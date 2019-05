Eutanasia, sinuciderea blândă asistată, este aprobată de 72,35% dintre europeni. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Dezbaterea asupra sinuciderii la cerere, asistată, a început în timpul războiului. Să fi fost al Doilea mondial, Coreea, Vietnam, Irak, Afghanistan – numai bunul Dumnezeu știe, Statele Unite au fost mereu implicate în războaie, în ultimul secol. În război militarii mor. Mai rău, sunt răniți așa de grav încât își doresc singuri moartea. Ce să mai facă un militar mutilat de explozia unei mine, fără mâini, cu picioarele retezate și cu mațele curgând din el? Urlă la un prieten, dacă îi este prieten, să tragă în el un ”mercy bullet”!





30 mai

Horoscop Pe 30 mai s-au născut Petru cel Mare, Mihail Bakunin, Peter Carl Faberge, Howard Hawks, Aleksei Leonov, Keir Dullea, Marie Fredriksson, Constantin Gogu, Marcu Beza, Doina Cornea, Mihai Botez.

Astăzi, nimic în “Kalendar”, iar în calendarul fix creştin ortodox Sfinţii Isaachie, Varlaam şi Natalie.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți în weekend am citit o carte primită în pachetul de ziua mea, pachet primit din State, pe lângă multă ciocolată Hershey’s cu ștevia, câteva ”salamuri” de DVD-uri cu filme și arhive de ziare, două cămăși de vară făcute din in, de la mama lor din Mississippi, nu din China, calitatea este mult superioară, niște pemmikan făcut de nația Navajo, chiar aveam poftă de așa ceva și un caiet de notițe, îmbrăcat în piele pe care scrie, cu pietre semiprețioase mici: ”Radu Stefanescu – Wizard Astrologer”

”Death on Demand: Jack Kevorkian and the Right-to-Die Movement” o carte din anul 2015 a reputatului dr. Michael DeCesare șeful catedrei de sociologie de la ”Merrimack College” din Massachusetts. Mai bine nu se putea. În atmosfera care domnește după ”sinuciderea politică” a lui Liviu Dragnea, o carte care tratează despre sinuciderea asistată mi-a dat multe idei și mi-a răspuns la unele întrebări. Comentariul meu, m-ați întrebat mulți, la ceea ce se petrece acum în România, este unul singur: ”Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor!”

Dar cine este Jack Kevorkian? Un armean, bineînțeles, la a doua generație de americani. Un patologist, ieșit la pensie. S-a săvârșit din viața în anul 2011, avea ceva la rinichi și la plămâni, la 83 de ani, nu s-a eutanasiat, doctorii au spus că nu este grav, o sa-i salveze viata. Nu s-au ținut de cuvânt, ca deobicei. Dar, armeanul a impus Statelor Unite să răspundă la o întrebare incomodă: este un drept al omului să hotărească propria moarte, în cazuri excepționale?

Dezbaterea asupra sinuciderii la cerere, asistată a început în timpul războiului. Să fi fost al Doilea mondial, Coreea, Vietnam – numai bunul Dumnezeu știe, Statele Unite au fost mereu implicate în războaie, în ultimul secol. În război militarii mor. Mai rău, sunt răniți așa de grav încât își doresc singuri moartea. Ce să mai facă un militar mutilat de explozia unei mine, fără mâini, cu picioarele retezate și cu mațele curgând din el? Urlă la un prieten, dacă îi este prieten, să tragă în el un ”mercy bullet”! De cele mai multe ori prietenul trăgea, dar rămânea marcat pe toată viața, își ucisese cel mai bun prieten, camaradul lui. Mai mult, au fost câteva cazuri în care cei în cauză au ajuns în fața Curții Marțiale. Pentru lauda justiției militare, trebuie să menționăm că ofițerii superiori au dat dovadă de clemență și au dat pedepse simbolice în cazurile de sinucidere asistată pe câmpul de luptă. Fuseseră și ei la război și știau.

