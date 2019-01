Ce zodii pot să aibă probleme în weekend. Horoscop 5,6 ianuarie 2019

Horoscop În weekendul acesta este o eclipsă solară, parțială, la dracul cu cărți, Doamne, iartă-mă! Nu ne interesează, cum nu ne interesează ”alinierea” Saturn-Soare-Pământ. Nu este nicio aliniere, Saturn este la dracul cu cărți, Doamne iartă-mă, din nou, de partea cealaltă a Soarelui, la milioane de kilometri în spațiu, este combust, nu are nicio putere, sau, ca să fiu plastic, are aceiași putere asupra Bucureștilor ca o lumânare aprinsă la Vladivostok.





5,6 ianuarie

Horoscop Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu. Pe 6 ianuarie s-au născut Johannes Kepler, Heinrich Schliemann, Adriano Celentano, Loretta Young, David Ohanesian, Doina Badea, Ion Heliade Rădulescu, Ionel Teodoreanu, Ion Budai-Deleanu, Nicolae Ţic.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 5 ianuarie, sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător. Pe 6 ianuarie, Botezul Domnului (Boboteaza). Toate ale praznicului.

În weekendul acesta este o eclipsă solară, parțială, la dracul cu cărți, Doamne, iartă-mă! Nu ne interesează, cum nu ne interesează ”alinierea” Saturn-Soare-Pământ. Nu este nicio aliniere, Saturn este la dracul cu cărți, Doamne iartă-mă, din nou, de partea cealaltă a Soarelui, la milioane de kilometri în spațiu, este combust, nu are nicio putere, sau, ca să fiu plastic, are aceiași putere asupra Bucureștilor ca o lumânare aprinsă la Vladivostok. Nu vă mai speriați de ”energii subtile” și nu știu ce ”putere ascunsă” a numerelor, sau a runelor, ”specialiștii” nu știu ce vorbesc, fac gargară, în direct, la televizor. Sunt inofensivi, niște performeri, artiști de voedevil. Nu-i judecați rău, câștigă și ei un ban și vă distrează! Risc seismic moderat, ca in orice weekend - se joaca Vladimir Vladimirovici cu drăcovenia lui cu cuarț! Nu mai învață odată să o folosescă?

În "Kalendar" pe 6 ianuarie: Boboteaza, Iordanul, Apă-Botează, Chiraleisa, Arătarea.

Antropologic, „A doua din ciclul celor trei zile de mare sărbătoare ale noului an, Boboteaza, Botezul lui Iisus, este o sărbătoare creştină care iese în evidenţă numai prin referire constantă la păgânismul perioadei din care face parte. Işi fac prezenţa binefăcătoare lupii, apărând ca instrumente punitive divine, îndreptate împotriva demonilor sau a oamenilor. Într-un fel putem spune că intrăm în noul sezon neoficial al Lupului (Lupul Şchiop), cu o prezenţă pregnantă în timpul Filipilor de iarnă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 38.

Mulţumesc încă odată doamnei Antoaneta Olteanu, această regină a folclorului, etnografiei, mitologiei şi a antropologiei româneşti, care are dreptate, şi aici, ca întotdeana. Ce plăcere sofisticată să citeşti „Şcoala de solomonie”, sau să intri în sufletul imperiului rus, sau să înţelegi calendarul tradiţional, cel adevărat, al românilor. Mulţumesc, Doamnă!

La 17 zile de la începutul serbărilor de iarnă, de schimbare a anului, acum două, trei, patru, cinci, şase mii de ani ca şi acum zeci de mii de ani se încheia perioada petrecerilor, a exceselor de tot felul, prin purificare. Purificarea prin apă!

Julius Lips, marele antropolog german, relatează că, demult, în Europa, societăţile secrete de războinici, care au un urmaş direct în Căluşarul, aveau datoria să se spele de păcate prin apă.

Şeful de război turna apă pe capul fiecărui războinic, pe rând, rostind „păcătos ai fost, curat eşti acum”. Casele, societăţile de tineri aspiranţi la titlul de războinic, ei bine, tinerii erau şi mai cutezători: se aruncau în apa unui râu şi scoteau o pietricică cu care veneau repede la căldura focului, ca dovadă a curajului lor. Mai mureau unii, din cauza şocului, şi atunci se spunea că demonii nu l-au lăst pe bietul băiat să devină războinic.

Credinţa de pe atunci, care s-a transmis până în ziua de astăzi, este că omul devenea rău, lacom, crud, depravat dacă era posedat de unul sau mai mulţi demoni. Prin purificarea rituală cu apă aceşti demoni minori erau obligaţi să fugă din omul posedat şi să se ascundă "după Lună" cum spun unele legende nordice, sau în arbori şi animale aşteptând un prilej bun.

Se spune că în această zi începe „fuga Lupului Şchiop” şi a celorlalţi Filipi, care după ce preotul declară „chiraleisa” încep să fugărească cu o viteză cosmică demonii întârziaţi care nu au avut timp să se ascundă.

