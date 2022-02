HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR – 12,13 februarie 2022. Alte considerente despre astrologie. Zodiacul Maya

Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu. Pe 13 februarie s-au născut Georges Simenon, Fiodor Şaliapin, Konstantinos Costa Gavras, Peter Gabriel, Robbie Williams, Oliver Reed, Horia Căciulescu, Mihai Leu, Mihai Cernea, Radu Cârneci.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea, pe 12 februarie, iar pe 13 februarie sunt Sfinţii: Martinian, Acvila şi soţia sa Priscilla, Evloghie, patriarhul Alexandriei. Nimic în „Kalendar”!

Nicio planetă retrogradă, toate planetele sunt strânse într-o jumătate de horoscop, două conjuncții în Capricorn, puține aspecte. Nimic bun…

Partizanii şi adversarii astrologiei s-au înfruntat de-a lungul istoriei; şi în prezent încrucişează argumente şi ipoteze. Însă s-a petrecut o schimbare esenţială: în prezent cîmpul bătăliei s-a mutat din domeniul filozofic, în care pur şi simplu adversarii astrologiei negau principiile astrologice, în domeniul tehnicilor utilizate. Pentru că orice om cu bun simţ, apropiindu-se fără prejudecăţi sau fanatism de astrologie, a realizat minunata ei capacitate de a antrena, de a rafina şi îmbogăţi gândirea omenească. Şi de faptul că, sub forma unei ştiinţe sociale statistică modernă, dă rezultate, dă speranţă, sfaturi bune şi evaluări ale posibilităţilor.

Sub diferite forme: “Macrocosmosul influenţează Microcosmosul”, “Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pre Pămînt”, “cum este în cer, sus, aşa este şi pe pămînt” principiul de bază al astrologiei a intrat în viaţa zilnică.

Dar CUM funcţionează, CARE este mecanismul astrologiei? În decursul timpului s-au dat mai multe explicaţii, dar nici una dintre ele, pentru mine, nu s-a dovedit a fi cea corespunzătoare şi deci nu le vom menţiona aici. Ceea ce este cert, este că, la fel ca şi curentul electric şi energia atomică, despre care, de asemenea, nu ştim chiar totul (dar asta nu ne împiedică să le folosim) – deci, la fel ca şi alte domenii care nu au explicate pe deplin modul de acţionare – astrologia funcţionează!

Că Soarele este sursa energiei care a creat şi întreţinut viaţa pe Pămînt – acesta este un lucru pe deplin cunoscut şi acceptat. De asemenea statisticile medicale au făcut public faptul că există o legătură între ciclul activităţii solare şi frevenţa accidentelor cardio-vasculare. Anumite ritmuri biologice sînt vizibil influenţate de Soare, ritmurile circadiene ale organismului uman: variaţia temperaturii corporale, succesiunea stării de veghe şi de somn, activitatea rinichilor etc. De asemenea ouăle fertilizate răspund la ciclul solar. Micuţele şi simpaticele rozătoare cunoscute sub numele de hamsteri respectă, în condiţii normale, ciclul solar. Puşi în condiţii speciale, fără lumină naturală, îşi reajustează ciclul activităţii zilnice la perioada mai lungă a zilei lunare. Că Luna provoacă mareele apelor oceanelor şi mărilor – este de asemenea un fapt cunoscut şi acceptat. La fel de cunoscut este faptul că la Lună plină creşte incidenţa unor crize nervoase, isterice. Probabil că mai puţin cunoscut este faptul că o anumită specie de crab oceanic îşi schimbă culoarea după fazele Lunii; iar că scoicile, care îşi închid şi deschid valvele în funcţie, se părea, de flux şi reflux, transportate la mii de kilometri de locul de origine, în condiţii de laborator şi-au schimbat ritmul activităţii, după trecerea Lunii la meridianul respectiv. Multe nevertebrate îşi reglează ritmul după ciclul Lunii – viermii Palele viridis şi Planaria, aricii de mare etc.

Fără nici o îndoială, există o legătură între perioada fazelor lunare şi ciclul menstrual feminin. Un om de ştiinţă american, doctorul Dewan, pe la jumătatea secolului trecut, a reuşit să normalizeze ciclul mai multor femei, convingîndu-le să lase în dormitor o lumină aprinsă noaptea, timp de trei nopţi, începînd cu a 14-a zi a ciclului – becul aprins fiind un simulacru de Lună plină. Tratamentul a dat o reuşită interesantă, dar nu întotdeauna.

