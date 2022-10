HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13 octombrie 2022. Marinarii sunt superstițioși și au de ce

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 13 otombrie, este Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sfinții Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie.

“Dacă oile stau grămadă, iarna va fi foarte grea.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

Dar nu despre folclor doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Eu nu am timpul povestitorului, nu mai am timp deloc, așa că o să vă spun povestiri scurte, dar cu miez. Așa este și istoria pe care am auzit-o de la una din nepoatele mele, din Virginia.

Este vorba despre un vas de luptă, primul cuirasat adevărat al Statelor Unite, USS Nevada. Lansat la apă și botezat pe 11 iulie 1914. O să mai revenim asupra acestui episod. Intră în serviciul activ pe 11 martie 1916, în plin război mondial. Cea mai puternică navă, pe atunci, de pe tot globul.

La proiectarea ei au fost folosite aceleași profile Göttingen ca la proiectarea RMS Titanic, cel mai mare vas de pasageri din lume. USS Nevada avea o lungime de 178 metri și un deplasament de peste 30.000 tdw. Propulsia era asigurată de două turbine Curtis, care generau aproape 25.000 HP ceea ce îi permitea o viteză bună, de aproape 40 km/h. Primul cuirsat care folosea combustibilul lichid, păcura și apoi motorina.

Ca armament avea 10 tunuri turelate de 356 mm, 21 de tunuri de 127 mm și aproape o sută de guri de foc antiaeriene, dintre care se deosebeau 32 de tunuri Bofors de 40 mm și nu mai puțin decât 40 de tunuri Oerlikon de 20 mm, cele mai bune din lume. A fost și a rămas cel mai bine apărat cuirasat din punct de vedere al atacurilor din aer. Blindajul era făcut din plăci de oțel călit, forjat, cu o grosime a bordului de 343 mm și a punții de 127 mm. Turelele tunurilor aveu o grosime de 457 mm, aproape jumatate de metru de oțel american de cea mai bună calitate.

În primul Război mondial a escortat navele de transport din America către Europa și invers. A fost atacat cu torpile de mai multe ori. Nu a fost nimerit, iar singura torpila care l-a lovit nu a facut explozie. USS Nevada nu a vrut să se scufunde.

Între cele două războaie USS Nevada era când în Oceanul Pacific, când în Oceanul Atlantic, unde dorea America să-și arate mușchii navali. A fost nava militară care a trecut de cele mai multe ori prin Canalul Panama.

Pe 7 decembrie 1941, USS Nevada era ancorată în portul militar Pearl Harbour. A fost prima navă lovită, prima care a răspuns cu foc atacului aerian japonez, prima care a doborât avioane atacatoare, prima care a pornit motoarele și a plecat din locul de ancoraj, vezi reproducerea din titlu. Focul cumplit al celor o sută de arme antiaeriene a atras riposta japonezilor. Nu mai puțin decât trei duzini de avioane japoneze au atacat cuirasatul care se pusese in mișcare. USS Nevada a fost lovită de opt bombe și de două torpile. A pierdut peste șaizeci de oameni, dar nu s-a scufundat. Căpitanul Francis Scanland a ordonat eșuarea navei pe țărm, ca să nu blocheze canalul de navigație, în caz că japonezii se întorceau și l-ar fi atacat din nou. A ales plaja Hospital Point, o plajă cunoscută, lină, fără stânci.

Refăcută, USS Nevada participă la debarcarea din Normandia. Este lovită de 27 de ori de către precisa artilerie germană, din buncărele de pe țărm. Dar, USS Nevada nu vrea să se scufunde!

Participă la etapa finală a învingerii fără apel a Japoniei, încasează încă o torpilă și un avion kamikaze, dar nu se scufundă!

După război devine parte dintr-un experiment dement, o experiență nucleară cu denumirea cod Crossroad, în atolul Bikini, iulie 1946. USS Nevada era considerată prea veche și prea înceată, așa că a devenit țintă. Vopsită toată în portocaliu a fost bombardată cu două bombe atomice. USS Nevada a refuzat să se scufunde, toate celalate nave-țintă din jurul ei s-au scufundat, ea, NU! Puternic radioactivă și deformată de temperatura enormă a exploziilor nucleare, dar plutind, USS Nevada este remorcată până la o fosă abisală, o adâncime a oceanului de peste trei kilometri unde devine țintă pentru cuirasatul USS Iowa și încă două nave de luptă. Cinci zile și cinci nopți au tras în USS Nevada, cuirasatul nu se scufunda! În disperare de cauză au cerut prin radio o patrulă de avione torpiloare Avengers care a dat cuirasatului lovitura de grație. S-a scufundat încet și demn, în aproape cinci ore.

Marinarii sunt superstițioși și au de ce. În al doilea război mondial, marinarii americani se înghesuiau să se îmbarce pe USS Nevada. Nu era nici cel mai modern vas de luptă, nici condițiile de viață la bord nu erau prea bune, era o navă veche, dar avea noroc, nu se scufunda!