Cu toate că Lupul, Magistratul, cum îi spuneau romanii, are doar trei labe, semn al unei diminuari ale puterii fiarei celeste prin sacrificiu ritual, "a răscumpărat oamenii de la Zimbrul din Răsărit, (slavii)" el se deplasează cu viteza gândului lui Zamolxe. Şi aşa, cu această viteză fantastică, de milioane de ori mai mare decât cea a luminii, pentru că Lupul Şchiop nu se supune fizicii universului noastru, tot îi trebuie şase luni ca să ajungă la Capătul Lumii, al Pluriversului! Lupul Şchiop păstrează o matrice materială, este foarte puţin, foarte puţin inerţial, el devine pentru o milionime de secundă material când muşcă trădătorii de ţară de inimă sau de ficat, sau sfârtecă în două cu formidabilii colţi de aur pe demonii ajunşi din urmă!

Şi astăzi, televiziunile mai arată unii „excentrici” care fac baie la copcă pe ger şi gheaţă. Sau obiceiul scoaterii Sf. Cruci din apa rece ca gheaţa, aruncată de episcop, sau de preot! Sunt obiceiuri vechi, de zeci de mii de ani.

Ne place, sau nu, suntem aceiaşi, cu aceleaşi obiceiuri, cu Legea strămoşească, cu marea tradiţie europeană, poate ultimii păstrători ai originarului, chiar dacă se mai schimbă denumirile.

Mă întrebați de limba dacilor. Poate o să ne luminăm, sau intervine vreun academician...

Am o bănuială! Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, în istorie ca şi la tribunal ai nevoie de dovada scrisă, atestată şi olografă. "Certificatul nostru de naştere" se numeşte "De Bello Dacico" lucrare scrisă la ordinul împăratului Traian de istoricii romani ai vremii. Certificat de naștere declarat pierdut. Mai sunt citate ici și colo, prin alte tomuri, dar nu înseamnă mare lucru.

Dar, ştiu sigur, de la un om de mare calitate morală, cu o poziţie înaltă la Vatican, că dacă nu chiar întreaga opera, atunci referiri şi citate copioase ulterioare din "De Bello Dacico" se gasesc la... Moscova! Cum au ajuns acolo, numai Dumnezeu Bunul ştie, că El le ştie pe toate! Poate or mai fi şi în altă parte, prin arhive împărătești. Nu pun la îndoială serviciul de informaţii al Vaticanului, este cel mai bun, din toate timpurile şi din toate locurile! Nici nu ştiţi cum se cheamă - ăsta, da, serviciu secret!

Ei, haide, haide, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să vă spun o poveste, doar îmi cereți mereu povești și amintiri. O poveste pe care mi-o spunea C.S. Nicolaescu-Plopşor, eu copil fiind: "Nene, zice, în părţile noastre şi pînă departe în Nord, de nu mai creştea viţa de vie, la Vest până la Pădurea Neagră, în Est până la Volga, iar în Sud până la Marea cea Albastră trăia un popor vechi, curajos şi înţelept. Nu se mai ştie cum se numea. Unii îi spun hiperboreeni, alții agatârși, alții celți, alții traci. Dar nu denumirea contează, denumirile se schimbă pentru acelaşi lucru. Acum vreo trei mii de ani au fost un şir de ierni grele, grele. Triburile supravieţuiau cu greu şi unii au hotărât să se ducă către Soare, către Sud. Cei care au încercat să escaladeze Alpii nu s-a mai auzit niciodată despre ei. Dar cei care s-au strecurat prin coridorul dintre Alpi şi Marea cea Albastră au ajuns într-o ţară nouă, fermecătoare, Italia de astăzi.

Spre munte, pe o vale, au pus bazele unei aşezări: Alba Longa. De acolo, mai târziu, când au prins număr şi putere, au coborât mai în Sud şi au intrat, întâi, în contact cu sabinii, apoi cu puternicii şi misterioşii etrusci, care posedau o cultură şi o tehnologie superioară. Sigur, limba s-a modificat, a evoluat, a suferit multe achiziţii de termeni noi, probabil etrusci. Dar limba vorbită de romani şi de daci nu era mai diferită decât cea vorbită astăzi de italieni în comparaţie cu cea a românilor. Se înțelegeau, îi dureau mâinile când vorbeau mult, dar se înțelegeau!

Nene, zice, ştii, măi băiete, care este cea mai importantă dovadă a asemănări limbii latine cu cea a dacilor: simplu, pe teritoriul Daciei, apoi Dacia Felix, nu s-a găsit nicio înscripţie în limba dacică ci doar într-o latina aproximativă, foarte stricată, pe care învăţaţii au denumit-o "latina vulgară". Măi băiete, să-ţi intre bine în cap, latina vulgară era limba dacilor!"

Mi-a intrat bine în cap şi în decursul celor șaizeci de ani care au trecut, am adunat multe alte dovezi în sprijinul "poveştii" înţeleptului savant oltean!

După cum știți, port corespondență numai la dom.profesor@gmail.com, postările pe forum se șterg, imediat, sau cum dau de ele. Sunt regulile rubricii mele, take it, or leave it!

Să auzim de bine, cum spunea Radio Europa Liberă, dar eu rămân credincios spuselor frumoasei Scarlett O’Hara: în definitiv, mâine este o altă zi!

NOTĂ Așa cum v-am promis și mi-ați cerut, o să public ”2019. Anul Norocului” luni, 7 ianuarie 2019. Mai sunt două zile!

☼ ♂ ♀

BERBEC Poţi să depăşeşti problema de astăzi prin răbdare şi o analiză de detaliu. După excesele de sărbători e cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar şi odihneşte-te mai mult. Configuraţia astrologică arată că perioada primului weekend din 2019 este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în aceaste zile şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de Bobotează, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

