Pe 14 decembrie s-au născut Paul Eluard, Stan Smith, Jane Birkin, Raj Kapoor, Radu Beligan, Dumitru Solomon, Aura Urziceanu, Serghei Covaliov.

O zi de trecere. Anul Nou pe stil dacic a trecut, nu în fiecare zi este sărbătoare! În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie, iar în “Kalendar”, după cum am mai spus, o zi de trecere.

În noaptea care a trecut am încercat inutil să văd curentul meteoric al Geminidelor. Am înghețat o oră, aici, în Prahova submontană și nu am văzut niciun meteorit, cu toate că meteoriții Geminidelor sunt, de obicei, strălucitori.

Cu acest curent de meteoriți este o poveste. Meteoriții nu provin dintr-o cometă, ci, cel mai probabil, dintr-o planetă mică, sau un asteroid mai mare, pe nume 3200 Phaethon. Locul de iradiere, adică de unde par că vin meteoriții este puțin la nordul strălucitoarei stele Castor. De fapt fluxul principal al Geminidelor este astăzi, 14 decembrie, la miezul zilei. Numai dacă apare un meteorit enorm, un bolid, se poate face văzut. Și auzit!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, teoria relativității lui Einstein este în pericol! În ultimele decade fizicienii și astronomii au enunțat conceptul pur teoretic, iluzoriu, al existenței materiei negre, prezentă peste tot. Din punct de vedere teoretic numai existența materiei negre ar putea face posibilă teoria relativității generalizate a lui Einstein. Dar toate încercările de a descoperi măcar o particulă de dark matter au dat greș! Dark Matter este și un serial Sci Fi de vreo câțiva ani buni, se vorbește de bine de el, nu l-am văzut, poate…

Ca fapt incontestabil, observat practic, este că lumina se curbează la trecerea pe lângă câmpuri gravifice enorme. De aceea se tot fac observații la eclipsele de Soare. Da, lumina se curbează, apare efectul de lentilă. Atât! Ceea ce nu vi s-a spus până acum, dragi lupi, padawani și hobbiți, de fapt vi s-a ascuns, sau v-au mințit, este că efectul paradoxului temporal, atât de drag romanelor și filmelor Sci Fi, nu există! Adică pe o navă spațială care se deplasează aproape cu viteza luminii, timpul încremenește, trece foarte greu, în timp ce pe Pământ trec sute de ani! Experiențele făcute în spațiu și pe Pământ, aud că și la CERN, nu au evidențiat, până acum, că timpul trece mai încet într-un vehicol cu viteză mare. Dar, se experimentează în continuare, vitezele atinse sunt mult sub viteza luminii. Se postulează, teoretic, că paradoxul temporal, apare NUMAI la viteze apropiate de viteza luminii, viteza maximă în Universul nostru inerțial. Dar în Plurivers? Există o teorie mai generală?

Întrebarea aceasta și-a pus-o Erik Verlinde, un fizician de geniu de la Universitatea din Amsterdam. Și a formulat o teorie nouă a gravitației. Teoria lui nu se bazează pe nedescoperitele și iluzoriile particule ale substanței negre, nu are nevoie de existența lor. Olandezul spune clar că estimarea gravitației unui corp ceresc, de exemplu, trebuie să se facă numai pe baza masei vizibile. Punct! Simplu, frumos, genial – Einstein este trimis la colț! În plus, mai multe alte observații recente contrazic teoria lui Einstein, care nu mai funcționează pe orizontul, pe muchia, unei găuri negre. Mai mult, teoria lui Erik Verlinde nu are nevoie să limiteze viteza la viteza luminii. Poate exista orice viteză de deplasare în Plurivers!

Orice teorie trebuie verificată, este esența științei. Ei bine, Margot Brouwer de la Observatorul Leiden din Olanda, împreună cu colegii ei, a verificat teoria gravitației lui Erik Verlinde la un număr impresionant de galaxii, 33.613. Pornind de la constatarea simplă, că, lumina se curbează cu atât mai mult, cu cât gravitația este mai mare. Le-a luat șase ani de zile!

Rezultatele se găsesc în Buletinul Lunar al Royal British Astronomical Society, apărut pe 12 decembrie 2022. Teoria lui Erik Verlinde se confirmă! Sigur, cu unele observații, se confirmă sigur în cazuri simple, izolate, statice și sferice. Gata cu teoria relativității a lui Einstein, nu este materia neagră, nu este nici relativitate!