Recent, cu prilejul rememorării lansării la apă și a botezului USS Nevada au ieșit unele amănunte la suprafață. Dintr-un jurnal al unei fete, care, în anul 1914 avea 11 ani. Prietenă bună cu Eleanor Ann Siebert, nașa cuirastului USS Nevada, o fetiță de 10 ani, nepoata guvernatorului statului Nevada, Tasker L. Oddie și descendenta directă a primului Secretar al Marinei, Benjamin Stoddert. În jurnal se spune că după ce a spus formula de rigoare și a spart sticla de șampanie de copastia vasului, Eleanor și-a făcut cruce cu limba în cerul gurii, un obicei copilăresc și a șoptit: never sink, să nu te scufunzi niciodată!

Nava, cuirasatul USS Nevada, fusese botezată de o fecioară și avea același indicativ ca numărul statului al cărui nume îl purta, BB-36 era codul, iar Nevada este al 36 stat al Uniunii. Probabil că cei din jurul fetiței au auzit ce i-a sortit Eleanor mândrului vas, iar zvonurile circulă repede. Marinarii sunt superstițioși și au de ce, repet.

De ce v-am amintit de un cuirasat de acum mai mult de o sută de ani? Pentru că fiecare lucru are importanța lui și cunoașterea conduce către înțelegere și respect. Ceea ce vreau să vă spun este că și lucrurile au soarta lor. Câte mii de vieți nu a salvat micuța Eleonor în momentul acela astral când Dumnezeu a ascultat dorința fetiței de zece ani? Să nu te scufunzi niciodată! Să nu te lași niciodată doborât. Să lupți cu ce știi mai bine, dacă ai dreptate și credință în bunul Dumnezeu. În lumea asta de filistini, lipsită de valori umane, decente, bune – în care doar banul contează – poate este bine să vă amintiți din când în când de o fetiță de zece ani pe nume Eleanor Ann Siebert!

Mai am multe să vă spun, timp nu mai am, dar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13 octombrie 2022

BERBEC Aspecte bune. Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane răsfăţate şi egoiste din anturaj, poate un animăluț, te deranjează. Concentrează-te pe treburile tale și zâmbeşte! Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă, mai moale, sau mai tare, dar care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

TAUR Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunți și parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ți o listă, banii se cheltuiesc repede! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, sau ceva mai tare, că este frig, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

GEMENI Ziua pare să fie destul de liniştită, chiar monotonă. Poţi folosi această zi de trecere ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru sezonul rece și nu numai! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Poţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

RAC Conjunctura pare favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile celor din jurul tău, mai ales ale copiilor. Fii blând, dar ferm – oferă explicații educative! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

LEU Cine se trezește de dimineaţa, aceluia îi este foarte somn. Aceasta este toată filosofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acestă zi melancolică de toamnă, pentru că nimeni nu te cruță! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poate vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre probleme profesionale. Nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt și concis despre ceea ce este vorba. Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă. Mai puţin faptul că, poate, un membru drag al familiei tale este pe cale să-şi descopere un nou talent. Lucrurile pot să evolueze în viitor foarte interesant, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, în privinţa sănătăţii totul pare că este bine. Totuşi, mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi!

BALANŢĂ Tot ceea ce începi astăzi poate fi avantajat de conjunctura astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferințele tale, de modul tău de viață. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă smartul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie.

SCORPION Nu tot ce este mai nou e și mai bun. Azi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jurul tău, din cei dragi, nu are o zi bună, menajează-l! Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii… Tu sa stai deoparte. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi!

SĂGETĂTOR O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme, mai vechi, în casă, în gospodărie. Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, dar strălucesc prin vorbe şi fapte. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de răcelă, de viroză.

CAPRICORN Joi, 13, este o zi obositoare, dar nu e vineri, 13! Nu îți ajunge timpul, fie că ești la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poți pentru weekend! Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor. Ti-ai facut inamici fără să ştii. Invidia este un păcat capital şi detractorii tăi o să afle în curând acest lucru. Totuşi, te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi in administraţia publică sau comerţ. O veste, bună, poate, de departe!

VĂRSĂTOR Aspecte bune legate de domeniul emoțional. Poate o surpriză plăcută, poate o întâlnire cu o persoană mai deosebită. Cu Mercur favorabil, zi de cumpărături, dar cheltuiește cu chibzuință! Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele Vărsătorilor de apă, dar, semn de aer, par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

PEŞTI Norocul este de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea pentru iarnă, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare. De fapt ar trebui să te gândeşti cum să diversifici sau să înlocuieşti acest gen de comerţ. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, – portofelul. Fereşte-te de discutii aprinse la orele dimineții. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg” descureajează o femeie pusă pe revanşă!