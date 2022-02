HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 11 februarie 2022. Legenda celor 12 Înțelepți ai Chinei

11 februarie

Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei şi Sf. Teodora, împărăteasa.

Prieten şi vindecător al animalelor, Sf. Vlasie are o legătură specială şi cu păsările. În popor se spune că Sfântul le dezleagă ciocul micilor zburătoare şi că de acum păsările încep să cânte. „Cine se roagă la Sf. Vlasie, acela nu rămâne fără para în pungă” – Sf. Vlasie este văzut şi sub aspectul minunilor pe care le făcea când ieşea din peştera unde pustnicea. Sf. Vlasie se ţine ca să nu se nască copiii şi animale monstruose, contra insectelor şi a viermilor, pentru sănătatea rudelor de sânge etc. (Speranţia, Pamfile, Olteanu)

Un sfânt pluricalificat, bun la orice, probabil o calchiere al cine ştie cărui zeu al primăverii, primăvară ce stă să vină, din mitologia greco-romană! Cred că este vorba de Marele Zeu Pan, primul şi cel mai vechi dintre zei, un zeu al naturii de dinaintea lui Cronos, Timpul.

Ieri a mai fost o sărbătoare, astăzi alta, mâine… nu se mai ştie! Timpul era organizat la daci într-un fel care poate să pară ciudat omului de astăzi. În antichitate nu existau săptămâni de lucru şi weekend-uri, program fix de lucru.

Viaţa avea alte dimensiuni, altele erau interesele, pasiunile, succesele şi realizările. Vă puteţi închipui că cea mai mare realizare la care visa un adolescent era să fie ales ca sol către Zamolxe! Iar o fată nu putea să dorescă ceva mai presus decât să devină păzitoarea „vetrei” cum se numea focul sacru din peştera-templu. Dacii aveau trei denumiri pentru foc, reflectând o filozofie adâncă, profundă, despre natură, zei şi oameni.

Timpul era organizat altfel de aceşti oameni fabuloşi, strămoşii noştri. În funcţie de ceea ce aveau de făcut, de comandamentele anotimpurilor, de ritmurile naturale ale culegătorilor, vânătorilor, păstorilor, agricultorilor. În general era o perioadă de câteva zile de muncă, hai să zicem maximum zece, urmate de trei zile de sărbători, zile de odihnă şi petreceri.

Ei nu îşi organizau munca după calendar, ci făceau calendarul după ce aveau de lucrat!

De aceea le ajungea timpul!

Îmi scrieţi că nu vă mai ajunge timpul, că sunteţi în criză de timp, că timpul fuge prea repede… poate o să vă spun, la un momet dat, teoria conspiraţiei despre contractarea timpului.

Mai mulţi dintre domniile voastre întrebaţi ce este cu zodiacul chinezesc, cum a fost stabilit. Cum să nu, mă grăbesc să vă răspund cu ceea ce ştiu şi eu, o legendă pe care mi-a spus-o, demult, eram la Bagdad, Ţu Kă Wen, un chinez cu două doctorate adevărate, în istorie şi sociologie, din Hong Kong.

Legenda spune că miticul împărat Huan a stabilit Anul Nou la a doua Lună Nouă după solstiţiul de iarnă. Şi toată lumea a început să petreacă. Marele Budha a chemat, însă, pe animale şi pe oameni la sfat ca să stabilească organizarea timpului în săptămâni, luni, ani şi cicluri. Sfatul a avut loc în locul unde s-a aflat apoi primul Templul Shaolin. Primul s-a prezentat la sfat omniprezentul Şobolan, urmat de harnicul Bou. Apoi a sărit în poiana sfatului curajosul Tigru, însoţit de ruda sa, eleganta Pisică. Bătând puternic din aripile uriaşe a sosit şi magicul Dragon. Apoi au venit aproape în acelaşi timp înţeleptul Şarpe, nărvaşul Cal, drăguţa Capră, năzdrăvana Maimuţă, neliniştitul Cocoş şi credinciosul Câine. Mestecând preocupat o mlădiţă de bambus a venit, ultimul, norocosul Porc. Când sfatul era pe sfârşite au venit şi 12 oameni, cei mai înţelepţi din toată China, ceilaţi oameni şi animalele rămânând să petreacă mai departe.

Legenda spune că de atunci, de la acel Sfat a rămas organizarea calendarului, în care fiecare an poartă, în ordine, numele animalelor care s-au grabit să răspundă chemării marelui Budha. Tot atunci Budha a stabilit cele cinci elemente primordiale: pământul, metal, apa, focul şi lemnul şi ciclul de 60 de ani în care fiecare zodie de un an trecea prin cele cinci elemente (12 x 5 = 60) – 60 de ani fiind considerată vârsta medie a omului, pe atunci. Iar cei 12 oameni, înţelepţii, au constituit cea mai veche şi perenă formă de conducere spirituală colectivă: “Cei Doisprezece Înţelepţi ai Chinei”, care, învăluită de mister şi protejată întotdeaună de cei puternici, există şi în ziua de astăzi, după o durată de peste cinci milenii. Ei stabilesc multe, printre care şi “culoarea” anului.

