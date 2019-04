O ”mother ship” din oțel-nichel se învârtește rapid în jurul unei pitice albe. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş, Doina Levinţa.

Lupul Şchiop este la capătul Universului, aducând ordinea şi etica lui Dumnezeu şi acolo. Ajuns acolo, începe drumul de întoarcere. Vedeţi, cosmogoniile populare au întotdeauna o finalitate, există un Capăt al Lumii. Ceea ce s-a descoperit de curând de către ştiinţa oficială, o stea descoperită la zece miliarde de ani lumină, capătul lumii. Mai desparte sunt leii, hic sunt leones cum puneau geografii imperiali romani pe hărțile lor, dar și mai târziu, în epoca medievală, pentru ținuturile necunoscute, nedescoperite. Spun „ştiinţă oficială” pentru că mai există, din fericire pentru umanitate, un grup de savanţi care cam râd în pumni. De ce veselia asta sofisticată? Pentru că ei ştiu!

Am avut şansa, sau mai curând neşansa, să fiu împreună, demult, acum multe decenii, cu un astfel de savant, timp de patru zile în o aventură interesantă în Africa neagră.

Am avut nenorocul să aterizez la Monrovia în ziua de 10 aprilie 1980. Acum exact 39 de ani. Două zile mai târziu, unui sergent major, pe nume Samuel Doe, i-a trecut prin minte să dea o lovitură de stat militară în cea mai veche republică din Africa, Liberia. Toată lumea voia să ne protejeze: oamenii lui Doe, militarii guvernului, facţiuni rebele, infanteria marină de la Ambasda USA. Era o chestiune de prestigiu, pentru că echipele de reporteri de război de la marile televiziuni erau interesate în primul rând de soarta albilor nerezidenți.

Până la urmă ne-au cazat, până reparau pista de decolare, la un hotel în construcţie, „Pasadena” care putea să fie uşor apărat. Am stat în camera, parţial amenajată, cu un francez, nici astăzi nu ştiu exact cum îl cheamă, dar parcă i-am văzut recent figura îmbătrânită în legătură cu acceleratorul de particule, cu particula elementară a lui Dumnezeu.

Ştiu - şi am ştiut fizică. Și acum încerc să fiu la curent cu ultimile descoperiri. Dar ceea ce mi-a spus în cele trei zile şi patru nopţi savantul francez întrece orice închipuire. Era surescitat de mirosul de praf de puşcă, de sânge şi de șocul de adrenalină din organism.

În avionul salvator al companiei „Sabena”, care ne aducea în Europa, m-a pus să jur că nu o să spun mai departe ceea ce mi-a povestit. A spus că era sigur că nu o să supravieţuiască şi mi-a spus mie toate acele secrete imposibile poate de frica că aceste lucruri se vor pierde. Dezvăluirile francezului mi-au provocat o stare de neîncredere științifică - mult timp. Apoi am considerat că totul a fost o poveste şi mi-am văzut de ale mele.

De ce vă amintesc toate acestea? Pentru că s-a întâmplat din nou... Noaptea trecută, pe DOA, care devine din ce în ce mai mult ”Dimineața Astronomilor”. În ”cameră” a intrat astrofizicianul Boris Gaensicke, de la Universitatea Warwick, din Coventry, Marea Britanie, care nici mai mult, nici mai puțin, ne-a întrebat direct: ”Ce părere aveți despre enorma navă-mamă care se învârtește în jurul piticei ăleia albe?”

Nu aveam nicio părere, pentru că nimeni nu știa nimic despre mother ship sau white dwarf. Așa că m-am documentat rapid.

La dracu cu cărți, Doamne iartă-mă, la 410 ani-lumină în SDSS J122859.93+104032.9, unde este o pitică albă de dimensiunile Pământului, dar de o gravitație de o sută de mii de ori mai mare, astronomii britanici de la Warwick au descoperit ”ceva”. Ceva care orbitează extrem de rapid steaua moartă, în numai două ore. Ceva care este într-un loc în care nu trebuia să fie nimic. Când o stea roșie moare, își consumă hidrogenul, face explozie, se extinde de multe mii de ori. Steaua de care vorbim, spun oamenii de știință a fost cândva un soare de două ori mai mare ca Soarele nostru. Dar, a explodat și a distrus tot sistemul solar de acolo, dacă avea așa ceva. Nu mai trebuia să mai existe nimic în acel sistem.

