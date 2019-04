Institutul pentru Studiul și Combaterea Activității Antiromânești. Securitatea cibernetică a rețelelor 5G. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 2 aprilie s-au născut: Hans Christian Andersen, Emile Zola, Alec Guiness, Max Ernst, Giovanni Casanova, Marvin Gaye, W.P. Chrysler, Gică Petrescu.

Horoscop Pe 2 aprilie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Tit, făcătorul de minuni, Amfian și Edesie. Nimic în ”Kalendar”.

Horoscop O zi ce pare nefastă. Pare a fi mare conflict în mitologia de pe cer. Pe pământ, prin rezonanţă, pot fi evenimente globale neprevăzute, dar nu foarte îmbucurătoare. Fiecare dintre noi se simte ciudat, poate ameninţat şi nu ştie de ce. Este o părere, dragii mei, hai să zâmbim, să ne încălzim sufletul şi să nu ne fie frică. Să ne amintim de porunca Sfântului Ioan-Paul al II-lea: „nu vă fie frică!” Dar, și el repeta ce i-a spus Șeful lui.

Vă răspund la întrebări: nu am, nu am avut şi nici nu voi avea depozite, conturi, alte produse bancare. Nu! Am doar un card de debit pe care primesc salariul, salariu pe care îl scot imediat, de la primul bancomat.

Nici cunoscuţii mei, de pe tot globul, dintre care unii sunt foarte bogaţi, nu ţin banii la bănci şi nici nu se asigură.

Există o carte, foarte interesantă, care nu a fost tradusă în limba română, cu toate că în încercarea de îndocrinare capitalistă s-au tradus o mulţime de cărţi mult, mult mai proaste. Este vorba de “The Rich and The Super-Rich” de Ferdinand Lundberg.

Undeva, autorul arată cum băncile şi societăţile de asigurări sunt interesate în păstrarea unui grad ridicat de criminalitate, de nesiguranţă, de lipsă a siguranţei personale, de stabilire a unui climat de hoţie şi corupţie.

Apoi întreabă cu ingenuitate: “cât de naiv, de stupid, poate să fie un om şi să dea banii munciţi din greu, economiile lui de o viaţă, unor necunoscuţi care îi dau în schimb doar o bucată de hârtie ştampilată, fără nicio valoare. Este evident că oamenilor nu le trebuie acei bani şi bancherii procedează în consecinţă!”

Vă rog să reflectaţi la “bisericile satanei” până mâine, pentru că ele constituie motivul principal al îndrăcirii societăţii de astăzi.

Comisia Europeană a recomandat o serie de etape și măsuri operaționale menite să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică a rețelelor 5G în întreaga UE. Rețelele de a cincea generație (5G) vor forma viitoarea structură fundamentală a societăților și a economiilor noastre, conectând miliarde de obiecte și de sisteme, inclusiv în sectoare critice, cum ar fi cel energetic, al transporturilor, al serviciilor bancare și al sănătății, precum și sisteme de control industrial care conțin informații sensibile și care sprijină sistemele de siguranță. Procesele democratice, cum ar fi alegerile, se bazează din ce în ce mai mult pe infrastructuri digitale și rețele 5G, scoțând în evidență necesitatea de a trata toate vulnerabilitățile și subliniind cu atât mai mult pertinența recomandărilor Comisiei înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai. În urma sprijinului acordat de șefii de stat sau de guvern, exprimat cu ocazia Consiliului European din 22 martie, în vederea unei abordări concertate a securității rețelelor 5G, Comisia Europeană a recomandat, săptămâna trecută, un set de acțiuni concrete pentru evaluarea riscurilor de securitate cibernetică ale rețelelor 5G și pentru consolidarea măsurilor preventive. Recomandările reprezintă o combinație de instrumente legislative și de politică menite să protejeze economiile, societățile și sistemele noastre democratice. Având în vedere că veniturile la nivel mondial generate de rețelele 5G sunt estimate la 225 de miliarde EUR în 2025, tehnologia 5G reprezintă un atu esențial pentru ca Europa să concureze pe piața mondială, iar securitatea sa cibernetică este crucială pentru asigurarea autonomiei strategice a Uniunii. Orice vulnerabilitate din rețelele 5G sau orice atac cibernetic care vizează rețelele viitoare dintr-un stat membru ar afecta Uniunea în ansamblul ei. De aceea măsurile concertate adoptate atât la nivel național, cât și la nivel european trebuie să garanteze un nivel ridicat de securitate cibernetică. Recomandarea stabilește o serie de măsuri operaționale:

1. La nivel național: Până la sfârșitul lunii iunie 2019, fiecare stat membru trebuie să finalizeze o evaluare națională a riscurilor privind infrastructurile de rețea 5G. Pe această bază, statele membre trebuie să actualizeze cerințele existente în materie de securitate pentru furnizorii de rețea și să includă condiții pentru garantarea securității rețelelor publice, mai ales atunci când acordă drepturile de utilizare a frecvențelor radio în benzi 5G. Aceste măsuri trebuie să includă obligații mai puternice privind garantarea de către furnizori și operatori a securității rețelelor. Evaluările riscurilor și măsurile la nivel național trebuie să țină seama de diverși factori de risc, cum ar fi riscurile tehnice și riscurile legate de comportamentul furnizorilor sau al operatorilor, inclusiv al celor din țări terțe. Evaluările naționale ale riscurilor vor constitui un element central în elaborarea unei evaluări coordonate a riscurilor la nivelul UE. Statele membre ale UE au dreptul de a exclude societăți de pe piețele lor din motive de securitate națională, în cazul în care societățile în cauză nu respectă cadrul juridic și standardele țării.

2. La nivelul UE: Statele membre trebuie să facă schimb de informații între ele și, cu sprijinul Comisiei și al Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), vor încheia o evaluare coordonată a riscurilor până la 1 octombrie 2019. Pe această bază, statele membre se vor pune de acord asupra unor măsuri de atenuare care pot fi utilizate la nivel național. Printre acestea se pot număra cerințele de certificare, testele, controalele și identificarea produselor sau a furnizorilor care sunt considerate/considerați potențial nesigure/nesiguri. Această activitate va fi efectuată de grupul de cooperare al autorităților competente, instituit în temeiul Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor , cu ajutorul Comisiei și al ENISA. Această activitate coordonată trebuie să vină în sprijinul acțiunilor statelor membre la nivel național și să ofere orientări Comisiei pentru eventuale măsuri suplimentare la nivelul UE. În plus, statele membre trebuie să elaboreze cerințe specifice referitoare la securitate care ar putea fi aplicate în contextul achizițiilor publice legate de rețelele 5G, inclusiv cerințe obligatorii pentru implementarea sistemelor de certificare de securitate cibernetică. Recomandarea va utiliza gama largă de instrumente deja existente sau deja convenite pentru a consolida cooperarea împotriva atacurilor cibernetice și pentru a permite UE să acționeze în mod colectiv pentru a-și proteja economia și societatea, inclusiv prima legislație la nivelul UE privind securitatea cibernetică (Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor), Legea privind securitatea cibernetică , recent aprobată de Parlamentul European, și noile norme în domeniul telecomunicațiilor . Recomandarea va ajuta statele membre să pună în aplicare aceste instrumente noi într-un mod coerent în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G.

În domeniul securității cibernetice, viitorul cadru european de certificare de securitate cibernetică pentru produse, procese și servicii digitale, prevăzut în Legea privind securitatea cibernetică, trebuie să ofere un instrument de sprijin esențial pentru promovarea unor niveluri de securitate

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, se întâmplă lucruri. Știam că anul acesta, anul norocului, o să fie plin de evenimente și inițiative importante. Recunosc viitorul, când îl văd!

În corespondența mea a poposit un email. Printre multe altele. Sunt în urmă cu răspunsurile cam 2-3 zile, vă rog să mă scuzați, am un timp limitat. Peste un email am trecut cu vederea. Părea o invitație la... ceva! Primesc multe invitații. Să particip la emisiuni televizate, sa vin la simpozioane, sau la târguri diverse, la lansări de cărți, sau la premiere de spectacole, etc etc. Invitația aceasta era, însă, foarte deosebită. Iată: ”...urmare poziției repetate și continue, în presa românească, de a exprima cu erudiție, mândrie și curaj calitatea de român, vă informăm că ați fost desemnat, în unanimitate, ca să ocupați unul dintre cele trei poziții de trustee la Institutul Pentru Studiul și Combaterea Activității Antiromânești...” Cam atât. Poate fi o păcăleală? Cred că nu, emailul l-am primit pe 28 martie.

Semnatarul, directorul institutului, spune că organizația este în constituire și că mă roagă să primesc propunerea lor, apoi urma o adresă de Skype și o oră de întâlnire, valabilă în orice zi. Emailul era dintr-un stat american, cunoscut pentru conservatorismul republican și bogăția locuitorilor. De obicei sunt hotărât, știu ce vreau și ce să fac. Dar acest email m-a prins nepregătit, cu garda jos, numai la asta nu mă așteptam. Am rămas perplex, vorba acea după lovitura de stat. M-am sfătuit cu familia, prietenii. Unii zic da, să vedem ce fac ăia acolo, la fel de mulți au spus ba, nu îți ajunge câte ai pe cap? Domniile voastre ce spuneți, îmi dați un sfat? Sigur, numai la dom.profesor@gmail.com, după cum știți orice postare de pe forum se șterge, indiferent de conținut.

