Monden Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit la 92 de ani







Mogulul media Robert Murdoch s-a logodit, la 92 de ani, cu iubita lui, Elena Zhukova, de 67 de ani, a confirmat echipa sa.

Rupert Murdoch, de 92 de ani și stăpân pe o avere de aproape 19 miliarde de dolari, se întâlnește de câteva luni cu biologul molecular rus Elena Zhukova, în vârstă de 67 de ani.

Când se însoară Rupert Murdoch

Potrivit New York Times, care a dezvăluit povestea, nunta este programată pentru iunie și invitațiile au fost deja trimise. Căsătoria, care se așteaptă să aibă loc anul acesta la podgoria sa din California, va fi a cincea. Dar este a șasea logodnă a magnatului.

Murdoch, născut în Australia, a început să se întâlnească cu Elena Zhukova la scurt timp după ce, în aprilie 2023, logodna sa cu fostul capelan de poliție Ann Lesley Smith a fost anulată brusc.

Va deveni rudă cu doi oligarhi ruși

Rupert Murdoch și Elena Zhukova s-au întâlnit la o petrecere găzduită de una dintre fostele sale soții, antreprenoarea de origine chineză Wendi Deng.

Mogulul media de origine australiană a mai fost însurat cu însoțitoarea de bord australiană Patricia Booker, cu jurnalista de origine scoțiană Anna Mann, cu Wendi Deng și cu modelul și actrița americană Jerri Hall.

Elena Zhukova a mai fost căsătorită anterior cu miliardarul rus cu afaceri în domeniul petrolier Alexander Jukov, iar fiica lor, Dasha, mondenă și femeie de afaceri, a fost căsătorită cu oligarhul rus Roman Abramovici până în 2017.

Murdoch, bogăția și controversele

Rupert Murdoch și-a început cariera în Australia în anii 1950, iar averea lui a crescut după ce a cumpărat ziarele News of the World și The Sun, din Marea Britanie, în 1969. Ulterior a cumpărat o serie de publicații din SUA, inclusiv New York Post și Wall Street Journal.

În 1996, a lansat Fox News - acum cel mai vizionat canal de știri TV din SUA. Prin News Corp, care a fost fondată în 2013, Murdoch rămâne proprietarul a sute de instituții media locale, naționale și internaționale.

Cariera lui Murdoch nu a fost lipsită de controverse. Unul dintre momentele sale cele mai dăunătoare a fost scandalul notoriu de piraterie telefonică din Marea Britanie, care a izbucnit după ce s-a constatat că News of the World a ascultat mesajele vocale ale elevei ucise Milly Dowler.

În septembrie anul trecut, Murdoch a demisionat din funcția de președinte al Fox and News Corp și a anunțat că lasă conducerea afacerilor fiului său Lachlan. Ulterior, a preluat rolul de președinte emerit al Fox și News Corp.

The New York Times mai notează că noul mariaj dintre Murdoch și Zhukova este puțin probabil să-i afecteze afacerile, care sunt deținute printr-un trust de cei patru copii mai mari ai săi.