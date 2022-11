HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 noiembrie 2022. Sărbătoarea tâlharilor. Din nou, o pildă cu Nastratin Hogea. UE și încălzirea globală.

11 noiembrie

Pe 11 noiembrie s-au născut Feodor Dostoievski, George Patton, Salvatore Luciano, Demi Moore, Bibi Anderson, Leonardo DiCaprio, Mircea Mureşan, Mircea Dinescu, Ştefan Bănică, Mihai Davidoglu, Vasile Rebreanu.

În calendarul creştin-ortodox este înscrisă o cruce neagră, adică ceva important, Sfinţii: M.Mc. Mina, Victor, Vichentie, Ştefanida şi Teodor Studitul.

Înițial doream să scriu ceva despre astrologie, dar nu-mi respect promisiunea. O să fie timp suficient ca să pun la punct unele aspecte privind când, de ce și cum trebuie să consulți, sau nu, un horoscop.

Pe 11 noiembrie Tradiţia dă dovadă de umorul sănătos, românesc. Este „Sărbătoarea tâlharilor”. Într-o ţară unde un bun care nu este păzit mai mult de o jumătate de oră devine cadou public, „haiducii” adică tâlharii, se bucurau de mare popularitate.

„Sărbătoarea tâlharilor – serbată atât de aceştia, cât şi de păgubaşi, care îi cer Sf. Mina ajutorul pentru prinderea hoţilor, este cadrul de defăşurare al multor practici cu caracter magic. Fiind vorba în principal de magia întoarcerilor – a faptelor hoţilor, a lucrurilor furate etc., practicile respective erau folosite şi în magia dragostei, pentru întoarcerea inimilor ursiţilor întârziaţi.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 474.

Probabil, credem noi, este vorba de o sărbătoare antică a lui Mercur-Hermes, peste care s-a calchiat motivul creştin. Hermes, mesagerul zeilor, este şi protectorul negustorilor şi al hoţilor. Să ne amintim din Homer, că zeul Hermes, născut dimineaţa, seara fură cincizeci de vaci din turma zeilor, turmă păzită de luminosul şi puternicul Apollon!

De Sf. Mina femeile „întorc lumânările”, aprinzându-le, ca să se întoarcă spre casa lor inimile voitorilor de rău, întocmai cum au întors ele lumânarea. Fetele mari fac la fel, ca să se întoarcă spre ele inimile celor doriţi. (Pamfile, SLR, 1997, pagina 209).

Dar, dragi lupi, padawani și hobbiți mi-ați cerut – iată, aveți, o nouă istorie cu Nastratin Hogea!

Nastratin Hogea era modest. Sărăcia îi stătea bine și ținea hoții departe, spunea el. Iată o istorie care arată cât de puțin prețuia el aurul și bogăția.

Se spune că Nastratin avea un loc preferat unde stătea, pe o stâncă la poalele căreia curgea un râuleț sprinten. Acolo putea fi găsit mereu, cugetând la cine știe ce filosodie, sau citind o carte.

Un tânăr, foarte bogat, se ruga mereu de el să-l ia ucenic, să-l învețe și pe el să fie înțelept și admirat de toată lumea. Tânărul cel bogat l-a găsit, într-o zi, pe Nastratin la locul lui pe stâncă, la marginea râului, citind o carte. S-a înclinat cu respect și i-a dăruit lui Nastratin două frumoase și grele brățări de aur, bătute cu nestemate.

Nastratin a luat una dintre brățări și a început să se joace cu ea, aruncând-o în aer. Inevitabilul s-a produs și brățara s-a rostogolit de pe stâncă în râu. Tânărul cel bogat a scos un strigăt și s-a aruncat în apă, căutând brățara căzută. Nastratin s-a întors la cartea lui. După un timp, obosit și ud, iată și tânărul cel bogat. ”Înțelepte Nastratin, nu am găsit brățara, poate îmi arăți cam unde a căzut!” ”Nimic mai simplu” a spus Nastratin și a aruncat și a doua brățară de aur în râu. ”A căzut cam acolo!”

Unii autori, printre care și Tagore atribuie întâmplarea lui Govinda, marele predicator sikh, dar, ca întotdeauna, înțelepciunea nu are o sursă precisă, este difuză, ca lumina Soarelui într-o dimineață, la tropice!

