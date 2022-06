HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  13 iunie 2022. Nastratin Hogea și pulberea de diamante

13 iunie

Pe 13 iunie s-au născut Caius Iulius Agricola, William Butler, Yeats, Luis Walter Alvarez, Christo, Paavo Nurmi, Don Budge, Martha Washington, Simion Ismailciuc, Eugen Pora, Mihai Creangă, Paul Miron, Gheorghe Zaman, Klaus Werner Johannis.

În calendarul creştin-ortodox, fix, sâmbătă, 13 iunie sunt Sfinţii: Achilina şi Trifilie din Cipru. Sf. Treime. Zi liberă.

Nimic în “Kalendar” pe 13 iunie.

Nastratin Hogea este revendicat de peste două duzini de națiuni. Persanii, iranienii, sar la bătaie dacă le spui că Nastratin nu a fost unul de al lor. Turcii te bagă la pușcărie, ei au o plăcuță pe o clădire modestă, dar foarte frumoasă, din orașul Konya care arată că acolo a locuit Nastratin Hogea și îl consideră ca o valoare națională. Albanezii jură pe Coran că Nastratin s-a născut la Tirana. Toți se înșeală, Nastratin a locuit în Dobrogea, în Mangalia și a slujit la mica moschee de acolo! Pe mine m-a poreclit Nastratin Hogea, cine altul, decât Corneliu Mănescu, cel care îmi îndruma pașii, pentru umorul meu în relatarea secilor discuții diplomatice.

Ascult epic music, Instrumental Core, Immediate Music și Mark Petrie, TSFH îi știu deja, pe dinafară. Sunt mulțumit și torc ca motanul lui Nastratin Hogea. Da, torc ca motanul lui Nastratin Hogea! Nu știați că Nastratin a avut un motan, Malus? O frumusețe de pisică portocalie, cu ușoare dungi, abia vizibile, ceva mai închise la culoare. Nastratin îl iubea mult și se juca tot timpul cu el. Pisica este un animal pur, în islam și Profetul a avut o pisică, Musa. Spre nemulțumirea celei de a doua neveste, frumoasa Leila. Prima soție se înecase într-un bazin, o să vă spun pilda, la momentul potrivit. Ei bine, Leila mereu reproșa că motanul, Malus, așa îl chema, lăsa păr pe zestrea ei, frumoasele covoare persane de Tabriz și Yazd și că-și ascute gheruțele pe mobila ei de tek, încrustată cu sidef. Leila era dintr-o familie foarte bogată și zestrea ei l-a făcut pe Nastratin Hogea om cu stare, cu caftan scump și turban cu nestemată, cum sta bine unui hoge. Ce s-a gândit și s-a socotit Nastratin, a luat din Bazar un inel splendid, de aur cu o nestemată ca Steaua Păstorului, cu banii pe care-i câștigase facând un pariu cu vizirul – altă pildă, pe care dacă mai am zile, o să v-o spun, cu siguranță. S-a dus acasă și a dat inelul cel prețios Leilei spunând: ”Un cadou de la motanul Malus!” Leila și-a pus inelul pe deget, l-a admirat ce frumos era și i-a spus lui Nastratin: ”Iubite soțior, nu vrei să-ți mai iei o pisică?!”

Și iată și altă pildă, așa pentru povățuirea domniilor voastre:

Nastratin mergea mereu în Marele Bazar. Nu că ar fi avut ceva de cumpărat, dar în bazar auzeai și vedeai multe. Acolo își avea prăvălia și un astrolog bătrân ca vremea. A trecut Nastratin prin fața lui și l-a salutat ca pe un savant și știutor al Zaoirajah al lui Al-Sabati, filosofia celestă arabă. Astrologul l-a salutat și el cu cuvinte alese și la întrebat: ”Preaînțeleptule hoge, să știi că mult timp m-am întrebat, în ce zodie ești născut?” ”În zodia Vițelului!”, a răspuns repede Nastratin. Venerabilul astrolog a început să-și pieptene barba lui cea albă și lungă cu degetele, semn de mare mirare și nedumerire. ”Cunosc multe sisteme astrologice, dar niciunul nu are zodia Vițelului, poate te referi la zodia Taurului” a spus astrologul. ”Așa este” a răspuns Nastratin Hogea, ”dar acum jumătate de veac, când m-am născut, eram cu siguranță vițel, nu taur!”

