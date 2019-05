ZODIA TAURULUI. Descriere, istoric, caracteristici, compatibilități etc. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 4 mai s-au născut: Audrey Hepburne, Bartolomeo Cristofori, Hosni Mubarak, El Cordobes, Lawrence Rawl, Mircea Basarab, Anghel Iordănescu, Alexandru Arşinel, Daniela Caraman Fota, Mihaela Runceanu. Pe 5 mai s-au născut: împăratul Justinian, Karl Marx, Soren Kirkekaard, Henryk Sienkiewicz, Tyrone Power, Tatiana Samoilova, Aurel Stroe, Mihnea Gheorghiu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 4 mai sunt Sfinţii: Valerian, Nichifor şi Pelaghia, iar pe 5 mai sunt Sfinţii: Neofit, Gaie, Gaian şi Irina. Nimic în „Kalendar”, strămoșii noștri cam munceau, nu se încurcau.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, când o duzină de oameni îți solicită același lucru cam trebui să dai curs cererilor. Nu am publicat aici, în EvZ, pentru că speram să o pot face într-un volum. Dar firul se apropie de capăt, zeițele Moire au decis ce și cum, până la urmă de ce să nu am suprema vanitate, păcat capital, de a fi singurul din neamul meu, care nu a publicat nicio carte. Carte – carte, cărți electronice, DVD-uri am vreo cinci, dar nu se pun la socoteală. Poate că se mai aducă o greșeală, la multele mele erori, dar cum spuneam, sunt ultimul din neam. Neam ce se stinge odată cu mine, legea salică, dar numele continuă prin fata mea, care și-a păstrat numele de la strămoșul ei, Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu.

Ce mi-au cerut cei doisprezece corespondenți? Zodia Taurului! Nu pot să nu-mi amintesc de extraordinarul roman al savantului Ivan Antonovici Efremov, ”Zodia Taurului”. Tradusă, nefericit, în limba engleză ”The Bull's Hour”. Este pe un raft în bibliotecă, acum mă uit la el și zâmbesc la promisiunea unei lecturi elitiste, numai pentru inițiați. Romanul nu a avut mare succes, nu s-a vândut, prostimea nu a înțels nimic. Autorul a avut mari necazuri, teoria conspirației spune că a fost lichidat de KGB, urmare filosofiei și viziunii din roman. Nu a fost tradus în limba română, volumul la care mă uit a apărut la editura Молодая Гвардя, Москва, în anul 1970. Dar, savantul sovietic a avut dreptate, a descris, cu un geniu extraordinar al detaliului, Rusia de astăzi!

Ieri, am primit acest email, al doisprăzecelea în decurs de vreo zece zile:

Bună ziua, domnule profesor,

Îmi permit să vă scriu în calitate de taur (de fapt de cititor al articolelor pe care le publicați), cu rugămintea să nu uitați și de noi taurinele și, atunci când veți avea puțin timp, să publicați descrierea zodiei taurului.

Știu că vă bazați pe faptul că suntem foarte răbdători, dar mai este puțin și începe zodia gemenilor și mă gândesc că poate ne săriți din schemă, dacă nu vă tragem puțin de mânecă...

Vă mulțumesc în primul rând pentru articolele pe care le scrieți și le publicați pentru noi și în al doilea rând că nu uitați de tauri.

Am răspuns, ”OK, mâine public”. Astăzi este mâine, așa că:

TAURUL (Taurus) 21 aprilie - 20 mai

Taurul este un semn de pămînt, feminin, fix.

Este domiciliul planetei Venus. În Taur, Luna este în creştere, iar Marte în exil.

Primul decan al zodiei, 21 - 30 aprilie, este guvernat de Mercur; această influenţă aduce nativului timiditate, adesea prea mult interes pentru bogăţii, uneori calităţi de medium; este denumit decanul determinării. Al doilea decan, 1-10 mai, este guvernat de Lună care aduce statornicie în obiective fiind favorabil producţiei literare şi artistice. Posibilitatea de succes în politică. Este denumit decanul luptei. Al treilea decan, 11-20 mai este domeniul lui Saturn. Pare să confere aptitudini remarcabile din punctul de vedere al evoluţiei spirituale, al iniţierii, dacă subiectul învinge limitările fizice. Se spune că a doua parte a vieţii nativilor le va aduce bogăţie. Este decanul stăpînirii.

