Semnale misterioase din cosmos. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

4 iulie

Horoscop Pe 4 iulie s-au născut Giuseppe Garibaldi, Nathaniel Hawthorne, Gina Lollobrigida, Thomas Barnado, Di Stefano, Alice Călugăru, Haralamb Zincă, Traian Brădean.

Horoscop Pe 4 iulie sunt Sfinţii Andrei din Creta şi Marta. Nimic, iar nimic în “Kalendar”. Sorry, se muncea mult pe vremuri, nu era “weekend” mereu. O să revin altă dată la ideea că în prezent cel mai mare zeu este… calendarul! Toată lumea trăieşte, munceşte, se distrează, după calendar. Nu era mai bine în vechime când calendarul era făcut după ritmul natural al activităţii, iar zilele libere erau trei, timp suficient de recuperare?

“Independence Day”. Ziua Naţionala a Statelor Unite ale Americii!

În astrologia globală se dă personalitatea astrologică statelor după “ziua naşterii”, sărbătoarea naţională. Dar, există destule excepţii.

De exemplu, Statele Unite, cu toate că Ziua Naţională este pe 4 iulie, în zodia Racului, se consideră că semnul zodiacal al SUA este Gemenii, care se pare că se potriveşte mai bine - ceea ce duce la speculaţii interesante.

Nu poţi să înţelegi America şi pe americani decât dacă călătoreşti în “deep country”, în America profundă. America nu este New York, sau LA, nici Chicago-Detroit cu vechea colonie de româno-americani care construiau mașini, nici federalul Washington. Statele Unite ale Americii sunt compuse din sute de mii de orăşele, nu din zeci şi zeci de state. Sentimental vorbind! Fiecare dintre aceste orăşele, chiar şi cel mai mic, are, sau mai bine zis avea, cel puţin un cinematograf. Înainte aparţineau marilor case de filme: “MGM”, “20th Century Fox”, “Paramount” , “Columbia” etc etc. Sigur, vorbim de perioada clasică.

“Când americanii vor să facă, sau să zică ceva, toarnă întâi un film!” a spus, cu mult umor, generalul Charles de Gaulle. Dar, avea perfectă dreptate!

O să vă las cu treburile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi eu mă duc să revăd “Independence Day” un film SF din 1996, frumos, alert, jucat bine de Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Vivica Fox şi Mary McDonnell. Oare ce mesaj credeţi că indică, comunică, filmul? Nu cumva mesajul pe care-l tot spune Donald Trump?

Să nu uit să spun familiei mele din State, americanilor de origină română, tuturor americanilor: “Godspeed!”

Dar nu înainte de a vă face părtași de o informație, mă grăbesc ca să nu o masacreze ”jurnaliștii”.

V-am mai informat și altă dată despre FRB, Fast Radio Burst, semnale misterioase în banda radio, de o durată extrem de mică, o milisecundă, dar de o intensitate mare.

Până în prezent, s-au înregistrat începând din anul 2012, anul descoperirii FRB, 85 de semnale.

Ultima descoperire de FRB, publicată în numărul din 2 iulie al Nature, ridică multe semne de întrebare. FRB 190523, pentru că a fost descoperită pe 23 mai anul acesta, 2019.05.23, se presupune că provine dintr-o galaxie necunoscută aflată la 7,9 miliarde de ani lumină de Pământ. FRB sunt foarte greu de descoperit și urmărit. Din cauza timpului extrem de scurt în care se produc.

Totuși, s-a observat o repetare a FRB din două surse, aflate la 3,6 miliarde de ani lumină. Nu s-a observat, până acum niciun FRB din galaxia noastră, Calea Lactee, toate semnalele provin din galaxii îndepărtate.

Există o preocupare în lumea științifică și nu numai, asupra acestor semnale misterioase. Se pun la bătaie bani serioși. De exemplu la Caltech's Owens Valley Radio Observatory (OVRO) din California, la Est de Sierra Nevada, s-a construit o rețea de antene parabolice. ”Farfuriile”, în număr de zece, au un diametru de 4,5 metri și lucrează integrat, așa că pot acoperi o suprafață de cer cât 150 de Luni pline, spune Vikram Ravi, profesor asociat la Caltech. Cu acest sistem se pot primi informații cam de capacitatea unui DVD pe secundă. Cu OVRO-10 s-a descoperit FRB 190523.

Dar, se pregătește, și cu fonduri private, Deep Synoptic Array, un sistem cu 110 antene parabolice, care va fi pus în funcțiune în anul 2021, cel mai curând.

Inițial se crezuse că FRB sunt produse de stele neutronice numite supermagnetice. Datele colectate contrazic această primă ipoteză. Sunt FRB care provin de la ”pitice albe” sau de la stele obișnuite de clasă M, ca Soarele.

Teoria conspirației, gurile rele ale savanților ce râd pe la colțuri, spune că FRB sunt departe de a fi un fenomen natural. De ce?

Pentru că, de oriunde ar proveni, FRB sunt la fel!

Conspiratorii merg mai departe cu ficțiunea și imaginează o civilizație puternică și foarte dezvoltată. O civilizație spațială. La nivelul călătoriei în cosmos prin hiperspațiu. Plierea spațiului este periculoasă și nesigură. Este un fenomen nedeterminist. Cine a văzut ”Ghidul autostopistului galactic” o comedie drăguță și oarecum instructivă, înțelege ce vreau să spun. Într-un salt prin hiperspațiu, călătorii pot ajunge la distanțe enorme, de miliarde de ani lumină, dar și la o aberație mare față de locul destinației. Așa că un sistem de balize, de faruri radio, pot să asigure determinarea coordonatelor unde s-a efectuat saltul prin hiperspațiu.

Teoria conspirației spune că FRB sunt aceste balize, faruri de localizare. De ce? Pentru că sunt într-un con solid, se pare că originea este intr-un punct foarte indepartat de Pământ, inimaginabil de îndepăratat. Dar poate fi ceva îndepărtat când deții tehnologia saltului prin hiperspațiu? Bună întrebare!

Ficțiune, subiecte de vară? Probabil, dar viața bate orice ficțiune, pentru că timpul este infinit, mereu și mereu mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Nu ai nicio planetă în zodie. Astăzi, capacitatea ta de muncă şi încăpăţânarea, tenacitatea, sunt principalele surse de posibile satisfacţii. Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro, fă o pauză şi vezi în ce parte vrei să meargă barca vieţii tale, ce arată „busola de aur”. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta...

TAUR Cu Uranus în zodie eşti mai receptiv la dorinţele familiei, anturajului şi ai mai multă încredere în tine. La serviciu este esenţial să te documentezi bine, să nu refuzi din principiu. Diplomaţia este necesară! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanţă şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu şi de acasă. Sau, mai bine taci su seperioritate şi zâmbeşte: nu uita că tăcerea este de aur!