Dar nu despre Nastratin Hogea o să discutăm astăzi, ci despre un subiect foarte frumos. Despre stele!

O imagine poetică, ba și textul unui cântec mai vechi spune că suntem făcuți din pulbere de stele. Nimic mai adevărat, spun savanții. Iar unul dintre ei, Jane Greaves, a spus pe DOA că protodiscul planetar în cazul formării unor stele noi poate conține nori de nanodiamante, care dau o ”strălucire” aparte.

După cum știm, diamantele sunt o ipostază, o stare alotropă a carbonului. Carbonul, principala cărămidă a vieții de pe Pământ. Norul de diamante, care constituie cam 2% din totalul carbonului din protodisc, poate fi bănuit, poetic și visător, nicidecum științific, că peste eoni și transformări miraculoase sub Ochiul lui Dumnezeu, ei bine, norul de diamante este sursa îndepărtată a vieții. Carbonul, hidrogenul, azotul și oxigenul – combinațiile lor încep chimia organică. Cel puțin așa a fost pe Pământ.

Sigur că poate este un sofism, din punct de veder științific, diamantele sunt cristaline, se combină rar și greu cu hidrogenul și celelate elemente, numai la temperaturi ridicate. Dar… este o imagine așa de frumoasă să fii făcut din pulbere de diamante! Este o posibilitate, oare se îndoiește cineva de intențiile bune și frumoase ale Domnului și de Puterea Lui? Țărâna, praful, pulberea din care a făcut primul om, poate era urmașa pulberii nanodiamantelor din protodiscul planetar!

Un bun doctor, prieten de corespondență, mi-a trimis o epistolă lungă și de luare aminte, pentru care îi mulțumesc mult, mai ales pentru grija care mi-o poartă.

Acum vă rog să mă iertați, bunul doctor mi-a amintit că, pe undeva, am un CD audio cu înregistrarea incantațiilor lui lama Urgyen Dorje, din școala Nyingmapa, Marea Perfecțiune, discipolul celebrului Nyoshul Khen Rinpoche. Folosesc rar, foarte rar această tehnică de încărcare rapidă, este periculoasă și Tsutrul Pema Wangyel Rinpoche m-a pus să jur că nu o s-o folosesc mai des decât la cel puțin zece ani distanță. Provoacă, pe termen scurt, câteva ore, o superconștiință, ești aidoma zeilor, atoateștiutor, atotputernic, ai putere – dar… scurtează viața! Nu, nu o să folosesc incantația lacului cu lotuși, nec plus ultra, ci doar moderata om mani padme hung. Cea adevărată, pe care nu cred că o știu decât o duzină de oameni în toată lumea, marea majoritate fiind în Tibet.

Cineva de foarte departe așteaptă un răspuns de la mine de care cred că depind foarte multe și sunt gata să plătesc cu câteva zile din viața mea. Mereu plătesc cu zile din viața mea pentru efortul enorm cu scrisul a peste 32.000 de cuvinte săptămânal și întocmirea, calculul și interpretare horoscopului zilnic, pe care îl fac de peste zece ani de zile, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, cu speranța de neînvins că mâine este o altă zi, mereu este o altă zi!

HOROSCOP 13 iunie 2022

BERBEC Dimineaţa te agiţi ca să rezolvi nişte situaţii urgente. Ai şi un drum de făcut, este o zi liberă. Dar, planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai şi timp liber, relaxarea este obligatorie! Eşti mai senin decât de obicei şi gata la compromisuri sentimentale. Evită discuţiile în contradictoriu, nu aborda subiecte delicate, mai ales cu cei dragi, familia, partenerul. Eşti eficient, la serviciu şi acasă şi acest lucru face să ai un mediu binvoitor. Nu vorbi prea mult, zâmbeşte, fii drăguţ şi lucrurile se vor aranja în favoarea ta!

