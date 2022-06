HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 iunie 2022. Necesitatea ritualului în viața cotidiană. Analectele lui Confucius.

10 iunie

Pe 10 iunie s-au născut Judy Garland, Immanuel Velikovsky, Prinţul Philip, Hericlea Darclee, Zenaida Paly, Loredana Groza.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Timotei, Alexandru şi Antonia.

Nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar calendarul cel vechi, iulian, spunea că astăzi este solstiţiul de vară cu toate serbările vechi de când se ştie omul, om. Între timp solstiţiul de vară „s-a mutat”, de fapt a rămas, săracul, acolo unde l-a făcut Bunul Dumnezeu, noi oamenii, am greşit în măsurarea timpului!

„Evenimentul Zilei” din 10 iunie 1944, acum exact 78 de ani, a fost, evident, marea bătălie aeriană dintre Grupurile de vânătoare 1 şi 82, americane, dotate cu splendidul Lockheed P-38 Lightning, o minune de avion de vânătoare. Deasupra aeroportului militar de la Popeşti-Leordeni au ajuns doar 85, la joasă altitudine. Se dorea distrugerea aviaţiei de vânătoare româneşti în vederea unor bombardamente masive ulterioare ale Bucureştilor şi Ploieştilor, cu scopul scoaterii României din război. Li s-a opus Grupul 6 vânătoare (cod Paris) condus de căpitanul Dan Vizanty (Mon Cher). A putut să ridice în aer doar 26 de avioane de vânătoare IAR-80 şi 81. Vizanty pilota fabulosul IAR-81C, numărul 344, cu putere şi manevrabilitate sporite, cel dotat cu şase mitraliere Browning făcute în Belgia, la Fabrique Nationale.

85 de Lightning-uri contra 26 IAR? Ce glumă… Nici în jocurile pe calculator nu poţi să câştigi! Şi totuşi, piloţii români au repurtat o victorie răsunătoare, au doborât 24 de Lightning-uri şi au pierdut doar trei IAR. Şi i-au pus pe fugă, după un „dogfight” de 12 minute. Această bătălie se găseşte în manualele cadeţilor de la West Point!

Găsiţi mai multe pe http://adevarul.ro/locale/botosani/as-ul-uitat-aviatiei-romanesti-dan-valentin-vizanty-pilotul-legendar-bagat-spaima-aviatorii-americani-sovietici-de-al-doilea-razboi-mondial-1_53933af90d133766a861308e/index.html

Încă mai mă rog de Primarul General al Capitalei să dea dovadă de patriotism și să numească o stradă nouă cu cu numele căpitanului din Aviația Regală, Dan Valentin Vizanty.

Pentru mine a devenit un ritual să pomenesc în fiecare an de acest lucru. Despre necesitatea ritualului în viața cotidiană o să vorbim în continuare. Este, de fapt ceea ce am vorbit ieri cu prietenul meu din Virginia, Alan, profesor de filosofie la James Madison University.

Când l-am citit prima dată pe Confucius, în adolescență, am fost dezamăgit. Părea un filosof încremenit în sintagme fixe, obsedat de aplicarea status quo-ului. Cât despre muzică, mormăi el către discipolii săi, ascultați numai pe Shao și Wu. Nu ascultați melodiile lui Zheng.

Acesta a fost marele înțelept al Chinei antice, care a rătăcit prin țară dând prelegeri discipolilor și conducătorilor despre cum să trăiască? Poate că abordarea lui a funcționat acum 2.500 de ani . Dar pentru mine, în secolul 20? Am preferat să trăiesc liber precum iconoclaștii daoiști care îl criticau pe Confucius.

Esențial pentru învățăturile lui Confucius a fost supunerea la li (禮), tradus de obicei ca „ritual”.

Mai apoi, prin anii 90, în timp ce pregăteam un studiu despre gândirea clasică chineză, am recitit colecția de bază a învățăturilor lui Confucius cunoscută sub numele de Analecte .

A fost o revelație. Pasajele alese, cum ar fi cel despre muzică, erau profund înșelătoare. Li nu se referea la a se supune cu meticulozitate vechilor reguli nesigure.