Cu nopțile astea pierdute, cu Dimineața Astro(logilor)nomilor, nu am mai deschis de mult curierul de la Bruxelles. Dar, se întâmplă lucruri. Iată:

Europa joacă un rol de prim rang în tranziția către o economie care îi oferă planetei mai mult decât îi cere. În acest deceniu critic, este nevoie, la nivel mondial, de ambiție și de măsuri menite să pună în aplicare Acordul de la Paris și să faciliteze atingerea neutralității climatice într-un mod sustenabil.

Cea de-a 27-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP27) are loc la Sharm El-Sheikh, în perioada 6-18 noiembrie 2022. Sub președinția Egiptului, Summitul COP27 reunește părțile cu scopul de a accelera măsurile care vizează atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

UE va pleda pentru un efort concret și sporit la nivel mondial menit să abordeze crizele interconectate în materie de climă și biodiversitate și va colabora cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a asigura un rezultat pozitiv atât în cadrul Conferinței COP27 privind schimbările climatice din noiembrie, cât și în cadrul Conferinței COP15 privind biodiversitatea din decembrie. Este esențial să se ia măsuri urgente cu ocazia ambelor conferințe pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și pentru a menține obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C.

„Trebuie să facem eforturi continue pentru a asigura adaptarea la schimbările climatice și pentru ca natura să devină primul nostru aliat. Acesta este motivul pentru care Uniunea noastră va pleda pentru un acord global ambițios privind natura în cadrul Conferinței ONU privind biodiversitatea de la Montreal, care va avea loc în cursul acestui an. Și vom face același lucru și cu ocazia COP27, la Sharm El-Sheikh.” A spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Datorită Pactului verde european, Europa este pe cale să devină, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic. Deși s-a confruntat cu probleme precum pandemia și războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia Europeană și-a menținut direcția și chiar și-a întărit angajamentul în ceea ce privește tranziția verde, așa cum face din nou cu REPowerEU. Corelat cu accelerarea tranziției verzi prin intermediul instrumentului NextGenerationEU, REPowerEU este planul UE pentru eliminarea treptată a dependenței sale de combustibilii fosili din Rusia prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile, economii de energie și diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Este foaia noastră de parcurs către obținerea de energie la prețuri accesibile pentru cei care trăiesc în UE, securitate energetică pentru Europa și sustenabilitate pentru planetă.

Strategia ”Global Gateway”sprijină transformarea verde, investind atât în atenuarea schimbărilor climatice, cât și în reziliența la schimbările climatice. De asemenea, sprijină energia curată ca modalitate de realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a angajamentelor Acordului de la Paris. Într-o abordare de tip Echipa Europa, aceasta promovează schimburile de tehnologii ecologice și consolidează securitatea energetică, oferind conexiuni și soluții durabile și de încredere în întreaga lume.

În cadrul negocierilor COP27 privind clima, UE va depune eforturi pentru noi obiective și acțiuni ambițioase în acest deceniu critic, inclusiv prin:

adoptarea unui program de lucru privind atenuarea schimbărilor climatice și depunerea de eforturi vizând eliminarea subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili

reducerea treptată a utilizării cărbunelui

reducerea emisiilor de metan

alinierea obiectivelor la ținta de 1,5 °C

UE își pune deja în aplicare angajamentele prin intermediul activității sale legislative interne și este pregătită să își sporească în continuare contribuția stabilită la nivel național (CSN), dacă este cazul, în conformitate cu rezultatul negocierilor în curs din cadrul pachetului legislativ “Pregătiți pentru 55”.

În ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, UE este pregătită să accelereze acțiunile atât la nivel național, cât și la nivel mondial. Cât despre problema importantă a pierderilor și daunelor, UE va găsi căi adecvate și soluții eficiente pentru a răspunde nevoilor cărora trebuie să le facă față statele vulnerabile din întreaga lume în confruntarea cu efectele schimbărilor climatice.