Exemplele anterioare au fost date cu scopul de a se stabili o apropiere faţă de faptul că planetele, luminariile, influenţează, într-un fel sau altul, viaţa de pe Pămînt.

Şi celelalte planete (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc planete, uneori luminarii) ale sistemului solar au o oarecare importanţă asupra vieţii omului de pe Pămînt – ne-o demonstrează cercetările publicate de soţii Francoise şi Michel Gauquelin, prin anii 60’. Aceste cercetări, folosind metode statistice şi ale calculului probabilităţilor, au luat în considerare datele a peste 27.000 persoane, născute între anii 1794 şi 1945, cu mare preponderenţă pentru ultima perioadă de timp. Datele au fost recoltate din diverse ţări vest-europene: 12.000 din Franţa, 7.000 din Italia, 3.000 din Germania, 3.000 din Belgia şi 2.000 din Olanda. Dintre cele 27.000 de date, 16.000 aparţineau unor personalităţi cunoscute care au reuşit în viaţă, în profesie, iar 11.000 de date aparţineau unor persoane medii, care nu s-au ilustrat prin nimic deosebit. Studiul a urmărit, printre altele, stabilirea unei legături între o anumită dispunere a planetelor în horoscopul nativ şi reuşita în viaţă, în profesie.

Rezultatele au fost spectaculoase:

– la cei 3.647 de oameni de ştiinţă şi medici de renume, s-a constatat un procent ridicat de horoscoape native avînd pe Saturn şi Marte în unghiul ascendentului sau la culminaţie. Probabilitatea ca acest lucru să fie o simplă întîmplare a fost calculată ca fiind 1:500 000.

– la cei 3.438 de militari de carieră, personalităţi cunoscute, ofiţeri superiori, generali, Jupiter şi Marte se găseau în momentul naşterii fie la orizontul estic, în jurul ascendentului, fie în mijlocul cerului şi aceasta într-un procentaj destul de însemnat, încît şansa ca acesta să fie de domeniul hazardului a fost calculată ca fiind mai mică de 1 la un milion.

– la cei 2.088 de sportivi de renume, campioni, planeta Marte se afla la ascedent sau la culminaţie, într-o statistică surprinzătoare, 452 de cazuri în loc de 358, cît ar fi fost media, ceea ce lasă întîmplării numai o şansă la cinci milioane.

– la cei 1.352 de scriitori cunoscuţi, Luna este la ascendent, sau la culminaţie în 292 de cazuri în loc de 225; hazardul este 1:100 000.

Exemplele pot continua, reuşita actorilor şi a jurnaliştii pare a fi indicată de Jupiter, a politicienilor de Lună şi Jupiter etc.

De remarcat este faptul că la “datele martor”, ale celor care nu au reuşit mai mult decît mulţumitor în viaţă, în profesie, nu s-a evidenţiat o configuraţie specială a planetelor.

Cu toate că, iniţial, soţii Gauquelin au afirmat că au descoperit un principiu nou, care contrazice tradiţia astrologică, ei nu au făcut, după cum spunea celebrul André Barbault, care a consacrat studiului astrologiei peste 40 ani, decît să confirme nişte lucruri stabilite de foarte mult timp şi menţionate încă de acum două mii de ani. Astfel, în “Tetrabiblos”, poate cea mai importantă lucrare scrisă despre astrologie, alcătuită de Claudius Ptolomeu în primul secol, putem găsi în Cartea a IV-a, capitolul 4 – “Despre profesiuni”: “Stăpînul profesiei se găseşte în relaţie cu poziţia Soarelui şi în semnul mijlocului Cerului. Trebuie să luăm în consideraţie planeta care, fiind cea mai apropiată de Soare, răsare dimineaţa înaintea lui, şi planeta care este la M.I. (Mijlocul Cerului).”

Din aceeaşi lucrare: “ Cînd planetele sunt în unghiuri, ele dau nativului o minunată putere şi imperiul lumii. Dacă nu există nici o planetă în unghiuri (adică în jurul ascendentului, descendentului, M. C. şi I. C.) el (nativul) va fi fără strălucire şi nu va putea să ocupe poziţii importante”. (Cartea a IV-a, capitolul 3 – “Despre demnităţi”.) Ptolemeu asocia planeta Marte cu reuşita “prin intermediul armelor”. Saturn cu “gîndirea profundă”, Jupiter cu “arta de a guverna”.

Evident, statistica francezilor din secolul XX verifică teoria făcută în secolul I.

Astrologia nu trebuie inventată, ci doar învăţată!

