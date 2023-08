Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18 august 2023. Creierul cântă Pink Floyd 

18 august

Pe 18 august s-au născut împăratul Franz Joseph, Robert Redford, Roman Polanski, Patrick Swayze, Constantin Duţu, Maria Gheorghiu, Sorin Alexandrescu, Neagu Djuvara.

Nimic în „kalendar”, după festivalul Herei şi nimic important în calendarul creştin. Doar trei sfinţişori cu nume frumoase: Flor, Lavru şi Polien!

După un deceniu de cercetări, oamenii de știință au reușit să recreeze un cântec din înregistrările creierului cu ajutorul AI – și ne lasă să auzim piesa. https://www.youtube.com/watch?v=ugkPvK-961c.

Într-un comunicat de presă despre această cercetare de pionerat, neurologul și profesorul de psihologie de la UC Berkeley, Robert Knight, a spus că el și colegii săi de știință au „început să descifreze codul” cu privire la interpretarea nu numai a conținutului undelor cerebrale umane, ci și a semnificației din spatele lor.

Deși alte studii au reușit să „traducă” conținutul undelor cerebrale, nimeni alții nu au reușit să pirateze, în acest grad, „prozodia” – un termen formal pentru „ritmul, accentul, accentul și intonația” care „poartă înțeles”. pe care numai cuvintele le transmit.

Pentru a ajunge la rezultatele, care au fost publicate săptămâna aceasta în revista PLOS Biology , neurologii de la Centrul Medical Albany din New York au conectat 29 de participanți la peste 2.600 de noduri electroencefalografice intracraniene (iEEG) în timp ce ascultau „Another Brick in the Wall” de la Pink Floyd.

Ei au descoperit că, atunci când au plasat noduri în mod specific peste centrul de procesare auditivă al creierului – girusul temporal superior, care este situat chiar deasupra și în spatele urechilor noastre – au reușit să colecteze cele mai bune date care s-au tradus în cele din urmă în ciudata aproximare a clasicului rock progresiv.

Datele brute culese din înregistrările iEEG au fost apoi rulate prin software de inteligență artificială care, așa cum descrie declarația Berkeley, a fost folosit pentru a „decoda activitatea creierului și apoi a edita o reproducere”. Pe parcurs, cercetătorii din demersul trans-continental nu numai că au reușit să sintetizeze cântecul, dar au reușit și să identifice părți ale creierului implicate în procesarea ritmului – și au descoperit că muzica pare a fi o ocupație pentru emisfera din dreapta a creierului.

„Limbajul este mai mult creierul stâng”, a spus Knight. „Muzica este mai distribuită, cu o tendință spre dreapta”.

Dacă ești îngrijorat de faptul că actorii din afară îți istorisesc cântecul blocat în cap, cercetătorii au spus că nu trebuie să fim îngrijorați pentru că, dacă nu porți în mod regulat o șapcă cu mii de electrozi pe ea, nimeni nu va putea să-ți înregistreze creierul fără consimțământul tău.

În schimb, această constatare ar putea fi folosită pentru a ajuta persoanele cu dificultăți de comunicare, fie că este vorba de un accident vascular cerebral sau de un alt tip de leziune sau afecțiune care îngreunează vorbirea, să transmită mai bine ceea ce vor să spună decât sunt capabili acum.

„Acest lucru vă oferă o modalitate de a adăuga muzicalitate la viitoarele implanturi cerebrale pentru persoanele care au nevoie de ea”, s-a lăudat neurologul din Berkeley. „Îți oferă capacitatea de a decoda nu numai conținutul lingvistic, ci și o parte din conținutul prozodic al vorbirii, o parte din simbolistică.”

Sper să fiu de mult oale și ulcele când mafia în halate albe o să fugă după oameni ca să le pună implanturi cerebrale… lumea merege într-o direcție greșită, toată lumea de pe orice meridian spune acest lucru. Dar rămâne speranța, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 18 august 2023

BERBEC Uneori un mic eşec este absolut obligatoriu, nu poţi să prevalezi mereu! Fii hotărât şi ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Astăzi eşti ceva mai inspirat în domeniul profesional.

Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi.

TAUR Favorurile stelelor se îndreaptă spre planul material al neguţătoriei, cumpărături de vineri. Ceea ce cumperi astăzi, fără să fie foarte scump, poate fi util, de folos.

În această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine considerată pe orice meridian agresivă. Pentru un mic procent: pericol de incident sau chiar accident mai pe seară, sau pătimeşti din cauza unei indiscreţii. Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva ar vrea să ai informaţii greşite. Totuşi, o bună parte din zodie are o perioadă bună pentru promovarea intereselor personale. Pentru unii nativi este un bun prilej să facă mici reparaţii acasă, sau măcar să redecoreze camera.

GEMENI Astăzi lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează! O seară activă, după o zi de muncă definitiv incertă şi obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut.

Nu uita de promisiunile facute! Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Îţi trebuie o trăire, ceva care să te motiveze, să-ţi crească pulsul şi interesul. Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Oricum tu nu poţi să stai într-un loc mult timp. Poţi programa o excursie de weekend, un pelerinaj, undeva, cumva… este ceea ce îţi trebuie (sau ceva similar…) Gemenii sunt obligaţi de natura lor neastâmpărată să plece undeva, numai să schimbe monotonia cotidiană!

RAC Astăzi dispui de o anumită supleţe a gândirii şi împreună cu dorinţa ta permanentă de armonie, conduc la unele realizări punctuale la serviciu, la şcoală, unde activezi. Statistic, ai o zi bună! Ziua de astăzi este favorabilă pentru călătorii scurte. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele şi misterioasele native din Rac. Soarele formează aspecte favorabile în special pentru nativii care se ocupă cu comerţul agricol şi alimentar.

Perioada menţionată îţi permite regruparea forţelor şi redistribuirea lor. Nu trebuie să faci nici o mişcare bruscă sau dramatică, care ar fi nerecomandabile. Omul superior aşteaptă greşeala celuilalt şi se foloseşte de ea, spune înţeleptul chinez. Tot un înţelept chinez, probabil unul care a încasat multă bătaie şi ştie ce vorbeşte spune că retragerea la timp pregăteşte victoria următoare.

LEU Dimineaţa poţi primi o veste, ca un efect de bumerang! Depinde cu ce ai aruncat în populaţie. Dar, cel mai probabil, e rezultatul efortului şi a generozităţii tale! Bine faci, bine găseşti! Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Mare atenţie la legăturile amoroase – să nu iei ţeapa – degeaba!

Leii şi Leoaicele mai trebuie să zacă un timp la umbra luminii artificiale de la locul de muncă – nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Cel mai adesea se poate scoate de la tine doar un mormăit. Uneori, rar, aprobator. Jungla pare liniştită aşa că şi tu poţi să dormitezi!

FECIOARĂ Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar alte date te fac să schimbi nişte planuri pentru mâine. Îţi faci rezervări şi aranjamente pentru perioada toamnei, care se apropie.

Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Frustrarea asta te împiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente care formează starea de reculegere şi de trăire spirituală în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale. Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Fecioare: eficace şi dinamic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital!

BALANŢĂ Zi mediocră, nu risca inutil! Eşti sensibil din punct de vedere emoţional. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile, dar nici nu-ţi face planuri şi iluzii grandioase. Magnetismul personal al nativilor este în creştere – poţi rezolva uşor problemele sentimentale. Nu exagera cu mesele abundente, supraveghează-ţi sănătatea.

Poţi, însă, configuraţiile sunt favorabile, pleca într-o vacanţă, o călătorie mai lungă – chiar cu avionul. Bazează-te numai pe informaţiile turistice verificate – nu pe reclame. Dar şi oraşul în care locuieşti este fabulos în perioada verii. Strict interzis să te ocupi după prânz de probleme de serviciu! Relaxează-te, distrează-te, leneveşte!

SCORPION Fie că este vorba de situaţia ta profesională, sau de domeniul sentimental, astăzi eşti hotărât să abordezi frontal probleme importante. Decizia şi voinţa ta pot aduce rezultatele bune! Ziua de azi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”.

Adică trebuie să faci apel la solidaritatea socială a prietenilor. Sau, altfel spus, le ceri nişte bani cu împrumut! Pentru tine, este o zi foarte bună sub cele trei aspecte explicite : bani, sănătate şi dragoste. Unele veşti te îngrijorează, dar pentru scurt timp. Un prieten pare în dificultate, dar situaţia nu este chiar aşa de gravă pe cât se teme el. Steaua violenta Deneb şi buna Regulus par a fi deocamdată în echilibru, aşa că perioada nu este de bănuit să fie martora unor evenimente foarte neplăcute. In special este vorba de anumite situaţii care par mai grave dacât sunt de fapt.

SĂGETĂTOR Contactele sociale pe care le ai, sau presa, îţi dau o mulţime de informaţii pe care trebuie să le procesezi corect. Dar, ai dori să-ţi dotezi agenda cu noi nume, să stabileşti noi relaţii. Pierzi şi găseşti un obiect. Ziua de astăzi îţi aduce un dar neaşteptat sau o veste bună. Aspectele planetare favorizează cumpărăturile, achiziţiile, micile schimbări la birou şi acasă.

După o perioadă în care s-au acumulat unele nerealizări, astăzi este o perioadă în care roata norocului se mai învârteşte şi în favoarea ta. Nu că nu ai fi un răsfăţat al Fortunei, dar în viată totul se plăteşte, dar niciodată nu şti când şi cu ce plăteşti. De aceea se spune că sunt perioade mai bune şi mai rele. Aşa le socotim noi. Din punctul de vedere al Cosmosului totul are rezultanta zero, totul este în echilibru.

CAPRICORN Un proiect nou îţi ridică multe greutăţi. Nu eşti pregătit şi nici nu prea ai chef. Dacă depinde de tine amână până după Sf. Paşti, dacă nu… rabdă! Domeniul sentimenal este bine aspectat. Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în acesată perioadă mai ales dacă eşti mai comunicativ. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, trebuie să dai dovadă de concentrare şi să nu pierzi timpul. Ai mult de lucru şi trebuie să termini la termen.

O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii, a vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Evită să ai ceva de împărţit cu cei născuţi sub semnele Berbec şi Gemeni. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Trabajo, no – fiesta, si, muncă, nu – vacanţă, da, adică!

VĂRSĂTOR Astăzi ai ezitări şi ratări în rezolvările problemelor cotidiene. Odihneşte-te mai mult şi lasă căldura verii să treacă pe lângă tine! Fă cumpărăturile rituale de vineri! Planurile pe care le-ai făcut încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Parcă te simţi mândru şi onorabil când vezi că poţi realiza ceva cu multă muncă, cinste şi profesionalism. Bravo! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Astăzi nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Ţine-o tot aşa!

PEŞTI Motivat şi optimist, rezolvi repede şi bine toate problemele de azi. Ceva leagă situaţia ta profesională cu viaţa ta privată. Nu amesteca plăcutul cu utilul, e o vorbă veche verificată! Astăzi Jupiter afectat te face să-i scoţi din minţi pe cei care au nenorocul să se afle în preajma ta.

Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop este demnă de o cauză mai bună. Evită pe cât posibil discuţiile cu colective de persoane, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. După ce ai jucat toată dimineaţa celebrul rol de avocat al diavolului, la propriu ca şi la figurat, este normal ca anturajul să nu prea mai te ţină la inimă. Totuşi un procent relativ mare din zodia Peştilor au o zi bună, ba chiar plăcută. Pentru ei!