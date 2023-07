HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 12 iulie 2023. După rune, despre vise

12 iulie

Pe 12 iulie s-au născut Gaius Iulius Caesar, Henry David Thoreau, Amadeo Modigliani, Pablo Neruda, George Eastman, Jorj Voicu, Alexandru Ivasiuc, Dan Apostol, Radu Enescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos, Proclu, Ilarie, Mihai Maleinul, Veronica și Paisie Aghioritul. Nimic în ”Kalendar”.

Incontestabil, ”Cheia visurilor, sau cinci cărți de interpretare a visurilor, reveriilor și viziunilor” operă scrisă de grecul Artemidor din Efes, se pare că în secolul I după Hristos, este lucrarea cea mai importantă europeană în domeniul oniromanticei, din antichitate. Considerată a fi baza multor cărți de interpretare a visurilor.

Vechii greci, ca multe alte popoare antice, dădeau o mare importanță interpretării visurilor. Adică, mai precis, obținerea, în vis, a răspunsului la o întrebare. Procedeul este simplu și am aflat că unii îl mai folosesc și în ziua de astăzi. Mai toată ziua, cel care avea o problemă, o repeta în gând, unii cu voce tare. Evitau certurile, oboseala excesivă, băuturile alcoolice și mâncărurile grele și foarte picante. Seara mâncau cu multă moderație, poate doar lapte, astăzi un iaurt cu semințe, sau alune. După baia de seară care nu trebuia să fie foarte fierbinte, dar nici rece, se culcau pe partea dreaptă în poziția foetusului. Singuri. Unii puneau lângă perna tare ramuri de laur și amulete cu Morpheus, Hypnos sau Oneiroi, zeitățile somnului și ale viselor. Erau și formule rituale, dar s-au uitat.

După cum spune Artemidor, în capitolul III al cărții sale, dacă visele răspundeau la întrebarea pusă se numeau vise de natură divină, iar dacă nu aveau nicio legătură cu întrebarea pusă, se numeau vise ciudate. Cu relativă ironie trebuie să constat că procedeul era absolut sigur, deoarece Artemidor nu relatează de cazuri de somn fără vise, dacă s-au respectat procedurile.

În capitolele IV și V grecul cel iscusit arată de către cine și cum se face interpretarea și explicarea viselor. Visul trebuie relatat cât mai complet, cu lux de amănunte, într-o ordine strict cronologică, unui ”specialist în natura lucrurilor, om respectabil și bine intenționat, care știe să utilizeze metodele cu prudență și inteligență și meditează un timp suficient asupra interpretării potrivite”.

Noaptea trecută, după zeci de ani, am visat, din nou, că zbor. Zburam singur, fără niciun dispozitiv, cu un sentiment imposibil de redat de încântare și surpriză, deasupra orașului pe care-l exploram altă dată, stradă cu stradă, împreună cu frumoasa Vineri, avatarul Morții mele. Sunt sigur că mai toți am visat că zburăm. O carte de vise contemporană explică sec: ”zburând de vei visa, succes vei avea!”.

