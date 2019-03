Este Vladimir Vladimirovici Putin, mason? Bucureștii nu au o sală de spectacol decentă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





22 martie

Horoscop Pe 22 martie s-au născut: Maximilian I, Anthonis van Dyck, Marcel Marceau, Robert Andrew Milikan, Leonard „Chico” Marx, William Shatner, Mariah Carey, Tora Vasilescu, Virgil Gheorghiu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Vasile din Ancira şi Drosida, fiica împăratului Traian. Nu este foarte clar cum o fată de împărat roman, Traian, a devenit complice în o afacere cu moaşte de martiri creştini! Şi asta la începutul secolului II, când creştinii nu erau nici 2% din populația imperiului. Adolf von Harnack, savantul german care le ştia pe toate în materie de istorie creştină veche, mare specialist în Noul Testament, spune că moştele nu erau chiar moaşte, ci nişte odoare de aur cu nestemate. Aşa, da! ”Femeile, coţofane adevărate, când este vorba de sclipiciuri preţioase parcă pierd şi puţina minte pe care o au”, spunea Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, propaganda creştină din vremea sacralizării Drosidei era focalizată pe femeile aristocrate, se urmărea convertirea lor. E bine să fii sfântă! - vorba lui Mel Brooks!

"Evenimentul Zilei" din 22 martie 1988 – primul caz oficial de eutanasie „mercy killing” a avut loc în Australia, prin deconectarea unui pacient fără activitate cerebrală de la aparatele de întreţinere a vieţii. Acest caz a pus din nou în discuţie „joaca de-a Dumnezeu” şi până unde pot merge procedurile medicale de „salvare” a pacientului. Dreptul omului la o moarte decentă, onorabilă, este un drept divin, se spune în Orient. Sursă ”Book of Days”

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawni și hobbiți există teorii ale conspirației din cele mai ciudate, mai paradoxale. Una dintre ele susține că Vladimir Vladimirovici Putin ar fi francmason de Rit Scoțian Antic și Acceptat.

Hai să vedem cum stăm cu masoneria în Rusia. Istoric. În anul 1732 existau mai multe loji în Rusia țaristă, se pare că în număr de trei, este prima menționare documentară a masoneriei speculative, a lojilor albastre. Este posibil ca țarul Petru al III-lea să fi primit lumina în loja ”Sankt Nikolai” și a protejat dezvoltarea francmasoneriei în rândurile aristocrației și a intelectualilor. Caracteristic masoneriei ruse de început, spune Ivan Turgheniev, era un ameste de societate secretă elitistă, aristocratică, cu religia și militarismul.

În timpul țarinei Ecaterina a II-a în Rusia are mare succes organizația ”Rosicrucienii de Aur” unii spun că ar fi fost o ramură a Martinismului și alte structuri similare de inspirație masonică. Dar, după Congresul Sfintei Alianțe, de la Verona, țarul Alexandru I interzice activitatea masonilor în Rusia, printr-un decret imperial din 6 august 1822. Din acel moment francmasoneria rusă activează în ilegalitate, dar nu intră în adormire. Succesorul lui Alexandru I, țarul Nicolae I confirmă decizia contra masonilor în anul 1826, având motivația participării masive a masonilor la revolta decembriștilor.

Activitatea masonilor ruși s-a confundat cu acele grupări revoluționare victorioase în prima parte a Revoluției din 1917 și care încercau stabilirea unei democrații parlamentare. Să ne amintim că Guvernul provizoriu a fost prezidat de prințul Lvov, mason de grad înalt.

Ajunși la putere, bolșevicii au interzis cu desăvârșire activitatea masonică, dictatura proletariatului era incompatibilă cu prezența altui centru de putere, secret. Timp de aproape 80 de ani masoneria rusească și-a desfășurat activitatea în exil, mai ales în Franța, unde au emigrat rușii albi.