Taurul este un semn nocturn, de ascensiune scurtă, supus şi negativ, septentrional, de ascensiune oblică, zoomorf, patruped, fecund, puțin religios, malefic, pasional, primăvăratic.

TE-Té, Taurul, a dat numele constelaţiei şi celei de a doua zodii, în amintirea taurului folosit de marea zeiţă Ishtar pentru lupta împotriva eroului Gilgamesh. Grecii au preluat simbolul asociindu-l cu taurul alb în care s-a transformat Zeus spre a o răpi pe frumoasa Europa şi pe care, în amintirea faptei, l-a plasat între constelaţiile cereşti.

Caracteristici pozitive: nativul din Taur este practic, răbdător, rezistent, solid, determinat, afectiv, fidel, avînd un just sens al valorii, gust pentru lux şi mîncăruri elaborate.

Caracteristici negative: posesiv, leneş, plicticos, limitat, fără flexibilitate în gîndire, obtuz, răzbunător, obsedat de convenţionalism.

Principala caracteristică a tipului uman evoluat este stabilitatea caracterului şi a scopului urmărit. Înţelege importanţa unui sistem, al unei metode, ordini, respectă rutina şi un program stabilit, adesea arătînd capacităţii creative în special în probleme privind începutul unei întreprinderi. Modalitatea sa de a trece peste obstacole este cea a persistenţei liniştite. Consideră că adevărata sa poziţie în univers nu acceptă explicaţii sau ipoteze care le-ar pune într-o poziţie excentrică sau i-ar furniza informaţii false. În judecata sa excelează în cîntărirea exactă a proporţiilor şi a justei aprecieri a scării valorilor. Cel mai bine munceşte cînd este forţat de o necesitate sau inspirat de dragoste faţă de ceilalţi, în special faţă de familie. În situaţii de criză răbdarea şi perseverenţa sa sînt salutare. Este bun la suflet şi sacrifică mult timp şi energie ca să justifice încrederea acordată. Văduvele şi orfanii găsesc în el un excelent garant sau tutore.

Altă caracteristică principială este spiritul de proprietate. Pe de altă parte, Taurul fiind domiciliul frumoasei şi femininei Venus, rezultă la prima vedere o imposibilă uniune între Materialismul proprietăţii şi armonia dragostei. Aceasta justifică faptul că, deşi îi place să aibă bani, nu suportă să aibă datorii. Îi plac artele şi în special muzica; pictura este domeniul în care excelează. Are un spirit umoristic mult peste medie şi rîde mult şi cu poftă.

Tipul uman rudimentar este reprezentat de Harpagon sau Hagi Tudose, modelul zgîrcitului şi al egoistului. Este incapabil să accepte alt punct de vedere în afară de al său. Fiind încet şi leneş, nu reuşeşte să obţină încrederea celor din jur. De aceea este absurd de prudent în relaţiile sale şi arată o încăpăţînare prostească în a-şi apăra ceea ce consideră că este proprietatea sa. Este dependent de familie, în special de mamă. În cazul în care posedă proprietăţi agricole, devine “sclavul pămîntului”.

Ocoleşte pe cît posibil înfruntările, dar cînd este încolţit devine brusc nemotivat de agresiv şi violent, perioadă repede succedată de retragere cu scuze. Are un simţ al umorului greoi, teutonic.

Spre deosebire de zodia Berbecului, care a dat un mare număr de înalţi demnitari ai bisericii, nu se poate spune despre zodia Taurului că ar avea un simţ religios deosebit. Dar îi place profesia de preot pentru siguranța financiară oferită. Totuşi, atunci cînd un nativ din Taur este credincios, ştie cu precizie ceea ce crede sau nu crede, fiind împotriva schimbărilor doctrinare, de orice fel ar fi.

Aspectul fizic. După cum arată doctorul Simmonite, nativul din Taur are un corp solid de statură mică, umeri largi, mîini mari şi braţe puternice, gîtul scurt şi gros, faţa rotundă, buze cărnoase, nasul şi gura mari, ochii mari de culoare închisă, părul castaniu sau negru, tenul întunecat.

