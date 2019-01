Ce zodii trebuie să fie discrete și precaute. Gândirea pozitivă. Horoscop 7 ianuarie 2019

Horoscop Femeile se „iordănesc”. Adică petrec toată noaptea şi neglijează bărbaţii, nici de mâncare nu le fac! Niciun bărbat nu poate să zică, sau să facă nimic şi trebuie să se supună obiceiului, pentru că altfel va fi mâncat de lupi în anul care urmează. Lupii apar din ce în ce mai evident ca justiţiari şi executori ai tradiţiei şi a voinţei Domnului!





7 ianuarie

Horoscop Pe 7 ianuarie s-au născut Sf. Bernadette de Lourdes, Nicolas Cage, Zora Neale Hurston, Elena Ceuşescu, Ioana Bulcă, Octav Băncilă, Mircea Sântimbreanu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox pe 7 ianuarie este Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

La Mulţi Ani! Ioni şi Ioane şi nume derivate, sau cei născuţi chiar astăzi 7 ianuarie, voi sunteţi sarea Pământului, peste două milioane în România și peste tot în lume.

Tradiţional, ziua de naştere a Sfântului Ioan, cel care l-a Botezat pe Iisus, reprezintă punctul final în sărbătorile de iarnă. Este şi Crăciunul pe stil vechi şi o să mai revenim asupra măsurării timpului... am impresia că pe undeva s-a făcut o greşeală, mare de tot, s-a discuta de astronomi pe DOA!

Sărbătoarea creştină a Sf Ioan Botezătorul, apărătorul pruncilor, a moaşelor şi a femeilor, în general, a fost calchiată peste o foarte veche sărbătoare feminină europeană de iniţiere şi înfrăţire care datează, probabil, din perioada matriarhatului. Nu se mai ştie cum se numea, care zeiţă cabiră, sau pelasgă era adorată...

Femeile se „iordănesc”. Adică petrec toată noaptea şi neglijează bărbaţii, nici de mâncare nu le fac! Niciun bărbat nu poate să zică, sau să facă nimic şi trebuie să se supună obiceiului, pentru că altfel va fi mâncat de lupi în anul care urmează. Lupii apar din ce în ce mai evident ca justiţiari şi executori ai tradiţiei şi a voinţei Domnului!

Femeile tinere, măritate în anul ce a trecut, sunt primite în comunitatea „surorilor” prin stropire cu apă sfinţită. După regiune, sunt multe ritualuri elaborate, unele chiar ciudat de interesante. De exemplu, cea mai în vârstă dintre femei le şopteşte la ureche multe lucruri de ale femeilor şi le spune cuvintele de recunoaştere cu alte „surori”.

În timp, probabil din cauza misoginismului, a apărut şi o „iordăneală” a flăcăilor care, însă, se lasă cu beţii şi cu capete sparte.

Peste toată „iordăneala” apare şi Lupul Şchiop, care şi-a terminat vânătoarea de demoni şi este obosit. Ei, ce este pentru Lupul Şchiop şi Filipi o călătorie până pe faţa nevăzută a Lunii să cronţăne ceva demoni!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, la începutul anilor 90’, când am citit primele studii care condamnau gândirea pozitivă, m-am simțit dezamgit, ca un copil căruia i se lua jucăria. ”Fie ca Forța să fie cu tine, gândește pozitiv!” a fost urarea generației mele, care m-a însoțit, mai peste tot, în lume. După aceea, aprofundând studiile și citind cărțile respective, am realizat că eu nu gândeam pozitiv, ci strategic!

Prima dată am auzit de termenul de gândire pozitivă la cursul de yoga a lui Grig Bivolaru, de la casa de cultură ”Mihai Eminescu”, unde este acum Teatrul Metropolis. Cred că era în anul 1976, înainte de cutremur, în orice caz. Pe atunci Bivolaru era un tânăr, cu câțiva ani mai mic ca mine, care învăța mult, un autodidact, la el am văzut cea mai mare bibliotecă de samizdate, uriașă, și un perfect practicant și instructor yoga. Angajat de statul comunist la o casă de cultură ca să învețe pe alții yoga. Învăța el și apoi ne învăța și pe noi. Cum a ajuns inamicul public numărul 1, numai serviciile pot să o spună, eu am plecat din țară, în aventurile mele, în anul 1981.

Gândirea pozitivă este foarte dragă autorilor din ”self-help industry”. Am văzut și pe rafturile librăriilor din România subprodusele lor, cred că sub denumirea de dezvoltare personală. În State este o industrie de 12 miliarde de $, anual! Cărți, studii, training, conferințe, echipamente, săli de practicare, sfătuire psihologică, CD și DVD-uri, bluze, hârtie igienică, etc etc dar, exagerările sunt mari și prejudiciile imense.

Iată, de exemplu o carte cu multe editări, biblia multor femei care gândesc pozitiv: ”The Secret Daily Teachings” (2008), scrisă de autorea de dezvoltare personală Rhonda Byrne, care spune: ‘Whatever big thing you are asking for, consider having the celebration now as though you have received it.’ Cute, but wroooong! Vorba celor doi căței!

Cel mai mult, m-a izbit falsitatea acestui concept, al gândirii pozitive când am avut un deces în familie. Mi-a murit mama! Am făcut diabet, pe șoc. M-am plâns de nenorocirea mea unui prieten, mare mahăr, nu mai știu exact ce era. El s-a uitat la mine și m-a îmbărbătat: ”Radu, tocmai tu te plângi! Gândește pozitiv!” Singurul gând pozitiv care mi-a trecut prin minte era că mai devreme, sau mai târziu, o s-o întâlnesc pe buna mea mamă în Câmpiile Elisee!

Apoi am citit-o pe Gabriele Oettingen, care este sculă pe basculă, categoria foarte grea, în psihologia viitorului. Pe mine mă obsedează viitorul! Profesoară universitară la New York și Hamburg. Dar, pentru mine, cel mai important a fost că a trecut pe la ”Max Planck Institute”. Toți cei care au trecut pe la Max au ceva anume, ștampila de viitor geniu. Și Aurora Simionescu, astrofiziciana, a trecut pe acolo! Vreți să știți ce face ea la JAXA, corespondenta japoneză a NASA? Am fost lăsat să bănuiesc, dar bănuiala este așa de colosală, că este clasificată și ea.

Ei bine, Gabriele Oettingen susține, după studii și experimente care se întind pe mulți ani, că gândirea pozitivă este periculoasă. De ce? Simplu, pentru că oferă o imagine alterată a realității. Dacă ar fi numai asta… Nu este numai o psihologie de doi bani, în care te minți singur frumos. O să fie totul bine și la vară cald!

Se demonstrează cu experiențe, cu grupuri care gândeau pozitiv și grupuri care nu gândeau pozitiv, poate nu gândeau de loc, cu cifre, statistici, grafici îngrijorătoare și experimente psihologice. Tell me, cine îi lasă pe doctorii ăștia Frankenstein SĂ FACĂ EXPERIENȚE PE OAMENI? Bună întrebare!

Nu știu de ce, dar femeile au îmbrățișat mai mult conceptul de gândire pozitivă. Poate unde le place să fie mințite frumos. Rezultatul a fost eficiență redusă, depresia, cel puțin un divorț, pierderea locului de muncă, dependență de droguri și copii-problemă, crescuți foarte prost. Fără prieteni, fără perspective, fără loc de muncă, sinuciderile la grupul celor care gândea pozitiv au fost de șapte ori mai multe decât la grupul martor. Gândirea pozitivă dezvoltă, nejustificat, egoismul, încăpțânarea și exploziile emoționale, este una dintre concluziile studiilor pe problemă.

Ce-I de făcut, vorba lui VI Lenin? Răspunsul vine imediat: WOOP, adică Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Altă găselniță psihologică, altă prostie universitară. Nu știu la ce servește toată această vrăjitorie modernă în care niște șmecheri te învață să gândești, contra cost, binînțeles! Și au pretenția absurdă că ȘTIU EI cum gândești TU! Acum, ca să fiu sincer, am impresia că 90% din populația globului gândește cu coloana vertebrală. Foarte puțin oameni folosesc cele 86 până la 100 de miliarde de neuroni. Cel puțin așa apare, după ce fac și ce spun!

Gabriele Oettingen nu este proastă deloc, aș putea să spun că este una dintre cele mai deștepte femei pe care le-am citit. Dă soluția WOOP, dar pe parcurs spune celor care știu să citească printre rânduri, despre gândirea de succes, despre gândirea strategică.

Dacă puteți, folosiți-o! Despre ce este vorba. Despre scenarii ”dacă-dacă” (if-if). Și pentru cel mai mic lucru, gândiți, nu reacționați reflex, din coloana vertebrală! De exemplu acum mă duc să iau un iaurt din frigider. Scenariul unu: dacă deschid ușa frigiderului și dacă văd iaurtul, îl scot afară! Scenariul doi: dacă deschid ușa frigiderului, văd o poartă temporală, ca în ”Ghostbuster”. Închid frigiderul și îi chem pe ciudații ăia de vânează fantome. Scenariul trei: dacă deschid frigiderul, văd că nu este niciun iaurt. Îmi amintesc că l-am mâncat ieri! Apare încă un dacă, ce mânânc? La un pustnic sărac în rodaj există întotdeauna o soluție: iau un măr din pivniță, dacă mă lasă șoriceii!

Făceți-vă scenarii de viață, cu cât mai multe, cu atât mai bine, dragi lupi, padawani și hobbiți, nu este un proces interzis de lege. Cel puțin parcă în propunerile pentru noul guvern nu este reprezentat ministerul fericirii și al gândirii pozitive, poate de aceea le respinge Herr Johannis, dar mă tem că le-am dat o idee!

