Utopii rezonabile și aberații logice. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





4 aprilie

Pe 4 aprile s-au născut Anthony Perkins, Andrei Tarkovsky, Ştefan Tăpălagă.

Horoscop În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Iosif imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon.

Până pe 11 aprilie nimic de semnalat în „Kalendarul” de la daci, poporul cel curajos şi harnic. Cel puțin așa cred, așa trebuie să fie. Trebuie să crezi în calitățile bune ale strămoșilor, așa este omenește și plăcut Domnului!

Demult, de tot, din timpul dacilor, sau probabil mult înaintea lor hai să zicem la agatârși, când s-a stabilit poate, pentru prima dată calendarul, omul lucra pentru el şi familia lui. Satele erau bine întărite şi apărate de obşte, iar cine muncea, avea! Undeva, exista şi statul dac, cu cetatea măreaţă Sarmisegetuza în care trona regele-lup, dar departe şi fără o legătură directă şi permanentă - doar în vremi de restrişte, de năvăliri, foamete, războaie, foc, cutremure şi inundaţii se auzeau buciumele şi treceau ca fulgerul călăreţii regelui, solii nenorocirii - sau, solii veseliei, când erau motive de bucurie şi petrecere, sărbătorile lupilor, care, mereu, durau trei zile!

Mai târziu, când au venit străinii: romanii, goţii, gepizii, slavii, cumanii, ungurii, turcii, grecii fanarioţi - au iobăgit pe ţăran, pe păstor - pe omul pământului şi l-au furat cât au putut. Așa s-a înrăit și românul, că stăpânul al dracului, Doamne iartă-mă, face sluga hoață. Sigur că acest aspect este discutabil, istoric vorbind, probabil nu sunt izvoare scrise ca să-mi susțină teza, dar vă întreb, istoria de acum o mie de ani, de exemplu, cine a scris-o, ţăranul, sau cel care îl fura?

Acestea fiind zise, pentru că îmi ședeau pe suflet, să vă comunic ce am primit în curierul de Bruxelles. De ce primesc curierul? Ca să-l citesc, elementary, doctor Watson! Am ales două știri, una este o utopie rezonabilă, cea de a doua este o aberație logică.

”Institutul Internațional al Presei, IPI, reprezentând rețeaua mondială a editorilor, responsabililor din presă și jurnaliștilor s-a asociat cu alte zece organizații internaționale și a lansat un document referitor la securitatea organizațiilor de presă, care va ajuta media să-și amelioreze actualele protocoale și practici de siguranță a muncii jurnaliștilor. Siguranța jurnaliștilor este un aspect important al libertății presei. Atâta timp cât jurnaliștii nu se simt în siguranță, capacitatea lor de a face anchete reămâne limitată. Statele au responsabilitatea de a asigura siguranța jurnaliștilor, dar organizațiile de presă au un rol important de jucat în protejarea acestora, a declarat Barbara Trionfi, director general al IPI. Organizațiile care s-au asociat în acest demers cu IPI sunt : Alianța ACOS și Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, Centrul Dart, Free Press Unlimited, Frontline Freelance Register, Federația Internațională a Jurnaliștilor, International News Safety Institute, Media Support, International Press Institute , Fundația Internațională a femeilor din media și Asociația mondială a ziarelor și editorilor de presă. Documentul lansat se axează pe o auto-evaluare a situației actuale a siguranței jurnaliștilor, la care se adaugă cele mai bune practici în materie . Sunt detaliate pericolele la care sunt expuși jurnaliștii angajați sau colaboratori. Se acordă o atenție specială problemelor de gen, îngrijirilor pentru o bună sănătate mentală, nevoilor de siguranță în mediul digital, modalităților de lucru cu colaboratorii și protocoalelor specifice fiecărei organizații. Organizațiile implicate în această cercetare recunosc rolul crucial pe care îl joacă directorii executivi, editorii și redactorii șefi în promovarea unei culturi a siguranței în timpul activităților din media. Respectarea protocoalelor de siguranță este o mare provocare pentru majoritatea organelor de presă și poate salva o companie de pierderi financiare sau de probleme de reputație, se mai spune în document. Până pe 3 mai, Ziua mondială a libertății presei, documentul va fi tradus în cinci limbi suplimentare : spaniolă, franceză, rusă, arabă și prortugheză.”

Cred că ați remarcat ghilimelele, nu am schimbat o vorbă. Uniunii Europene îi place presa, sigur, cea care nu o înjură, îi plac jurnaliștii care ”toarnă”. Aici este un exemplu de utopie rezonabilă. Pentru că presa este departe de a fi o colombă albă și nevinovată, este mai curând un croncănitor corb negru. Bun, sunt multe de spus pe subiect, de fapt le-am scris și apoi le-am șters, nu din autocenzură, ci de râs. Chestia cu ”… îngrijirilor pentru o bună sănătate mentală…”. Cu siguranță, este o măsura care trebuie aplicată în România !