- prima faţetă, 1-5 grade, (21 - 25 aprilie): statură medie, păr negru, puţin ondulat, tenul închis, sprîncene negre; nativul are elocvenţă;

- a doua faţetă, 6-10 grade, (26 - 30 aprilie): staturăĘmedie sau mică, faţă prelungă, frunte largă, obrajii rotunzi, dinţii neregulaţi, părul şi tenul de culoare închisă, umerii căzuţi; aparenţă melancolică - epicurian;

- a treia faţetă, 11-15 grade, (1 - 5 mai): statură mică, paloare, ochii mici, privirea încruntată şi îndreptată în jos, frunte largă, nasul turtit, buze groase, umeri largi căzuţi; înfăţişare neplăcută. Fermitate şi înalt simţ moral;

- a patra faţetă, 16-20 grade, (6 - 10 mai): staturăĘmijlocie bine proporţionată, faţă ovală plăcută, frunte largă, ochi albaştri sau căprui, păr castaniu; femeile sînt frumoase. Caracter plăcut;

- a cincea faţetă, 21-25 grade, (11 - 15 mai): staturăĘmică, faţă îmbujorată cu coşuri sau alte erupţii, forma ovală a feţei, păr negru, picioarele şi braţele scurte, corpul cărnos; respiraţie neplăcută. Temperat;

- a şasea faţetă, 26-30 grade, (16 - 20 mai): o persoană robustă, faţa colţuroasă, părul şaten, ochii albaştri, cu un semn sau o rană pe faţă. Probleme cu ochii.

Profesii şi meserii. Nativul din Taur caută în general o poziţie de subordonat, preferînd să aibă limitele activităţii sale trasate de o autoritate superioară. Nu prea s-au văzut mulți șefi de guverne sau președinți de țară, născuți în Taur!

Agricultor, horticultor, viticultor - toate meseriile legate de a poseda pământ îi sînt pe plac.

Deoarece Taurul caută întotdeauna poziţii sigure care să-i asigure o pensie la bătrîneţe îl putem găsi în multe birouri practicând profesiile de economist, contabil, funcţionar la bancă etc., - profesii legate de bani - agent de bursă, angajat pentru licitaţii, diacon, preot etc.

Datorită calităţilor sale artistice poate lucra cu succes în domeniile arhitecturii, reclamei, modei, bijuteriilor.

Marochinăria, panificaţia, cofetăria, industria cărnii sînt alte domenii care-i convin foarte bine. Și profesiile legate de religii îl atrage pe Taur, pentru confortul și siguranța zilei de mâine, fără a fi un credincios de excepție.

Dragostea. Taurul are calităţi excepţionale de loialitate în dragoste. Pentru ambele sexe există o tendinţă de a se îndrăgosti devreme şi pentru perioade lungi.

Femeile născute în această zodie sînt senzuale şi frumoase - au nişte ochi extraordinari, iar decolteurile lor fac ravagii.

Doamna Taur are relaţii foarte erotice cu un Berbec, se înţelege bine sexual cu un Taur, însă cu un Geamăn este o combinaţie dificilă. Dacă un Rac îi oferă o atmosferă liniştită, un Leu îi poate da o legătură pasionantă şi durabilă, iar un bărbat din zodia Fecioarei, o unire solidă şi veselă care are şansa de a dura toată viaţa. Un nativ din Balanţă îi oferă multă senzualitate şi atît, iar un Scorpion este o legătură deosebită dar nu de durată, atracţia fizică dispărînd cu timpul. Un Săgetător nu este recomandabil, relaţia ducînd la certuri, iar căsătoria la divorţ, în schimb, un Capricorn este o legătură promiţătoare care poate avea şansa să se transforme într-o căsătorie durabilă. Vărsătorul pare a fi prea inflexibil, de aceea legătura începută bine, nu durează. Un bărbat născut în zodia Peştilor se acordează excelent cu doamna Taur, dar nu este o legătură durabilă.