Nu aș fi așa de sigur! Teoria conspirației spune altceva. În anul 1927 Einstein termină cea mai genială, dacă se poate spune așa, teorie științifică. Teoria unificată a spațiului, timpului și gravitației. Dacă energia este egală cu masa de înmulțit cu pătratul vitezei luminii, a dat bomba atomică – teoria unificată face posibilă călătoria instantanee la distanțe astronomice, limitată doar la câtă energie se folosește pentru suportarea frecării cu spațiul, motorul gravitațional, teleportarea și încă o sută de procedee fantastice. Einstein, după cum stabilise, i-a trimis manuscrisul miliardarului american Arthur Stilwell, care i-a dat multe milioane în schimb. De atunci datează bunăstarea familiei și a apropiaților lui Albert Einstein, care nu a fost niciodată bogat. Celebru, da! Tot teoria conspirației ne spune ce s-a întâmplat cu neprețuitul manuscris. Cred că v-am povestit altă dată.

Se știe că mulți români sunt geniali! Iată:

Costică Brădățan, un filozof american de origine română, este profesor de științe umaniste la Honors College de la Texas Tech University și profesor onorific de cercetare în filozofie la Universitatea din Queensland din Australia. El este autorul, cel mai recent, În Praise of Failure: Four Lessons in Humility (va apare în 2023). El este editorul de religie/filozofie pentru The Los Angeles Review of Books și editorul fondator a două serii de cărți: Philosophical Filmmakers la Bloomsbury și No Limits la Columbia University Press. Brădățan este cunoscut și apreciat în România, i-au apărut în limba română vreo două cărți, parcă la Humanitas. A scris un eseu din care citez o mică parte, despre spiritul de turmă.

”Uită-te doar la mediul academic, acea turmă vastă de oi”.

– René Girard (1923-2015)

Ai observat cum, când traversezi un drum aglomerat, simți o dorință bruscă de a te grăbi și de a te topi în mulțime? Indiferent dacă vă aflați în Rio de Janeiro sau Bangkok, New Delhi sau New York City, instinctul tău de conservare îți spune că este mai sigur să te aventurezi ca parte dintr-o turmă decât pe cont propriu. Frica ne aduce mai aproape. Dovezile nu sunt doar anecdotice. Când suntem în turmă, experimentele de neuroimagistică arată o activare crescută în zona amigdalei creierului, unde frica și alte emoții negative sunt procesate. Deși te poți simți vulnerabil și expus pe cont propriu, a face parte din turmă îți oferă un sentiment distinct de protecție. Știi, în curajul tău că, în mijlocul altora, riscul de a fi lovit de o mașină este mai mic pentru că este cumva distribuit între membrii grupului. Dacă nu vine vreun musulman cu un camion, nota subsemnatului. Cu cât sunt mai mulți, cu atât riscul este mai mic. Există siguranță în cifre. Și mult mai mult decât simpla siguranță.

De asemenea, spiritul gregar vine cu un sentiment îmbătător de putere: ca membri ai unei mulțimi, ne simțim mult mai puternici și mai curajoși decât suntem de fapt. Și uneori acționăm în consecință. Aceeași persoană care, singură, nu ar „răni o muscă” nu va ezita să incendieze o clădire guvernamentală sau să jefuiască un magazin de băuturi alcoolice atunci când face parte dintr-o masă furioasă. Cei mai blânzi dintre noi pot face cele mai răutăcioase comentarii ca parte a unei găști online. O turmă poate face minuni de transformare psihologică în membrii săi individuali; în cel mai scurt timp, normalul se transformă în nebunie, prudența în nechibzuință, decența în sălbăticie. Odată prins în vârtej, este extrem de dificil să te abții: vezi că este datoria ta să participi. Orice act de linșare, antic sau modern, literal sau pe rețelele sociale, afișează această caracteristică. „O crimă împărtășită cu mulți alții, nu este doar sigură, este și permisă” Mulțimile și puterea (1960).

De asemenea, turma poate oferi membrilor săi un sentiment disproporționat al valorii personale. Indiferent cât de goală sau mizerabilă ar fi altfel existența lor individuală, apartenența la un anumit grup îi face să se simtă acceptați și recunoscuți – chiar respectați. Nu există nicio gaură în viața personală, oricât de mare ar fi, pe care devotamentul intens al cuiva pentru tribul său să nu-l poată umple, nicio traumă pe care nu pare să o vindece. De aceea, cultele și bandele, organizațiile marginale, sectele sau galeriile de la fotbal dețin un atractiv atât de extraordinar: unui suflet dezorientat, ele pot oferi un sentiment de împlinire și recunoaștere pe care nici familia, nici prietenii, nici profesia nu le pot oferi. O mulțime poate fi terapeutică în același mod în care o substanță foarte toxică poate avea puteri curative.