Și iată cum analizează Artemidor din Efes, visul cu zborul, în capitolul 59, din volumul II: ”Cel care se va visa zburând și planând într-o poziție normală la o distanță oarecare de pământ, se va ridica deasupra oamenilor care îl înconjoară, le va domina mediocritatea, va obține fericirea, bani și glorie sau orice alte binefaceri care disting un om de semenii lui și fac să merite respectul și considerația lor. Aceste mari favoruri vor fi acordate numai aceluia care se visează zburând deasupra propriei țări. Dacă zboară în vis deasupra unei țări străine este semn că se va expatria și nu se va mai întoarce niciodată pe pământul natal. Este benefic dacă se zboară în vis cu ajutorul unor aripi, aceasta însemnând pentru cel oprimat cucerirea libertății, iar pentru cel sărac, care nu a cunoscut nici bucurie, nici considerație, obținerea unui nivel decent de trai. Pentru cel bogat însemnă obținerea unor onoruri, sau dregătorii înalte. Dacă, însă, prin situația sa este obiectul admirației sau reprobării publice, trebuie să știe că este extrem de penibil să fie văzut zburând la mare înălțime deasupra caselor, străzilor și piețelor, mai ales fără aripi. Pentru această categorie de oameni visul prevestește dificultăți, necazuri și sâcâieli, dar fără repercusiuni asupra căminului propriu. Omul de condiție modestă care se visează zburând foarte sus va reuși să parvină și să fie primit în înalta societate. Pentru cel care are ceva de ascuns acest vis nu este, însă, un semn bun – va fi trădat și proiectele sale dezvăluite, deoarece toată lumea vede cerul. Zburând împreună cu păsări este semn că se va petrece și banchetul va fi reușit. Acest vis este nefast făcătorilor de rău, hoților și tâlharilor – este semn că vor fi văzuți, denunțați și pedepsiți. Este foarte bine pentru cei care visează că, după zbor, se întorc lin și ușor pe pământ și apoi se trezesc din somn. Când, în zbor, se schimbă direcția prin voința proprie, se urcă și se coboară cu naturalețe – afacerile vor prospera, iar insuccesul va fi necunoscut. Dar, dacă zboară de nevoie, urmărit de oameni, animale, fantome sau temeri neprecizate, visul prevestește neplăceri și certuri. Zburând în poziție culcată este semn bun numai pentru navigatori, marinari, pentru că se aseamănă cu o navă care își urmează drumul liniștit, fără furtuni sau neplăceri. Pentru ceilalți oameni este semn rău, de boală sau accident. Pentru cel bolnav este semn sigur de moarte. De altfel în orice manieră ar visa un om bolnav rău, sau rănit grav, este un semn funest, deoarece este sigur că după moarte sufletul părăsește corpul, urcând spre cer, într-un zbor ușor asemănător păsărilor. Visul este foarte nefast pentru cel care se visează zburând cu capul în jos, sau pentru cel care încearcă să-și ia zborul și nu reușește. Visul este semn rău pentru cei, care prin natura meseriei, este obligat să-și petrecă timpul așezat. Dacă, zburând, este cuprins de amețeală, este semn că-și va pierde vederea – am cunoscut mai mulți oameni carora li s-a întâmplat această nenorocire, urmare unui vis în care zburau și aveau frică că o să cadă. Cel care se va visa zburând într-un scaun, litieră, pat sau în orice mașinărie care îi asigură zborul, va avea o boală grea. Cel care are acest vis, dar tocmai plănuiește o călătorie, este semn că va fi însoțit de familie și numeroae bagaje.”

Este punctul de vedere al lui Artemidor din Efes, nu al meu! Dar, prevenit însemnă pregătit, visul meu este un semn rău, așa că o să închid pustnicia pentru o săptămână, atâta spune grecul că are putere visul, nu mai ies deloc, am provizii suficiente, nu mai răspund la telefon, sau la corespondență. Stau liniștit, la soare, citesc cărți, mă uit la filme și mă joc cu cățeii. O săptămână. O să stau la soare și o să visez… altceva! Pe Vineri, că Artemidor nu zice nimic de ea. Superstiție? Sigur că da, dar un studiu de la Yale arată că superstițioșii trăiesc, în medie, cu 28% mai mult decât… ceilalți! M-am săturat să trăiesc bine, cum zicea unul, m-am hotărât să trăiesc cât pot.

Până una-altă cred că o să cer de la București dreamcatcher-ul făcut cu mare măiestrie în rezervația navajo de ultimul mare medicine-man, Starry Night. Este verificat, niciun vis nu trece de el!

Cred că o să văd câteva episoade din ”The Ranch” pe Netflix. Fata mea susține că personajul Beau Bennett îmi seamănă în multe, preferințe, opinii despre lume și viață. Să vedem…

Dar rămâne o întrebare, să visez, sau să nu visez? Aceasta este întrebarea, o să chibzuiesc asupra răspunsului, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12 iulie 2023

BERBEC Odihneşte-te și relaxează-te, mediul în care te afli te oboseşte mai mult decât de obicei, dar găseşti oarecare satisfacție în faptul că astăzi reuşeşti să ajuţi pe cineva dintre cei dragi. Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.

TAUR Eşti în criză de timp şi trebuie să-ţi organizezi munca sau vacanţa. Nu mai aştepta o minune, sau un dezastru, totul rămâne la fel, nu-ţi mai face griji, decât pentru situaţia ta financiară. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală cu aer condiționat, la film, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul, sau pisica. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Încă o zi plăcută, chiar dacă anumite insatisfacţii încep să-ţi dea târcoale. În orice caz nu este indicat să te deplasezi la distanţă foarte mare în această zi.

