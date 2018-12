Sporturile de iarnă sunt prea periculoase! Dacii nu schiau, nu le plăcea iarna. Horoscop

Horoscop Ceea ce vreau să vă spun este că sporturile de iarnă sunt foarte periculoase. Atenţie, sporturile de iarnă sunt chiar periculoase, nu sunt o joacă. O simplă căzătură, pe pârtie, în hohotele de râs ale prietenilor, poate ucide peste ani de zile.





3 decembrie

Horoscop Pe 3 decembrie s-au născut Jean-Luc Godard, Ozzie Osbourne, Joseph Conrad, Nicola Amati, Andy Williams, Oscar Han, Liviu Dandara, Nicolas Mateesco-Matte, Cătălin Botezatu.

Horoscop Pe 3 decembrie, este Sf. Proroc Sofonie, care a fost, după numele lui, văzător şi cunoscător al tainelor lui Dumnezeu (precum numele lui se tâlcuieşte). (Vieţile Sfinţilor).

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 3 decembrie este Sofonia. Ziua proorocilor. Sărbătoare ţinută de femei care fac turte înflorate şi le dau de pomană.

Horoscop Ajunul la festivalul Bubatului, a Sf. Varvara. Sf. Sofonie, Varvara şi Sava sunt cele trei zile ale Bubatului. Magie veche, puternică, împotriva vărsatului de vânt...

Minerii postesc negru şi, pe seară, după căderea întunericului, beau în amintirea ortacilor care nu au mai ieşit niciodată din mină la lumină.

Din toate părţile sunt asediat de oferte pentru „sporturi de iarnă”! Mai ales în Alpii austrieci. Nu știu de ce s-au înverșunat pe mine. Poate credeau că o să le fac reclamă în articolele mele. Le fac, cum să nu, negativă! Este „fancy”, este o modă, un „must” pentru majoritatea populaţiei. Eu ştiu una şi bună: majoritatea greşeşte aproape întotdeauna!

Dar nu mai vreau să vorbim despre politică, cu toate că este jocul suprem, doresc să vă avertizez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, asupra pericolului imens ale sporturilor de iarnă.

Printre multe alte lucruri pe care le-am făcut în viaţă, că am trecut prin întâmplări cât toată populaţia dintr-un orăşel de provincie, a fost că am patinat. Patinaj de viteză. Am și schiat, aveam schiuri norvegiene, din lemn, late, cu dublu șanț și cu legături Kandahar. Erau militare, erau vopsite în alb cu o vopsea ciudată, aveam să aflu mai târziu că se numea clor-cauciuc. Se ungeau cu ceară specială, era o întreagă tehnologie. Altă poveste, dintr-o lume mai simplă și mai cuminte.

Acum cincizeci de ani locuiam pe strada Av. Ştefan Protopopescu, numărul 7, blocul C-3, în parcul Patinoarului Floreasca. În fiecare noapte aproape, pe la ora două, după ce terminam de ascultat VOA şi BBC, săream gardul de plasă al patinoarului şi patinam până îngheţam. Paznicul de noapte se uita pe fereastra postului său să vadă dacă sunt eu, sau nu. Aveam un fel de agreement cu el şi administraţia patinoarului, pecetluit cu sticle de whisky VAT 69 cumpărate de la autoservirea Bitolia, din Piaţa Dorobanţi.

Eram fericitul posesor al unei perechi de patine de viteză finlandeze, fabuloase, din oţel albăstrui rece şi sunător, lucru rar şi de mirare. Lungi, foarte lungi, drepte şi ascuţite ca o katană, abia se vedea un mic şanţ pe tăiş. Roger, patinatorul şef, avea patine ceheşti şi îi lipseau, poate, de aceea, doi dinţi din faţă. În timpul cursei se pot atinge şi viteze de 70 km/h iar la turnantă, forţa gravitaţională pe piciorul pivot, care taie gheaţa, poate atinge 100 kg.

Patinele nu m-au trădat, erau prea bune. Accidentele la practicatul patinajului viteză într-un patinoar comercial, dotat cu mantinele dure, sunt relativ dese. Am avut un accident stupid în timpul programului cu public. Eram „la agăţat” cu Alex Ciovică, pe atunci student la medicină, şi pusesem ochii pe o blondă. Bun, asta este o altă poveste, se presupune acum că aș fi om serios! Atunci m-am ales cu clavicula ruptă, un accident neînsemnat, față de cel de pe 7 octombrie 1969 când nu știu dacă am scăpat cu un os nerupt. M-au făcut bine la Paris, așa am ajuns să lucrez, mai mult de un an de zile, la ”Le Figaro”. Altă poveste, poate v-am spus-o. Ceea ce vreau să vă spun acum este că sporturile de iarnă sunt foarte periculoase.

Atenţie, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sporturile de iarnă sunt periculoase, nu sunt o joacă. O simplă căzătură, pe pârtie, în hohotele de râs ale prietenilor, poate ucide peste ani de zile. Un bun prieten, excelent schior, Sebastian, a căzut pe pârtie şi s-a lovit la cap. Nimic serios, aşa părea, nu şi-a pierdut cunoştiinţa, nu îl durea, a avut doar o vânătaie suspectă, pe ceafă, mai mult timp. A murit brusc, în timpul unei şedinţe de producţie, trei ani mai târziu, din cauza unor microcheaguri, de la căzătură.

