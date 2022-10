HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 1 noiembrie 2022. Spiritualizarea portughezilor și ”trick-ul”, păcăleala, cu Elon Musk

1 noiembrie

Pe 1 noiembrie s-au născut Salvatore Adamo, Alexandr Alehin, Larry Fyint, Gabriel Cotabiţă, Mihai Gion, N. Davidescu.

Sinaxar, pomenirea Sfinţilor şi făcătorilor de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian, fiii Teodotei cele din Asia. Medici buni şi evlavioşi care lecuiau oameni şi animale prin puterea Cuvântului, nu prin buruieni şi prafuri, după cum spune cronicarul. Şi nu luau, niciodată, nicio plată!

Exemplu strălucit aceşti doi fraţi, Cosma şi Damian. Ca multe alte exemple, lăsaţi în uitare. Pentru că marea majoritate a medicilor, (dacă au doctoratul, doctori) sunt mai curând „monştri în halate albe” cum îi caracteriza un articol din „New Yorker”. Multe orânduiri umane, chiar şi comuniştii, au încercat să promoveze asistenţa medicală gratuită, după modelul creştin. Au eşuat în faţa vanităţii şi lăcomiei.

„Evenimentul Zilei” din 1 noiembrie 1755, sâmbătă, în ziua sărbătorii Tuturor Sfinţilor, a fost marele cutremur căruia i-a căzut victimă Lisabona. Epicentrul cutremurului, estimat astăzi de specialişti la 8,8 pe scara Richter, a fost în falia Azorelor, la circa 200 kilometri Sud-Vest de capitala Portugaliei.

Frumosul oraş a fost distrus în proporţie de 90% de valul tsunami înalt de 14 metri şi apoi de un incendiu necruţător. Se crede că s-au săvârşit din viaţă mai mult de o sută de mii de supuşi ai regelui Portugaliei, în Lisabona şi împrejurimi.

Efectul cutremurului a fost ca din Apocalipsă. Regele Iosif I şi împreună cu el episcopii şi poporul au considerat cutremurul ca o Pedeapsă Divină. În anii care au urmat Portugalia a renunţat la cuceririle coloniale, la dictatură şi la vanitatea de a fi o ţară mică cu una dintre cele mai puternice flote din lume. Și cu un imperiu colonial imens. O anumită filozofie a „iluminării” şi-a croit drumul în sufletul portughezilor. O modestie și înțelepciune națională, cum stă bine unui popor al lui Dumnezeu.

Vedeţi, în această viaţă nu trebuie să ne fie frică de Pedeapsa Domnului, ci de lipsa ei!

Istoria aceasta mi-a spus-o multregretatul meu prieten, Harald Alexandrescu, demult, în cupola Observatorului Amiralului Urseanu, din București. El se născuse în Portugalia, nu mai țin minte numele localității, nu știu de ce îmi vine în minte Amalia, într-o familie de diplomați români patrioți și devotați țării. Harald avea o slăbiciune pentru țara lui natală, cu toate că nu a stat mult acolo.

Mi-am amintit cu plăcere de Capricornul cu gropiță în bărbie, de o inteligență, cultură și o eleganță cum puțini bărbați mai posedă în ziua de astăzi.

Dimineața Astrologilor, din noaptea Tuturor Sfinților a fost, după obiceiul Bisericii Universale și un prilej de bună aducere aminte a celor plecați dintre noi să studieze cerul de aproape. A fost invocat Jonathan Cainer, prietenul meu, plecat nu demult dintre noi. Așa am aflat că multe întreprinderi astrologice, cursuri, burse, chiar și organizarea Dimineții Astrologilor se fac cu bani dați de trustul astrologic al lui Jonathan Cainer, astăzi preluat de nepotul lui, Oscar. Dar s-a amintit și de dr. Irina Predeanu, cu admirație și respect. Comunicările ei sunt și astăzi model de rigurozitate științifică și citate de mulți astrologi/astronomi care se respectă.

Pe lângă subiectul principal, o să fie, sau nu, război mondial și dacă, da, când, s-a mai discutat, a mai apărut și un subiect secundar, a Noua Planetă.

