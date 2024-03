Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 martie 2024. Dune 2 și Al Patrulea Călăreț al Apocalipsei







11 martie

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. O zi de lucru obişnuită în calendarul vechi al poporului, în "Kalendarul" moştenit de la daci.

A doua zi a „Moşilor”. Am eu o bănuială, că „Babele” sunt autentice şi de o vechime istorică considerabilă, ca sărbători ale primăverii şi ale naturii. Moşii... sunt nişte politicieni, acolo!

Egalitatea asta simetrică între sexe nu mi-a sunat niciodată nici foarte tradiţional, nici foarte inteligent. Adică dacă sunt nişte sărbători feminine, vin şi misoginii cu o sărbătoare masculină ca să înăbuşe mesajul autentic, tradiţia din matriarhat tocmai. Mai ales că Moşii nu au nume vechi, tradiţionale, ci se consideră numele sfinţişorilor creştini din ziua respectivă (doar în unele regiuni). Oare, de ce? Mai mult, în unele regiuni sunt douăsprezece babe, adică se suprapun copios peste... moşi!

Iată şi mărturia preotului Simeon Florea Marian, unul dintre cei mai mari şi mai distinşi folclorişti şi adunători de poveşti populare: "Babele care ţin nouă zile de-a rândul, sunt rele, pentru că ele de regulă ne aduc ninsoare şi ploaie, udeală şi receală. Moşii, din contră, sunt buni...". Misoginism funciar creştin de Ev Mediu! Nu prea este ”politic corect”, nu?

În altă ordine de idei, sau în aceiași, am văzut ”Dune 2”. Nu mi-a plăcut. Deloc. Este mult sub Dune 1984. Fără înțeles pentru cei care nu au citit cartea. Nu uitați că eu am trăit 15 ani de viață în ”Dune”. Actori cu o înfățișare mediocră, parcă castingul s-a făcut într-o stație de autobuz, plictisitor, plictisitor, plictisitor. Artă wokistă care nu mai transmite emoție, ci mesaj politic. Cea de a șaptea artă a fost castrată de ceea ce era mai important... de artă!

Sunt umit de succesul acestei slabe ecranizări. Este evident că 90% din populație trăiește în filmul acela, ”Idiocracy”, altfel ”Dune” nu ar avea nota 9 pe IMDb. Iar reclama cum că ar fi LOTR a generației actuale este o afirmație care demonstrează cât de jos s-a ajuns în gusturile generației tinere. Mai mulți dintre domniile vostre mi-au scris, cu sfială, că nu le-a plăcut filmul. Ce, credeați că o să mă supăr? Oi fi eu bolnav, bătrân și în pragul Înălțării dar mintea mi-a rămas vie. Cum să-mi placă mediocritatea?

Actorii din Dune 2 intră pe ”scenă” cum intră minerii în mină. Fără dăruire, fără patos, fără strălucirea dată de artă. Își fac un job și atât. La fel de bine ar fi putut să fie casieri la un supermarket, nu actori. Dune 2 reduce la ridicol partea ezoterică, eugenia Bene Gesserit și religia. ”Dumnezeu a creat Arrakis ca să-l pregătească pe credincios!” spune Paul Artreides, aka Usul Paul Muad’Dib. Cineva m-a obligat să scriu ceea ce am scris. Frumoasa prințesă Irulan 1984 (Virginia Madsen). Iat-o: https://www.youtube.com/watch?v=k1h3UjbuOtc&list=RDk1h3UjbuOtc&start_radio=1.

Totuși, Dune 2 are și o calitate. Obligă spectatorii să citească cartea lui Frank Herbert, ca să înțeleagă ceva, sigur, dacă au timp.

Omul, ”homo sapiens” este obsedat de timp. Cât este ceasul? Cât de târziu este? Cât timp mai avem? Bună întrebare, cât timp mai avem! Orice are un început și un sfârșit, o ”viață”. Universul are cam 14 miliarde de ani, galaxia Calea Lactee cam la fel, hai, poate cu un miliard de ani mai puțin, sistemul Solar are cam 4,5 miliarde de ani, Pământul un pic mai puțin. Civilizația actuală, după sursele biblice, ar avea 7.532 de ani.

Cât timp mai avem? Ultima carte a Bibliei, din cele 66, este Apocalipsa lui Ioan. Ce discuții, ce scandal a fost la Niceea în anul 325, la primul consiliu creștin, dacă Apocalipsa intră în Biblie, sau rămâne în afara ei, ca scriere apocrifă. Episcopii, apoi Sfinții Nicolae, Eusebiu și Osie au ținut cu tot dinadinsul ca Apocalipsa să facă parte din Sfânta Scriptură. Întrebați de împăratul Constantin de ce, ei au spus că este o pildă de mare înțelepciune și o evaluare a timpului până la Sfârșitul Lumii.

