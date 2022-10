HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 12 octombrie 2022. Argumentul lui Carter 

12 octombrie

Pe 12 octombrie s-au născut Luciano Pavarotti, Aleister Crowley, Constantin Karadja, Alexandru Zub, Daniela Györfi.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Prov, Tarah, Andronic şi Cosma din Maiumei. Nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” de acum 530 de ani, la 12 octombrie 1492, a fost că genovezul Cristofor Columb a ajuns, după o grea traversare a Atlanticului, la insula Watling (San Salvador din arhipelagul Bahamas). Această dată este considerată „descoperirea Americii”.

Genovezul avea o „hartă secretă” o anexă la „Imago Mundi” a cardinalului francez Pierre D’Ailly, unde erau şi liste de câte alimente trebuiau până în Indiile de Vest. Cardinalul estima la trei săptămâni durata drumului. Au fost patru şi ceva. Pentru că, trebuie să fim drepţi, Columb a fost convins că a juns în… India, în Asia.

De fapt America a mai fost descoperită de mai multe ori în cursul istoriei, probabil prima dată de egipteni pe vremea lui Ramses al II-lea, circa două milenii jumătate înaintea lui Iisus Hristosul.

În anul 1001 Red Er’k, Eric cel Roşu, ajunge pe coastele Americii şi se încaieră cu „pieile roşii”, cel mai probabil cu huronii. Şi astăzi se mai descoperă pe întinsul Americii tăbliţe de piatră înscrise cu rune, scrierea vikingilor.

Dar tehnologia navală nu permitea traversări în siguranţă şi transportarea de mari canităţi de materiale şi colonişti. Atât egiptenii cât şi vikingii dispuneau de nişte bărci mari, fără punte… şi atât şi doar curajul nebunesc al navigatorilor i-a dus pe coastele noului continent.

Apariţia caravelei în secolul XV, corabie cu pânze bine potrivite, cu mai multe punţi şi cu deplasament mare, a permis „descoperirea Americii”. Columb a mai făcut mai multe traversări, vreo patru. Iniţiaţii spun că au fost cinci, cel de al cincilea drum fiind comandat de comunitatea de evrei din Spania, comunitate scoasă în afara legii şi ameninţată cu exilul. Şi unde să emigreze, dacă nu în… Am’r-Ka, ”ţara speranţei”!

Există și o carte pe aceiași temă, sunt mai multe, sigur că da, dar cartea de care vorbesc este semnată de celebrul Simon Wiesenthal, evreul mîndru și curajos, vânătorul de naziști, care și-a răzbunat pe ai lui, după dreptatea religiei lui, după legea talionului. ”Segel der Hoffnung” tradusă în română, cam aproximativ, cu ”Calea Speranței. Misiunea secretă a lui Cristofor Columb”. ”În aceiași lună a lui ianuarie în care Voi, Sfinții Regi, ați hotărât alungarea evreilor de pe pământurile voastre, Majestățile Voastre au hotărât să mă trimeată cu o flotă în Indii” – așa, spune Wiesenthal, că începe jurnalul lui Cristofor Columb. Dar nu vreau să vă privez de citirea unei cărți minunate, căutați-o și citiți-o!

Sunt mai multe vorbele înțelepte ale lui Simon, dar să reținem: ”Ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic!”. Ce bine se potrivește vorba aceasta la situația din România! Îmi vin informații de peste tot. Parcă România ar fi locuită de moluște, de meduze, nu de oameni, fără reacție, nesimțire totală – iar presa, în special cea electronică, este cea care înrăutățește lucrurile. Ar trebui un proces al presei, al televiziunii, după cel al comunismului! Dar, făcut ca lumea.

Starea de nesimțire a nației îmi aduce în memorie o mică anecdotă. În tradiția iudaică ”dibbuk” este un spirit rău, un fel de strigoi, un răposat, care pune stăpânire pe un om și-l face rău, nesimțit și apucător. Văzând că nimeni nu mai pomenește de ”dibbuk” un rabin îl întreabă pe Mendel din Kotzk (un fel de corespondent iudeu al lui Nastratin Hogea): ”De ce nu mai pomenește nimeni, în zilele noastre, despre ”dibbuk”?” Mendel a răspuns, repede, știa răspunsul, se gândise la el: ”Pentru că, acum, nimeni nu mai vrea să-l alunge!”