Astrologia este o mantică divinatorie matematică – spune Gwenc’hlan Le Scouezec, Marele Druid, în seria sa celebră de ştiinţe ezoterice, “L’Encyclopédie de la divination” apărută în anul 1963, introducînd doi noi termeni, primul din grecescul “mantikon” – a prezice, iar al doilea din latină, “divinatio” sau mai precis din “divina agere” – a duce la îndeplinire (un act divin). Sigur, se referă mai ales la pretenţiile scrierilor biblice care explicau că astrologia, împreună cu alte ştiinţe, a fost adusă pe Pământ de către îngerii căzuţi. Deci, astrologia este de provenienţă divină. De unde au luat oare îngerii cunoaşterea, înainte să vină în picaj spre Terra, că le cam plăceau pământencele? Evident, de la Dumnezeu!

Bun, mi-a făcut mare plăcere să vă răspund la nedumeririle domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Vedeţi, am mereu marele regret că nu i-am întrebat suficient pe Corneliu Mănescu, sau pe Mircea Malița, pe Mircea Eliade, pe Sorin Ciulli, pe Bedâ Laleh Singh, sau pe profesorii mei lama din Tibet, sau pe tutorele meu în ale astrologiei, Derek Parker. Pentru mine timpul întrebărilor a trecut, al domniilor voastre abia începe.

Zodiacul nu a fost “invenţia” Lumii Vechi. Despre zodiacul chinezesc am scris adesea. Iată, acum, despre un zodiac din Lumea Nouă, din America. Din puţinele surse rămase, mai mult din referiri critice, se poate totuşi vedea tabloul stării astrologiei în America precolumbiană.

Probabil că cel mai fascinant, mai misterios şi mai subtil popor din America precolumbiana va rămîne poporul mayaş. Dacă nu cumva şi ei au preluat ceea ce ştiau de la şi mai misterioşii şi mai subtilii tolteci. Care, şi ei, la rândul lor… dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ştiţi cum începeau o poveste fabuloşii greci antici, în agoră: “Spun ceea ce ştiu, dar eu nu am fost acolo!”.

Lipsa de informaţii o datorăm vandalismului conchistadorilor spanioli şi zelului stupid al unor misionari catolici – cum ar fi cel al părintelui Landa, care a dat pradă focului marea bibliotecă maya din Yucatan. Totalitarismul şi intoleranţa au făcut întotdeauna victime, iar printre primele s-au numărat cultura şi ştiinţa, informaţiile despre ele. Ce spun eu, vedeți ce se întâmplă în America și în lume cu isteria iconoclastă, care distruge monumente și vrea să schimbe istoria.

Totuşi, mai multe referiri şi chiar traduceri ale unor lucrări maya s-au transmis pînă în prezent prin intermediul unor călători care au întovărăşit conchistadorii, ca fratele Antonio de Marchena sau Joseph d’Acosta. Vedeți, domniile voastre, nu a fost vorba despre religie, ci despre calitatea oamenilor. Unii au distrus și au jefuit, alții au studiat și au cercetat.

Mayaşii aveau două calendare: unul profan, Haab, calculat cu o exactitate care desfide raţiunea (numai Dumnezeu ştie CUM şi CU CE au făcut-o!) la 365,242129 zile şi unul sacru, Tzolkin, de numai 260 de zile (venusian, alceva?!) divizat în 20 de luni de cîte 13 zile fiecare şi care constituia un zodiac atribuit zeului Quetzalcoatl.

Puţinele informaţii asupra acestui zodiac le avem de la călugărul franciscan Bernardino de Sahogun; totuşi, în prezent este imposibil de calculat începutul şi sfîrşitul fiecărui semn. Se ştie, numai, că echivalarea dintre cei doi ani, cel sacru şi cel profan, se făcea cu ajutorul unei imagini sculptate în aşa numita Piatră a Soarelui (piatra s-a păstrat, însă “cheia”, nu!).