Probabil că nu știți, dragi lupi, padawani și hobbiți, dar Soarele are o axă înclinată cu circa 6 grade față de planul Sistemului Solar. Sau, planul Sistemului Solar este înclinat cu șase grade! Mai mulți astronomi și citeaz doar pe astronomul Mike Brown, de la Caltech, sugerează existența unei planete gigantice, poate aproape, sau nu, de Centura lui Kuiper, care este ”vinovată” de înclinația de șase grade, prin efectul gravitației imense.

O teorie, doar, dar care a inflamat astrologii, unii dintre ei și reputați astronomi. În primul rând denumirea de a Noua Planetă. Nu are, oare Sistemul Solar, DEJA nouă planete: Mercur, Venus, Pământul, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton? Unii astrologi-astronomi au spus că Pluton a fost declasat, este o ”planetă mică”. Ceilalți au râs și au spus, că totuși, este o PLANETĂ! Repet, este o ipoteză, nu s-a făcut nicio observație, nu a văzut-o nimeni pe a Noua Planetă!

Părerea mea este că dacă ar fi existat o planetă imensă, sau o gaură neagră, o singularitate de o gravitație uriașă, acest lucru s-ar fi văzut la mișcarea planetelor în jurul Soarelui, ar fi apărut distorsiuni, care s-ar fi observat până acum. Să ne amintim că observând distorsiuni în mișcarea planetelor s-au descoperit planetele transaturniene, Uranus, Neptun, Pluton.

Probabil că atunci când a făcut Sistem Solar, Dumnezeu a strănutat și a înclinat Soarele cu șase grade!

Am urmărit, cu zâmbetul pe buze, ”trick-ul”, păcăleala, cu Elon Musk din presa românească. Sâmbătă, pe la prânz eram lămurit. Nu am răbdat și i-am trimis un mesaj lui EM, dacă este în România, la petrecerea de Halloween. Mi-a răspuns când pe coasta de vest era dimineață. ”Nu știu despre ce este vorba, dacă eram în România, nu treceam să te iau la petrecere? Ce poate fi mai potrivit de Halloween decât un astrolog și polymath care știe atâtea povești înspăimântătoare?” Apoi am vorbit pe Skype cu fina mea care a spus că totul este o păcăleală de Halloween, EM nu a avut în proiect să vină în România, nici mama sa. Am zâmbit, din nou. Am urmărit apoi televiziunile, presa, să văd cum se descurcă și cum o s-o scoată la capăt. Mă pricep, un pic. Cine a avut ideea de la Can-Can, acolo s-a publicat prima dată, merită un premiu. S-a arătat încă odată puterea imensă de manipulare a presei și că mulțimea înghite momeala cu undiță cu tot. Dacă mâine o să apară în presă că un avion de vânătoare rusesc a mitraliat o școală din Boșimanii Noi și a omorât 152 de copii, toată lumea o să ceară răzbunare și război. Casus belli!

De ce să fie premiat jurnalistul de la Can-Can? În definitiv a comis un ”fake news” enorm, nu? Ei bine, există o tradiție glorioasă a ”păcălelilor” de Halloween. În istorie, de Halloween, în Marea Britanie s-a anunțat că turcii au debarcat la Dover, iar la Paris că se dă Nouveau Beaujolais pe gratis.

Dar cireașa pe tort a fost tot în America. Celebra transmise radio de Halloween a nu mai puțin celebrului Orson Welles. Anul era 1938, ziua, 30 octombrie. Orson Welles a adaptat pentru radio fantasticul roman ”Războiul Lumilor” al britanicului H.G. Wells. Adaptarea era ca un șir de reportaje de la fața locului, cu tot asenalul de sunete periculoase. Impresia a fost enormă, s-a instalat panica și groaza, publicul chiar a crezut că America este invadată de marțieni, după cum publicul din România a crezut că Elon Musk și Angelina Jolie stau la un grătar cu mici, la Bran!

Dar vă rog să mă scuzați, am început să primesc comunicările scrise ale celorlalți 56 de astrologi, de peste tot din lume, totuși, am un volum imens de citit, să ne amintim că sunt 25 de ore de comunicări, într-o Dimineață a Astro(logilor)nomilor. Iar anul acesta au fost două zile de comunicări, ba, de ce să mint, se continuă și în prezent!

