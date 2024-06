Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 12 iunie 2024. Din nou, despre astrologie. Căutați oamenii din voi înșivă







12 iunie

Horoscop. Pe 12 iunie s-au născut Anne Frank, George Bush, Anthony Eden, Irwin Allen, Anselm Rothschild, David Rockefeller, Chik Corea, Otto Skorzeny, Alexandru Balaci, Adrian Enache, Aurora Leonte, Petru Vintilă, Achim Mihu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 12 iunie sunt Sfinţii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul.

Tradiţional, în ”Kalendar” este sărbătoarea Nunta Şoarecilor, unul dintre reperele ritmului agricol. „Până cu o săptămână înaintea acestei zile trebuiesc sfârşite din semănat sau pus: păpuşoiul, cartoafele sau barabulele şi seminţurile de legume. În săptămâna de dinainte se poate semăna hrişca, iar după 12 iunie nimic altceva” (părintele Marian, citat de Pamfile în SLR, 1997, pagina 58)

Dacă plouă – nu vor fi şoareci care să strice recolta! Nu se sparg lemne. De aici încolo nu se mai poate semăna nimic, că nu iese. Se ţine de femei, care nu gătesc şi nu spală, ca să nu piardă legumele din grădină şi să nu fie grindină.

Am primit enorm de multă corespondență. Mi se solicită horoscoape personale, ceea ce nu fac. În perioadele grele, de crize și încercări dureroase oamenii se adresează astrologilor, ca o speranță și consiliere calificată. Totuşi, o să răspun unei adolescente pe care o chinuie vârsta şi unele întrebări. Familia ei şi ea, sunt Martori ai lui Iehova şi bătrânul, supraveghetorul sau ce au pe acolo, le-a spus că nu este indicat să consulte horoscopul din ziare și de la televiziuni. Excepție face Horoscopul lui Dom’ Profesor de la EVZ. Mă întreabă pe mine de ce. Probabil din cauza discursului cultural și a unui umor pe care nu îl ascund deloc. Eu dau sfaturi bune, nu fac pe baba care ghicește viitorul, poate de aceea.

„Lumea este mare, eu sunt foarte mic, Unii beau din ceaşcă, alţii din ibric!” Asta mi-a trecut prin cap după ce am citit întrebarea fetei, o vorbă a lui Nastratin Hogea.

Astrologii adevăraţi sunt nişte profesioniști redutabili. Sunt nişte „lucrători sociali” mai compleţi, mai pregătiţi, decât psihologii, sau sociologii, spunea Carl Gustav Jung.

Astrologia se învaţă prin practicarea ei. Poţi să absolvi şcoli mari ca, de exemplu „Kepler” în State, care este acreditată de stat, sau mult mai discreta ”Madrasse Omar Khayyam”, în Orient, aflu că s-a mutat la Jaipur – ei bine, nu este de ajuns, ai învăţat ceva, dar nu ştii!

Tutorele meu, Derek Parker, îmi spunea: „după primele zece mii de horoscoape începi să înveţi astrologie!” În acest timp gândirea se rafinează, lucrul cu simbolurile deschide capacitatea de a descifra lucrurile ascunse, caracterul oamenilor devine o carte deschisă, iar viitorul nu mai este o surpriză! Devii astrolog! Așa cum am spus adesea, recunosc viitorul, când îl văd!

Se pare că există o conspiraţie mondială de a ţine sub control astrologia şi mai ales legăturile dintre astrologii puternici şi oamenii de stat.

În decursul istoriei au existat multe „cupluri” de succes dintre un rege, regină, preşedinte şi un astrolog important. De exemplu, Elisabeta I și John Dee. La naşterea Lui Iisus au asistat trei Regi-magi, puternici astrologi, care urmăreau Steaua, semnele cerului. În Biblie se spune: „Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arată vremurile, zilele şi anii”, Geneza, 14.

„...nişte semne care să arate vremurile...” – cu acest lucru se ocupă astrologia, cu studiul timpului. Iar cine să interpreteze „semnele” decât cei pregătiţi să facă acest lucru, dacă nu astrologii? Clericii nu se ocupă cu aceste lucruri. Ba mint, până în secolul VIII, preoţii creştini întocmeau horoscoape! Apoi a ieşit o bulă papală prin care se interzicea să se mai ia bani pentru horoscoape, ca fiind păcatul lui Simon magul, adică este păcat capital ca un cleric să ia bani pentru un serviciu spiritual. Aşa că nu s-au mai făcut horoscoape. Pe gratis?!

