Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 decembrie 2023. 2024. Semnele de Apă

11 decembrie

Pe 11 decembrie s-au născut Jean Racine, Alexandr Soljeniţîn, Hector Berlioz, Robert Koch, Carlo Ponti, Jean-Louis Trintignant, Alfred de Musset, Gianni Morandi, Czeh Szabo, Aurel Babeş, Gheorghe Buzdugan, Paul Riegler.

În calendarul creștin-ortodox este, pe 11 decembrie, numai Sf. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou, dar și Sf. Varsava. Nimic în „Kalendar”!

Iată din horoscopul pe 2024, ultimele trei zodii, Rac, Scorpioni și Pești, Zodiile de Apă.

Rac (21 iunie — 22 iulie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Rac, semnul cultural și sensibil al zodiacului, 2024 este un an de creștere emoțională, aprofundare a relațiilor și auto-descoperire. Anul acesta te încurajează să îmbrățișezi calitățile tale înnăscute de empatie și intuiție în timp ce navighezi pe valurile vieții.

Carieră și finanțe:

Rac, calea ta de carieră devine mai clară în 2024. Așteaptă-te să crească oportunități, în special în roluri care îți permit să-ți folosești natura grijulie și protectoare. Din punct de vedere financiar, concentrați-vă pe economisire și bugetare, deoarece acest lucru vă va oferi o mai mare siguranță financiară.

Dragoste și relații:

În domeniul relațiilor, Rac, 2024 pune accentul pe adâncirea legăturilor cu cei dragi. Empatia și inteligența ta emoțională vor fi esențiale în rezolvarea conflictelor și în consolidarea conexiunilor. Racii singuri pot găsi dragoste de durată cu cineva care apreciază calitățile tale de protejare.

Sănătate și bunăstare:

Anul acesta, acordați prioritate bunăstării voastre emoționale. Practicile de îngrijire personală, cum ar fi meditația și jurnalul, vă vor ajuta să gestionați stresul și să mențineți echilibrul. Îmbrățișează-ți intuiția ca un ghid pentru a face alegeri mai sănătoase.

Călătorii și aventură:

Rac, 2024 oferă oportunități pentru călătorii semnificative și aventuri care vă hrănesc sufletul. Luați în considerare explorarea destinațiilor cu o semnificație emoțională și culturală profundă, care va rezona cu natura dumneavoastră sensibilă.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Rac în 2024. Îmbrățișează-ți vulnerabilitatea și permite-i să fie o sursă de putere. Anul acesta te încurajează să te confrunți cu rănile emoționale din trecut, să te vindeci și să devii mai puternic și mai sigur de sine.

Date cheie:

5 iunie: O oportunitate de carieră care se aliniază cu natura ta de îngrijire.

18 septembrie: O descoperire semnificativă în relațiile personale.

12 noiembrie: Stabilitate financiară prin bugetare prudentă.

30 decembrie: Un moment transformator în călătoria ta de auto-descoperire.

Scorpion (23 octombrie — 21 noiembrie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Scorpion, semnul intens și transformator al zodiacului, 2024 este un an de introspecție profundă, creștere personală și schimbări puternice. Anul acesta vă încurajează să vă valorificați determinarea și intuiția naturală pentru a crea schimbări profunde în diferite aspecte ale vieții voastre.

Carieră și finanțe:

Scorpion, cariera ta ia o turnură transformatoare în 2024. Așteaptă-te la oportunități de reinventare și inovare. Îmbrățișează-ți ingeniozitatea și ambiția de a te ridica la noi culmi. Din punct de vedere financiar, investițiile strategice și planificarea atentă pot duce la câștiguri substanțiale.

Dragoste și relații:

În problemele inimii, Scorpionul, 2024 vă încurajează să vă adânciți în profunzimile emoțiilor și să construiți conexiuni mai puternice. Pasiunea și loialitatea ta intensă vor fi aliații tăi în adâncirea legăturilor cu cei dragi. Scorpionii singuri pot experimenta conexiuni puternice, pline de pasiune.