Dar, ca întotdeauna, nu despre asta doream să vă spun, ci despre un articol apărut pe situl NASA. Iată:

Oamenii de știință susțin că viața a apărut pe Pământ în urmă cu aproximativ 3,7 miliarde de ani. Dar încă nu înțelegem exact cum a apărut viața. De asemenea, știm puțin, sau nimic, despre viața din alte lumi stâncoase, chiar și despre cele care ar putea fi similare cu Pământul. Viața este o întâmplare rară, sau este un fenomen obișnuit? Sau, undeva la mijloc? Oamenii de știință dezbat subiectul abiogenezei, ideea vieții care poate apare din material neviu. Dacă se poate întâmpla pe Pământ, se poate întâmpla și în altă parte? O nouă lucrare a astrofizicianului pensionar Daniel Whitmire de la Universitatea din Arkansas susține că se poate.

Whitmire a publicat noua sa lucrare, revizuită și aprobată de colegi, în Jurnalul Internațional de Astrobiologie pe data de 23 septembrie 2022.

Practic, lucrarea este un contraargument la punctul de vedere al lui Brandon Carter, un astrofizician născut în Australia. Carter afirmă că propria noastră existență limitează și contaminează observațiile noastre despre alte lumi în care ar putea exista viața. Ce vrea sa spuna, în ceea ce se numește ”argumentul lui Carter”? În esență, spune el, noi înșine se întâmplă să existăm pe o planetă unde, poate, a avut loc abiogeneza. Dar – deoarece până acum avem doar propria noastră planetă ca exemplu – nu ne este posibil să stabilim cât de probabil este ca viața să fi apărut și în altă parte.

Carter spune că Pământul nu poate fi considerat încă „tipic” pentru că nu există un set de planete asemănătoare Pământului cu care să fie comparat.

Oamenii de știință tind să fie conservatori. Nu le place să speculeze că ceva există până nu au toate dovezile în mână. Mulți oameni de știință par să accepte teoria lui Carter. Dar Daniel Whitmire nu o acceptă. El susține că, Carter folosește o logică greșită.

El invocă ceea ce filozofii numesc problema dovezilor . Această problemă filosofică se referă la ceea ce se întâmplă atunci când o teorie sau o ipoteză este actualizată, în urma apariției unor noi dovezi . Whitmire spune, practic, că Carter nu ia în considerare intervalele lungi de timp cosmic în joc în univers, de exemplu, perioada de timp necesară vieții pentru a apărea pe o planetă. Whitmire scrie:

”… Observarea vieții de pe Pământ nu este neutră, ci o dovadă că abiogeneza pe planete asemănătoare Pământului este relativ ușoară. Eu… dau un argument independent de scară de timp care cuantifică probabilitățile anterioare, ceea ce duce la deducerea că scala de timp pentru abiogeneză este mai mică decât scala de timp de locuință planetară și, prin urmare, apariția abiogenezei pe planete asemănătoare Pământului nu este rară.”

Interesant este că Whitmire își folosește propria naștere și existență ca argument împotriva teoriei lui Carter. El scrie:

”S-ar putea argumenta, la fel ca și Carter, că eu exist indiferent dacă concepția mea a fost bună sau grea și, prin urmare, nimic nu poate fi dedus despre dacă concepția mea a fost grea sau ușoară doar din existența mea.”

Si el spune:

”Concepția (originea) H a mea ar fi putut avea loc dacă părinții mei ar fi folosit contraceptive (concepție grea = CH) sau dacă nu ar fi folosit contraceptive (concepție ușoară = CE). Care este probabilitatea ipotezei H = CE, având în vedere dovada că exist?

Propria sa concepție este un exemplu de dovadă, a spus Whitmire:

”Cu toate acestea, existența mea este o dovadă și trebuie tratată ca atare. Când se face acest lucru, concluzia este că, mult mai probabil, concepția mea a fost ușoară. În cazul abiogenezei în discuție, este același lucru. Existența vieții pe Pământ este o dovadă veche și, la fel ca în analogia concepției, probabilitatea ca abiogeneza să fie ușoară este mult mai probabilă.”

