HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 aprilie 2022. Cea mai veche galaxie din Univers

11 aprilie

Pe 11 aprilie s-au născut Joel Gray, Jill Gascoine, James Parkinson, Sir Henry Creswicke Rawlinson (a descifrat cuneiformele), Samuel Schwabe, Tricia Helfer, Virgil Mazilescu, Mirela Fugaru.

Pe 11 aprilie, în calendarul creștin ortodox fix sunt sfinţii: Calinic de la Cernica, Antipa şi Trifina.

O sărbătoare ciudată în ”Kalendarul” vechi al poporului: Sărbătoarea Dinţilor. Este aşa de veche că abia s-a calchiat o sărbătoare creştină și durează doar o zi, fiind, probabil, dinaintea geto-dacilor, dacă nu cu siguranță. Doar se spune că Sf. Antipa, pe care îl pomenim astăzi, „e vindecător de dinţi şi de măsele”.

La sfârşitul neoliticului, pe ambele maluri ale Dunării, și în jurul Carpaților, erau două mari uniuni de triburi. În Vest, tribul Lupului, iar în Est, până la marea cea mare, tribul Şarpelui. Vasile Pârvan spune că, probabil dacă nu cert, prin contopirea acestora, s-a ajuns la traci, la geto-daci. Să ne amintim de simbolul, stindardul, dacilor: capul de lup cu corp de şarpe cu solzi, aluzie la cele două totemuri, arhetipuri, contopite într-un animal mitic.

Ambele animale totemice aveau… dinţi! Şi ce dinţi! Armele dacilor au imitat colţii şarpelui, cei curbaţi, sau puternicii colţi drepţi ai lupului. Era o mare onoare să porţi armele totemice!

De atunci a rămas o vorbă: „omul are viaţă, cât are dinţi!”

Această sărbătoare a dinţilor mi-a amintit o întâmplare din Persia, tot v-am povestit ieri o întâmplare cu multimiliardarul Hassan Molavi Tabrizi. Și unde este una, pot fi și două povestiri.

De mai multe ori îl întrebam pe Hassan Molavi Tabrizi, la ce se gîndeşte. El îmi răspundea invariabil: „Pessar, fiule, dacă dintele ăsta ar ştii ce gîndesc l-aş scoate imediat!” – după care râdea şi râdea şi iar râdea. Niciodată nu mi-a spus ce asociaţie de idei făcea cînd spunea proverbul cu dintele, sau la ce pildă veche se referea. Nici până astăzi nu am aflat. Poate că era o vorbă de a lui. Apoi începea să-mi spună o poveste lungă cu emiri, petrol, armament, vapoare, preşedinţi şi bani, mulţi bani. Niciodată nu ştiam dacă era o poveste adevărată sau pur şi simplu un exerciţiu intelectual. De altfel nu prea ştiam cu ce se ocupă de fapt bunul miliardar şi el preţuia foarte mult faptul că nu mi-am manifestat curiozitatea de a afla.

Amândoi, plus vreo şapte mii de oameni, trebuia să construim un baraj de 127 metri înălţime pentru Guvern şi să aducem apă în zonă, poate până la Teheran. Eu eram gestionarul de fonduri, omul de încredere, singura semnătură în bancă, şi tot singurul care vorbea convenabil limba franceză, aşa că Molavi mă prefera celorlalţi. Amîndoi ne-am asumat riscul de a descoperi eu singur anumite secrete, prin intuiţie ca şi prin acel dar al meu pe care Hassan îl denumea ”baraka”.

O dată a venit la mine acasă, stătem pe Park Boulevard, cam îngrijorat. „Sunt neliniştit, nu ştiu ce se întâmplă !” Apoi mi-a spus o altă poveste lungă cu un port, nişte furnituri pentru armată şi de o bancă. I-am răspuns, baba, tată, de când nu ai mai fost la Mecca? Lui Molavi i s-au aprins luminiţe jucăuşe în ochi şi a început să se legene înainte şi înapoi, era modul lui de a-şi exprima mulţumire, dar şi nerăbdarea de a se avînta într-o nouă aventură.