În calitate de cel mai mare contribuitor la finanțarea combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial, UE și statele sale membre sunt deja responsabile pentru o parte importantă a eforturilor globale de combatere a crizei climatice. În cadrul COP27, vom colabora cu alți donatori pentru a-i încuraja să își majoreze propriile contribuții și să realizeze obiectivul colectiv de 100 de miliarde USD până în 2023, precum și pentru dublarea finanțării pentru adaptare până în 2025 comparativ cu nivelurile din 2019.

De asemenea, vom continua să lucrăm la un nou obiectiv cantitativ colectiv privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice și la asigurarea coerenței tuturor fluxurilor financiare cu Acordul de la Paris.

Mai sus v-am relatat poziția UE, așa cum apare în documentele de la Bruxelles. Încălzirea globală este, evident, doar o afacere. Că este o afacere și nu se ține seama de adevărul științific o probează faptul că centralele atomoelectrice au primit acordul UE, cu toate că este cel mai periculos și poluant mod de producere a energiei electrice.

Pe de altă parte în secțiunea FYEO, cea pe pelur roz, am găsit un studiu militar în care se analiza cu multe cifre și date faptul că Germania numai respectă tratatele de la sfârșitul WW2, producând arme și calibre strict interzise de aliații învingători. Sub pretextul războiului inițiat de ruși, germanii au început să proiecteze și să construiască avioane de luptă, strict interzise de aliați. Se repetă istoria? Or construi și submarine de atac? Bune întrebări!

Nu putem decât să așteptăm să vedem ce ne aduce ziua de mâine, doar este o altă zi!

Dragi lupi, padawani și hobbiți nu mai sunt tânăr și multele nopți pierdute m-au marcat. Am cerut ca altcineva să preia funcția de Patriarch, de moderator, pe DOA, să vedem dacă trustul lui Jonathan Cainer este de acord. Ar trebui, pentru cât am făcut pentru ei, practic sunt cel care a proiectat toată structura, dar Jonathan nu mai este în viață, Oscar mă cunoaște doar după faimă, iar facerea de bine este… știți domniile voastre!

Până atunci, pace și prietenie (nu au fost și n-o să fie) – până mâine, abia aștept să dorm, cu orașul imens pe care-l explorez și cu Vineri cea frumoasă, Moartea care mă însoțește, zâmbindu-mi îmbietor și admirând pustnicia mea, doar să dorm, să mă odihnesc, până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 noiembrie 2022

BERBEC Sfârșit de săptămână de lucru liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental e bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează, nu fii mut! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză, trebuie o soluţie de criză! Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung.

TAUR Astăzi poți să dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut între cei din jurul tău. Ia, totuşi, nişte pauze şi încearcă să nu împrumuţi bani sau obiecte! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Dar, poți sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

GEMENI Emoţional, ești sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu cei dragi, familia. Veşti bune. Seară favorabilă distracțiilor în oraș, film sau spectacol. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iți zâmbește înseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

RAC În ceea ce priveşte meseria, sau profesia ta, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, fii foarte atent şi nu pierde timpul! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten.

LEU Astăzi eşti plăcut surprins de sprijinul celor din jur, al anturajului! Mai toţi colegii răspund „prezent!” la apelul tău pentru rezolvarea unor probleme, nu prea plăcute, la serviciu. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente minore prin fier şi foc, mici tăieturi sau alte incidente sau accidente casnice.

FECIOARĂ Dimineaţa ai o perioadă bună, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta Lunii prin odihna, alimente naturale şi puţin sport. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră.

BALANŢĂ Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Nu pleca la drum! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de Crăciun, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

SCORPION Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relatiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere… dar dacă nu este aşa?!

SĂGETĂTOR O zi ca cea de azi ai vrea să ai mai multe! Te simţi bine, în formă, optimist şi poţi să faci faţă uşor problemelor şi încercărilor zilnice. Zâmbeşte, vorbeşte puţin şi ascultă mai mult! Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic, doar este vineri, zi de cumpărături săptămânale. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta!

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program.

VĂRSĂTOR O zi cam monotonă de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteapta o săptămana agitată, densă şi prin urmare obositoare! Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

PEŞTI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la iluzii privind calitatea oamenilor. Creezi echilibru în jurul tău şi de aceea eşti admirat de anturaj! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă!