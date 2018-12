”Românii sunt războinici, răi de gură, apucători – nu este bine să te contrezi cu ei!”. Sfântul Spiridon iar și-a rupt condurii. Horoscop

Horoscop O să semnez o petiție colectivă în favoarea Oliviei de Havilland, care, la 102 ani, este brici la minte, a juns la Curtea Supremă a SUA de gât cu nu știu ce rețea de televiziune care i-a nesocotit drepturile. Bravo! Una dintre actrițele la care țin mult, este ultima supraviețuitoare din ”Gone With the Wind”!





12 decembrie

Horoscop Pe 12 decembrie s-au născut Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi, Connie Francis, Iolanda Balaş, Iosefini, Viorel Mărginean.

Tradiţional, în calendarul creștin-ortodox este Sf. Spiridon, Spiridon, făcătorul de minuni. Sânmicoară.

”Sfântul prin tradiţie făcător de minuni, Spiridon, este protectorul ciubotarilor, al cizmarilor (şi prin extensie al tuturor lucrătorilor în piele). Este respectat şi de femei, pentru a nu face o ”minune” în sens negativ, ”schimbând lucrurile lor, din bune, în rele”! Uneori este considerat unul dintre Filipi, Lupul Şchiop”. Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 527.

Sf. Spiridon se ţine, că el face multe minuni şi bune şi rele. (Speranţia)

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Sf. Spiridon provine din Cipru, s-a născut în a doua jumătate secolului III, unii spun pe la 270 iar numele lui însemna în greaca de pe atunci "coş, sau coşuleţ împletit".

Ciudat acest lucru, dar numai pentru cine nu cunoaşte. Există un vechi proverb elen din părţile Ciprului care într-o traducere aproximativă ar suna cam aşa: "eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!"

Este un Sfânt Părinte, participant la Primul consiliu ecumenic şi cel mai important, de la Niceea, din 325. S-a ilustrat acolo, la Niceea, prin contribuţii deosebite la stabilirea canonului creștin, astfel ca să fie compatibil cu imperialii romani. A trăit mult, unii spun până, sau mai mult, de 80 de ani.

Dar legenda spune că Domnul Dumnezeu l-a sortit pe Sf. Spiridon cu darul de a face minuni şi după săvârşirea din această viaţă.

Este singurul sfânt din creştinătate, care, la rugăciunile creştinilor, îşi părăseşte racla şi se oboseşte alergând cât îl ţin puterile să ajute oamenii. De aceea îmbrăcăminte sfântului se ponoseşte iar condurii, pantofii de mătase se tocesc şi uneori sunt plini de noroi şi de iarbă lipită pe ei.

Racla de argint a Sf. Spiridon se află astăzi la Catedrala din Corfu, iar astăzi, de fapt, în fiecare 12 decembrie, părinţii slujitori de acolo schimbă îmbrăcăminte ponosită şi pantofii tociţi, uneori chiar rupţi, ai Sf. Spiridon. Îmbrăcămintea veche este dăruită, cu dragoste creştină, unor parohii sau mânăstiri din Grecia sau din străinătate, din lumea ortodoxă.

Acum mii de ani, în această perioadă a anului druizii, preoţii religiei naturale europene, făceau ”minuni”. Cel mai adesea, scamatorii şi iluzionism. Iosefini, iluzionistul de geniu, a fost născut în această zi. Dar unul dintre ei, Alesul, adică Merlin, chiar făcea minuni!

Merlin, pentru cine nu ştie, este un titlu, nu un nume. Noaptea era lungă şi druizii îşi arătau puterea magică pe care o vor folosi ca să aducă Soarele înapoi. Mici reprezentaţii de cabarat, sau de circ, spre mulţumirea şi veselia sătenilor. Noaptea era lungă şi lupii aproape. Este bine să fii prieten cu şeful lor, nu?! Din nou, iarăşi, mereu, Lupul Şchiop!

Dragi lupi, padawani și hobbiți am un nou prieten de corespondență. Puțin mai mic ca mine ca vârstă, Vărsător și membru corespondent al Academiei din țara lui. Erudit peste poate și ceea ce apreciez foarte mult, cu un înalt simț al umorului. Eu mă plângeam că nu prea avem armată în aceste ceasuri grele. Iar, de colo, noul meu prieten meu sare cu gura: ”Io-te cine vorbește! Știu stăpânii voștri, americanii, de ce nu v-au lăsat să aveți armată. De câte ori ați avut armată tare, ia-ți ciocănit la greu pe vecini. Cu dreptate, sau fără! Românii sunt războinici, au gura mare și pe ce pun mâna, este al lor – nu este bine să te pui cu ei!”

În primul moment mi-a sărit muștarul, ca orice român verde cu falxul în mână și Luceafărul în cuget. Mă pregăteam să i-o trag membrului corespondent, când m-a cuprins un râs homeric. Românii sunt războinici??? Doamne, ajută, măcar să fie așa...