Opinia lui Whitmire este pur și simplu că existența vieții pe Pământ este, în sine, semnificativă pentru întrebarea dacă viața există în altă parte. În teorie, cel puțin – afirmă Whitmire – prezența vieții pe Pământ întărește posibilitatea vieții în altă parte.

La sfârșitul lunii septembrie, în Nature s-a scris despre descoperirile recente care se adaugă la acumularea de dovezi că viața există într-adevăr în altă parte. Cu alte cuvinte – de la lunile oceanice precum Europa și Enceladus, până la cea mai recentă înțelegere a elementelor organice și a condițiilor vechi locuibile de pe Marte – condițiile pentru viață par să existe, chiar și aici, în propriul nostru sistem solar. În vasta galaxie Calea Lactee, astronomii au descoperit multe mii de exoplanete. Deci știm cu siguranță că există alte sisteme solare. Și, șansele par destul de bune ca viața să fie acolo, pe undeva.

Iată un alt exemplu din tărâmul exoplanetelor. Noi studii sugerează că unele (sau multe) super-Pământuri ar putea exista ca lumi acvatice care nu sunt doar locuibile, ci potenţial chiar mai locuibile decât Pământul. Unele pot fi chiar acoperite complet de oaceane.

Abordarea lui Whitmire și Carter – o abordare filosofică – a problemei vieții pe alte lumi, este interesantă. Dar, ritmul descoperirilor științifice continuă. Și mulți oameni de știință cred că suntem acum pe punctul de a găsi prima noastră dovadă definitivă a vieții extraterestre. Unii cred că va veni în următorul deceniu, sau două… sau mai devreme. Sau… mai târziu, mult mai târziu!

Dacă Whitmire are dreptate, prima descoperire în domeniu va fi într-adevăr interesantă.

Și pentru că Angela Lansbury s-a săvârșit ieri din această viață, la frumoasa vârstă de 96 de ani, ce poate fi mai potrivit decât să revăd câteva episoade din”Murder, She Wrote” în care a jucat rolul principal. Așa mai trece o noapte către ziua de mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 12 octombrie 2022

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt favorizate. Poate fi vorba de un proiect pentru vacanța de iarnă. Nu e prea devreme să te gândești la Crăciun și la Revelion, timpul parcă zboară! Domeniul sentimental este favorizat! Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare favorabile prin aspectele benefice ale lui Mercur, aflat în toane bune cu zodia ta.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, să zâmbești tot timpul, așa poți să descurajezi pe potențialii ostili. O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel poţi avea probleme.

GEMENI Se pare că te gândești, obsesiv, la ceva! Vremea capricioasă, mai rece te face mizantrop și filosof. Stoic, sau abisal? În orice caz, nu prea ai chef de muncă! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si față de cei din jurul tău, în general.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun în această zi de toamnă, este bine să asculţi sfatul unei persoane care are experienţă în domeniu. Măcar, ascultă! Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, bineînţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de, sau, din familie, sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

LEU Dimineața, la serviciu, sau unde activezi, este momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele tale. Să-ţi delimitezi teritoriul, după obiceiul puternicelor feline al căror nume îl porți! Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! Este şi o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi.

FECIOARĂ Fie că eşti la birou, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face atâtea griji! În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iţi vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli.

BALANŢĂ Relaxare! După program, la cumpărături, sau la film! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi ”reîncarci bateriile” cam uzate. Vezi dacă ai și banii necesari! Câştiguri mici dar suficiente – împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul iti este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă.

SCORPION Ai multă energie, astăzi. Sunt mai multe lucruri nerezolvate și proiecte amânate, dar astăzi ai șansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci și inspirație. Dar, nu pleca la drum! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca de multe alte ori!

SĂGETĂTOR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, calitatea și confortul, fără să renunţi la relaxare! Se pastrează aspectele complexe cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a anturajului fata de tine. Aşa că nu-i deranja azi, că nu au timp de tine! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.

CAPRICORN Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în plus. Nu mormăi, concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit modul în care o sa te ajute, sau mai precis, nu o să te ajute colegii, prietenii, rudele.

VĂRSĂTOR Se pare că ai ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Este evident că îţi vor doar binele! Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor problemelor financiare lăsate la voia întâmplării. Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi!

PEŞTI Cu toate că astăzi pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic rău în această zi de toamnă! O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.