Peştele-spadă, primul semn zodiacal, era foarte favorabil, aducînd bogăţii şi onoruri; al doilea semn, Jaguarul, era nefast; al treilea, Cerbul, era bun sau rău în funcţie de ziua naşterii; al patrulea, Floarea, anunţa o existenţă nefericită, fiind semnul femeilor prostituate; al cincilea, Trestia, arăta un caracter instabil; al şaselea, Moartea, în ciuda denumirii nu era nefast; al şaptelea, Ploaia, era malefic: în acea perioadă se executau condamnaţii la moarte; nativii din prima zi a semnului trebuiau să rămînă necăsătoriţi. Al optulea semn, Liana, anunţa naşterea multor copii, dar sortiţi să nu atingă primii ani ai adolescenţei. Al nouălea semn al zodiacului, Şarpele, era o perioadă fericită, aducătoare de prosperitate; al zecelea, Piatra, aducea îndemînare şi bună creştere; al unsprezecelea, Maimuţa, permitea atingerea unor mari onoruri, plătite printr-un sfîrşit prematur; al doisprezecelea, Leopardul, aducea o sănătate perfectă. Al treisprezecelea, Mişcarea, era un semn neutru, prezicerile trebuiau să se facă pe baza eclipselor de Lună. Al patrusprezecelea, Cîinele, era în mod particular favorabil, cu toate că în acea perioadă se pronunţau condamnările la moarte. Al cincisprezecelea, Casa, era cel mai nefavorabil din tot zodiacul, contrar următorului, Vulturul, aducător de bucurie în toate domeniile. Al şaptesprezecelea semn era Apa, care prevestea un temperament neurastenic, iar al optsprezecelea – Vîntul, care împingea la duplicitate şi trădare. Al nouăsprezecelea semn, Acvila, era nefast pentru că aducea sărăcia (semnul cerşetorilor). Ultimul semn al zodiacului, al douăzecilea, era Iepurele care guverna munca şi economia.

Ceea ce era mai important, chiar decît semnul zodiacal, era ordinea zilei de naştere în interiorul semnului; astfel a noua zi a fiecărui semn era considerată ca fiind foarte nefavorabilă.

Se mai cunoaşte că a treia zi împreună cu ultimele patru erau benefice, a patra şi a şaptea zi erau neutre.

Iată o profeţie extrasă din tratatul de preziceri Chilam-Balam, care se bazează pe zodiacul sacru (pentru a 11-a zi a zodiei Florilor):

“La 11 Ahau va fi vremea puterii lui Ah Balam Azacab, zeul 9 – Fecundătorul, cel Înţelept. Din greu păcat îi va fi chipul şi gîndul îi va fi păcat, păcat cuvintele, învăţătura toată fi-va păcat cît va domni în lume, păcat îi va fi drumul, pasul. Va rătăci cu ochii legaţi şi toate vor fi în cumpănă în timpul stăpînirii sale, căci va uita de mama sa, de tatăl care l-a făcut, va căuta să-şi uite mama sa, să-şi uite tatăl va dori, va fi cu mintea-n veci uitucă, va fi ca un orfan jignindu-şi tatăl, de mamă vrînd orfan să fie.

Vorbele lui vor fi ca de om beat, căci îşi va pierde înţelegerea în faţa mamei şi a tatălui, va fi de orice virtute despuiat şi inima-i va fi golită de orice strop de bunătate şi doar în vîrful limbii sale va mai rămîne o urmă de bunăvoinţă. Nu va şti cum va fi sfîrşitul, nici nu va bănui cum se va termina vremea sa, cînd se va prăbuşi puterea sa, cînd îşi va descărca povara cea grea Balam Tiku, zeul cu semnul 9, şi Unc Satay, Nouă Morţi, cum îşi va pierde-n beznă duhul şi cum va fi înjunghiat după ce se va spînzura el însuşi.

Şi păcătoasă va fi vorba prorocului Ah Bobat, şi sub cumplit păcat vor geme Ah Kin, slăvitul mag solar şi Ahau, principele mîndru şi cu Holcan, războinicul.

I se va spulbera puterea şi scuturile se vor sparge, iar lăncile vor fi înfipte cu vîrfurile în pămînt. Se va înălţa o vrăjmăşie ca floarea cu zece petale. Dar nu vom şti ce va urma la sfîrşitul puterii Katunului”.

Dintre toate textele, înscrise pe tăbliţe de lut, scrise pe papirus sau pergament, tipărite, copiate cu pana sau peniţa, trase la imprimantă etc parcă nici unul nu egalează splendoarea literară a acestui fragment maya!

Vă mai amintiţi de isteria cu calendarul maya şi Sfârşitul Lumii la 21.12.2012? Degeaba am făcut atunci spume demonstrând că totul este un “hoax” imens şi că nu se poate face, printre altele, nicio alăturare, nicio corespondenţă, între calendarul maya şi cel actual, gregorian! S-a pierdut “cheia” de legătură! Dar, după cum spunea bunul Rege: “nu poţi să te baţi cu o floretă nobilă şi elegantă împotriva unei mulţimi de topoare mitocăneşti şi primitive!” Prostimea este eternă şi entropică!