Nu, acesta a fost un alt fel de ritual. Înțelegerea mea implicită a cuvântului mă indusese în eroare. Ceea ce a spus Confucius a fost viața-ca-ritual, transformarea acțiunilor cotidiene în activitate sacră. „Când spunem „riturile, riturile”, vorbim doar despre jad și mătase?” întreabă el retoric. Raspunsul este nu. Ritualul confucianist depășește activitățile formale care necesită utilizarea corectă a jadului și mătăsii. Ritualul este – sau poate face – parte din toată activitatea umană. Acesta guvernează salutările și conversațiile. Așa îți armonizezi viața cu ritmurile lumii. Și dacă iei ritualul în serios, te supui acestuia și îl practici, atunci transformându-ți viața în bine vei trece momentele dificile fără efort.

Lui Confucius îi păsa profund de aplicarea practică a învățăturilor sale. „Să înveți și apoi să ai ocazia să exersezi ceea ce ai învățat – nu este acest lucru satisfăcător?” întreabă el în primul rând din Analecte . Adevăratul test al li este să vezi dacă funcționează în viața ta. Am trecut testul și cred că, în urmă cu mai bine de 2 milenii , Confucius a descoperit principii universale care – spre deosebire de gustul său pentru muzică – se aplică și astăzi.

Supunerea la ritual va funcționa pentru tine? Modul confucianist de a afla, este de a învăța și apoi a avea ocazia să exersezi.

Analectele descriu multe practici care se potrivesc unei înțelegeri generice a ritualului, cum ar fi doliu adecvat și respectarea oaspeților. Îndrumarea este adesea specifică: „Când participa la ceremoniile funerare în sat, [Confucius] pleca numai după ce persoanele în vârstă au plecat”.

Dar alte pasaje descriu o versiune mai extinsă a ritualului: „Nu te uita decât dacă este în conformitate cu ritualul; nu asculta decât dacă este în conformitate cu ritualul; nu vorbi decât dacă este în conformitate cu ritualul; nu vă mișcați decât dacă este în conformitate cu ritualul.”

Ceea ce ar putea părea o rețetă pentru nevrotici este de fapt o declarație revoluționară despre gama atotcuprinzătoare de ritual. Luați în considerare momentul potrivit, esențial pentru ritualurile standard. Cânți în biserică doar la momentul potrivit. Deși, așa cum subliniază Confucius, sincronizarea este un element esențial al tuturor activităților. „A vorbi când nu este încă timpul să vorbești – asta se numește a fi neplăcut. A nu vorbi când este timpul să vorbești – asta se numește a fi secretos.” Uneori te grăbești să spui ceva în loc să aștepți ca prietenul tău să termine. Nu ai tratat ritmul conversației ca fiind sacru. Ai încălcat ritualul confucianist. Și ce se întâmplă? Prietenul tău se enervează pentru că tu l-ai întrerupt.

Ritmurile și tiparele sunt peste tot, la fel și posibilitatea de a se armoniza cu ele. Într-un pasaj remarcabil, Confucius și discipolii săi deranjează un fazan, care își ia zborul și apoi coboară într-un copac. ‘Ce timp este! Cât de oportun este!’ se extaziază Confucius.

Este un răspuns derutant. Cum poate o pasăre să fie oportună? De ce această anecdotă încheie un capitol altfel dedicat ritualurilor generice, precum primirea oaspeților?

Puzzle-ul este rezolvat prin recunoașterea faptului că totul este rezolvat cu ritmuri.

În cuvintele din Eclesiastul 3, există un timp pentru toate: un timp pentru a tace și un timp pentru a vorbi, un timp pentru fiecare activitate sub ceruri.

Ca niște muzicieni pricepuți care improviză armonios unii cu alții, putem cânta împreună cu lumea. Există loc pentru libertate în această piesă. Există moduri infinite de a avea o conversație bună, trăsături infinite ale naturii pe care să te concentrezi în timpul drumețiilor. Dar, așa cum vă va spune orice muzician, pentru a crea o muzică frumoasă necesită și supunerea la reguli. Armonia este cooperantă, iar cooperarea înseamnă respectarea partenerilor tăi, modelul dorințelor și contribuțiilor lor.

A urma ritualul confucianist înseamnă a te asocia cu lumea în activitatea sacră de a trăi… și asta înseamnă să iei în serios regulile, în loc să le resimți sau să le ignori. A face acest lucru este vesel, nu împovărător, așa cum este mai bine să cânți cu colegii muzicieni decât să încerci să cânți peste ei. Practicați suficient și ritualul adecvat vine automat. Armonia este fără efort. Și „atunci când vine vorba de practicarea ritualului, ușurința armonioasă [ el (和)] este cea care trebuie apreciată”.

