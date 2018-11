Scandal pe ”Dimineața Astrologilor”! Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii (4). Horoscop

Horoscop DRAGON – RAC Forţa liniştită îl caracterizează pe acest Dragon care este ca o corabie puternică plutind pe o mare limpede. La nevoie, la necaz, contează oricînd pe el. Îi place să dea sfaturi şi are darul de a alege cea mai bună cale pentru el şi pentru prietenii săi. Mai lent decît confraţii săi, atacă problemele încet şi cu prudenţă. Dacă tot vreţi să vă căsătoriţi cu un Dragon, alegeţi-l pe Dragonul-Rac!





16 noiembrie, vineri

Horoscop Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D'Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu.

Horoscop Nimic important în „Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Apostol şi Evanghelist Matei.

Cine s-a certat, sau are ceva de împărţit se poate împăca astăzi! Se spune că împăcările, din dragoste, sunt foarte pasionale!

Iată, continuarea Zodiacului cu o sută patruzeci și patru de zodii, Racul:

IV. RACUL

37. ŞOBOLANUL - RAC

Racul are o influenţă moderatoare asupra Şobolanului. Imaginaţia fertilă a Şobolanului, combinată cu bunul simţ al Racului, asigură succesul. Integru şi bun la suflet, Şobolanul-Rac va face carieră în arte sau în afaceri.

Atenţie la semnele de insatisfacţie nejustificată, de anxietate, de mînie necontrolată. Hedonismul e un lucru, dar autodistrugerea prin exces e altceva. Şobolanul-Rac este prin definiţie un creator de cămin. Este pretenţios şi te face repede s-o înţelegi. Este, de asemenea, un amfitrion înăscut.

38. BIVOL - RAC

Este o persoană deosebit de încăpăţînată, cu multă voinţă şi putere de îndurare. Puterea, forţa morală şi integritatea îi sînt caracteristice. Rezolvă orice problemă, orcît ar dura efortul. Dacă-şi doreşte ceva (ori pe cineva), nimic şi nimeni nu-l va împiedica să-şi atingă scopul. Nu face uz de şiretenie sau trucuri pentru a reuşi în viaţă. Preferă calea cea mai dreaptă, chiar dacă e cea mai dificilă. E cel mai sensibil dintre Bivoli şi nu e de recomandat ca emoţiile şi sentimentele sale să fie tratate cu uşurinţă. Nu e de recomandat să stîrneşti acest “bivol de apă”.

39. TIGRU - RAC

Combinaţia lemn şi apă vă sună cumva neplăcut, a rece şi umed? Poate nu apreciaţi semnul acesta de om tăcut şi liniştit, genul casnic, genul căruia îi place să-şi petreacă serile la gura sobei. Gîndirea profundă şi sensibilitatea Tigrului se vor dubla cu nevoia absolută de calm şi singurătate a căminului propriu pe care o resimte Racul. Caracteristica Tigrului de a se repezi cu capul înainte spre acţiune şi aventură va fi temperată de nevoia de linişte şi de singurătate a Racului. Super-sensibil la critici, refractar în a asculta sfaturi, de care are, cu toate acestea, mare nevoie, acest Tigru are ceva din comportamentul unui crab.

Racului îi place să ocupe posturi importante, de unde să domine pe cei din jur. Uitaţi-vă în biroul unde lucraţi şi veţi vedea cîţi sînt născuţi sub semnul Racului şi să nu fiţi surprinşi dacă din aceştia mulţime sînt o Tigri.

40. PISICA-RAC

Temperată de apele adînci ale Racului, această Pisică, fiică a Lunii, e mai puţin jucăuşă decît suratele ei. Nu-i place tovărăşia persoanelor pe care le consideră superficiale. Dacă viaţa o loveşte şi-i provoacă suferinţă, ea preferă să se retragă într-un colţ întunecat şi să-şi lingă rănile, decît să apeleze la umărul unui prieten. Nu este genul care să agreeze agapele prelungite sau aventurile facile. Se ia pe sine şi-i ia şi pe ceilalţi în serios.

E genul care se maturizează greu şi, în prima tinereţe cel puţin, găseşte existenţa complicată şi greu de suportat. Cu vîrsta însă reuşeşte să se adapteze mai uşor.

41. DRAGON - RAC

Forţa liniştită îl caracterizează pe acest Dragon care este ca o corabie puternică plutind pe o mare limpede. La nevoie, la necaz, contează oricînd pe el. Îi place să dea sfaturi şi are darul de a alege cea mai bună cale pentru el şi pentru prietenii săi. Mai lent decît confraţii săi, atacă problemele încet şi cu prudenţă. Dacă tot vreţi să vă căsătoriţi cu un Dragon, alegeţi-l pe Dragonul-Rac.

42. ŞARPE - RAC

E unul din rarii Șerpi pe care poţi conta că rămîne cu plăcere acasă să-şi vadă de treburi. Racul toarnă puţină apă peste focul nestins al Şarpelui.

Plin de ranchiună, foarte posesiv, Şarpele va sări la tine de unde nu te aştepţi. Nu e genul care să renunţe uşor, chiar în faţa înfrîngerii certe şi să o ia de la început. Este genul de cap de familie care trăieşte pentru ai săi şi are rezerve infinite de tandreţe. Dacă-ţi place să fii înfocat în dragoste, căsătoreşte-te cu un Şarpe-Rac. E o persoană adorabilă cît timp e fericită. Cînd nu, devine arţăgoasă şi chiar neplăcută.

43. CAL-RAC

Apa Racului nu reuşeşte să stingă focul Calului. Ea îl controlează, îl temperează doar. Caracterul Calului-Rac e mai blînd, temperamentul mai maleabil. E sensibil, uşor morocănos şi introvertit. Buni capi de familie şi amanţi plini de senzualitate, ei au nevoie de un cămin stabil şi cald.

Îi atrag puterea şi bogăţia. Pot să-şi dedice viaţa unei singure cariere sau idei. Va ajunge departe, dacă va fi sprijinit de prieteni. Dar nu e nici cal de circ, nici de curse, e doar un reuşit model de putere, de muncă şi de perseverenţă. Ştie să aştepte roadele muncii sale.

44. CAPRA - RAC

Capra-Rac, va fi urmărită de pesimism şi fatalism. Este atrasă de munca de caritate. Este un părinte iubitor, un tovarăş plin de afecţiune şi un companion de masă perfect. Are, de asemenea, darul de a conduce.

Dacă reuşeşte să facă faţă tentaţiei de a fi invadat de pesimism, el va reuşi în mod strălucit în orice îşi va propune. Defectul său cel mai mare e că cedează uşor în faţa problemelor de inimă. Partenerul său trebuie să fie ferm, optimist şi răbdător. Fără influenţa binefăcătoare a acestuia, Capra-Rac poate să-şi piardă timpul lingîndu-şi neconsolată rănile făcute de cei mai puţin simţitori decît el.

45. MAIMUŢA - RAC

Combinaţia aceasta e ca un bulgăre de aur strălucitor care rezistă nepăsător unui torent de munte. Sau, ca o monedă de aur pe fundul unei fîntîni fermecate, aducătoare de noroc. Oricum ar fi, Maimuţa din combinaţie este responsabilă de toată agitaţia. Racul născut Maimuţă poate fi descumpănit de cît îşi simte inima uşoară, nepăsătoare şi jucăuşă.

Pe de altă parte, Racului nu-i place să fie scos din rutina lui plăcută.

Maimuţa-Rac va fi o persoană cu inimă caldă, mămoasă şi o minte ascuțită ca o sabie japoneză.

46. COCOŞ-RAC

Apa Racului roade insistent carcasa lucitoare, dar fragilă, a Cocoşului.

E una dintre acele persoane cărora totul le reuşeşte foarte greu. Trebuie să reziste tentaţiei de divertisment, pentru a-şi păstra concentrarea necesară reuşitei într-o activitate serioasă. Poate părea leneş sau nehotărît şi fără astîmpăr. Lăsaţi-l în pace. Se gîndeşte, mai mult ca sigur, la o nouă schemă, are un nou proiect. Nu este prin firea sa, nici energic, nici optimist. Dimpotrivă, adesea i se face lehamite de permanenta sa luptă cu viaţa. Cu toate acestea, are toate calităţile care-i sînt necesare pentru a reuşi. Îi trebuie numai să fie sprijinit din afară cu dragoste şi înţelegere, de cei care-l iubesc şi-i vor binele.