De a doua zi miliardarul Hassan Molavi Tabrizi a apărut pe toate paginile întîi ale jurnalelor musulmane ca un om cucernic care se pregăteşte de al treilea hagealîc la Mecca, şi ca om bogat ce se află oferă posibilitatea la o mie de iranieni săraci să plece cu el în pelerinaj. Vreo lună s-a tot vorbit de lucrul acesta pe toate canalele media. “Înainte oamenii săraci urau pe bogaţi. Acum bogaţii duşmănesc pe cei săraci. Iată însă un om cucernic şi bogat care vrea să ajute pe cei săraci să-şi îndeplinească una dintre cele cinci datorii sfinte ale mahomedanilor … şi bla-bla-bla”

În timp ce Hassan făcea turul moscheelor şi se dădea cu capul de podele, afacerea mergea mai departe, iar adversarii, dacă existau, nu aveau loc să manevreze. Toată lumea le-ar fi sărit în cap că vor să denigreze un om care se pregăteşte pentru pelerinaj şi deci se gîndeşte numai la cele sfinte. Pînă la urmă Hassan chiar a plecat la Mecca. Cei o mie de săraci șiiți s-au bătut zdravăn cu arabii suniţi pe chestii teologice, iar tatăl meu s-a întors la cei 85 de ani ai săi sărind într-un picior. “Pessar, fiule, nici nu ştii ce prietenii folositoare am făcut la saudiţi!” – a declarat frecîndu-şi mîinile şi legănîndu-se din nou, înainte şi înapoi. L-am întrebat ce este cu neliniştea şi cu criza. “Care nelinişte, ce criză?”

Am pomenit de această istorie pentru că astronomii de pe DOA sunt în impas, în criză. Pur și simplu nu știu ce să facă cu o descoperire. Despre ce este vorba. Este posibil ca oamenii de știință să fi zărit unele dintre cele mai vechi corpuri din univers.

Potrivit unui nou studiu care nu a fost verificat, cercetătorii au descoperit un obiect neidentificat la aproape 13,5 miliarde de ani lumină distanță. Aceasta este aproape vârsta Universului în sine, arată Live Science , ceea ce înseamnă că obiectul, numit HD1 și care este probabil o galaxie deosebit de îndepărtată, reprezintă unele dintre cele mai vechi corpuri cerești.

Dr. Avi Loeb, același profesor de la Harvard care a afirmat că ‘Oumuamua este o sondă extraterestră, a lucrat la studiu și a declarat pentru Live Science că observația ar putea dezvălui multe despre obiectele și evenimentele din universul timpuriu.

„Primele galaxii s-au format la aproximativ o sută de milioane de ani după Big Bang”, a spus Loeb. „Au fost doar o milionime din masa Căii Lactee și mult mai dense. O modalitate de a ne gândi la ele este ca elementele de bază ale proiectului de construcție a galaxiilor actuale, precum propria noastră Cale Lactee.”

Oamenii de știință nu prea sunt prea pregătiți să spună exact care este obiectul, cât de vechi este sau dacă este o galaxie, cu siguranță. De fapt, alții spun că există o șansă, deși mică, ca HD1 să fie o gaură neagră uriașă. Observațiile viitoare ar putea clarifica aceste întrebări, din fericire.

„Dacă HD1 este o gaură neagră, ar trebui să vedem emisia de raze X din ea”, a spus Loeb pentru Live Science . „Dacă nu găsim raze X, emisia trebuie să provină de la stele masive.”

Din fericire, există un nou instrument activ pe care ne putem baza pentru a livra datele noii descoperiri. Potrivit Live Science , cercetătorii speră să obțină imagini și detalii despre HD1 de la nimeni altul decât cel mai mare și mai puternic telescop nou al NASA – Telescopul Spațial James Webb. Telescopul a fost lansat recent, după ani de întârziere – dar este în sfârșit gata să înceapă să capteze imagini de mare rezoluție, în curând. Și dacă nici puternicul Webb nu ne poate spune mai multe despre HD1, nu este clar cine ar pute-o face, s-ar declanșa o situație de criză!

În timpuri de criză sunt necesare soluţii de criză, dar cei care ne conduc nu ştiu nimic-nimic din înţelepciunea cajun. Ce este înţelepciunea cajun?

Altă dată o să vă povestesc despre bunul simț și înțelepciunea cajun, dragii mei, pentru că mâine este o nouă zi, mereu mâine este, în definitiv și inevitabil, avem această șansă, o altă zi!

HOROSCOP 11 aprilie 2022

BERBEC Se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten, poate din zodia Racului, în orice caz, semn de apă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită. Nu trebuie să devii un yesman!

TAUR Nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reânnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Înnoirea naturii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

GEMENI Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Astăzi tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Atenţie sporită mai pe seară, mai ales dacă conduci. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic !

RAC Astăzi trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Nu sunt semne de accidente majore, sau cutremure devastatoare, dar zgura socială şi duşmanii ascunşi încep să facă o presiune asupra desfăşurării viitorului. În prezent ai ajuns într-o poziţie pe care o consideri echilibrată, dar vai, foşgăiala din jurul tău îţi atacă temeiul. Încă o dată, nu este nimic acut sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă… Nici chiar prietenii apropiaţi nu te pot ajuta, mai curând strică decît folosesc. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, „nu mor caii, cînd vor câinii”! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să ştie ce vei face mâine sau unde pleci poimâine. Mare atenţie la femei şi la prietenii intimi. O gafă monumentală sau o dezvăluire aproape neintenţionată din partea unei femei sau a unui prieten intim te poate lasă fără resurse.

LEU O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii. Fraza care „se poartă” este: “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”.

FECIOARĂ Cu toate că problemele tale te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada proastă, fă in aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Joacă puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discuţiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

BALANŢĂ Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile făcute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în ideea că se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute.

SCORPION Simţul tău agresiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna astăzi. Atenţie la discuţiile aprinse cu cineva din anturaj de la care vrei sa obţii ceva important. Multiplele cuadrate fac ca astăzi, mai nimic să nu-ţi convină. La asta se adaugă şi o stare de lehamite şi plictiseală existenţială, cum nu ai mai avut de mult. Nici planetele colective nu sunt bine aspectate, aşa încât nici în societate nu ai ce căuta. Dacă aş fi în locul tău m-aş refugia la o cabană de vânătoare cu multe cărţi necitite, fără mobil, net şi tv şi aş reveni în cotidian după weekend, odihnit şi proaspăt. Dacă eşti obligat să joci în continuare piesa asta de teatru care se numeşte viaţa zilnică trebuie să faci ca simţămintele tale să nu fie evidente. Zâmbeşte şi dă-te foarte ocupat. Din fericire numai prima parte a zilei este drastică, începând de la prânz lucrurile se înviorează, urmare unei veşti. Seara plăcută, favorabilă distracţiei, spectacolelor, dragostei.

SĂGETĂTOR Bănuitor cum eşti, vezi comploturi peste tot. Dar, nu, azi nu ţi se pun scobitori în pâine, nici sare în cafea. Zambeşte celor din jur! Sunt mulţi care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte! Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui statu quo şi acumulări sigure, dar lente. În ziua în discuţie, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Poţi păcăli pe toată lumea, chiar dacă nu este 1 ale lunii, ci 11, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

CAPRICORN Astăzi poţi descoperi aspecte interesante ale anturajului, familiei. Fiecare are un secret, asta face viaţa pasionantă. Înţelegi mai bine unele situaţii, atitudini. Cunoaşterea înseamnă putere! Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Seara plăcută, poate te duci la un film, în premieră.

VĂRSĂTOR Eşti dispus, azi, să te ocupi de problemle tale importante, pe care le-ai tot amânat. Eşti într-o perioadă de repliere, de găsire de repere pe care să te sprijini în continuare. E de bine! Cu toate că ţi se propun diferite proiecte interesante, trebuie să analizezi cu atenţie substratul fiecărei afaceri în parte. Uneori o activitate ce pare foarte profitabila poate să atragă intervenţia unor persoane puternice, dar nemulţumite de ceea ce se întâmplă. Adică, pentru câţiva dolari în plus te căptuşeşti cu „posibili ostili” de mai multe milioane de dolari. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Vei auzi multe lucruri relevante şi folositoare.

PEŞTI Alungă furia şi oferă-ţi o zi plăcută. Toată lumea suferă din cauza birocraţiei şi a corupţiei, nu te enerva inutil, mai bine fă haz de necaz. Pentru că râsul este ultimul refugiu! La serviciu, în orice domeniu ai activa, astăzi nu este indicat să te laşi ghidat de simpatia pentru cutare sau cutare coleg. Fără să fii mitocan, poţi să refuzi cu multă graţie. Cel mai probabil este vorba de un împrumut „până după Paşte”. Nu este vorba de meschinarie, ci de poziţia stelelor care te sfătuiesc să nu amesteci astăzi plăcutul cu utilul. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect. Dă-i înainte cu talent! Sănătatea este bună, dar cei mai sensibili Peşti pot avea unele episoade virotice, sau alergice.