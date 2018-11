Mercur retrograd în Berbec. Ce vechime are astrologia? Horoscop

Horoscop Mercur, retrograd, înrăutățește comunicarea, în special, dar și negustoriile și hoțiile. În primul rând în zodia în care se află, în Berbec, dar și în zodiile unde se află planete cu care face aspecte, după caz. Dacă aș fi născut în zodia Berbecului aș fi foarte atent la ceea ce spun și cum spun, nu aș face investiții sau cumpărături mari, nu aș pleca în călătorii lungi și pentru o perioadă, măcar cea menționată, nu aș mai fura.





Horoscop Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, James Caan, Keira Knightley, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Cristian Ţopescu, Principesa Margareta.

”Evenimentul Zilei” din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierrre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea "Astrologia Creştină", ca să cred că acestă disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică”. Din nefericire, bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în 1420 s-a săvârşit din viaţă şi nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de către savanţii creştini - poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. De fapt, se pare că, Vaticanul a anexat astrologia într-un fel foarte discret și eficient. Nu știu dacă să regret, sau să mă bucur – dar să lăsm lucrurile cum le-a așternut istoria!

Horoscop Începând de sâmbătă, 24 martie și până luni, 16 aprilie, Mercur, în Berbec, este retrograd. Pornește de la aproape 17 grade în Berbec și se întoarce la 4 grade, tot în Berbec, fiind în conjuncție cu Soarele pe 2 aprilie.

Nu aș fi dat importanță aspectului, nici nu am scris despre el în horoscopul de weekend, l-am listat la începutul anului când am scris despre anul 2018, dar corespondența mea s-a îmbogățit cu multe emailuri tragice. Vreo sută de doamne, domnișoare, domni și flăcăi cer ajutor cum să scape de Mercur retrograd. De parcă ar fi un asasin în serie. Nu știu ce astroloagă isterică v-a turnat otravă în ochi și urechi, nici nu vreau să știu. Sunt un pustnic și nu vreau să-mi pierd starea de grație. Dar, uneori, rareori, regret că nu mai am monitorizarea de la ”Multimedia” care, deseori, mă trezea, noaptea târziu, sau dimineața devreme, din somnul dulce, ca să scriu repede o reacție, unul sau altul dintre clienții noștri fiind atacat în presă. În anii aceia știam tot, chiar tot ce este, sau va fi, în presă!

Citiți și luați aminte. Mercur, retrograd, înrăutățește comunicarea, în special, dar și negustoriile și hoțiile. În primul rând în zodia în care se află, în Berbec, dar și în zodiile unde se află planete cu care face aspecte, după caz. Dacă aș fi născut în zodia Berbecului aș fi foarte atent la ceea ce spun și cum spun, nu aș face investiții sau cumpărături mari, nu aș pleca în călătorii lungi și pentru o perioadă, măcar cea menționată, nu aș mai fura.

Horoscop Poate, singurul lucru bun din ultimele două decenii şi jumătate este libertatea de expresie. Vedeţi că răul este în ofensivă. Luaţi atitudine, nu vă lăsaţi intimidaţi. Aţi văzut ce se întâmplă în politică. Ați văzut confirmarea faptului că Herr Johannis a furat votul cu Facebook, mai mult, a făcut propagandă electorală și în ziua votului. Poate că o să vă întrebaţi ce caută politica în astrologie. Pentru că mii de ani astrologia a fost folosită numai, dar numai, în scopuri politice. Pentru asta a fost făcută astrologia. Și aici răspund la întrebările domniilor voastre despre vechimea astrologiei, nu știu cine v-a băagat în cap că are ceva mai puțin de două mii de ani.

Horoscop Regele, împăratul, era singurul “client” al astrologului. Fiecare suveran măreţ, fiecare conducător a avut un mare astrolog ca sfetnic de taină. Iulius Cezar l-a avut pe Sosigenes, Arthur pe Merlin, Caterina de Medici pe Michael de Notre Dame, Elisabeta I-a avut pe John Doe… dar până în zilele noastre a existat vreun conducător important care să nu aibă nevoie de un sfat înţelept?

Sau, cum ar fi fost ca astrologul să-i spună regelui: ”Sire, o să pierdeţi războiul, regina vă înşeală cu bucătarul, familia mai rău vă încurcă şi vă vrea mort ca să vă moştenească, sunteţi paranoic, iar pe deasupra o să faceţi şi o criză de isterie!” Astrologul dădea sfaturi, nu ghicea vitorul!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi se scriu și se spun fel de fel de lucruri inexacte, prostii, ca să fiu mai precis, pe seama astrologiei. Se încercă să se atragă atenţia publicul larg prin enunţarea unor minciuni ca "descoperiri ştiinţifice".