Sănătate și bunăstare:

Prioritizează-ți bunăstarea fizică și emoțională în acest an. Angajați-vă în exerciții regulate și practici de mindfulness pentru a face față provocărilor vieții. Îmbrățișează-ți puterea interioară pentru a depăși obstacolele.

Călătorii și aventură:

Scorpion, 2024 oferă oportunități pentru călătorii și aventuri transformatoare. Căutați destinații și experiențe care vă provoacă percepțiile și care conduc la creșterea personală. Luați în considerare explorarea locurilor cu o istorie bogată și o semnificație culturală profundă.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Scorpion în 2024. Îmbrățișează-ți curiozitatea și intuiția naturală pentru a descoperi adevăruri ascunse și pentru a porni într-o călătorie profundă de auto-descoperire. Auto-reflecția și îmbrățișarea schimbării vor duce la o dezvoltare personală puternică.

Date cheie:

1 februarie: O descoperire în relațiile personale prin profunzimea emoțională.

22 mai: Câștiguri financiare prin investiții strategice.

18 iunie: Un moment transformator în călătoria ta de dezvoltare personală.

7 noiembrie: O oportunitate de carieră care exploatează determinarea ta înnăscută.

Pești (19 februarie — 20 martie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Pești, semnul imaginativ și plin de compasiune al zodiacului, 2024 este un an de creativitate sporită, creștere emoțională și conexiuni profunde. Anul acesta te încurajează să-ți îmbrățișezi intuiția și empatia naturală în timp ce navighezi în profunzimile emoțiilor tale.

Carieră și finanțe:

Pești, cariera ta capătă o dimensiune interesantă și creativă în 2024. Așteaptă-te la oportunități de a-ți exprima talentele artistice și de a te conecta cu ceilalți la un nivel profund. Din punct de vedere financiar, urmați-vă intuiția în luarea deciziilor de investiții și puteți găsi oportunități de creștere financiară.

Dragoste și relații:

În problemele inimii, Pești, 2024 subliniază importanța conexiunilor emoționale și a legăturilor de îngrijire. Compasiunea și sensibilitatea ta vor fi punctele forte în aprofundarea relațiilor. Peștii singuri pot găsi dragoste cu cineva care apreciază natura lor artistică și empatică.

Sănătate și bunăstare:

Prioritizează-ți bunăstarea fizică și emoțională în acest an. Angajați-vă în debușeuri creative și practici de relaxare pentru a menține echilibrul. Îmbrățișează-ți intuiția ca un ghid pentru a naviga prin provocările emoționale ale vieții.

Călătorii și aventură:

Pești, anul acesta oferă oportunități de călătorie și aventuri care îți aprind creativitatea și sentimentul de uimire. Căutați destinații și experiențe care vă permit să vă conectați cu latura artistică și spirituală. Îmbrățișează misticul.

Creștere personală:

creșterea personală este o temă centrală pentru Pești în 2024. Continuați să vă explorați lumea interioară și să vă exprimați creativitatea. Îmbrățișează schimbarea și perspectiva ta unică asupra vieții pentru a promova o dezvoltare personală profundă.

Date cheie:

8 martie: O oportunitate de carieră care vă permite să vă exprimați talentele artistice.

2 iunie: O descoperire în relațiile personale prin conexiune emoțională.

28 septembrie: Câștiguri financiare prin investiții intuitive.

15 noiembrie: Un moment transformator în călătoria ta de dezvoltare personală.

Insistând pe interpretarea astrologică a anului 2024, mi se arată, din ce în ce mai des, un an între aberațiile logice și utopiile rezonabile. Un an al liber schimbismului, totul se schimbă rapid și păgubos, fără vreo noimă sau judecată. Un an în ”dinți de fierăstrău”, când sus, când jos. Dar, mai discutăm…

Bun, am destul timp de reflecție, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 decembrie 2023

BERBEC Încearcă să-ţi păstrezi calmul şi trebuie să dai dovadă de diplomaţie. Astăzi eşti puţin prea încăpăţânat, după părerea celor din jur, aşa că mai fă şi unele compromisuri, aşa, din joacă! Un mic atac de nelinişte, de anxietate? Încearcă să-ţi păstrezi calmul, trebuie să dai dovadă de bun simţ şi diplomaţie. Poartă culori vesele şi oferă-ţi prilejuri de bucurie şi certitudini. Limitează-te la zâmbete şi interjecţii. Dacă poţi, astăzi lasa grijile pentru altii, nimic nu este mai important pentru sanatate decat o constiinta linistita, o judecata clara si echilibrul interior!

