Horoscopul lui Dom’ Profesor 10 noiembrie 2023. De ce nu demonstrează nimeni pentru pace? Bună întrebare!  

10 noiembrie

Pe 10 noiembrie s-au născut Fridrich Schiller, Sir Richard Burton, Ennio Morricone, Roy Scheider, Dan Cristea, Ovidiu Genaru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu, Cvart și Orest.

Sărbătoarea creştină a Soborului Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor celeştilor Puteri, de pe 8 noiembrie, a fost suprapusă peste o veche celebrare daco-getică. Speculam că poate fi vorba de zeii morţii, ai adormirii naturii.

Dar, o sărbătoare dacică ţinea întotdeauna trei zile. Aşa că pe 8 avem Arhanghelii, pe 9 noiembrie avem Poitra Arhanghelilor, iar pe 10 noiembrie, vechii noştri prieteni, Filipii, lupii. Şi ce le place mai mult lupilor, prin urmaşii lor căţeii, decât să fie scărpinaţi şi despurecaţi. Aşa că ziua de 10 noiembrie este ziua de luptă contra puricilor!

Primind curierul de la Bruxelles nu am avut de făcut decât să parcurg vreo două sute de pagini și să aleg pentru domniile voastre ceea ce mi s-a părut interesant. Iată:

Într-un raport publicat săptămâna trecută, Consiliul Europei examinează maniera în care se multiplică campaniile de dezinformare, în mare parte din cauza reţelelor sociale, contribuind astfel la “haosul informaţional” din peisajul mediatic mondial. Recunoscând faptul că impactul direct şi indirect al “poluării informaţionale” este dificil de cuantificat, raportul propune responsabililor politici, legiuitorilor şi cercetătorilor un cadru conceptual şi o structură pentru dialogul asupra acestui “haos informaţional”.

În Raport se fac 34 de recomandări destinate actorilor importanţi cum sunt companiile tehnologice, guvernele naţionale, media, societatea civilă şi ministerele educaţiei, pentru a identifica cele mai potrivite strategii de combatere a acestui fenomen. Intitulat « Information Disorder : ”Information Disorder : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making” (Haosul informaţional: în cautarea unui cadru interdisciplinar pentru cercetare şi elaborarea de politici).

Raportul a fost comandat de către Consiliul Europei ca răspuns la neliniştea crescândă a statelor membre faţă de repercusiunile pe termen lung ale campaniilor de dezinformare, concepute cu intenţia de a semăna neîncrederea şi confuzia şi de a accentua diferenţele socio-culturale existente prin exploatarea tensiunilor naţionaliste, etnice, rasiale şi religioase și propaganda de război.

Pregătirea acestui document a fost încredinţată doamnei Claire Wardle, director executiv a First Draft, cercetător la Institutul Kennedy din cadrul Universităţii Harvard şi scriitorului şi cercetătorului Hossein Derakhshan.

Autorii au evidenţiat trei tipuri de informaţii care produc prejudicii: dezinformarea prin care se transmite o informaţie eronată fără intenţia de a face rău; dezinformarea prin care se transmite o informaţie despre care se ştie că este greşită cu scopul de a face rău; şi informaţia răuvoitoare, prin care se transmite o informaţie adevărată cu intenţia de a face rău, adeseori dând publicităţii elemente ce ar trebui să rămână confidenţiale. Autorii au evitat să utilizeze expresia “ştiri false”, invocând faptul că nu descrie complexitatea fenomenului de “poluare informaţională” şi că este utilizată de politicienii din lumea întreagă pentru a desemna informaţii care le sunt dezagreabile.

Autorii arată şi faptul că propagarea poluării informaţionale se datorează unui ansamblu complex de motivaţii relative la crearea, difuzarea şi consumarea acestor mesaje poluate, existenţei unei mari diversităţi de formate şi de tehnici pentru multiplicarea acestora şi nenumăratelor platforme care găzduiesc aceste conţinuturi şi le propagă, în acelaşi timp, cu o viteză extraordinară pe reţelele sociale.

