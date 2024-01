Horoscopul lui Dom Profesor – 13,14 ianuarie 2024. Anul Nou pe stil vechi

13,14 ianuarie

Pe 13 ianuarie s-au născut Georges Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Constantin (Dinu) Brătianu, George Gană, Mihai Truică. Pe 14 ianuarie s-au născut Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Giulio Andreotti, Caterina Valente, Pierre Loti, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Brediceanu, Benedict Gănescu, Victor Socaciu, Mihai Isbăşescu, Călin Popescu-Tăriceanu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 13 ianuarie sunt Sfinţii Ermil, Stratonic şi Iacob din Nisibe. În calendarul creştin-ortodox, pe 14 ianuarie, duminică, sunt Sfinţii Mucenici din Sinai şi Rait şi Sf. Nina.

„Evenimentul Zilei” din 13 ianuarie 1898 a fost apariţia, în prima pagină a ziarului „L’Aurore”, a celebrului articol al lui Emil Zola „J’accuse!” (Acuz!). Un articol care ar trebui studiat de toţi jurnaliştii şi politicienii, un articol în care marele scriitor acuza direct, pe faţă şi pe nume membrii ai guvernului francez şi conducători ai armatei.

Opinia publică a reacţionat, demonstraţii, bătăi pe stradă cu poliţia… Zola este condamnat că ar fi instigat la violenţă. El pleacă în Marea Britanie, de unde continuă luptă împotriva guvernului incompetent şi corupt. Toate acestea în legătură cu „afacerea Dreyfus”, cazul judecării dubioase a unui ofiţer francez de origine evreiască. Trei luni mai târziu, sub presiunea opiniei publice, guvernul cade, îşi depune mandatul. Este înlocuit de altul… istoria nu precizează dacă a fost mai corupt sau mai incompetent decât cel pe care l-a înlocuit!

Se pare că 13 ianuarie este o zi de luptă împotriva intervenţiei străine în treburile interne. La 13 ianuarie 1976, în perioadă de răceală franco-americană, apare în „La Libération” o listă de 32 agenţi CIA, care acţionau sub acoperire la Paris. O întreagă reţea… într-o ţară „prietenă şi aliată, membră marcantă a NATO” după cum spunea pe atunci Gerald Ford, preşedintele SUA care nu a fost niciodată ales, referindu-se la Republica Franceză.

În “Kalendar” pe 14 ianuarie, este iarăşi o sărbătoare veche, veche ca lumea – nimeni nu mai ştie cum se mai numeşte şi cum se ţine. Era un prilej de previziuni, de magie oraculară. Observarea cerului era importantă, probabil o moştenire de la augurii romani. Sau de la daci, de la Zamolxe, pe care Herodot îl creditează cu ştiinţa interpretării semnelor ceului, învăţată în Egipt şi/sau de la Pitagora.

Se mai ştie doar că dacă plouă sau ninge, e ceaţă sau alt fenomen meteo nefavorabil, preţurile vor creşte, “grâul se va scumpi” spune gromovnicul.

“Despre vreme: În 14 ianuarie de va fi senin, anul va fi bun. De va fi tulburat, boală în dobitoace. De va fi ploaie se vesteşte scumpete.” (Olteanu, CPR, 2001, pag. 53, după CRP, 1944, pag. 6)

Peste sărbătoarea veche europeană oraculară de interes general, vreun consiliu ecleziastic a aşternut tot o sărbătoare colectivă, un exemplu de pioşenie şi de credinţă, Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Mircea Eliade îmi spunea că a studiat aceste corespondenţe dintre sărbătorile vechi şi cele creştine, legătura dintre religia europeană şi cea orientală. Din nefericire nu a mai avut timp să-şi strângă gândurile într-un nou volum. Sunt multe taine despre aceste lucruri, ca şi despre asasinarea “ucenicului” său. Dar, “să nu tulburăm apele” cum spunea Profesorul!

Două zile “liniştite”. Doar pentru unii, puțini, este Anul Nou!