Carmen Bernard, frumoasă mea prietenă din Elveţia. Ei, nu zâmbiți, este prietenă de familie, a avut un accident, tot la schi, la Grenoble. Şi astăzi, după treizeci de ani, mai pătimeşte cu genuchiul stâng şi a cheltuit o avere cu medici şi tratamentele.

Ştiu, dragi mei dragi, că sportuile de iarnă sunt şi prilejuri de distracţii, convenienţe şi legături sociale. Dar, mare atenţie, mai ales la copii. Nu este nimic dacă nu ştie să schieze şi nu vrea să înveţe. Mai ales dacă îi este frică, nu-l forţaţi pe săracul copil. Nu-l obligaţi să se dea cu săniuţa, să facă cine ştie ce „jocuri” pe zăpadă. Și pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai scrieți ”ski”, există cuvântul în limba română ”schi”!

Iarna este foarte rea şi fără inimă. Ucide, când poate! În mitologia nordicilor iarna este infernul, populat de demoni şi creaturi ucigaşe.

Ne tragem dintr-un popor care, într-un fel, ura iarna. Geto-dacii nu aveau schiuri, nu se deplasau iarna, decât în caz de urgenţă, când li se terminau proviziile. Atunci foloseau, ca şi pieile-roşii, nativii, denumirea politic corectă, nişte rachete împletite din răchită.

De aceea este această concentrare de sărbători dacice, folclorice, în timpul iernii. Aşteptau să treacă anotimpul morţii şi îşi învingeau frica de creaturile duşmănoase ale iernii prin sărbătoare, cântec, dans, şezătoare, petreceri! Luni de zile stăteau la adăpostul palisadei de lemn, care proteja satul întărit. Nu, dacii nu iubeau iarna! Nici eu...

Moda sporturilor de iarnă a fost inventată pe la jumătatea secolului al XIX, ca un pretext pentru afaceri în turism şi profituri şi pe timp de iarnă pentru hotelierii din munți. Până atunci, schiurile, inventate acum 8.300 de ani aproape de Cercul Polar, lângă lacul Sindor, se foloseau numai la vânătoare, sau în scopuri militare.

Acum există o întreagă industrie a echipamentelor pentru sporturi de iarnă, râd de nu mai pot, când văd burghezii în echipamente cosmice care costă mii de euroi, cu schiuri de alte multe mii pe mașinile fițoase. Bomboana pe colivă a fost inventarea olimpiadelor de iarnă, o reclamă ordinară la practicarea unor sporturi periculoase. Mai bine stați la căldură și jucați ruleta rusească! Aveți mai multe șanse...

Când citiţi o ofertă îmbietoare pentru sporturi de iarnă, în Alpi sau aiurea, gândiţi-vă că poate vine la pachet cu un accident grav, mutilare pe viaţă, sau chiar moartea! Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-i pe Schumacher, sau pe Huidu! Săracul Schumacher, tare mi-e milă de el, a dovedit că schiul este mult mai periculos decât cursele de automobilism!

Sunt multe obiceiuri dăunătoare, mortale chiar. Fumatul, băutul alcoolului, schiul, sporturile de iarnă, în general, echivalente cu scăldatul într-un bazin plin cu piranha etc etc. De ce nu faceți, iarna, sporturi de sală? Este mai ieftin și nu este aproape deloc periculos. Dacă aș avea mulți bani aș face o sală de sport pentru copii, să vină fetițele și băieții și să-și descarce energia, să se joace, să socializeze, față în față, nu în spațiul virtual. Pe gratis.

Vedeți, poate este unul din momentele în care regret că am refuzat cu hotărâre, mereu și mereu, să mă îmbogățesc. Dar, răspunsul mi l-a dat, cu ani în urmă, ieromonahul din Colciu, Dionisie Ignat: ”Măi Constantine, omul lui Dumnezeu, dacă erai bogat nu mai aveai gânduri de făcut spitale și săli de sport, pe gratis. Banul schimonosește sufletul, te face zgârcit și neom, oare nu a spus Mântuitorul, în înțelepciunea Lui: ”mai lesne trece o cămilă prin borta acului, decât intră un bogat în Împărăția lui Dumnezeu”! Iisus a fost bogat? Aud? Ce spui? Constantine, Constantine, tu ai o bogăție așa de mare și rară, ai ”baraka”, te iubește Domnul, ești un om al păcii și al cărții, de aceea îmi pierd eu timpul cu tine, când aș putea să mă rog, că asta este meseria călugărului!”

Ce să mai spun, m-a copleșit înțelepciunea călugărului de la Sf. Munte Athos, așa cum am găsit-o scrisă întrun carnețel cu foi de matematică, cu coperți de plastic maron, așa că o să mai citesc din carnețel, nu mult, am timp și apoi trebuie să mă pătrund de sensuri, să înțeleg. Doar mâine este o altă zi!

BERBEC O zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor inspirate, dar făcute cu bani puţini, domeniul neguţătoriei e favorizat. Luptă împotriva raului, sub orice formă. Spiritul tau cutezator, dar utopic, tânjeste după o cruciadă. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi, virtual şi statistic vorbind, o pisicuţă rătăcită, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei astăzi în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sănătatea este bună, adică normal, cine oare este complet sănătos în zilele astea bolnave?