Legenda mai spune că de cinci mii de ani cei 12 Înţelepţi ai Chinei se adună periodic, uneori la sute de ani distanţă ca să stabilească culoarea anilor. O întrunire a înţelepţilor a avut loc în agitatul an 1934. Pe drumul către locul adunării unul dintre Înţelepţi a pierit într-un accident. Dupa ce au consultat oracolul I Ching, Cartea Schimbărilor şi au interpretat diferite horoscoape, s-au gândit şi au luat informaţiile care le erau necesare, înţelepţii au trimis solie către cel pe care îl aleseseră să fie al 12-lea Înţelept al Chinei. Pentru că hotărârile se pot lua numai în prezenţa completă a celor 12 Înţelepţi, cu unanimitate de voturi.

La Statul Major al unei armate în marş s-a prezentat un trio ciudat. Un ţăran înstărit, un lucrător de la oraş, adică un muncitor şi un preot budist. Ţineau morţiş să vorbească cu comandantul, cu generalul. Cei trei aveau ceva deosebit, poate hainele curate şi de calitate, poate ţinuta deosebită, poate corectitudinea academică cu care vorbeau, ei bine toate acestea au convins santinelele şi pe subofiţerii de gardă să-i aducă pe cei trei în faţa Statului Major. Ajunşi acolo au făcut cel mai ciudat lucru: au scos hainele de pe ei şi au îngenucheat în faţa generalului spunând că au un mesaj numai pentru urechile lui. Generalul a făcut un semn şi cei de faţă au plecat. Atunci cei trei s-au ploconit din nou în faţa generalului spunând într-un glas formula rituală : „Stăpâne, ai fost ales cel de al 12-lea Înţelept al Chinei. Poţi să primeşti, sau să refuzi. Gândeşte-te bine! Gândeşte-te bine! Gândeşte-te bine!”

Tânărul general, avea puţin peste patruzeci de ani, tocmai începuse aventura grandioasă a vieţii lui, Marele Marş. Lucrurile nu mergeau deloc bine. Dar iată, Providenţa, Budha, îi surâdea. Să fie cel de al 12-lea Înţelept al Chinei înseamna un acces nelimitat la informaţii, la controlul diferitelor organizaţii secrete ale ţăranilor şi ale vechilor confrerii chinezeşti, printre care temuta Triadă este doar una dintre ele. Aşa că Mao Tze Dun surâse larg şi îi ajută pe soli să se ridice: „Primesc din toată inima. Ascult şi mă supun. Unde trebuie să merg?”

Întotdeauna, de cinci mii de ani se alege mereu şi mereu cel de al 12-lea Înţelept al Chinei. Pentru că niciodată nu au pierit simultan doi Înţelepţi. Legenda spune că atunci când se va întîmpla acest lucru, adică va dispare mai mult de un singur Înţelept, va fi data apusului Chinei. Adică Sfârşitul Lumii!

Am asigurări că acest lucru nu se va întâmpla mâine, mâine este doar, în defintiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 februarie 2022

BERBEC Serviciul nu te pasionează, delicat spus. Eşti nemulţumit de bani şi de mitocanii pe care îi ai şefi. Bun, dacă nu erau mitocani nu ajungeau şefi! Găseşte-ţi un catharsis, poate un hobby! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on!”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia, sau cu o prietena la o plimbare, în oraş? Poate şi la un film nou?

TAUR Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamurească unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de situaţii! Te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Călătoriile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten. O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil, prin grijă şi atenţie, normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

GEMENI Ziua de astăzi e un prilej bun să te ocupi de unele probleme legate de relaţiile tale, de îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Conjunctura te favorizeză, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Vremea melancolică şi cam nesimţită, mai cald decât este decent iarna, te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt, există, dar cam puţini pentru ambii Gemeni, că este proverbială risipa ta!

RAC Ai o zi obişnuită, cu rutina şi monotonia de un ciudat “déjà vu”! Totuşi, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi lenea şi să ieşi, poate, pe seară, în oraş. Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică, niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă, se comprimă! Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Asteapţă să vezi ce se întamplă.

LEU Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare şi mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemele tale rămân aceleaşi! Ziua este favorabilă iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji acum, ai timp mai târziu, viitorul pare că este favorabil!

FECIOARĂ Evită enervarea, dimineaţa, în special şi, în general, fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele, mai ales cele neplăcute, în timpul mesei, masa nu este briefing! Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active, sau numai Dumnezeu ştie de unde!

BALANŢĂ Astăzi trebuie să cooperezi, activitatea în echipă este avantajată. Eşti în plină forma, iar cei din jurul tău au încredere în tine, în capacitatea ta de a realiza ceea ce ţi-ai propus. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Balanţei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare emoţională, investiţii în sentimente.

SCORPION Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor, partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! Se profilează o zi cam cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar poţi să te înveseleşti! Scorpionii şi mai ales Scorpioancele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară, sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Scorpionului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice, nonprofit sau religioase.

SĂGETĂTOR Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se pot dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat şi mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc…

CAPRICORN Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Pe total par a fi o zi plăcută, în plină formă! In perioada acestei zile trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi.

VĂRSĂTOR Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina situaţia, prin imaginaţie şi chiar puţin bluff, dă rezultate. Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ – poate unde banii sunt din ce în ce mai rari. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi de Hercule, pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează în ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei.

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu lăsa lucrurile neclare, sau „în coadă de peşte”! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi picioarele, vezi bine cu ce te încalţi, picioarele sunt, în mod tradiţional, de natura zodiei Peştilor.