La Mulți Ani! Pe stil vechi, așa se spune, nu ”pe rit vechi”. Care rit? Cel Scoțian Antic și Acceptat? Bună întrebare! Stilul vechi, adică al calendarului iulian, ținut de unele minorități, poate câteva mii de persoane pe teritoriul României și ceva mai mulți în Basarabia. Cazacii nekrasoviți, cunoscuți sub numele de lipoveni țin stilul vechi, de exemplu. Cei care respectă ”Legământul lui Ignat” și spun că românii și cazacii sunt frați.

Să ne amintim că România a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian pe 1 aprilie 1919, 1 aprilie devenind 12 aprilie. Nu este nicio deosebire de calendar, nu s-a schimbat calendarul, cum ne face să credem enunțul, ci doar s-a reactualizat timpul. Anul bisect, inventat de astrologul Sosigenes din Alexandria, pentru Cezar, avea o particularitate, nu era exact, trebuia la fiecare 128 de ani adăugată încă o zi la calendar.

Toată lumea a uitat și s-au trezit în secolul XVI că echinocțiile și solstițiile nu mai cădeau când trebuie. Mai mult, se înregistrau pierderi agricole, pentru că țăranii, fermierii, respectau calendarul oficial. Legenda spune că un un mic nobil toscan a ieșit în fața suitei papei Grigore al XIII-lea, a pus genuchiul la pământ s-a descoperit și s-a adresat Sfântului Părinte spunând că, calendarul nu mai ține cont de vreme și vremuri și că țăranii lui au început să semene, să are și să culeagă cu zece zile mai târziu.

Tulburat, papa a întrebat cum au observat acest lucru. Umbra caselor, a fost răspunsul, la solstițiul de vară trebuie să fie cea mai scurtă, iar la solstițiul de iarnă cea mai lungă. Nu este așa, a continuat micul nobil toscan, solstițiile și echinocțiile sunt cu zece zile mai târziu!

Mirat și îngrijorat, papa Grigore al XIII-lea s-a întors la Roma și a pus pe cei mai mari savanți ai timpului să verifice teoria fermierilor toscani. Astronomii strânși s-au uitat unul la altul și au zâmbit. Știm de mult acest lucru, Sfinte Părinte, dar nu știam cum o să fie primit de Vatican! Așa că în anul 1582 apare bula papală, care corectează calendarul, adaugă zece zile, în aliniament cu cealaltă corecție, făcută la Marele consiliu ecumenic de la Niceea, în anul 325.

Și tot atunci a fost avansată ideea Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului, dar care, vai, nu a luat ființă decât două sute de ani mai târziu, în anul 1774. Când am întrebat de ce, mi s-a răspuns cu filosofia ipocrită iezuită: nu au fost bani!

Este evidentă grija celor care au conceput calendarele, pentru confortul spiritual, pentru un ritm anumit al sărbătorilor, a celebrărilor, dar și o bună organizare a muncii.

Până pe 16 ianuarie nu avem o altă sărbătoare importantă tradiţională, fiind o perioadă de aşteptare de pregătire şi reculegere. Şi de muncă.

Apoi încep Filipii de iarnă, Apostolii Lupi. Trebuie să ne temem, dar şi să-i iubim, pentru că sunt uneltele Domnului, executorii Cuvântului şi apărătorii României. Lupul Dacic tricolor a fost simbolul președenției României la UE.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în aceste zile de iarnă, îmi aduc aminte cu admirație, reculegere şi umilinţă de Maica stareţa Singlitichia, de la Sf Mânăstire Suzana, trecută la Dreapta Domnului, iată de câțiva ani buni de zile. Multe vorbe simţite şi de aleasă înţelepciune am auzit de la domnia sa.

