Polonia strânge legăturile cu Spania și Italia. Se configurează nucleul tare, creștin catolic, al Europei. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





21 martie

Horoscop Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Nimic în ”Kalendar”.

Prima zi a Zodiei Berbecului, cu Lună Plină în Balanță.

„Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, lăcrimează în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un adulter, promițîndu-i că de atunci încolo o să fie cuminte, nu o să mai umble după alte femei. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş. În câteva zile intenția de vot în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct, la televizor, măcar o dată! Plâns de crocodil, pentru procente... sau așa arată că are o latură umană!

Sursă ”Book of Days”, pagina 147.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawni și hobbiți vă spuneam că dacă aș fi avut o mie de ochi, ca titanul Argus, câteva sute i-aș fi ținut ațintiți pe Polonia. Dacă vreodată, Doamne ferește, o să înceapă un război serios în Europa, mondial, de acolo o să înceapă. Și polonezii știu acest lucru și de aceea s-au înarmat până în dinți și caută prietenia și protecția marelui licurici. Prietenie oferită, ba jurată, cross my heart and hope to die! Polonia are probleme enorme, înghețate, cu Germania, Ucraina, Bielorusia, Federația Rusă și... Uniunea Europeană! Cea mai ”nasoală” problemă este cu Federația Rusă cu care are graniță prin Kaliningrad, fosta Prusie Orientală. Nu a apărut nimic în presă, dar pe canalele diplomatice s-a aflat despre multele note verbale transmise de la Varșovia către Moscova în care se denunță militarizarea fără precedent a Kaliningradului, contrar Tratatului de la Potsdam.

Uniunea Europeană, prin cea mai slabă prestație istorică, cea a comisiei actuale, consideră Polonia și Ungaria ca ”rebele” ceea ce este o mare, imensă greșeală. Așa că Polonia își caută aliați în Europa.

Ieri, miercuri, la Varșovia, Jarosław Kaczyński, liderul ”Lege și Justiție” s-a întâlnit cu spaniolul Santiago Abascal, șeful ”Vox”. Au avut tratative în vederea conlucrării în vechiul și noul Parlament European, de după alegerile din 26 mai. Așa au declarat.

Ryszard Legutko, candidat la europarlamentare din partea ”Lege și Justiție” a spus că tratativele au fost încununate de succes. Principalul subiect a fost: "The point is to stop wild federalisation”. Cei doi parteneri consideră că în concertul european statele naționale trebuie să joce un rol din ce în ce mai important.

Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz și corespondentul său din Spania, Josep Borrell, s-au întâlnit marți și au declarat, după tratative care au durat nouă ore, că cele două părți nu se opun unei potențiale amânări a Brexit-ului. Bun, asta au făcut, probabil, în zece minute, ce au făcut în celelalte opt ore și cincizeci de minute? Este interesant că la întâlnire au participat și militari, din ambele tabere. În ianuarie, polonezii, Jarosław Kaczyński, a discutat cu Matteo Salvini, tot cu ușile închise, tot vreo opt ore. Se pune de o alianță catolică europeană? Bună întrebare!

Dar, fiind ziua în care îl pomenim pe marele actor Ștefan Ciubotărașu, nu pot altfel decât să caut și să revăd ”Columna”, un film din anul 1968, al lui Mircea Drăgan, în care Cibotărașu joacă rolul unui tarabostes, Ciungul. În film au mai jucat și frumoasa Antuanella Lualdi și celebrul Amedeo Nazzari. Și, nelipsitul Florin Piersic! Este delicioasă scena dintre Ștefan Ciubotărașu, tarabostele dac și generalul roman Tiberius interpretat de Richard Johnson, după război, amândoi ușor ciupiți de excelentul vin dacic, în care nu se hotărăsc ce să construiască mai întâi - drumuri, apeducte, sau poduri? Se pare că această problemă a rămas moștenire de două mii de ani și nu a fost rezolvată nici până în ziua de astăzi!

Cu zâmbetul pe buze și cu încredere și speranță, să fim siguri că mai avem mereu o șansă, doar mâine este, în definitv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Se pare că eşti prea repezit şi prea încăpăţânat astăzi. Cel puţin în opinia anturajului, a colegilor. Nu te lăsa distras de la scopurile tale, pregăteşte-te prntru un efort de lungă durată. Berbecii sunt gata de acţiune! Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine si oricând. Adică este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică viaţa nu este un joc de noroc.

TAUR Astăzi apari a fi mult mai serios şi mai dedicat profesiei, muncii tale. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ce este în legătură cu planurile tale de viitor. Fii atent(ă) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.

GEMENI Ai oarecare nesiguranţă, astăzi, parcă nu-ţi sunt boii acasă! Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aspre şi nu prea ştii cine e prieten, sau nu! Perioada zilei de astăzi este un calup de timp în care toate planetele par că au ceva cu zodia ta. Nu neapărat în registrul cererilor de socoteală, dar mai ales se bagă în soarta ta neinvitate, fie că au treabă fie că nu. Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante. Poţi să fii sigur că, până la urmă, totul este plicticos şi greţos.