Dacă vă place aventura intelectuală, senzaționalul cu ștaif, urmaţi-mă în drumul de stabilire al adevărului, pe care l-am început acum șapte ani când am fost solicitat să scriu la EvZ. Ştiinţific, bazându-mă pe savanţi, oameni de ştiinţă ireproşabili ca statură, pe teologi de vază şi istorici de excepţie.

Una dintre cele mai dese inexactităţi vehiculate în toată presa străină, sau românească este că "astrologia are o vechime de două mii de ani". Haideţi să vedem ce spune savantul Vojtech Zamarovský, autorul celebrei monografii "La început a fost Sumerul". La pagina 158 citim: "Astfel bolta înstelată reprezenta în ochii sumerienilor o carte mare scrisă cu litere de stele, în care savanţii puteau citi destinul întregului ţinut şi al fiecărui individ în parte. Prin această concepţie despre o lume macro-microcosmică a luat naştere astrologia, adica ştiinţa cea mai avansată şi religia cea mai cuprinzătoare, pe atunci.

Ştim, de asemenea, că deosebeau stelele fixe de planete, că cunoşteau zodiacul (şi denumeau constelaţiile cu nume ale zodiilor, care se folosesc până astăzi, de exemplu Scorpion, Rac, Leu, Săgetător), că elaborau tăbliţe de lut ars cu cuneiforme cu răsăritul şi apusul concomitent al mai multor stele, că ştiau să calculeze cu o precizie considerabilă eclipsele de Soare şi de Lună.

Desigur aceste cunoştiinţe sunt remarcabile pentru oamenii care au trăit cu cel puţin 5.000 de ani mai înainte". QED!

Horoscop De fapt una dintre cele mai vechi predicţii astrologice, scrisă, care s-a păstrat până recent a fost cea din anul 2.870 înainte de Hristos, din timpul regelui Sargon al Agadei. A dispărut de la parterul Muzeului de Arheologie din Bagdad, sala 2, în timpul războiului.

S-au descoperit în Egipt teme astrale, horoscoape de formă pătrată, forma antică, de o vechime de 4.250 de ani înaintea lui Hristos.

Horoscop Peter Whitfield în frumosul lui volum "Astrology, a History" aduce argumente valabile, arheologice, istorice, în favoarea aceptării faptului că omul a avut preocupări astrologice încă de acum 8.000 de ani!

Personal, cred că primele observaţii ale cerului de către om au avut un caracter explorator, de stabilirea a unui calendar şi de organizare a timpului. Apoi, observarea stelelor a fost şi un reper a poziţiei în spaţiu, geografice şi de determinare a unei direcţii de urmat, a unui drum, sau a orientării în spaţiu.

În momentul apariţiei primelor uniuni de triburi, a oraşelor-state, a statelor, imperiilor, mai târziu, putem vorbi de apariţia astrologiei, ca prima ştiinţă şi religie. Apoi, cam la nivelul secolului cinci înainte de Hristos a devenit știința socială statistică, în mare, la fel ca cea de astăzi.

Cred că putem afirma, cu toate certitudinea, că astrologia are o vechime de cel puţin 5.250 de ani, până la aproape 7.000 de ani!

Horoscop Haideţi, haideţi, oameni buni şi frumoşi, mâine este o nouă zi! Să ne pregătim pentru ea, să gândim de bine, să vorbim de bine, să facem lucruri bune! Chiar în mijlocul răului, a perversităţii şi a nebuniei, noi suntem lupii, padawanii şi hobbiţi, noi suntem spartanii regelui Leonidas! Poate că de data asta noi, cei puțini, o să învingem! Pierde doar cine încetează să mai încerce, pentru că, după cum știți, mâine este o altă șansă, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care, în secret, sperai. Mici favoruri din partea anturajului. Cu Soarele în propria zodie, ziua pare a fi una profitabilă. Tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Este vorba de bani şi promovare. Adică de încasarea unor bani, fie că este vorba de salariu, dividente etc, sau promisiunea, vestea că o să iei nişte bani. Sau o promovare la serviciu, poate pleacă şeful în delegaţie şi trebuie să-i ţii locul, poate altceva temporar, nu încă definitiv. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să bucure, poate un dar, poate sărbătorirea zilei de naştere – în definitiv tot despre bani este vorba!

horoscop

TAUR Astrele par că sunt puse bine pe horoscopul tău. Pare o conjunctură astrală favorabilă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară pare echilibrată. Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani. Ţi se oferă un nou loc de muncă, sau ai găsit in sfârşit ceva corespunzator. Analizează nu numai salariul ci şi condiţiile şi perspectivele pe termen mediu, pachetul general şi perfecţionarea. Te întrebi de ce toate cererile de oferte de muncă specifică : “… experienţă minim 5 ani “. Şi debutanţii, cei care abia au terminat şcoala, ce să facă, să emigreze? Ai dreptate!

horoscop

LUX orbitor! Cat a costat cel mai scump obiect de Black Friday si cine l-a cumparat!

Pagina 1 din 2 12