Într-o iarnă, acum mulţi ani, cred că la un an, sau doi, după cutremur, abia ajunsesem, după trei încercări cu un autocamion militar, printre altele cu făină, mălai, ulei, zahăr, ceai și cafea la Sf. Mănăstire, întroienită de multă zăpadă, când Maica stareţă spune “Ascultaţi!”. Am încremenit cu toţii. Parcă am auzit un ţiuit subţire, aşa de îndepărtat că parcă era în vis. Maica a zâmbit şi a spus ca pentru ea: “Este Filipul Şchiop, ocrotitorul nostru, al monahilor și monahiilor, înfățișarea Sf.Andrei care vă mulţumeşte şi vă spune să nu vă fie frică, o să vă veţi întoarceți teferi la casele voastre!”

Sunt multe taine ale pământului şi ale poporului nostru şi, încet-încet o să vi le spun pe cele pe care le ştiu, sau le-am auzit în ţările pe care le-am cutreierat în mulţii ani de drumeţie.

Pentru că după cum se spune într-o baladă folk, numai drumul este interesant. Da, așa este, dar și ce vezi și auzi pe acolo!

Apoi cred că o să mă uit cum ninge, da, ninge, aici în Prahova submontană, cu fulgi mari și grei, care îți dau certitudine că oricum, cu zăpadă sau polei, sau cu soare, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13,14 ianuarie 2024

BERBEC Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune sâmbătă, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate. Aspecte bune. Ai nevoie de timp şi linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane răsfăţate şi egoiste din anturaj te deranjează. Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine.

Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Astăzi ai multă energie, pe care o poţi folosi fie banal şi folositor la curăţenie şi ordine prin casă, fie distractiv şi periculos la sporturile de iarnă! Seară plăcută, poate la un local. Weekend-ul pare să fie destul de liniştit, chiar monoton pentru un procent din zodie, cel care alege să rămână acasă. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viitoare şi nu numai! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie.

Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn din familie, dintre prieteni, anturaj. Pentru o mica parte dintre Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară la un spectacol. Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ţi o listă, banii se cheltuiesc repede! Weekend-ul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Gemenii, probabil din superficialitate, ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

RAC Cine se trezeşte de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

LEU Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Configuraţia este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, un leu blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar.

Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate că ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de cei din jurul tău, de familie, prieteni şi colegi.

FECIOARĂ Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre weekend. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ceea ce este vorba. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat şi mai direct decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Sâmbăta aceasta nu ai şanse prea mari, nu te stresa, duminică este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Balanţe pot realiza ceea ce îşi propun, statistic vorbind. O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente în casă, în gospodărie. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi, cel puţin în weekend-ul acesta. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SCORPION Astăzi ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea familiei este ca un balsam pentru sufletul tău. Sâmbătă, o zi obositoare. Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce nu poţi rezolva pe săptămâna viitoare. Seară plăcută. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu de la tv!

SĂGETĂTOR Sâmbăta aceasta conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de configuraţia astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă, sau învârteşte-te prin apropiere.

Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi turma de aspiratoare să facă curat, am văzut asta într-un desen animat!

CAPRICORN O dimineaţă de sâmbătă cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, la o cafea şi o brioşă. Te simţi bine, ai încredere în sprijinul celor dragi cu speranţa că lucrurile pot merge şi mai bine. Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi, sâmbătă, nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Sâmbătă seara, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită.

Ei, în general eşti moderat la cheltuieli, aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

VĂRSĂTOR Îţi e greu să te decizi ce faci în acest weekend. Poate cel mai bine ar fi să urmezi sfatul stelelor şi să te odihneşti cât poţi. Oboseala ta este cronică şi ai nevoie de relaxare, de somn. Dar, norocul este de partea ta. Printre perioadele de odihnă poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea săptămânală, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece, care începe. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

Duminică, stelele te favorizeaza în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic, cu miros artificial de piele!

PEŞTI Weekendul nu este o perioadă strălucită, încearcă să te distrezi singur, fără multă companie. Du-te la un film nou, plimbă-te prin mall sau prin supermarket, zâmbeşte şi nu intra în discuţii cu nimeni! Totuşi, aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Zi şi de cumpărături, dar cheltuieşte cu chibzuinţă. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi alţi Peşti. Proiectele personale începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente.

Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.