Dar, totuși este ceva. Ceva ce pare cilindric ca și ʻOumuamua, spionul extrasolar, dar de dimensiuni colosale. Are diametrul de doi kilometri și lungimea de douăzeci de kilometri. Se păstrează aceiași proporție de 1:10, ca și în cazul navelor cosmice pământești, vezi Heavy Falcon, de exemplu.

Oamenii de știință au utilizat analiza spectrografică furnizată de Gran Telescopio, din Las Palma, Insulele Canare. Ciudatul obiect este făcut din fier și nichel cu urme de mangan, siliciu, carbon, magneziu și… oxigen! Adică un obiect înalt aliat făcut din oțel-nichel!

Comunicarea științifică făcută pe 4 aprilie, în ”Science” pomenește de resturile unei planete, dar precizează că nu trebuia să fie acolo, și mai ales în compoziția chimică arătată. Cristopher Manser, șeful de proiect, a declarat: ”…if it was pure iron it could survive where it lives now, but equally it could be a body that is rich in iron but with internal strength…”. De aici s-au făcut speculațiile despre o ”mother ship”. Mai mult acel ceva din oțel-nichel lasă o dâră în urma lui, ca de cometă. Tot cu ajutorul analizei spectrometrice s-a determinat compoziția gazelor respective. Spre surpriza și perplexitatea astrofizicienilor s-a constata că pot fi gazele reactive ale unui imens motor ionic, prezența mezonilor fiind în număr mare.

Se poate specula că este o imensă navă cosmică, dotată cu un motor mezonic care încearcă cu disperare să iasă din gravitația piticii albe, pe care probabil că nu a putut să o evite acum peste patru sute de ani, de când avem observațiile, luminii i-au trebui atâta timp să ajungă pe Pământ. Vorba lui Eminescu: ”era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e!”

Sunt sigur că o navă de mărimea aceasta poate fi doar o ”navă a generațiilor”, care probabil că a scăpat demult de atracția piticii albe, când a obținut viteza necesară. Sau poate fi un fragment de planetă, nucleul de fier-nichel, cum are Pământul, surprinzător salvat de cataclism. Sunt multe taine în cer!

Soarta piticii albe ne așteaptă și pe noi. Soarele poate exploda oricând, din secunda următoare și până la șase miliarde de ani. Soarele se va extinde până la orbita planetei Neptun, distrugând totul, spun specialiștii. Este o problemă de nedeterminare... nu se știe exact când se va produce, se speră că peste șase miliarde de ani!

Dar știm cu exactitate, toți cei de pe DOA sunt de acord, că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi ai relaţii armonice, bune, cu cei născuţi în semne de foc şi aer şi nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. Energia, entuziasmul şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei de azi. Poate unde eşti şi cu gândul departe. Pe de altă parte nu vezi nici o soluţie pentru tine, familia ta, ţară în general. Este adevărat, ai dreptate. Dar nu uita că timpul trece, anotimpurile se schimbă, iar schimbarea vine întotdeauna cu un amanunt, cu un prim ghiocel. Caută-ţi în gânduri, în activitate, în relaţiile tale care ar putea să fie simbolul acestui prim ghiocel. Este vremea schimbării şi trebuie să faci parte din ea. Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta, pentru ţara ta. Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine…

TAUR E încă rece, dar pentru tine e bine. Zi placută, dedicată lucrurilor obişnuite, cu aspecte favorabile. În special domeniul relaţiilor umane este avantajat, poţi stabili contacte folositoare. Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine. Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Foloseşte acest armistiţiu ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine.

GEMENI Astăzi ai părerea ca toata lumea are ceva de împărţit cu tine. Adevărul este că nu te poţi concentra din cauza grijilor. Zâmbeşte, concentrează-te şi încearcă să rezolvi problemele pe rând. În privinţa meseriei sau profesiei ştii că traversezi o perioadă mai dificilă, nu trebuie să ţi-o spună astrele. Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu salariul tăiat. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie. Se apropie sărbătorile pascale, vine căldura şi ai nevoie de o mulţime de bani. Oricum, ţine minte cine te-a adus în situaţia asta!