M-am declarat mulțumit reținut la alegerea lui Donald Trump. Dar, spuneam că o să facă prostii și atunci o să le semnalez. Nu este vorba de zid, sau de celelate inițiative, sunt corecte, au fost în programul de guvernare și lumea le-a votat, acum de ce nu se aplică? Dar, uite o aberație logică:

”În ultimii trei ani, bugetele anuale ale administrației Trump au amenințat cu reducerea finanțării federale a serviciului public radio și Tv, tentative reprimate prin acțiunile Congresului. Dar în prezent, bugetul pentru exercițiul financiar 2020, propune suprimarea tuturor fondurilor contribuabililor pentru Corporation for Public Broadcast-CPB, organizație independentă care atribuie fonduri federale mediei publice americane pe o perioadă de doi ani. Aceasta ar însemna o reducere de la 445 milioane de dolari, la doar 30 milioane de dolari pentru primul an, cu consecințe dezastruoase pentru conținutul independent și jurnalismul de calitate, mai ales la nivel local. În SUA, media publice sunt divizate în două principale posturi de televiziune și de radio naționale : serviciul de radiodifuziune publică PBS și radioul public național, NPR, care regrupează sute de posturi regionale. În cazul PBS, alocarea federală furnizează 15% din finanțarea locală, restul acoperindu-se cu donații, diferite activități proprii, finanțare pe programme și cotizații. Dacă alocarea federală dispare, este posibil ca micile stații regionale să-și înceteze emisia sau să-și reducă programele locale, comunitățile locale pierzând singura sursă de conținut local pertinent, dar și serviciile de alerte de urgență esențiale pentru cetățeni. Familiile cu venituri mici ar putea pierde un conținut educativ și cultural prețios, o specialitate a mediei publice din SUA. În plus, finanțarea federală permite unui mare număr dintre aceste posturi locale să-și păstreze independența și să se concentreze pe furnizarea de conținut de interes public, în loc să se preocupe de aobținerea unor fonduri din publicitate. Patricia de Stacy Harrison, PDG al Corporation for Public Broadcasting (CPB) a declarat într-un comunicat de presă, că nu există alternativă viabilă la finanțarea federală. Lipsa ei va devasta serviciile media publice din micile comunități rurale și din orașele mici, a adăugat ea. Reducerile propuse au fost criticate sever, pentru că finanțarea posturilor publice reprezintă doar 0,01% din bugetul federal, echivalentul a 1,35 dolari pentru fiecare american. O anchetă recentă a clasat PBS pe primul loc în topul încrederii publicului, față de celelalte instituții americane. Faptul că media publică depind de donații nu asigură un viitor acestora, dacă reducerile financiare chiar vor fi aplicate. Public Media Alliance, cea mai mare asociație mondială a radiodifuzorilor, face apel la cetățeni să apere CPB, PBS și NPR și să adreseze petiții Congresului american pentru a asigura menținerea finanțării federale.”

Mister POTUS, Sir, ești Geamăn ca și mine, ar trebui să știi că o Americă Mare nu se face cu proști, iar PBS chiar face educație, ceva învățământ, ceva cultură americană, în special, informații locale, multă distracție și patriotism local. L-am ascultat în Virginia, este OK! Mai tot bazinul de votanți ”rednek” asculă aceste emisiuni radio în camionetele lor, la locul de muncă, la bar. Sunt oameni muncitori, simplii, dar cu inima mare, nu au timp să se uite la televizor, dar pot să asculte radio în timp ce șofează, sau muncesc! Cu ei se face America Mare, nu cu liberalii!

De fapt viața noastră, dacă vă gândiți bine, este plină de aceste aberații logice sau utopii rezonabile... Dar, ne-am obișnuit cu ele, așa cum ne-am obișnuit cu fenomenul fantastic, că mereu și mereu avem speranța că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Creativitatea şi ideile noi, productive, sunt favorizate astăzi. Menajează-ţi forţele şi fii mai atent la răceli şi viroze, eşti vulnerabil la atacul microbian. Noi relaţii la orizont. Poate cea mai favorabilă zi a săptămînii. Cheltuielile făcute astăzi le vei numi mai tîrziu investiţii inspirate. Te bucuri de o abilitate specială fiind şi cu intuiţia şi carisma personală bine aspectate. Femeile revin din nou pe primul plan, de orice sex şi orientare sexuală ai fi – sau este vorba de ceva feminin, în orice caz. Sau/şi o rugăminte a unei femei – este bine să-i dai curs şi să ajuţi atâta cât poţi. Încă o dată ziua este favorabilă, dar atenţie la proiectele pe termen foarte lung care nu sunt bine aspectate, aşa că nu te omorî degeaba pentru o cauză deja pierdută. Mai aşteaptă!