Așadar, spiritul de turmă generează o formă paradoxală de identitate: ești cineva nu în ciuda faptului că te-ai topit în mulțime, ci din cauza asta. S-ar putea să nu fii nimeni pe cont propriu, iar viața ta o coajă goală, dar odată ce ai reușit să stabilești o legătură semnificativă cu turma, viața ei vulcanică, fără margini, se revarsă în a ta și o împlinește mai mult decât se poate imagina. Nu te vei putea găsi în mulțime, dar aceasta este cea mai mică dintre grijile tale: acum faci parte din ceva care se simte mult mai măreț și mai nobil decât bietul tău sine. Conexiunea ta cu viața turmei nu numai că umple un vid interior, dar adaugă un sentiment de scop existenței tale dezorientate. Și cu cât mai mulți indivizi își aduc dezorientarea la petrecere, cu atât devine mai animat. Și cu atât mai periculos.

Filozoful Costică Brădățan continuă pe alte multe pagini, dar eu m-am oprit aici. Nu mai puteam de râs. Exact vorbește de funie în casa spânzuratului! Doar am asistat cu greață la cum o problemă delicată de diplomație și relații internaționale devine mingea de fotbal a găștilor de golani dintre blocuri, de toate vârstele și convingerile, din presă și politică, ba și din afara lor. Am devenit marocanii Europei!

Dar, cred că v-am mai povestit despre aceasta, dacă nu, o să vă istorisesc altă dată, noaptea este încă tânără și parcă aș revedea ”Vagabondul” tot îl pomenim astăzi pe Raj Kapoor – astăzi – mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 14 decembrie 2022

BERBEC Evenimentele la care asiști astăzi te fac mai filosof.Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Dar, poţi ataca cu succes problemele materiale, de sărbători, cadouri și programe de distracție. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat.

TAUR Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de relaţiile umane. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura, sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simți mai bine în propria piele!

GEMENI Ai interesul să eliberezi tensiunile acumulate și ideal ar fi printr-o activitate creatoare, artistică sau sportivă. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permanentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea geroasă te face să stai în casă şi te avantajeaza pentru că te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativă!

RAC În acestă dimineață atmosfera este calmă şi relativ liniştită. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii, în aspecte complexe. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid… când nu mai ai de ales!

LEU Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Distrează-te şi plăteşte preţul corect! Nu te forţa inutil şi păgubos! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Imperial si cu geniul întregului, cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le poate pune in valoare!

FECIOARĂ Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca când nu trebuie!

BALANŢĂ Eşti apreciat ca un bun prieten și coleg. Foarte bine! Nu exagera însă, probabil știi vorba cu câinele care moare de drum lung și prostul de grija altuia. Cumpătare în relațiile sociale! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranța, dar nu te implica total!

SCORPION Veşti pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea anturajului apropiat, a celor din jurul tău, a familiei. Pe total, o zi bună, nu mai face mofturi! Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfârșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ți-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR Dimineața parcă ai face un bilanț personal. Se apropie rapid Crăciunul și sfârşiul anului şi tu nu ai făcut tot ceea ce trebuia, adesea ai fost ca o corabie fără cârmă pe furtună. Dar, ai supravieţuit! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti unele momente lipsite de graţie. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil!

CAPRICORN Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic, chiar dacă ai impresia de ”déjà vu”! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Uranus, retrograd, din Taur iti aduce o oportunitate neşteptată. Cam ciudată, ca toate darurile lui Uranus. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Încerci să utilizezi toate mijloacele posibile ca să-i protejezi pe cei dragi, să-i pui la dăpost de neplăceri, fie că eşti la serviciu, acasă, sau în oraş, la spectacole, sau distracţii. Eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Te poţi scuza elegant faţă de prieteni, poţi să le faci cinste cu ceva fierbinte şi aromat, acasă, mai pe seară! Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Care, evident, nu pot fi legate decât de mica vacanţă de Crăciun!

PEŞTI Realizezi, fără nicio plăcere, că nu ai bani suficienţi pentru vacanţa de Crăciun. Nu-ţi mai bate capul, nu mai inventa, foloseşte aceleaşi vechi metode verificate: împrumută de la prieteni! Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, poţi să lămureşti unele lucruri. În rest, necazuri de ştiucă cu maioneză!