Apoi, hai să fim drepţi, nu vă daţi seama ce avantaj enorm poate avea un conducător, sau oricine, dacă este avertizat din timp de unele lucruri, de caracterul şi slăbiciunile celor cu care se întâlneşte şi negociază, de unele evenimente care se pot întâmpla, de zile faste când trebuie să atace şi zile nefaste când trebuie să-şi ţină gura...

În prezent politica s-a schimbat de către complotişti. În general vorbind. Nu se mai înalţă ruguri sau se asasinează persoana incomodă. Nu întotdeauna, Robert Fico este martor. Dar se face mişto, se batjocoreşte adversarul incomod, cu toate posibilităţile media posibile. Sau măcar se încearcă.

Când m-am despărţit de Mircea Eliade mi-a făcut cadou o pipă, pe care am îngropat-o acum câțiva ani la rădăcina unui nuc, aici, în Prahova submontană. Mai am una, una mai mica, dar mai frumoasă, mi-a spus că mi-o dă pentru că am mâinile mici. Mă uit la ea, este pe birou, lângă globul imens de cristal al lui John Dee. Profesorul s-a ridicat, lungan şi adus puţin de spate, apoi s-a întors spre mine brusc, după câţiva paşi, aşa cum făcea el, cu toată fiinţa: „Ascultă, Radule, nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii!”

Încerc să ţin seama de sfatul Profesorului, de aceea m-am pustnicit, pentru că aceasta a fost mereu, istoric vorbind, singura reacţie a unui astrolog, refugiul în turnul de fildeş, aşa se pare că au făcut toţi care căutau ceva, adevărul, înţelegere lui Dumnezeu, sau se căutau pe ei înşişi!

Revenind la întrebarea fetei aceia. Unii refuză transfuzia de sânge din cauze religioase, alţii nu-şi iau cardul de sănătate, alţii lucrează duminica, unele nu fac avorturi, altele merg îmbrobodite pe căldura asta, alţii nu mănâncă porc şi au cârlionţi... „Lumea e diversă, nu’nţeleg nimic, Peştele cel mare înghite pe cel mic!” altă vorbă a lui Nastratin Hogea!

Dacă vă trece o convingere religioasă care interzice astrologia, nu trebuie să păcătuiţi, nu-mi citiţi horoscopul! Cu toate că prezenţa horoscopului în coloanele ziarelor, la radio, tv şi pe net este considerată de casele mari ca un semn de democraţie şi toleranţă. Dictaturile şi fundamentalismul religios nu acceptă astrologia. Astrologia conţine un adevăr universal care deranjează pe tirani!

Chiar dacă nu „credeţi” în astrologie, citiţi-mi horoscopul! Aici trebuie să fac o paranteză şi să spun că nu trebuie să crezi în astrologie, ci să o foloseşti ca pe o sapă, o lingură, sau un halat. Este folositoare, utilă ca o uneltă socială, este un buletin meteo social, nu este o religie... şi până la urmă eu zic ca horoscopul meu este pentru o zi, ca o lumânare a lui Diogene, cel care căuta oamenii cu lumânarea, ziua, căutați oamenii din voi înșivă, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 12 iunie 2024

BERBEC Stelele îţi indică: trebuie să te odihneşti ca să dai răgaz organismului să se obişnuiască cu anotimpul fierbinte. Nu face şi nu primi vizite, însă socializează pe net sau vorbeşte la mobil! Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva avantaje, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă.

TAUR Ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului social pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat mereu de cei din jurul tău.

Simti uneori nevoia sa fii rasplatit pentru ceea ce faci pentru ceilalti. Dar nu se intampla mai niciodata. Asta e, fii generos filantrop şi anonim! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie că astazi meriţi mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna conduce dansul!

GEMENI Astăzi eşti plăcut surprins de sprijinul celor din jur, al anturajului! Mai toţi colegii răspund "prezent!" la apelul tău pentru rezolvarea unor probleme nu prea plăcute la serviciu.

