Politică și religie. Iosif din Arimateea, un personaj ”pierdut în traducere”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





26 aprilie

Horoscop Pe 26 aprilie s-au născut împăratul Marc Aureliu, Eugene Delacroix, Michel Fokine, Charles F. Richter, Rudolf Hess, Alfred Krupp, A.E. van Vogt, Ştefan Augustin Doinaş, Adriana Trandafir.

Horoscop Pe 26 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții: Vasile din Amasia, Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă). În cel mobil este Vinerea Mare. Post negru. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 26 aprilie 1986 a fost explozia de la centrala atomoelectrică de la Pripiat-Cernobâl, din Ucraina. Dezastrul a fost imens, cu foarte multe pierderi de vieți omenești, atunci și în timp, radioactivitatea afectând până și oile din Țara Galilor. Sursă ”Book of Days”, pagina 214.

Sovieticii nu au anunțat oficial, imediat, catastrofa. Gurile rele spun că dacă nu era un submarin șiret NATO și niște măsurători făcute de suedezi ar fi tăcut și astăzi. Sunt vinovați de multe morți suspecte, de cancer fulminant, în toată Europa. În cazul unui incident, sau accident atomic, când ești expus la radiații este esențial să faci injecțiile și tratamentul de decontaminare cît mai repede posibil. Imediat, dacă se poate. Secundele sunt prețioase. Cînd intram într-o centrală atomică, întotdeauna ni se făcea un instructaj, ni se dădea un indicator de radiații și ni se arăta drumul cel mai scurt către cabinetul medical, unde erau dozele salvatoare.

Poate, zic, poate, sovieticii au fost și ei victimele sistemului birocratic, al raportelor pe cale ierarhică. Iar Mihail Sergheevici a văzut doar jocul politic, faptul că ar fi putut să-i facă să demisioneze pe unii și pe alții din prezidiul suprem, pe ucrainieni, în special. Așa cum Herr Johannis a văzut în tragedia de la Colectiv doar pretextul politic ca să scape de Victor-Viorel. Doar Dumnezeu știe, El știe, cu siguranță!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, tare aș vrea să știu istoria lui Iisus, așa cum s-a întâmplat, atunci...

Vedeți domniile voastre, pe atunci religia era politică și politica era religie. Și acum mai este în Orient, în unele părți. De exemplu în Republica Islamică Iran, unde clerul formează partidele politice, iar religia este izvor de drept.

Politica făcută de Iisus era extraordinară, revoluționară, o mișcare entuziastă a tineretului și nu numai, cu mulți aderenți și cu o structură piramidală: cei 5.000, apoi cei 70, cei 12 și Alesul, Mesia, șeful partidului. Platforma politică era revoluționară. Iubirea și respectul față de aproape deveneau valorile de bază ale societății. Un program politic pe care nimeni nu îndrăznește astăzi să-l repete. Iar prin afirmarea că este Fiul lui Dumnezeu, Iisus a spus că toți suntem Copiii Domnului! Nimeni nu i-a prigonit pe cei care îl urmau pe Iisus. Erau multe curente religioase, politice adică. Esenienii, saducheii, zeloții, irodienii, fariseii etc etc. De ce nu și creștini, membrii partidului lui Cristos, Yessus, în arameică. Prigoana a început după condamnarea lui Iisus de către Sanhedrin.

Intrarea lui Iisus în Ierusalim a fost, de fapt, intrarea în marea politică, amenința direct structura Soborului, Sanhedrinului, guvernul religios iudeu. Iisus avea mai mulți susținători în și în preajma Sanhedrinului. Oameni inteligenți care au realizat excepționala valoare a Învățăturii, a programului politic al Lui Iisus. Oamenii urmau să se supună unui Dumnezeu blând și iertător, să muncească, cu voie bună, pentru că Domnul era bun. Ce diferență, ca de la Cer la Pământ, față de Dumnezeul Vechiului Testament, care punea triburile iudee să omoare și să cucerească, să le fie frică și să se supună cu groază. Legea talionului era abolită, ca și multe alte legi din neolitic.

Numai în trei zile Iisus a intrat pe curs de coliziune cu nucleul dur și trebuie să spun, cam obtuz, al Sanhedrinului. Ce s-a mai întâmplat, ce a fost, este istorie...

Dar în traducere s-a pierdut un personaj. Iosif din Arimateea, consilier al Sanhedrinului, un om bogat și puternic. Care, dintr-o dată, îi dă mormântul propriu Lui Iisus! Chiar așa... Este evident că cei doi se cunoșteau, Iosif din Arimateea făcea parte din partidul lui Iisus. Spun partid pentru că este cel mai bun termen, dacă gândim ca acum aproape două mii de ani. Repet, politica era religie și religia era politică. Apoi iarăși dintr-o dată și fără motiv, Iosif din Arimateea este băgat la pușcărie, după Înviere. De ce? Sanhedrinul era obtuz, dar nu era prost. Încercarea de lovitură de stat se transforma în revoluție. Este foarte greu, imposibil, să lupți cu Cineva care a Înviat, nu-i așa? Iar Iosif cu postura lui de conducător, fiind cel care a adunat Sângele Fiului Domnului, așa spune legenda, ar fi fost unul dintre cei care putea să cârmească revoluția. Este iarăși greu de explicat ce s-a întâmplat cu Apostolii, CPEx-ul lui Iisus. Evangheliile spun că au stat într-un foișor până li s-a arătat Sfântul Duh. Îi puseseră Sanhedrinul în domiciliu forțat? Bună întrebare! Eu așa cred...

Nu sunt singurul care gândește politic religia, Doamne ferește, sunt doar un amărât de epigon. În secolul al XIX-lea, savantul german Adolf von Harnack a stârnit mirare cu interpretări ca cele de mai sus. Până ce Papa de la Roma a spus: ”...da, așa a fost!” și nimeni nu s-a mai mirat, pentru că, pe vremea aceea papa era infailibil!

Canonul meu pentru Vinerea Mare, același de mulți ani, este că încep să mă uit la un film, un film vechi și frumos, până în Duminica Învierii. Un film cu 11 (unsprezece) Premii Oscar, de trei ore și jumătate. ”Ben-Hur” o bună ecranizare după un roman de excepție din anul 1880, ”Ben-Hur: A Tale of Christ” a lui Lew Wallace, cea mai bine vândută carte din toate timpurile, în State. Este ceva, ceva greu de prins în cuvinte în acest film din anul 1959, de acum exact 60 de ani. Nu știu ce... ceva greu de spus, dar foarte ușor de simțit. Este prezența permanentă a Lui!

Fugit Irreparabile Tempus... Dar mereu avem speranța, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC O zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, ziua va trece liniştită, calmă. O situaţie din familie te îngrijorează, dar astăzi poţi lucra la rezolvarea ei. Pleci în călătorie? Poate te mai gândeşti, cu cine pleci! In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În acest sfîrşit de săptămână de lucru, iar pentru unii chiar începutul unei mici vacanţe de Sf. Paști și 1 Mai călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate.

TAUR Amână toate întîlnirile importante sau deciziile privind achiziţii, cheltuieli mari. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere! Aspecte favorabile deciziilor „importante” de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa, mă duc sau nu mă duc la ultimile cumpărături pentru Sf. Paști! De asemenea astăzi, vineri, 26 aprilie, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista!