GEMENI Trebuie să te porţi bine şi să vorbeşti calm şi frumos cu persoanele dragi ție, cu familia, prietenii. Lasă ironia şi cinismul pentru altădată, ai nevoie de ajutorul celor din jurul tău! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mai puţin favorabile care influenţează semnul zodiacului. Cu o configurație complexă și nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai exotice. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac.

RAC Primeşti mai multe veşti, care se bat cap în cap. E normal să nu ştii ce decizie să iei. Cere ajutor şi sfat din partea familiei şi a prietenilor care se pricep. Colegii îţi sunt concurenţi! Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide. Credendo Vides! Renunţarea este recunoaşterea eşecului. Veştile pe care le primesti iţi dau o imagine buna asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre Raci: solutia legala pe care o asteptati o sa mai intirzie ceva timp, din cauze „obiective”, dar nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună!

LEU O zi care favorizează treburile administrative, ordinea leoniană. Astăzi ai ocazia să te implici în acţiuni constructive, cu finalitate, care îţi plac. Nu te grăbi, mai stai puţin la pândă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei!

FECIOARĂ Dimineaţă pragmatică. Trebuie să laşi analizele duse până la tăierea firului de păr în patru şi să propui un plan, soluţii la probleme. Mai ales dacă este vorba despre programul de vacanţă! Astazi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă! Totuşi, nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva curăţenie, în orice caz să nu stai singur şi fără treabă – pâna seara iţi vei reveni.

BALANŢĂ Eşti mai clar, mai obiectiv în idei şi exprimare. Nu uita să menajezi orgoliile rănite ale unor persoane din anturajul tău. Poţi să clarifici unele aspecte importante ale intereselor tale. Zodiacul in general benefic te indreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale. Şi nu numai, vorba ticului la modă. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil. Dar trebuie să te concentrezi ca să-l obţii, viitorul acela „luminos”! Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, sau pe naivitate!

SCORPION Dacă ești amabil cu toată lumea, astăzi Venus te avantajează în domeniul sentimental. Ai o zi bună, plăcută şi poţi să împarţi din starea ta de bine şi celor dragi, familiei, anturajului. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Astăzi sunt favorizate deciziile strategice luate în urma unor analize amănunţite ale situaţiei trecute. Poţi semna avantajos documente cu caracter legal. Dar nu te zdrobi, şi saptămâna viitoare poti vedea aceleaşi feţe plictisite.

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să te gândeşti mai mult, să ceri sprijin, pentru rezolvarea intereselor tale. Limitează-te la replicile de „horror movie” şi mai ales nu face pe deşteptul cu şeful tău! Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un spectacol sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

CAPRICORN Ai intrat într-un program-tunel şi nu prea vezi luminiţa de la capăt. Astăzi trebuie să spargi monotonia şi să te distrezi, la un film, la dans, la o terasă, sau să te plimbi în aer liber! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Stelele favorizează o seara poate distractivă, poate relaxantă şi odihnitoare – pe care o meriţi.

VĂRSĂTOR Nu mai fi atât deperfecţionist,fi mai puțin exigent cu cei din jur, aşa nu eşti foarte popular. Te interesează, te facinează din ce în ce mai mult viitorul. Este o pasiune folositoare! Eşti îngândurat şi pari că te gandeşti numai la tine şi prea puţin la cei din jur, provocând comentarii. Incearcă să-i consideri şi pe ceilalţi importanţi. Ai uitat să mai fi tandru. Cam de multă vreme te porţi ca un robot şi superi pe cei dragi. Incercă măcar azi să fii sentimental. Astazi ai un talent special la şoaptele de amor, aşa că foloseşte-l, talentul, cu abilitate şi n-o să-ţi pară rău de rezultatele obţinute.

PEŞTI Astăzi ai un program foarte flexibil. Adică care se schimbă tot timpul, fie că ești la muncă, sau în vacanță. Încearcă să tragi foloase din tot ce te poate avantaja, să nu pierzi ocaziile. Evident, o zi de care te-ai lipsi. Intri greu în ritm şi ţi-e somn toată ziua. Te dezmeticeşti abia spre seară. Ai uitat ceva? Pentru un procent dintre Pești care s-au trezit din reverie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Însă, puţinii nativi care posedă talente au o perioadă de creaţie foarte bună.