Ţine-ţi cunoştiinţele strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi - mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

RAC Ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi un pic. Sigur, după orele de program! Dimineaţă densă şi obositoare, cu schimbări de program.

Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate şi faţă de cei din jurul tău, în general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala. Te cam plictisesti, sau nu iti gasesti ritmul. Totuşi, nu ai vrea sa faci o mică nebunie – să-ti indeplineşti o nevinovată dorinţă secretă?

LEU Trebuie să dai consistenţă efortului şi să respecţi programul. Dacă însă cursul prestabilit nu se poate respecta, asta insemnă că cine a făcut programul este lipsit de simţul realitaţii!

Daca vrei astăzi sa faci placere celor din jurul tău, renunţă la remarcile ironice, acide şi explicatiile psihologice şi arată entuziasm şi veselie. Calităţile incontestabile ale zodiei, energia şi generozitatea, te ajuta sa rezolvi cu bine nişte situaţii de criză aparute azi pe neaşteptate. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte.

Cu toate ca impuşti francul, visele tale de marire şi de imbogatire nu-ti dau pace, continua, poate până la urmă gaseşti drumul către succes. Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Seara plăcută, poate te duci la un spectacol, la o petrecere, la un suc cu prietenii.

BALANŢĂ Mijloc de săptămână de lucru liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale. Domeniul sentimental e bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi prevala!

Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult. O seară excelentă, pe care o poţi folosi pentru afacei de amor, sau alte treburi importante. Evită, însă, graba, mai ales pe seară. Steaua fixa Achernar te influenteaza astăzi să dai dovadă de mai multa determinare şi hotărâre decât în mod obişnuit. Astăzi mofturile ţi s-au urcat la cap, doar Caragiale este universal, asa ca respectă-te cu un şnitel vienez, un munte de cartofi prajiti şi o bere rece! Mai ai un drum de făcut dar nu prea ai tragere de inimă!

SCORPION Nu neglija problemele de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. Evita să te simţi copleşit de rău, fie că este vorba de o ameninţare materială, fie o problemă psihică.

Astăzi situaţia pare că te oboseşte cu porniri şi opriri repetate. Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată hărnicia ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie la la Discovery! Un duş fierbinte, cum îţi place ţie. Neapărat trebuie să te duci la culcare devreme. Şi nu uita să spui partenerei(ului) “nu astăzi, dragă!”

SĂGETĂTOR Dacă ai programat concediul este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci în ţări exotice pline de terorişti, cu vedere la tsunami! Chiar nu mai ai ce să vezi în România?

Prietenii la nevoie se cunosc, dar este bine sa nu verifici astăzi, 12 iunie, miercuri, proverbul pentru ca s-ar putea sa ai surprize nedorite! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un weekend dens, obositoar şi plin de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te pot ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă!

CAPRICORN Astăzi este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere!

Dorinţa de lux te chinuie şi râvneşti la lucruri foarte scumpe. Ti se pare o marca a prestigiului, dar nu este decat orgoliul. Pacat capital! Ai grija mai multa de sanatatea ta, ai cam exagerat cu mancarea si chiar cu dulciurile. Fa o pauza si gandeste-te la un regim echilibrat. Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala şi stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte!

VĂRSĂTOR Multă lume, multe întâlniri, mulţi prieteni, eşti o persoană populară... Ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa ca nu pierde timpul cu filozofii utopice si cu idei fantastice.

Liniste si pace, prieteni si bani, amor si fericire… dar nu pentru tine astăzi. Fii foarte vigilent toata ziua chiar cu prietenii buni. Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar si sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu banii, ci cu amorul! Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Gândeşte-te la asta! Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

PEŞTI Eşti într-o perioadă bună. Nu că ai avea performanţe de excepţie la serviciu, sau acasă (şi asta se poate întampla), dar mobilul tău sună neîncetat. Însă, nu amesteca utilul cu plăcutul!

Nu amesteca utilul cu plăcutul! Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Oricine vrea să intre în discuţii tari cu tine... rămâne fără aer. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Unii se cred egalii tăi, dacă le dai nas. „Dă-i nas lui Ivan, că se suie pe divan !”. Fii cordial, dar distant!