Da, dar ce te faci în tembelismul vieții civile? Unde Biserica este atotputernică și trebuie să controleze tot, nașterea, viața, moartea. Mă refer în primul rând la Biserica Universală, dar și la cele protestate. Nici Ortodoxia noastră nu este mai brează în cazul sinuciderii asistate, sinuciderea din milă.

Până în iunie 1990. Până atunci se vorbea odată pe an despre sinuciderea asistată, despre dreptul omului la o moarte decentă. Exista o mișcare, câțiva activiști, câteva ONG-uri și o fundație. Adică, nimic. În iunie 1990 dr. Jack Kevorkian o ajută pe Janet Adkins să-și sfârșească mizerabila viață pe bancheta din spate a anticului ei microbuz Volkswagen, unde făcuse prima dată amor. Janet avea toate bolile din lume, SIDA și cancer generalizat fiind cele mai ușoare(sic). Era o epavă, o masă coloidală care durea, durea îngrozitor. De doi ani cerșea să fie lăsată să se sinucidă. Oare erau doctori cei care i-au refuzat dreptul de a pune capăt unei suferințe imense, fără nicio speranță?

”Doctor Death” asistă peste o sută de sinucideri în anii 90. Este arestat. Este târât în patru procese, condamnat, face greva foamei, este eliberat urmare unei campanii publice imense.

Dr. Jack Kevorkian inventează ”Mercitron” sau ”Thanatron” un aparat care te asistă în sinuciderea blândă, euthanasie, cum se mai numește după un termen grec. Practicau grecii sinuciderea blândă? Dacă grecii aveau un termen, înseamnă că foloseau sinuciderea asistată. Este o întrebare retorică.

Jack Kevorkian devine celebru, de exemplu, la Toronto un restaurant servește și astăzi ”Big Kevorkian” un burger imens, cu multe condimente, grăsime și sare multă. Sinucidere curată!

Jimmy Cold avea 17 ani. Centru, la fotbal american. Frumos ca un viking, cu plete blonde, mustață a la d’Artagnan și ochi albaștri. La colegiu toate fetele erau îndrăgostite de el. Are un accident, tâmpit ca toate accidentele. Râmâne complet paralizat. Cu toate eforturile începe să putrezească, începând de la extremități. Când se reușește să se ia legătura cu Jimmy, printr-un aparat gen Stephen Hawking, el a transmis un singur lucu: ”Chemați-l pe dr. Kevorkian!”

Acum nu o să vă povestesc toată cartea, se găsește pe Amazon, costă vreo 30$. Cert este că dr. Jack Kevorkian a impus Americii un nou mod de viață, a legalizat sinuciderea asistată. În statul Oregon, începând din anul 1997. Între anii 2008 și 2014 alte patru state au adoptat legi clare privind acceptarea sinuciderii la cerere, asistată. Apoi alte 18 state, până în prezent. Alte 14 state au pe ordinea de zi discutarea unor legi similare. Cu un procent național de 72,34% în favoarea acceptării sinuciderii asistate, mai devreme sau mai târziu, aceasta va deveni o lege federală, adică adoptată de toate statele care s-au unit în federația americană. Mai mult, a schimbat obiceiurile medicilor față de cei cu suferințe terminale, cu dureri insuportabile, i-a făcut mai umani și mai empatici. Când un bolnav vrea să se sinucidă, însemnă că actul medical a dat greș, nu? Iar doctorii nu vor să greșescă!

Când la noi se vorbește despre sinucidere, se face cu fereală, parcă ar fi un lucru rușinos. Dar, ia spuneți-mi, băieți și fete, strămoșul nostru, regele Decebal, nu s-a sinucis? Iar anumite surse, apocrife, arată că însuși Iisus s-a bucurat de o sinucidere asistată. Cornelius Longinus, centurionul roman, din milă, i-a împuns partea dreaptă a pieptului cu Lancea Destinului ”de a țâșnit apă și sânge”, scurtând chinurile groaznice ale Mântuitorului. Episodul este prezentat cu viclenie de Biserica Universală, papistașii susținând că Mesia era deja trecut din această viață. Bun, dacă este așa de ce L-a mai împuns Longinus, dacă nu din milă, să-I sfârșescă agonia? Iar termenul din Biblie este a ”țâșnit sânge și apă” uneori a șiroit, a curs, ceea ce însemna că inima Mântuitorului mai bătea, era presiune în sistemul circulatoriu.