Ritualul ca acțiune fără efort – termenul chinezesc este wu-wei (無為) – ar putea face ca ritualul să pară un obicei. Obiceiurile bune (și cele rele) sunt acțiuni reflexive, fără efort, cultivate prin repetare.

Dar există o problemă serioasă cu această analogie. Obiceiurile sunt greu de schimbat. Dacă aveți obiceiul, să zicem, să salutați oamenii strângând mâna, atunci nu strângeți mâna în timpul pandemiei de COVID-19. Trebuie să schimbi obiceiul.

În acest sens, ritualul seamănă mai mult cu muzica improvizată sau performanța atletică. Solistii de jazz nu canta dupa forme rigide. Se adaptează la colegii lor de trupă, la starea de spirit a serii. Același lucru este valabil și pentru sportivii buni, care se adaptează la diferiți adversari și condiții. A juca exact la fel conform obiceiului ar echivala cu a saluta fiecare persoană pe care o întâlnești, de la străini la tatăl tău, exact în același mod.

Ritualul confucianist este la fel de flexibil. Depinde de conștientizarea factorilor relevanți în orice situație dată. Cineva care se supune ritualului nu strânge mâna din obișnuință . Ea strânge mâna pentru că în acest context strângerea mâinii este lucrul potrivit de făcut. Când ne lovește o pandemie, strângerea mâinii poate să nu mai fie modalitatea corectă de a saluta pe cineva. Dacă acțiunile tale sunt obișnuite, schimbarea lor va necesita efort. Dar dacă acțiunile tale sunt o funcție a ritualului, te îndepărtezi de strângerea de mână și îți adaptezi stilul de salut la factorii relevanți ai noului context. Și dacă ești un maestru al ritualului, adaptarea vine fără efort, ca un atlet sau un muzician care este „în sincronicitate”.

Facem deja aceste ajustări fără efort în contexte rituale tradiționale. Dacă ai obiceiul de a purta pantofi în lăcașul tău de cult, nu este nevoie de niciun efort să-i scoți în timpul unei vizite la un templu budist. Este ușor, nu pentru că ți-ai externalizat voința de obișnuință, ci pentru că înțelegi importanța rituală de a te descălța în acest context, în ciuda obiceiului tău de a-i lăsa în picioare. Ritualul confucianist pur și simplu face din lume templul tău.

Dar toată această discuție despre tipare ridică o întrebare importantă. Dar dacă modelul nu este clar? Ce se întâmplă dacă te trezești zdruncinat, muzicienii din jurul tău cântând o melodie pe care nu ai auzit-o niciodată?

Din fericire, Confucius are soluția: studiul!

De-a lungul Analectelor , Confucius subliniază importanța studiului. Deoarece citează frecvent din clasici precum Cartea Odelor , inițial am crezut că ritualul confucianist nu era decât o supunere automată a ceea ce au descris acei clasici.

Dar nu asta ne învață Confucius. Pentru început, el recunoaște că unii oameni rari ar putea să nu aibă deloc nevoie să învețe de la clasici. Deoarece ritualul guvernează orice comportament în toate contextele, studiul clasicilor este de ajutor în două moduri cheie. În primul rând, clasicii conțin înțelepciunea de viață testată în timp, la care ne-virtuoși ca mine ar putea ajunge doar prin încercări și erori copioase. Normele comune care apar atunci când le studiezi – Confucius, la fel ca Iisus, pledează pentru o versiune a Regulii de Aur – sugerează anumite modele fundamentale în realitate cu care normele sunt menite să se armonizeze.

În al doilea rând, dacă nu ați studiat niciodată clasicii, veți avea mai multe dificultăți în înțelegerea dinamicii care guvernează totul, de la limbaj la interacțiunile sociale de bază. Texte sacre, basme populare, ghicitori și proverbe – acestea sunt țesute în urzeala vieții noastre și în organizarea comunităților noastre. Cum te poți aștepta să trăiești armonios dacă nu înțelegi motivele pentru care tu și cei din jurul tău acționezi așa cum o fac, de ce instituțiile sunt structurate așa cum sunt?