Hossein Derakhshan (#h0d3r), părintele bloggurilor din Iran, subliniază că este indispensabil să se verifice şi să se dezmintă informaţiile dacă sunt eronate. Trebuie, de asemenea să se lupte permanent contra rumorilor şi conspiraţiilor cu argumente convingătoare şi solide, folosind aceleaşi tehnici ca dezinformarea. Pentru a fi eficiente, strategiile de luptă adoptate trebuie, nu numai să caute să provoace un răspuns emoţional, dar şi să se bazeze pe repetare, să aibă un puternic aspect vizual şi să vehiculeze un mesaj puternic. În Raport se subliniază necesitatea de a realiza şi alte lucrări în domeniu, în special pentru a vedea maniera în care indivizii interpretează şi utilizează informaţia cotidian. El atrage atenţia şi asupra faptului că publicul se va îndoi din ce în ce mai mult în viitor de informaţiile publicate online. Sursă CE.

Nimeni nu știe de unde provine cuvântul „fals” (fake). Etimologia este obscură: ar fi putut veni la noi din germanul „fegen”, care înseamnă „lustruiți, sau mătura”, sau din engleza veche „feak”, care înseamnă „a bătut, sau bate”, sau din latinescul „facere,” ” însemnând „a face”. Ultimul etimon este poate cel mai ademenitor, deoarece sugerează că falsul ar putea să-și împărtășească originea cu faptul. Astăzi, falsurile se maschează în mod obișnuit ca fapte, iar publicul este lăsat să discearnă diferența. Deobicei nu o face, pentru că nu are cu ce și cum. Limitele exterioare ale fraudei, minciunei și înșelăciunii nu au fost niciodată deosebit de bine definite.

De la Londra, Snigdha Poonam relatează despre modul în care un însoțitor AI a condus un bărbat să încerce s-o ucidă pe regretata Regina – și ridică întrebări despre libertate, intimitate și culpabilitate în relațiile AI-uman. „Miliarde de dolari sunt risipite în crearea de produse AI menite să rezolve cea mai comună problemă cu care se confruntă ființele umane astăzi: singurătatea”, scrie Poonam. „Posibilitățile sunt nelimitate, iar pericolele sunt greu de prezis.”

Acum o să ne referim la Verstka, o revistă rusă independentă condusă de jurnalişti în exil, pentru a vă aduce o poveste de fraudă pe internetul rus, în care soţii soldaţilor ruşi schimbă sfaturi despre cum să se poarte soţiile de soldaţi. De când a început războiul din Ucraina, femeile ruse au primit instrucțiuni despre cum să acționeze: soția unui soldat bun are grijă de casă și de copii – nu plânge, nu se plânge și nici nu întreabă despre rolul soțului ei în război. Unde este frauda? Este doar politică de război, propagandă.

A trebuit să ajut cu o lucrare, o vecină, studentă la Brașov. Așa că am făcut o investigație pe net. O cufundare în nebunie periculoasă, violență și minciună. Ceea ce am constatat este că nimeni, nicăieri în lume, nu se mai gândește, nu mai militează pentru pace. În lume nimeni nu mai demonstrează pentru pace. Nimeni, de fapt, nu mai gândește, toată lumea se distrează.

Ce deosebire este între război și o crimă? Niciuna… Mai mult, ești anchetat imediat. ”Cu cine ții ?” Parcă ar fi vorba de un meci de fotbal, nu de o tragedie în care mor oameni, majoritatea tineri bărbați. Eu țin cu România, nu țin cu Ucraina, Rusia, Israel sau Palestina, sau cum s-o mai fi numind. Pe glob mai sunt încă 21 de focare posibile de război. Eu țin cu România, interesele ei eterne, doresc să fie aici pace. De ce nu demonstrează nimeni pentru pace? Bună întrebare!

Așa este, este adevărat, după cum tot adevărat este faptul că mâine este, în definitiv, o altă zi!