Până atunci, sunt sigur că vă amintiți de vorba frumoasei fete a Sudului, a lui Scarlett O’Hara: mâine este, în definitiv, o altă zi”

HOROSCOP 1 noiembrie 2022

BERBEC Prima zi din noiembrie e o zi liniştită în care te gândeşti la iarnă. Adică la sărbători, la cizme, la cojocele, la frig și zăpadă – vine iarna, dar tu aștepți, cu speranță, primăvara! Astăzi ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului! Totuşi, eşti bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul.

TAUR O zi favorabilă, ești optimist, ai o formă bună, fizică și mentală, iar cei din jur încearcă să te ajute în munca ta. Dar, nu te hazarda în domenii noi, necunoscute ție! Fii prudent! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna astăzi. Ai dori să obţii „ceva” de la „cineva”! Fii calm, prudent şi nu uita ce ai de făcut! Cu toate ca gândesti prin o anumita logică, te miri că nu mai inţelegi ce se intamplă în jurul tău; probabil că interesele personale primează. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, astăzi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defașura lucrurile!

GEMENI Astăzi trebuie să ai mai multă încredere în competenţele tale. Nu că ai fi timid, dar uneori te laşi amăgit de aventurile vieţii. Faci proiecte, dar le schimbi mereu. Mai multă stabilitate! Conjunctura favorizează nativii care activează în media, comerţ, transporturi, educaţie şi turism. Ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta. De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Adevarul este ca nu te poti concentra si ca-ti scapa aspecte esentiale. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada mai bună, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială!

RAC Analizează unde ai greșit, ai neglijat și convoacă pe cei care te pot ajuta. Puteţi stabili împreună împreună ce-i de făcut spre rezolvarea problemelor tale. Unde-s mulţi, puterea creşte! Cu mai multă obiectivitate, optimism şi echilibru interior poți găsi calea spre o bună înţelegere cu cei apropiaţi. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărească viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea reuşitei. Nu te mai culca pe lauri, că nu eşti câştigător din start! Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

LEU Începutul lui noiembrie, ziua de astăzi poate fi plină de veşti interesante. Dar, fii atent cum le interpretezi, analizezi. Adaptează la cazul tău particular, vezi cum îți pot influența viața. Câteva surprize plăcute şi unele mai puţin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă! Anumite zambete cu subanteles si batai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, la serviciu și, poate și în dragoste. Iarasi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie rătăcita.

FECIOARĂ Cineva din jurul tău te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune. Ar fi cazul să dai nişte telefoane şi să lămureşti lucrurile înainte ca lumea să nu-ți mai răspundă la mobil! Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile! Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat, sau muşcat, în derularea procesului. Anumite animale zodiacale sunt veninoase rău! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Ești într-o periodă aglomerată care nu este deloc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă sa delegi competenţele, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi calmul și umorul! Odihneşte-te mai mult. O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neasteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi.

SCORPION Mai multă atenţie! Trebuie să te ocupi de problemele muncii tale, ca tendințele actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să-ţi scape de sub control! Ieşi la plimbare şi filosofeză cu cine are chef de tine. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil.

SĂGETĂTOR Astăzi ai noroc! Fie că este vorba despre serviciu, profesie, meserie, sau domeniul sentimental, ai multe şanse să îndeplineşti ce ţi-ai propus. Dar, atenție la ceea ce îți dorești, nu exagera! Trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc rezultate! Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre si nu te mai zdrobi sa placi tuturor, oricum, nu poți!

CAPRICORN Ai o dispoziţie de… marți, trei ceasuri rele! Şi o posibilă durere de cap. Așa că stai liniștit, fără să faci valuri, ia un calmant și așteaptă să treacă ziua, poate fără mari neplăceri. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii, repet, fără valuri mari. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare, în primul rând! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

VĂRSĂTOR Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Conjunctura arată că poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar nu sunt indicate legăturile cu semnele de apă si pământ. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar poate cu ceva realizări, finalizări. A doua parte a zilei plăcută, dar cu gând de drum. Nu incerca sa pari altcineva, nu te mai juca cu propria imagine, dai impresia unei persoane imature si instabile. Astazi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reusi sa le faci pe toate , dar esti aproape de o solutie pentru o problema financiar.

PEŞTI Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda şi fă ordine, poți găsi şi oameni de bună-credinţă, la care nu te-ai gândit până acum! Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr sihastru, ca prea multă insistenţă nu are niciun rezultat, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Viata e o permanenta înfruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor!