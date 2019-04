Jubileul clasei speciale de fizică. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 3 aprilie s-au născut: Helmut Kohl, Marlon Brando, Alec Baldwin, Eddie Murphy, Doris Day, Grigoraş Dinicu, Eugen Cristescu, Luigi Ionescu, Damian Stănoiu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox, pe 3 aprilie, sunt Sfinții Nichita Mărturisitorul, Ilirie și Elpidifor.

Horoscop În ”Kalendarul” poporului român nu este mai nimic de semnalat. Muncă şi iar muncă, erau multe de făcut! Calendarul era făcut de strămoșii noștri după trebuința lor, respectând ritmurile naturale, muncile de sezon. Acum calendarul este fix și nemulțumește multă lume, care nu are timp suficient. Dar, totuși, doamna Antoaneta Olteanu arată în ”Calendarele Poporului Român” că zilele de "3, 13 şi 23 aprilie sunt rele”, după Niculiţă-Voronca.

Undeva, poate în Occident, poate în Orient, mai există vechiul calendar al Elfilor. Poate în ceţoasa şi ciudata, dar veșnic verde, Irlandă, poate în misterioasa Scoţie, sau dincolo de Cercul Polar, sau într-o peşteră neştiută din Grecia, sau, adânc, sub pământ, într-o catacombă din Italia. Sau, ascuns în fundația unei fortărețe akkadiene, sau persane, sau cine știe unde, într-un oraș pierdut sub nisipul deșertului. Calendarul Elfilor este cel mai vechi calendar terestru. Se pare că celebrul manuscris Voynich era o parte dintr-un calendar, un almanah al elfilor.

Horoscop Şi în vechile scrieri româneşti, în gromovnice, se fac referiri, în slavonă, despre un calendar al unor „oameni, dar care nu erau oameni, vechi, foarte vechi, ce trăiau mult, erau aproape nemuritori, de pe vremea lui Matusalem, cel care a trăit 969 de ani”

Ei bine, începând cu data care corespunde astăzi zilei de 3 aprilie, elfii începeau o perioadă de blesteme, își blestemau dușmanii, perioadă de timp care aveau punctul maxim corespunzător zilelor de 3,13 şi 23 aprilie! În Tradiție a rămas că aceste zile sunt nefaste, ”rele”.

Blestemul este o armă vicioasă, dar elegantă. Nu lasă urme, nu face mizerie, asasinul nu poate fi niciodată găsit. Pentru ca să fim bine înțeleși, dragi lupi, padawani și hobbiți, există un singur fel de blestem, cel de moarte. Chestiile cu ”legarea cununiilor” și ”cu întoarcerea iubitului” sunt foarte interesante, o metodă dibace de a lua banii naivelor, pe prietenul meu Nelu Țugui îl pufnea râsul, el a studiat mult aceste lucruri. Să stea la dreapta Domnului, la loc cu lumină și verdeață, pentru că a fost un om bun, învățat și înțelept!

Eu le-am învățat și practicat, blestemele, numite de unii și rugăciuni de îndreptare. Pentru că pot fi blestemați numai păcătoșii, netrebnicii, ticăloșii - niciodată un om drept, cinstit și bun, oricum blestemul nu se prinde de el! Un an și jumătate am învățat la Madrasse Omar Khayyam, formule și melopee de intonație. În cea mai veche limbă, cea a zeilor coborâți pe Pământ în ”vimana” aparat de zbor descris cu amănunțime în Bhagavad Gita. Trecerea de la Shloka, la blestem, folosind metode imposibil de descris și chiar de înțeles cu rațiunea, dar cu sufletul, da!

În corespondența mea a mai poposit un email. Printre sutele cu sfaturi, sfaturi pe care le-am cerut și vă mulțumesc mult pentru sprijinul domniilor voastre.

Emailul de care am vorbit m-a emoționat profund. Este o invitație și o chemare la adunare, la prezența catalogului. Clasa Specială de Fizică, Liceul Dimitrie Cantemir, clasa a XII-A. Se împlinesc 50 de ani de la absolvire. Jubileu! Dacă mi-au trimis invitația și mie, care am făcut doar doi ani la CSF, în a XII-a am fost la Liceul 24, v-am povestit ce și cum, intenția expeditorului a fost clară. Trimiți unui om care scrie la ziar, ca să publice, să facă legăturile mai rapide între cei risipiți în cele patru puncte cardinale.

Iată catalogul clasei speciale de fizică: AGHINII Vasile, ALEXANDRU Ion, BADEA Grigore, BULESCU Nicolae, DANCIU Mircea, DELEANU Călin, GÂRJOABĂ Dan, GHEORGHIU Mihai, IONIŢĂ Ion, LĂZĂROIU Ion, MARCU Adrian, MIRCESCU George, MUREŞANU Cătălin, PAUL Anton, PETRESCU Corneliu, POPESCU Eugen, POPESCU-MICLOŞANU Marius, PREOTEASA Aurelian, SASU Alexandru, SPOREA Şerban Băştinaş, STĂTICESCU Ioan, ŞARAGA Dan Băştinaş, ŞTEFĂNESCU Radu, ŢIGOIU Victor, VARGA Mihai, VOICULESCU Alexandru.

S-au săvârșit din această viață, de tineri, au plecat într-o lume, sper, mai bună, un gând pios și blând pentru ei, colegii noștri: CĂLIN Viorel, CONSTANTINESCU Dan, DEDU Mihai, GEORGESCU Mario și GORODCOV Dan.

Cei strigați la catalog să facă bine să scrie la dom.profesor@gmail.com. Nu neapărat ca să participe la Jubileu, stabilit pe 7 iunie 2019, în cadrul general al promoției 1969 a Liceului Dimitrie Cantemir, dar ca să facem un punctaj, după 50 de ani. Ce am vrut atunci, ce am pățit în viață, cum ne amintim de perioada liceului, chestii din astea, de fizica sufletului. Și bineînțeles, să vă îndrum către cei care se ocupă cu organizarea Serbărilor Jubileului!

Cei care mi-au trimis emailul au atașat si un filmuleț de 20 de minute făcut de TVR1, despre Olimpiadele școlare din România războiului rece. Fără niciun comentariu. Știau că o să sar în sus!

Interesat, l-am văzut de trei ori, ca să fiu sigur că este o realizare neprofesionistă, politizată excesiv, bazată numai pe declarații particulare, o chestie între blatul fotbalistic și mahalaua vedetelor. O rușine video, marca TVR. Păcat că se spun atâtea minciuni despre un fenomen pe care l-am trăit și îl știu foarte bine. Când nu om mai fi noi, ăștia care știm, ce se va întâmpla? Minciuna stă cu Regele la masă... și nu numai cu Regele!

Ce dragă îmi era Vrăjitorea Măturoaia, adică doctorița Alice, cea care puteasă să spună doar ce gândea, numai adevărul-adevărat! Într-o lume a minciunii a trebuit să se pustnicească și ea. Dar, s-a făcut bine, acum este mare și tare la cea mai fițoasă clinică oncologică din Viena. Minte, de îngheață apele, recuperează timpul adevărului! Eu cred că acum s-a îmbolnăvit, era sănătoasă când spunea numai adevărul!

Acum vă rog să mă scuzați, am ce citi. Am primit de la un cititor, căruia îi mulțumesc din suflet, mai multe, două duzini de reviste dintre cele două războaie. Răsfoindu-le am constata că România are, mereu, aceleași probleme. De ce, oare? Bună întrebare!

Dar este o noapte apăsătoare de primăvară, ceva mai rece, în reședința mea din Prahova submontană, așa că o să fac focul. Ce romantic, să citești reviste din anul 1935 la gura sobei, cu un ceai fierbinte Darjeeling și cățelușele tolănite peste tot în cele mai caraghioase poziții. Este bine, este pace și mâine poate fii și mai bine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi ţii promisiunile. Cu toate că eşti în criză de timp, prin rapiditatea ta reuşeşti mereu să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia. Simti uneori nevoia sa fii rasplatit pentru ceea ce faci pentru ceilalti. Dar nu se intampla mai niciodata. Asta e, fii generos filantrop şi anonim! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie că astazi meriţi mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna conduce dansul! Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place - este să fii refuzat!

TAUR O zi mai plăcută decât de obicei, care trece repede, pentru că e bună! Nu sta în casă, profită de vremea frumoasă şi îndreaptă-ţi atenţia către familie, prieteni, cei dragi, în general! Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele importante care trenează de ceva timp, chiar dacă eşti mereu pe fugă şi timpul te presează! Ziua este favorabilă pentru bani şi obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, care îţi face plăcere şi te face să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă.

GEMENI În limite acceptabile, azi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură astrală favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi încercă să te concentrezi pe problemle tale. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Oricine vrea să intre în discuţii tari cu tine... rămâne fără aer. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Unii se cred egalii tăi dacă le dai nas. „Dă-i nas lui Ivan, că se suie pe divan !”. Fii cordial, dar distant. Fereşte-te de răceală, şi de mitocanii care îţi strănută în nas, sănătatea nu este foarte bine aspectată.