În special, Confucius nu necesită o aderență rigidă la normele descrise în clasici. „Dacă pur și simplu te ții strict de ritual în toate chestiunile, mari și mici, va rămâne ceea ce nu poți realiza.” Lipirea rigidă de un anumit ritual nu este deloc ritual; este un obicei.

Asta înseamnă că este în concordanță cu aprobarea lui Confucius de flexibilitate pentru noi de a studia clasicii care se referă la propria noastră cultură. (În locul muzicii lui Shao, prefer Epic Music, evident.) Și nu doar propria noastră cultură: într-o lume globalizată, „cultura noastră” este adesea multe culturi, toate cu propriile ritmuri și modele. Studiul în linii mari ne ajută să ne armonizăm cu orice stil de muzică întâlnim. Dacă știi că în India încuviințarea din cap și scuturarea capului înseamnă ceva diferit față de majoritatea celorlalte țări, nu vei fi surprins inutil prima dată când vei vedea o scuturare puternică a capului.

Obiceiurile nu lasă loc pentru a pune întrebări. Confucius, dimpotrivă, nu acționează în mod reflex. Când îi lipsesc cunoștințele relevante, ritualul potrivit este să învețe punând întrebări. Numai atunci poate proceda să acționeze în conformitate cu ritualul – și, frumos, doar punând întrebări, o făcea deja .

Deși studiul este important pentru Confucius, este secundar cultivării virtuții. O persoană virtuoasă fără învățare a cărților încă posedă „calitățile care fac pe cineva demn de a fi numit „învățat””. Și mai important, virtuți precum sinceritatea și bunătatea sunt esențiale pentru ritual. „Un om care nu este bun”, întreabă Confucius, „ce are el de-a face cu ritualul?”

Acest lucru este împotriva adagiului obișnuit de „falsează până când obții rezultatul dorit”, care sugerează că efectuarea acțiunii corecte va duce în cele din urmă la mentalitatea sau intențiile corecte. Presupunerea de bază este că corectitudinea unei acțiuni poate fi separată de caracterul persoanei care o efectuează.

Confucius nu este de acord. „Dacă nu sunt pe deplin prezent la sacrificiu, este ca și cum nu m-aș sacrifica deloc”. Un ritual nu este un ritual dacă este îndeplinit cu nesincere. A pretinde că iubești o altă ființă umană nu va funcționa, pentru că „a iubi” presupune să faci asta cu adevărat. Nu există o „acțiune iubitoare” independentă de sinceritate. Același lucru este valabil și pentru a trăi în conformitate cu ritualul confucianist. Trebuie să crezi cu sinceritate că lumea este un loc sacru și trebuie să fii sincer în dorința ta de a te armoniza cu ea.

Exemplul meu preferat în acest sens în Analecte este un bărbat pe nume Gongming Jia, care este remarcat pentru laude entuziaste de către Confucius. Pentru ce? Nimic special: „El râdea doar când era cu adevărat plin de bucurie, așa că oamenii nu s-au obosit să-l audă râzând”.

Acest exemplu aparent banal evidențiază relația necesară în ritual între caracter și acțiune. Poate știi când râsul este potrivit, dar, dacă îl falsifici, ritualul va eșua. Suntem obișnuiți să râdem fără sinceritate, să ne potrivim sau să demonstrăm cât de relaxați suntem. Încălcarea acestui obicei, rezistența tentației – este fără efort când recunoști că râsul fals este un sacrilegiu ca și râsul în timpul unei înmormântări. De unde știi momentul potrivit să râzi? Când este potrivit, da, dar și numai când simți. Urmează acel ritual și oamenii nu se vor sătura niciodată de râsul tău, așa cum n-au făcut niciodată de al lui Gongming Jia.