TAUR Mai multă atenţie! Trebuie să te ocupi de cei dragi, de familie, prieteni, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să-ţi scape de sub control! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Vine soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de rabdare. Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Un aspect particular al conjuncturii astrologice iţi indică sa ai grija de propriile buzunare mai ales cind eşti în transportul în comun sau într-un magazin aglomerat.

GEMENI Astăzi evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie, te enervezi, pentru că timpul înseamnă bani! Conjunctura iti indica ca ai toate sansele sa pierzi din vedere, sau sa uiti niste amanunte importante, care puteau sa-ti foloseasca in cursul unei discutii. Probabil că nici nu o să-ţi aminteşte despre ce este vorba. Prostia este molipsitoare, din fericire pe termen foarte scurt! Sau, mai lung?

RAC Nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Conjunctura arată că poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar nu sunt indicate legăturile cu semnele de apă si pământ. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile.

LEU O zi densă, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre vacanţa de Crăciun şi Anul Nou. Ai o pofta teribila de lucruri bune si de calitate. Cu bani multi poti sa gasesti ceva mancare, cat despre marfuri si oameni sa nu mai vorbim! Este cazul să limitezi cheltuielile extravagante şi să mai pui ceva bani deoparte, banuti albi pentru zile de sărbători de iarnă, că nu se stie niciodata! Care sărbători, iată, bat la uşă!

FECIOARĂ Eşti gânditor şi nostalgic. Dar, astăzi, trebuie să te aduni, ai multe de rezolvat, însă amintirile nu te mobilizează! O să ai destul timp de stat pe net în vacanţa de Crăciun. Ai răbdare! Primeşti o veste sau te întîlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteste despre o cunostiinta comuna care te poate ajuta foarte mult. Trebuie neaparat sa te gandesti la evenimentele din ultimul timp. Sigur, este inutil, pentru ca rezolvarea problemelor nu tine numai de tine, dar parcă poţi să nu te consumi şi să-ţi faci griji!

BALANŢĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti bune. Zi favorabilă relaţiilor umane, discuţiilor liniştite şi plăcute. Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumpărăturile în general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de conjunctura planetelor.

SCORPION Te simţi în formă, cu sufletul vindecat şi cu poftă de viaţă. O oarecare presiune, cu sursă din partea familiei, sau a prietenilor, a a obligațiilor de serviciu. Poţi să le faci pe plac! Astazi evita schimbarile bruste de program şi mai ales nu lăsa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerata şi excesiv obositoare pentu gustul tau. Simti nevoia să fi lăsat in pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poti sa scapi şi să te simţi bine.

SĂGETĂTOR Astăzi realizezi că au trecut şocurile şi trăirile intense, acum e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie.

CAPRICORN Pluton, bine aspectat, din zodie, îţi regenerează rapid capacitatea de erfort, pentru probleme de serviciu, de relaţii sociale. Dar, eşti avantajat în ceea ce priveşte relaţiile sentimentale. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Influenţele solare benefice aduc nativilor multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu pentru ca magnetismul personal şi energia în creştere să nu fie receptate ca o agresivitate lipsită de eleganţă.

VĂRSĂTOR Poţi să ai o zi mai liniştită. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru este astăzi stăpânul destinului! Definitiv, viaţa noastră este compusă din suma alegerilor şi deciziilor noastre! O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit.

PEŞTI Dragostea pare că se găsește peste tot! Ovidiu spunea ca dragostea este un ocean al zeilor. Chiar dacă nu ştii să înoţi, cu toate că ești Pește, este bine să încerci să devii aidoma zeilor! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău?