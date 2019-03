Ce zodii sunt mai afectate de astenia de primăvară. NATO, un senior vioi de 70 de ani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





18 martie

Horoscop Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Mircea Ionescu-Quintus, Valeriu Ananaia, Ionel Drâmbă.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion.

Nimic în „Kalendar”, după Alexii, ţăranii se cam apucau de treburile primăverii!

„Evenimentul Zilei” din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident. Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la constituirea pactului agresiv al Atlanticului de Nord, marcat de ceremonii și festivități.

Este interesant de văzut cum se va comporta NATO în situaţia prezentă internaţională, foarte delicată. În istorie, întotdeauna, cei mari şi puternici s-au înţeles pe seama şi teritoriile celor mici, fără să se ţină seama vreodată de tratate şi alianţe, de garanţii şi promisiuni patetice!

Pe de altă parte gurile rele de la Quantico şi Langley spun că NATO este ca Vrăjitorul din Oz. Bun numai ca să sperie, dar, la o adică... dar poate că asta este doctrina, strategia, să descurajeze, nu să intre la bătaie!

Armele, muniţiile, echipamentul militar sunt foarte diverse în NATO, fiecare ţară semnatară s-a echipat cum a putut, sau cum au dictat afacerile şi comisioanele. Sunt prea multe tipuri diferite de blindate grele, prea multe tipuri de artilerie, autopurtată sau remorcată, prea multe tipuri de modele de arme de infanterie şi prea multe tipuri de calibre, de diferite tipuri de muniţie, foarte departe de standardizarea unitară cerută de aliații care duc un război modern. Nu mai vorbesc de avioanele de luptă și de navele militare, nimic nu se potrivește de la țară, la țară. „Racul, broasca şi cu barza pleacă la război”, spunea, în anul 2013, într-un cerc restrâns, generalul cu patru stele Phil Breedlove, despre capacitatea NATO de a face faţă unei provocări serioase. Probabil, că, de aceea, NATO nici nu a plecat la război! Iată, Phil a fost înlocuit, la 1 octombrie 2014 în cadrul unui proces mai larg de înţelegeri şi acorduri, între cei mari şi muşchiuloşi, cu norvegianul Jens Stoltenberg, care mă cam sperie. În primul rând este politician, nu militar, în al doilea rând este de stânga, Partidul Muncitoresc Norvegian. Politicienii au declanșat războaiele, iar socialiștii au excelat, nu militarii. Este evident de ce militarii iubesc pacea, în război ei mor, sau sunt mutilați. Mai bine gărzi, manevre, marșuri cu tot echipamentul, war games, instrucție, alarme etc etc, dar NU război!

Dar totul este așa de duios de anacronic, teorii militare depășite și moși Teașcă etalându-și decorațiile. Bătăliile nu se mai poartă cu tancurile, ci cu băncile, glonțele nu mai sunt vidia, ci produse străine scumpe și proaste, prizonierii nu mai sunt în lagăre ci in leasing, zeci sau sute de mii de spioni ruși, unii plătiți, alții din convingere, așa au fost educați în republică, sau aiurea, vă sperie, vă bagă în cap fel de fel de prostii gogonate. Îi înjură cum pot mai bine pe ruși ca să aibă Moscova un casus belli, să se simtă provocată ca apoi să răspundă la provocare, iar aliații să ridice din umeri, voi va-ți făcut-o! Luptele se duc acum cu ziare și televiziuni, nu cu rachete și submarine!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, la 20 martie începe primăvara. Nu primăvara astronomică, după cum spun petrecăreții care au trecut rar pe la liceu, ci PRIMĂVARA. Primăvara începe la echinocțiul de PRIMĂVARĂ și se sfârșește la solstițiul de VARĂ. Începutul primăverii este marcat de un fenomen comun, mai toată lumea trece prin el: astenia de primăvară.

Astenia și/sau febra de primavară nu este un diagnostic de boală bine stabilit, ci o categorie medicala care se bazeaza mai degraba pe observație, decat pe studiul știintific. Astenia este descrisa ca un fenomen asociat cu începutul primaverii și cam atât.

In emisfera nordica, simptomele încep la mijlocul lunii martie, sau mai degrabă în ultima decadă și dureaza pana la sfârșitul lunii aprilie, putând fi, mai mult sau mai putin pronunțate, de la o persoana la alta.

"Febra de primavara" este o expresie care a devenit cunoscuta mai ales publicului anglo-saxon urmare a unui poem scris de Mark Twain:

"It’s spring fever. That is what the name of it is. And when you got it, you want-oh, you don’t quite know what it is you do want, but is just fairly makes your heart ache, you want it so!".

Febra de primavară apare de obicei brusc, imprevizibil, manifestandu-se ca o stare plina de vitalitate și energie, însoțită de o crestere a dorinței de tandrețe și dragoste care contrastează cu starea din timpul lunilor de iarna.

Alteori, acest fenomen se refera la o stare afectiva opusa, cu pierderea neașteptată a vitalitații, care se manifesta odata cu inceputul primaverii, fiind descris ca "astenia de primavară", traducere din germana a termenul "Fruhjahrsmudigkeit".

Deși nu se cunoaște cu exactitate cauza acestui fenomen, o posibila explicatie poate fi legata de raspunsul creierului la lumina si intuneric. Serotonina si melatonina sunt doua substanțe chimice care transmit informatii la nivelul neuronilor. Cand retina detecteaza lumina, se secreta serotonina: aceasta initieaza trezirea, actioneaza ca un stimulant natural si contribuie la starea de bine, fiind denumita si "hormonul luminii, al fericirii".

Pe masura ce se intuneca, serotonina este transformata in melatonina. Melatonina sau "hormonul intunericului" are un efect de relaxare și induce somnul. Secretia de melatonina este direct proportionala cu lungimea noptii. In timpul iernii, cand noaptea este mai lunga decat ziua, rezerva organismului de serotonina se micșorează.

Pe de alta parte, primavara, cand zilele devin mai lungi, organismul isi regleaza nivelul de hormoni, eliberand mai multe endorfine, testosteron si estrogen. Aceasta schimbare pune o presiune deosebita asupra organismului, care raspunde printr-o senzație de oboseala.

Nu știu dacă medicii recomandă ceva pilule contra asteniei de primăvară, eu știu un remediu din vechime, din cărțile mele vechi: profita de zilele însorite de primavară și petrece mai mult timp la soare! Te va ajuta sa-ti reincarci bateriile cu serotonina si astfel sa ai o stare de spirit mai buna.

Astenia, sau febra de primăvară sunt fenomene medicale generale, comune, benigne, care, statistic vorbind, nu au zodii preferate. Totuși doctorul în medicină, herbalist și astrolog din secolul XIX, William Joseph Simmonite, avertizează semnele de aer și de pământ să fie atente cu astenia de primăvară, să nu facă complicații.

Nu știu dacă sunt filme cu astenia de primăvară, eu aș vrea să am febră de primăvară, dar omul propune, Dumnezeu dispune, dar am speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa anturajului. Chiar şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere. Este bine să eviţi, daca poţi, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute!