Sinuciderea, din milă, sau, din onoare, este larg răspândită în lume. Să ne amintim de Karoshi, sinuciderea rituală, la serviciu, a japonezilor. În Japonia au loc 90 de sinucideri pe zi. În lume sunt peste șase mii de sinucideri pe zi, sursă OMS. În fața unui sistem medical pervers, europenii sunt, în proporție de 72,15%, în favoarea sinuciderii blânde asistate, a eutanasiei. Cam același procent, ca în State.

Gurile rele spun, că, în Olanda ”mercy pill” se poate obține de la orice farmacie dacă arăți un document că ai mai mult de 70 de ani.

Cât ești independent în mișcări și poți să mai muncești, să te întreții singur, poți să trăiești și 200 de ani, din partea mea, dar când ești bolnav incurabil, handicapat și imobilizat de bătrânețe și ros de toate beteșugurile, o povară pentru familie și societate, ești un egoist suprem și un mare prost dacă îți continui chinurile, pentru că nu mai este viață, ci un chin permanent dureros, penibil și inacceptabil, până la urmă. Viața este bună, cât este bună! Și apoi, mai este marele mister, de după.

Tare aș vrea ca cineva din Olanda să-mi scrie la dom.profesor@gmail.com și să-mi confirme sau să infirme teoria conspirației. @Mihaela, mă citești?

Îl admir enorm pe Alain Delon, care își pune lucrurile în bună ordine, înainte să fie prea târziu. Mare iubitor de căței pe care i-a îngropat, ca și mine, când le-a venit rândul, în jurul casei. Vrea sa-și eutanasieze cățelușa înainte de a o face el însuși, a văzut ce soartă a avut cățelușa lui Johnny Halliday, Cheyenne, care ajunsese ca vai de capul ei, la un adăpost, dar prin intervenția lui și a Brigittei Bardot a fost adoptată de o familie iubitoare și blândă, cu stare, din fericire povestea a fost cu happy-end. Dar nu se știe ce s-a întâmplat cu celălat cățel, Santos, labradorul, sper că nimic rău, cu toate că moștenitorii lui Johnny sunt niște Nenorociți cu ”N” mare.

Alain Delon, cel care mi-a deschis gustul aventurii cu filmul lui din 1967, ”Les Aventuriers”. El însuși un aventurier, celebru, dar aventurile mele au fost mai multe și mai grozave, dar nu o să le povestesc și așa niște tovarăși îmi pun viața sub semnul întrebării, alții mi-au furat bunicii, unul îmi neagă familia, dar nu mă supăr, bibanul nu înțelege vulturul, sunt din medii, din lumi, diferite. Dar niciodată nu m-am ghidat după unul, sau după altul, mai ales că sunt doar unul-doi, de fapt îmi este greu să povestesc, îmi este dificil să mai trăiesc odată acele momente. Eu nu am făcut filme, am trăit acele evenimente, nici nu se putea altfel…

Sunt multe de spus, multe de povestit, multe întrebări și multe răspunsuri. Ca să le obținem, haide să ne îndreptăm, cu speranță spre ziua de mâine, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi.

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi poți să ai satisfacții meritate. Primești vești bune, sau, măcar, interesante. Termină ce ai început şi ia în serios sfaturile celor care țin la tine. Măcar ascultă, nu costă nimic! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor şi lucrărilor profesionale importante, sau punerii lor pe un drum critic. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Trebuie să dai mare atenţie felului cum te adresezi şi cum formulezi replicile tale. Mai toată lumea este „cu capsa pusă, sau fitilul aprins” – vorbă veche și înțeleaptă de când armele de foc erau declanșate cu ajutorul unui fitil, sau a capsei, care se punea în momentul tragerii.