Domnul Taur este seducător şi gelos. Primul său sărut este ca un sigiliu care legalizează o luare în posesie. Cu o nativă din Berbec legătura este pasionantă, dar de scurtă durată, din Taur este o combinaţie bună, din Gemeni - un eşec, iar din Cancer, tandreţe şi armonie. Legătura cea mai recomandabilă este cu o Leoaică, atît din punct de vedere sexual cît şi al compatibilităţii personalităţilor. Cu zodiile următoare, relaţiile sînt: Fecioara - multe puncte comune, Balanţa - senzualitate, Scorpion - magnetice, Săgetător - nerecomandabile, Capricorn - formidabile, Vărsător - foarte tari, iar cu Peştii - delicioase.

Ca părinte Taurul dă dovadă de conservatorism şi prea mult dogmatism; în general este prea restrictiv şi nu înţelege generaţiile mai tinere. Mai ales mamele fac o întreagă tragedie cînd “copilul ei” părăseşte casa părintească. Taurul investeşte mulţi bani în educaţia copilului şi aşteaptă rezultate favorabile.

Copil fiind, trebuie îndrumat să-şi împartă jucăriile cu ceilalţi copii şi să nu facă crize cînd un alt copil îi atinge tricicleta sau păpuşa. La şcoală este satisfăcut de disciplina impusă. Nu are rezultate foarte bune, fiind încet şi precaut; nu trebuie forţat. Fetele trebuie supravegheate în mod special, deoarece sînt cele mai frumoase făpturi din tot zodiacul, cu o pubertate precoce şi trebuie ferite de un dezastru social prematur care le-ar influenţa toată viaţa. Băieţii sînt interesaţi de sporturile grele: haltere, culturism, gimnastică ritmică. Fetele preferă exerciţiile aerobice.

Tradiţional. Semnul Taurului guvernează gîtul şi umerii. Predispune nativul la boli de gît, în special la tiroidă, dar și anghine, laringite, amigdalite, şi deoarece zodia este domiciliul planetei Venus la boli ale aparatului urogenital.

Blocaje ale vertebrelor, în special cele cervicale, hemoroizi şi dereglări endocrine sînt alte necazuri ale celui născut în zodia Taurului.

Personalităţi mondiale, până la jumătatea secolulu XX, născute în zodia Taurului: Niccolo Machiavelli, 3 mai 1469; Oliver Cromwell, 25 aprilie 1599, Ecaterina cea Mare a Rusiei, 2 mai 1729; Honor de Balzac, 20 mai 1799; Ulysses Grant, 27 aprilie 1822; Johannes Brahms, 7 mai 1833; Sigmund Freud, 6 mai 1856; Bertrand Russel, 18 mai 1872; Harry Trumann, 8 mai 1884; Vladimir Nabokov, 23 aprilie 1899; Fred Astaire, 10 mai 1899; Bing Crosby, 2 mai 1904; Salvador Dali, 11 mai 1904; Daphne du Maurier, 13 mai 1907; Yehudi Menuhim, 22 aprilie 1916; Ella Fitzgerald, 25 aprilie 1918; Margot Fonteyn, 18 mai 1919; Sugar Ray Robinson, 3 mai 1921; Elisabeta a II-a a Angliei, 21 aprilie 1926; Audrey Hepbrun, 4 mai 1929; Albert Finney, 9 mai 1936; Barbara Streisand, 24 aprilie 1942.

Culoarea zodiei Taurului este verdele; nuanţele tandre predispun la senzualitate, iar cele tari la materialism. Movul favorizează munca intelectuală.

Metalele sunt: cuprul, bronzul, alama, platina.

Pietrele preţioase: smaragdul, favorabil aventurilor amoroase, simbolul tandreţei în Palestina antică; opalul de Lună care apără de tumorile maligne; acvamarinul care îndepărtează gelozia.

Plantele de natura zodiei sînt: rezeda, liliacul, crinul, inul, măslinul, curmalul, pinul, lăcrămioara, mirtul, gura leului, pătlagina, cădăruşa, nemţişorul de cîmp.

Un nativ (ă) din Taur consumă cu plăcere: migdale, caise, smochine, fragi, piersici, mere, struguri, cimbru, brusture, mentă, produse de panificaţie pe bază de grîu.

Animalele și păsările zodiei sînt: taurul, bizonul, bivolul, vaca, capra, prepeliţa, fazanul, porumbeii, turturelele.