47. CÎINE - RAC

Foarte emotiv şi sensibil, Cîinele-Rac (combinaţie de apă şi metal) are o inimă de aur. Racul e un semn care suferă mai mult decît alte trei la un loc, se omoară cu firea pentru te miri ce. Cîinele-Rac se sacrifică pentru familie, slujbă şi ţară. Vrea să creadă că totul e bine şi frumos în lume, dar ceva-i spune că nu-i aşa. Dacă nu e încurajat, Cîinele-Rac se va ascunde cît mai adînc de lume, viaţa şi concurenţa pe care o presupune aceasta şi va lăsa ca altul, mai puţin valoros, să-i cucerească victoriile. Excelează ca părinte.

În dragoste, Cîinele-Rac se realizează cel mai bine. În “război”, e prea milos ca să-și distrugă duşmanii. Mai curînd încearcă să găsească o cale de mijloc, decît să folosească forţa. Cu toate acestea, nu vă lăsaţi păcălit de exteriorul său cumsecade. Dedesubt se află un temperament aprig ţinut în frîu. Nu-l ispitiţi să vă arate ce poate, cînd vrea...

48. PORC - RAC

Porcul-Rac e chinuit de frustrări. Oricît de mult ar lupta pentru succes, opoziţia, din chiar interiorul său, îl va împiedica. Acest Porc se apără înainte de a fi atacat, instinctiv. Totdeauna păşeşte prin viaţă cu un braţ întins în faţă, pentru a para eventualele lovituri. Este exagerat de sensibil, foarte emotiv şi adesea suferă prea mult pentru cei mai puţin norocoşi decît el. Din cauza acestei iubiri pentru semenii săi, Porcul-Rac se preface că e morocănos, dur şi inaccesibil. Se teme că sentimentele sale pot ieşi la iveală, şi de slăbiciunile lui pot profita duşmanii, care, el ştie prea bine, pîndesc pretutindeni. Îşi ascunde inocenţa sub o mască de forţă. Nu vă lăsaţi păcăliţi. Sub ea se află un Moş Crăciun vesel, cu ochii zîmbitori!

Dragi lupi, padawani și hobbiți după cum știți există o cameră pe net care se numește ”Dimineața Astrologilor”, ”Le Matin des Astrologues” parafrazând cartea de imens succes ”Le Matin des Magiciens” scrisă de Louis Pouwels și Jacques Bergier, la jumătatea secolului trecut. A fost ideea regretatului mei prieten Jonathan Cainer, ca să existe un loc de întâlnire al elitei astrologilor din lumea întreagă, să se sfătuiască și să pună la punct strategii globale. La început, prin anii 90, a fost o cameră pe Explorer Messenger, sub Windows 95, unde se făceau comunicări în ora schimbării orei de iarnă, în ora în plus, pentru fiecare fus orar. Apoi lucrurile au evoluat mult. În lume există câteva firme foarte fițoase, extrem de specializate, cu personal de elită, care oferă camere pe net, total sigure, în care se pot ține negocieri confidențiale, de tot felul. Nu mai trebuie să te deplasezi cu avionul la Tokyo, sau Bogota ! Una dintre aceste camere este și ”Dimineața Astrologilor”. De fapt, pe net, nu există ! Trebuie să știi cum să intri. Nu este vorba de un nume și o parolă, procedeul este mult mai ingenios, dar dezarmant de simplu. În momentul în care ai intrat, ecranul monitorului se împarte în câți membri sunt în rețea. Când unul vorbește, se aprinde un mic punct roșu în dreapta jos, al pătrățelei respective. De fapt este un dreptunghi mic. Propria imagine o vezi în colțul din dreapta, jos al monitorului, puțin mai mare decât restul. Participarea la camera ”Dimineții Astrologilor” se face pe bază de invitație, ca la Bilderberg. Cheltuielile cu întreținerea camerei, care nu sunt mici deloc, le suportă Trustul Astrologic Jonathan & Oscar Cainer, care este o afacere de multe milioane de lire sterline. De la început, pe ”Le Matin des Astrologues” au activat dr. Irina Predeanu, și cu voia domniilor voastre și subsemnatul. După 10 aprilie 2007, când Irina a plecat să studieze stelele de aproape, din Mâna Lui Dumnezeu, am rămas singur pe LMDA.