La 5 septembrie 1990 Congresul deputaților de la Moscova a adoptat o rezoluție care garanta libertatea de asociere. Imediat, Ambasadorul fostei URSS la Paris este invitat la sediul Marelui Orient, strada Cadet, nr 16, la un dejun. Rezultă, din discuții, că autoritățile de la Kremlin nu ar fi fost ostile reaprinderii luminilor templelor masonice la Moscova. Ceea ce se întâmplă la 28 aprilie 1991, s-a constituit loja ”Steaua Nordului” cu 20 de triunghiuri, adică cel puțin 60 de membri. În mai este creată loja ”Novikov” cu cel puțin cincizeci de masoni. La 18 august 1991, la Moscova aterizeză Marele Maestru al Lojei ”Pușkin” (GNLF). La 19 august are loc puciul.

”Astreé” și ”Armonia” sunt cele două loji cu care și-a început activitatea GNLF pe teritoriul Rusiei. La 10 decembrie 1991 și respectiv, la 14 ianuarie 1992. Au urmat ”Lotus” și ”Gamayun”. Pe 24 iunie 1995 s-a creat Великая ложа России, Marea Lojă Rusă. În prezent, specialiștii în domeniu consideră că în Federația Rusă sunt mai mult de cincizeci de mii de masoni și cel puțin două mari loji.

În Federația Rusă masonii sunt atacați periodic de extrema dreaptă, sau de cea stângă, sau de toată lumea, când ceva nu iese cum trebuie. Masoneria rusească este țapul ispășitor perfect!

De unde ideea, teoria conspirației, că Vladimir Vladimirovici Putin ar fi mason? După unele simboluri și atitudini ale sale, în special pozițiile mâinilor și ale degetelor, spun conspiratorii. S-a tot învârtit această teorie a conspirației, de mai mult timp, acum a revenit și am fost întrebat și eu, de prieteni de departe.

Eu nu cred în această teorie a conspirației. Vladimir Vladimirovici Putin nu are nevoie să fie mason. Acest lucru mai mult l-ar încurca. În timp și-a creat pârghiile de conducere și reprimare, nu are nevoie de artificii de stil. Atâta timp cât promite că o să facă Rusia Mare (unde am mai auzit asta?) și convinge poporul că există o conspirație împotriva Rusiei, care este asediată – ei bine, el conduce jocul, nu are nevoie de societăți secrete!

Pe cine pomenim astăzi? Mariah Carey, bleah, scârbos, nu mi-a plăcut niciodată. Leonard „Chico” Marx, bun, dar nu am chef de comedii tâmpițele americanoide. William Shatner? Poate, să revăd episoade din ”Star Trek” cu tricouri scurte? Marcel Marceau? Nu am dispoziția necesară pentru un mim tragic. L-am văzut pe ”piticul periculos” la concertul lui Clayderman și îmi ajunge! Ce căuta acolo? Nu se face bine tipul ăsta? Nu se face, vă spun eu, a reușit să arunce în derizoriu un concert bun. Acum, prestația lui a fost pe măsura sălii care îl adăpostea, murdară, jerpelită, mizerabilă. Bucureștii nu au o sală de spectacol decentă. A promis madam Firea că nu ne prinde Festivalul Enescu fără Sala Palatului recondiționată, dar... paroles, paroles...

M-am hotărât, o să văd un film chinezesc. ”The Wandering Earth”. Se pare că este ceva de excepție, de la premiera mondială de pe 15 martie, este un mare succes de box-office, a făcut încasări de 692 de milioane de dolari. Și crește… Un SF cu efecte speciale colosale, de 125 de minute regizat de copilul teribil al cinematografiei chinezești, Frant Gwo. Cum o să-l văd? Cum am văzut și concertul lui Clayderman, din fotoliul meu din Prahova submontană. Tehnologie modernă.

Nu mai exclam ce actori și ce cinematografie am avut în România, este de la sine înțeles, dar lucrurile se pot îmbunătăți, exista mereu această speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