Prin ‘telectualitatea română circulă opera colectivului coordonat de Daniel Barbu, volum intitulat ”Firea românilor”, Nemira, 2000. Din cele nouă volume scoase de Editură Științificã între 1968 și 1997, Călători strãini despre țările române, se selectează, predilect impresii nefavorabile: neam aplecat la beție și la lãcomie; deopotrivă cu vitele (Michael Bocignoli, 1524); născuți pentru furt; puși pe fapte crude; foarte puțin primitori (Anton Verancsics, 1538-49); românii au aici (în Transilvania) nume rău ca și cînd toți ar fi tâlhari (Ferrante Capeci, 1584). Neamul acesta al moldovenilor este aspru și primitiv (Georg Reicherstorffer); deprinderile lor sînt îndeobște barbare (Alessandro Guagnini); foarte crunți (Giovan Andrea Gromo); cruzi la rãzboi (Antoni Maria Graziani); urăsc foarte tare pe papă (Pierre Lescalopier); adeseori se îmbatã; neinimoși; sînt oameni fără carte și altã învățătură și religie (Franco Sivori); lăsători și leneși (Giorgio Tomasi). Se dedau unei vieți necumpătate, mâncând și bând (Bartolomeo Locadello, 1664); s-ar părea că toți se nasc cu aceastã aplecare spre hoție (Niccolo Barsi, 1633-39); este atît de mare orbirea acestui popor, neștiința și nebunia lui, încît el nu știe mai nimic despre Dumnezeu (Marco Bandini, 1647-48); tineretul crește întocmai ca animalele sălbatice (Erasmus Heinrich Schneider von Weissmantel, 1713); trădători și violenþi (Cronică de călătorie, turcească, 1740). Și pot să mai continui, dar m-am enervat...

În rãzboiul virtual, de exemplu, pe Facebook, Ungaria versus România, categoric a învins cea dintîi, noi, românii având o strategie diplomatică și de PR greștită, foarte deficitară, ceea ce nu prea pare să ne displacã. A ajuns de bon-ton să spui, ca străin venit aici, că Budapesta e capitala României și niciodată că Bucureștii sunt capitala Ungariei, iar la bilanțul pe națiuni ieșim mereu șifonați, în urma vecinilor.

Într-o adresã a lui Spiru Haret, Ministrul Învățămîntului, către profesorii de gimnaziu, liceu, universitate, exista îndemnul de a-i face pe discipoli „să prețuiască evenimentele mari ale istoriei noastre mai mult decît acele din istoria altor popoare”. Și marele pedagog continua astfel: „Siliți-vă a-i convinge că țara lor este cea mai bună țară, cã neamul lor este cel mai viteaz, cel mai nobil, cel mai energic din toate neamurile”, în vederea obținerii „deșteptarii patriotismului”.

Noi, acum, în prezent, dimpotrivă, cultivăm în școală stilul resemnat și minimalist, așa sîntem noi, românii, brânzã bună în burduf de cîine, cînd nu defetist de-a dreptul: statul român va dispărea, ca și limba lui. Spune-i unui popor cu obstinație că-i ne-vital, ne-priceput, ne-isprăvit, ne-trebnic și efectul nu va întîrzia: disprețul față de istorie, față de sine.

Avem, acum, o mare oportunitate, uriașă! Președenția UE a României. Aproape 300 de evenimente vor avea loc în București și în alte părți ale României. Vor știi decidenții să promoveze România, istoria, spiritualitatea, poporul român și nu mă gândesc la turism, sau la alte afaceri. Sunt bune afacerile, sigur că da, dar mă tem că oportunitatea va fi confiscată politic. Sunt foarte mulți bani în joc, așa că se vor mai face mari averi pe seama ”imaginii României”! Iarăși mă tem că totul va fi confiscat de Cotroceni în vederea unei campanii electorale făcute pe gratis.

Să fi avut dreptate călătorii străini? Bună întrebare!

Până atunci o să semnez o petiție colectivă în favoarea Oliviei de Havilland, care, la 102 ani, este brici la minte, a juns la Curtea Supremă a SUA de gât cu nu știu ce rețea de televiziune care i-a nesocotit drepturile. Bravo! Una dintre actrițele la care țin mult, este ultima supraviețuitoare din ”Gone With the Wind”!

Apoi o să mai vorbesc cu familia mea risipită în cele patru vânturi, aici lângă Castrul Roman ”Fulmen” a nins, dar nu este frig. După aceea o să stau în fotoliul jerpelit și o să citesc câteva file dintr-o carte, nu știu care, încă, în timp ce focul se stinge în sobă.

Fiți treji, somnul rațiunii naște monștrii! Dar, așa cum se spune în ultima scene din Gone With the Wind, mai avem o șansă, în definitiv, mâine este o altă zi!

S-a intamplat in direct, la Realitatea TV! Rares Bogdan: Vor sa ma aresteze

Pagina 1 din 2 12