Cât timp mai avem? Găsim răspunsul în Apocalipsă. Suntem la a patra Pecete și la al Patrulea Călăreț. Iată, 6:7,8. ”7. Și când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul ființei a patra zicând: Vino și vezi. 8. Și m-am uitat și iată un cal galben-vânăt și numele celui ce ședea pe el era Moartea; și iadul se ținea după el; și li s-a dat lor putere peste a patra parte a Pământului, ca să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fiarele de pe pământ.”

Simbolismul celui de al Patrulea Cavaler al Apocalipsei a pus multe minți la încercare. În scrierile vechi, grecești, calul era palid. Cuvântul, epitetul, era chloros, o culoare galben-verzuie, bolnăvicioasă. De fapt în cea mai veche Biblie, păstrată în Irlanda de Sf.Patrick, care astăzi se numește KJV, se spune despre acest lucru că ar ”fi vorba despre ciumă” Matei, 24:7. Biblia a fost copiată și răscopiată, de-a lungul mileniilor. Ciuma este pomenită în multe pasaje din diferitele cărți din Biblie. O catalogare târzie, de seccol XIV, sub influența catastrofalei epidemii de ciumă din Europa, adusă tot din China. Așa că toate bolile contagioase au fost denumite ciume, în Biblie. A patra parte a Pământului este exact ocupată de rasa galbenă care a suferit cel mai mult de pe urma coronavirusului.

Cu toate că cei patru călăreți ai Apocalipsei sunt reprezentați împreună, în operele de artă, în Biblie și în realitate, sunt despărțiți în timp și spațiu. Fiecare descrie o epocă istorică, cu un simbolism foarte elaborat. Acum suntem la vremea celui de al Patrulea Călăreț al Apocalipsei. A patra Pecete.

Ca să fiu în ton, o să revăd, pentru a câta oară, o capodoperă cinematografică ”A Șaptea Pecete” de pe vreme când se făceau filme, nu subproducțiile imbecile de astăzi, cred că dacă le-ar vedea un regizor de acum cincizeci de ani, nu s-ar mai opri din râs. Un film de artă, alb-negru, numai pentru cunoscători, poartă semnătura prestigioasă a lui Ingmar Bergman și este jucat impecabil de Max von Sydow și Bibi Andersson, un film suedez din anul 1957. Nec plus ultra!

Cât timp mai avem? Destul, ca să ne regretăm greșelile și să ne îndreptăm erorile, în Apocalipsă mai sunt câteva capitole până la A Doua Venire a Lui Isus. E ceva aici ce nu înțeleg, eu inginer fiind... Eu cred că este a Treia Venire pe Pământ a lui Iisus. Prima, când s-a Născut, a Doua, când a Înviat și a Treia... în curând!

Cu convingerea fermă că toate se întâmplă la timpul lor, după cum este Legea Domnului, Universul, și nu altfel, sunt la fel de convins că mâine este o altă zi!

BERBEC Discuţiile pe care poţi să le ai pot fi dificile dar şi necesare. Dă dovadă de realism şi astăzi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, care sunt deja pierdute. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

TAUR Astăzi înţelegi că nu trebuie să te schimbi după cum bate vântul, că noul cu orice preţ, schimbarea, e doar un procedeu de vânzări, de marketing. Interesele tale sunt fixe, fă-le reale! Afaceri si afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur!

GEMENI Cooperând, în echipă, astăzi poţi să înregistrezi unele progrese. E una dintre zilele acelea rare în care eşti sprijinit în realizarea ideilor, visurilor tale. Lumea crede că o să reuşeşti. Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze altfel decât în mod obişnuit.

RAC Azi nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Îţi e greu să faci compromisuri, iar eschiva este principala ta lovitură. Nu e rău! Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat bine ziua de astăzi este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci cine ştie unde, mai ales pe seară.

LEU Ai nevoie de o sursă pozitivă. O zi mai puţin favorabilă, în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu eşti sătul de "sistem", de la care primeşti mereu numai veşti negative! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Astăzi zi de cumpărături sau de plecat în delegaţie! Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală.

FECIOARĂ E multă agitaţie şi tensiune în jurul tău. Ai vrea să joci rolul omului invizibil, ca să poţi să-ţi vezi de treburile tale, să nu fii deranjat tot timpul. Muzica bună la căşti e o soluţie! Încearcă chill out sau Buddha bar. Un procent dintre nativii din zodia Fecioarei astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

BALANŢĂ E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Stelele te avertizează sa nu te aflii in spaţii deschise, mai ales dimineaţa. Evita, de asemenea, mâncărurile grele şi indigeste. Planetele bine aspectate arată că toate problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine!

SCORPION Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Trebuie să ai o discuţie corectă şi calmă, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele importante. Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Şi alţi scorpioni, mult mai mari!

SĂGETĂTOR Discuţiile interminabile, inutile, îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează! Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian.

CAPRICORN Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu aglomerația din zodia ta, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori lipsa timpului te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

VĂRSĂTOR Semnalele ostile pe care le primeşti astăzi pot să fie doar reacţii hormonale, paranoia şi furia cotidiană. Mesajul, însă, trebuie descifrat şi înţeles. Nu provoci sentimente negative degeaba! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază.

PEŞTI Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi chiar şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri, este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.