TAUR Ar trebui să faci o alegere importantă pentru viitor, sau este vorba despre trecerea unui „prag”. Nu te repezi, fii calm şi concentrează-te! Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Eşti dispus să iei unele decizii pentru că te simţi în formă şi oarecum stâpân pe situaţie. Trebuie să te interesezi de unele aspecte legale privind activitatea ta, sau datoriile către stat. Un sfat bun al unui avocat te poate scuti de multe neplăceri viitoare. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Se poate spune că este cea mai favorabilă zi a săptămînii în acest domeniu, al sentimentelor!

GEMENI Astăzi eşti mai ascuţit la minte decât de obicei, dar şi la ironii. Dar, situaţia ta financiară te obsedează. Totuşi ai un umor excelent şi vei găsi o vorbă de duh şi pentru îngrijorările tale! Puţină încăpăţânare nu strică, poţi constata astăzi. Încăpăţânare sau tenacitate, depinde unghiul de vedere! În orice caz trebuie să te concentrezi pe situaţia ta financiară chiar dacă zici o glumă şi râzi singur. Cere mai multe detalii, ce se întâmplă, unde, când şi cum. Astăzi, nu mai amâna!

RAC Lucrurile se cam amestecă astăzi şi tu trebuie să le descurci. Dar trebuie să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten sau membru al familiei ca să te ajute. Pe seară, nu pleca la drum lung! Cruţă-te de eforturi mari, prelungite, în special fizice. Dar nu exagera nici cu munca intelectuală. Trebuie să găseşti un echilibru, să nu-ţi depăşeşti limitele către oboseala cronică. Astăzi nu ai reflexe bune. Atenţie la posibile incidente din cauza neîndemânării tale trecătoare!

LEU O grijă mai puţin! Conjunctura îţi indică că poţi rezolva cu succes o problemă mai veche. La serviciu, dar şi în familie, astăzi cooperează deschis şi stabileşte mai întâi priorităţile. Conjunctura indică că astăzi poţi înainta, sau chiar soluţiona o veche problemă de familie. La serviciu eşti într-o fază tranzitorie, în care te pregăteşti pentru luna viitoare. Pot fi chiar unele lucrări mai importante pe care vrei să le laşi în bună ordine înaintea vacanţei. Şi fără să poată să fie prea mult compromise de colegii care o să-ţi ţină locul…

FECIOARĂ Noi idei îţi ocupă gândurile şi te motivează. Domneşte o mare tensiune în legătură cu termene sau examene. Întrebări incomode la serviciu, sau acasă, zâmbeşte şi amână, evită răspunsul! Nu te lăsa în voia discuţiilor care nu duc nicăieri. Pierzi timpul şi tocmai de timp ai nevoie! Este o zi prielnică relaţiilor umane, sociale, dar aceasta dacă vrei tu şi reuşeşti să comunici corect şi sincer. Ai ceva de împărţit cu partenerul tău, sau cu un membru al familiei. Nu lăsa trecutul să iasă la suprafaţă prin reproşuri şi învinuiri, fii constructiv şi propune o soluţie simplă, corectă: cine duce gunoiul, cine cumpără pâine, cine iese cu căţelul etc…

BALANŢĂ Eforturile pe care le faci astăzi nu vor rămâne fără rezultat. Dar, eşti tentat să cheltuiesti mult şi fără rost, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale pasagere. O parte din eforturile tale trebuie să se îndrepte către îngrijirea propriei persoane. Dacă este să cheltuieşti, măcar să te simţi bine. Stilist, manicură, masaj, sauna etc, alege ce îţi place mai mult. Sau catharsisul se poate numi cumpărături. Dacă este să fie îmbrăcăminte, o repet mereu, doar in, sau bumbac de calitate, evitaţi porcăriile din plastic şi pielea domniei voastre, ce zic, tot corpul o să vă mulţumească!

SCORPION Cine se scoală de dimineaţă… este foarte obosit, astăzi ai confirmarea proverbului, eşti personajul principal şi atragi atenţia tuturor. Totuşi, nu reacţiona imediat, lasă-ţi un timp de gândire până mâine! Îţi este greu, aproape imposibil să-ţi gestionezi banii, să faci un buget şi să-l respecţi. Astăzi pari mai chibzuit decât de obicei şi gata să nu mai cedezi impulsurilor de moment. Prin această atitudine echilibrată poţi câştiga şi la serviciu, prin acceptarea şi a altor păreri decât a ta! Portofoliul tău de tact şi diplomaţie trebuie pus astăzi în valoare, atât în relaţiile de serviciu, cât şi acasă!

SĂGETĂTOR Lasă-te purtat de intuiţie, astăzi nu te va înşela! Plutesc noutăţi în aer, la serviciu şi acasă, trebuie să găseşti întrebările potrivite pentru ca schimbarea să te găsească pregătit! Bănuielile tale încep să se confirme. Ai nevoie de pace şi prietenie cu cei din jur, ca să faci parte din schimbare. Cu toate că vorba veche a Războiului rece era “pace şi prietenie, nu au fost şi n-o să fie!” lucrurile se mai schimbă. Mai ales decă este vorba de interese similare, comune. Pedealează astăzi pe aceste “lucruri comune” ca să obţii unele informaţii.

CAPRICORN Eşti gata să îţi asumi unele riscuri, dar nu te caracterizează. Slaba influenţă a lui Pluton, din zodie, va dura până în 2023, aşa că trebuie să te obişnuieşti cu o activitate mai dificilă. O veste pe care deja o ştii: Pluton o să mai stea în zodia ta ceva timp. Nu că ar fi mare lucru de capul lui Pluton, unii astronomi nici nu-l consideră planetă, ci o bucată de gheaţă acolo, poate o cometă mai mare, captată de sistemul nostru solar. Un străin, un venetic… Nici astrologia clasică nu-l ia în considerare. Totuşi Pluton are şi unele lucruri bune, ca de exemplu, regenerarea rapidă psihică. Te interesează lucrurile astea pentru că îl ai în zodie… Sfatul meu pentru astăzi şi în general este să munceşti mai mult şi să nu te laşi demobilizat de insuccese, oricum, „te regenerezi psihic rapid”.

VĂRSĂTOR Nu prea ai răbdare, astăzi, totuşi, conjunctura te ajută să găseşti un ajutor preţios. Fie că este vorba de serviciu, sau de treburile casei, sprijinul găsit te poate scuti de multe probleme. Norii se risipesc, apare soarele, ştii exact ce ai de făcut, trebuie doar să acţionezi! Găseşti un ajutor, poate cineva de încredere la serviciu, poate o firmă familială care îţi aduce legumele şi fructele acasă la jumătate de preţ, poate o menajeră care nu sparge paharele de cristal şi nici nu costă mult… ceva din toate aste, nu toate, că nu eşti aşa de norocos!

PEŞTI Astăzi eşti limpede şi clar în idei şi exprimare. Nu te lăsa invadat de interesele altora, pune lucrurile la punct cu claritate, astăzi eşti avantajat în comunicare. Seară senină şi plăcută! Nu te izola, mai ales astăzi, când eşti atât electric cât şi magnetic, electromagnetic, ce mai… atragi pe toată lumea! Vezi, totuşi, în procesul acesta fizic cu tente spirituale să nu fii folosit de cei pe care îi atragi şi sunt mai dibaci decât tine. Spune-le clar de la început: “uite pompa, uite gardul, uite colea leopardul” sau orice ştii mai bine, ca să-i pui pe gânduri şi să uite că au venit cu mâna întinsă să-ţi ceară bani!