Mai mulți dintre domniile mă întreabă despre război. Iată un posibil răspuns:

Un weekend în care am putea să ne mirăm, precum Confucius: „interesantă, dar ciudată, cotitură neaşteptată a destinului”! În limba chineză sună chiar poetic. Noi să ne mulţumim cu înţelepciunea frumoasei Scarlett O’Hara, cea care punea dragostea pentru Tara, casa ei, proprietatea ei, pe primul loc: mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP – 12,13 februarie 2022

BERBEC În weekend ai o părere, o viziune, mai diferită decât cei din jurul tău. Despre cum trebuie să petreci acest timp. Primeşti, poate pe reţea, o veste bună despre cei dragi, cei apropiaţi! Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor, accidentelor domestice sau rutiere.

TAUR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar în weekend trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jurul tău prin paşi mici, fără nervi şi păreri preconcepute. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a caracterului tău de proprietar, de cel care preţuieşte banii şi proprietatea. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Duminică evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

GEMENI Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăti bine, ca să fii apreciat. În weekend nu fii dezordonat, neglijent, dă atenţie imaginii, trebuie să arăţi şi să te îmbraci bine. Între tine şi un weekend plăcut se interpune doar cinismul tău. Nu poţi accepta că stelele îţi sunt favorabile în toate domeniile. „Dacă este o capcană!”, gândeşti, patetic şi păgubos! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine.

RAC Sâmbătă nu prea ai spor, orice ai face. Ieşi în oraş! Poate cu o prietenă şi cu vorbe multe. Duminică plăcută, poate la un film nou, sau acasă, cu familia sau prietenii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca esti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit.

LEU În weekend poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti mereu în criză de timp, reuşeşti să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una… aşa şi aşa Nu uita că ai niste proprietati aici, sau aiurea, care au nevoie de atentia ta. Ochiul stapanului ingraşe turma de oi! – spune un proverb vechi macedo-român. Iar dacă nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, esti fericit că ai scapat de griji !

FECIOARĂ Informaţiile primite din presă, sau reţele, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Ai multe de făcut, vrei la munte, vrei să faci şi curăţenie, dar graba strică treaba! Poţi să înghiţi nişte minciuni amoroase şi să accepţi motivări cu iz de alcool, „pentru ultima dată”! Pari uşor plictisit şi distrat de tot ce ţi se întâmplă. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

BALANŢĂ Ai un fel de îndemânare, ca să spui lucruri cum trebuie exact cui trebuie şi să obţii acordul persoanelor în cauză. Comunicarea nu e punctual tău forte, dar în acest weekend eşti avantajat! Eşti în defensivă şi cu toate ledurile de pericol aprinse! Ai impresia că cineva complotează împotriva ta şi că te compromite cu criticile şi reproşurile permanente. Teoria conspiraţiei? Seara de sâmbătă propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Duminică, dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Schimba locul si îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar pe total perioada iti este favorabilă.

SCORPION În acest weekend te poţi simţi bine, poate pentru că ai renunţat la sarcasme şi „înţepături”! Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, ceri mult, însă primeşti mai mult promisiuni. Prea tensionat, prea nervos… Lasă toate grijile, weekend-ul este o perioadă de relaxare şi distracţie. Nu lăsa garda jos, cea mai bună lovitură este eschiva! Câştigi fără lovituri primite! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva!

SĂGETĂTOR Un Geamăn, sau un Berbec, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta în acest weekend. Este bine şi prudent să nu te bazezi pe semnele de apă şi mai ales pe semnele de pământ. Sâmbătă, supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede şi din străinătate. Mai pe seară, Luna îţi aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, aşa încât decizia să fie justă. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea ştii de unde. Nici stelele nu ştiu!

CAPRICORN Dedică weekendul planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, dar, mai ales, după veştile bune primite, trebuie să-ţi faci proiecte pentru creşterea calităţii vieţii tale! În acest weekend „te joci” cu cei din jurul tău ca să vezi cum reacţioneză. Spirit ludic de pisoi răsfăţat! Dar poţi să înveţi ceva important, când dai cu lăbuţa, ţine ghearuţele strânse! Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

VĂRSĂTOR În weekend eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi poate vei găsi soluţia optimă problemelor tale. În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Si cu norocul stai bine ! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le ştii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie, să nu devină prea târziu!

PEŞTI Sâmbătă, conjunctura te avantajează să fii elocvent. Duminică poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă eşti logic şi reuşeşti să aduci suficiente argumente valabile. O sâmbătă bună, în special pe seară – sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi etc. Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu vesti bune de la prieteni sau rude de la mare distanţă.