Iată pe scurt, în șase idei principale:

Ritualul nu este despre tradiționalismul învechit. Învățăturile Analectelorlui Confucius se referă la supunerea ca viața-ca-ritual, nu la impunerea status quo-ului sau la respectarea unor vechi reguli. Ritualul este despre reverență. Tratează lumea din jurul tău cu seriozitate, cu respect pentru ritmurile și tiparele ei. Totul este ritual. Nu ar trebui să limităm sfera ritualului la activități precum nunți și înmormântări. Lumea este un spațiu sacru cu propriile modele și ne putem armoniza ritual cu ea în orice moment. Ritualul este chiar mai bun decât obiceiurile bune. Obiceiurile sunt inflexibile, iar asta este o responsabilitate. Ritualul confucianist este flexibil, iar executarea lui în mod corespunzător implică dorința de a te adapta la diferite contexte. Nu înceta niciodată să studiezi. Cu excepția câtorva genii, a vedea tiparele lumii poate fi dificil. A citi pe larg și a pune întrebări atunci când ești confuz este, în sine, o parte a ritualului. Nu o poți falsifica până nu o faci. Fără a cultiva sinceritatea și bunătatea, ritualurile tale vor fi goale. Un ritual fals nu este deloc un ritual, oricât de mult ar arăta .

Ritualul de a vă spune mereu că mâine este o altă zi, o nouă șansă, o speranță bună mi se pare un ritual bun. Nu?

HOROSCOP 10 iunie 2022



BERBEC Îţi este greu să începi ziua de lucru. Mai mult, astăzi ai unele obstacole de trecut. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copiii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor!

TAUR Te pregăteşti de o schimbare, de un examen, ceva important pentru tine. Fiind semn fix schimbările nu te încântă deloc, dar trebuie să te concentrezi ca să ai o vacanţă de vară meritată! Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o saptamană trecută densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Nu este Corida în fiecare zi! Poţi avea, însă, recompense consistente.

GEMENI Potenţialul tău de acţiune este concentrat pe îmbunătăţirea vieţii tale. Poate e ziua ta, oricum, azi ai prilejuri de satisfacţie şi mulţumire. Prietenii te sprijină, viaţa pare frumoasă! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile libere, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou!

RAC Nu forţa când nu trebuie, dimineaţa încearcă să nu provoci probleme prin atitudinea ta. Doreşti să te faci util şi să primeşti mulţumiri de la cei din jur! Încercă să le cumperi „ceva bun”! Un procent dintre nativii din zodie astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

LEU Eşti pe drumul cel bun! Azi mulţumirea te cuprinde pentru că vezi că încep să se confirme unele dintre planurile tale. Încerci să înlături din calea ta obstacole, în special propriile iluzii! Este o perioadă favorabilă celor din zodia de foc care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să găsească un locşor plăcut unde să se distreze, chiar începând de seara aceasta. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

FECIOARĂ Anturajul îţi apare sub o lumină nouă. Te surprind unele amănunte, dar îţi reproşezi că nu ai realizat situaţia mai demult. Totul este acceptabil atâta vreme cât nu te deranjează pe tine! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti îndrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă vrei să ieşi în oraş mai pe seară, este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci în înghesuială şi cu mitocani care îţi strănută în faţă.

BALANŢĂ Ţi-ai recăpătat bucuria de a trăi şi capacitatea ta de efort. Sigur, ai aceleaşi probleme, dar parcă nu mai par aşa de mari! Cu răbdare se rezolvă aproape orice! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală durere de cap.

SCORPION Intuiţia ta a fost bună, azi încrederea ta nu este înşelată. Ai mizat bine şi ţi-ai evaluat corect propriile forţe. Proiectele tale par prea îndrăzneţe, dar fii convingător şi poţi reuşi! Oferă-ţi o seară la un spectacol fiţos şi ori îţi vei îndeplini dorinţa, ori vei regreta ca ai astfel de capricii! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

SĂGETĂTOR Îţi este puţin mai greu, ai obosit. Începi să te întrebi dacă chiar îţi doreşti ceea ce faci… Se pare că eşti condamnat la muncă silnică! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe şi săgeţile în tolbă” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea…

CAPRICORN Astăzi trebuie să rămâi conservator şi credincios valorilor şi opiniilor tale. Nu este greu, aşa sunt Capricornii, dar răul cel nou poate să îmbrace multe forme seducătoare şi convingătoare! Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii.

VĂRSĂTOR Obsesia nu este constructivă. Azi nu-ţi mai face griji, calmează-te şi aşa poţi să faci o analiză corectă: sau la bal, sau la spital! Seară plăcută, cu cei dragi, la film sau la terasă! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

PEŞTI Eşti oarecum emotiv şi dai dovadă de timiditate în faţa unei persoane care insistă. Încercă să rămâi obiectiv şi să judeci corect situaţia, poate şeful sau membrii ai familiei au dreptate! Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul tău. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt.