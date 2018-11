De ce v-ați ”pustnicit”, dom’ profesor? Horoscop

Horoscop Cât despre mica nostră lovitură de stat, dar vioaie, ce să mai vorbim, se vede cu ochiul liber, nu trebuie studii aprofundate. Doar a consfințit pierderea războiului rece și ocuparea țării de către alți străini.





7 noiembrie

Horoscop Pe 7 noiembrie s-au născut Leon Trotsky, James Cook, Marie Curie, Albert Camus, Dorina Lazăr, Mariana Mihuţ, Ion Bănuţă, Paul Georgescu.

Horoscop Nimic în "kalendar", iar în calendarul creştin: 33 de mucenci din Melitina şi Lazăr din Muntele Galison. Sigur, fiind miercuri, este post.

" Evenimentul Zilei" din 7 noiembrie, adică, după calendarul vechi, iulian, 25 octombrie, a fost, în anul 1917, începutul revoluţiei bolşevice.

Pe 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a avut loc Revoluţia din Rusia. Aşa cum a anunţat Nikita Sergheevici Hruşciov, de la tribuna Kremlinului, pe data de 7 noiembrie 1961: „La 7 noiembrie sărbătorim Revoluţia din octombrie!” ceea ce a stărnit oarece râsete, dar avea dreptate. Sigur, suna ca titlul acela din “Scânteia” pentru care editorul a primit vot de blam: “Ministrul Cioară s-a întors de la Moscova, pe calea aerului!”

Revoluţia bolşevică... În timpul revoluţiei au murit zeci, poate sute de mii de oameni simpli. Apoi milioane, în sângerosul război civil. Pentru ce?

Prin anii '90, după ce lucrasem la The Coca-Cola Company, am fost invitat, în Cipru, la un fel de „cursuri de perfecţionare”: „Accelerating services breakthrough” ţinute, timp de trei luni de zile, de un fost student și asistent al lui Robert McNamara, apoi, atrăgându-i atenția, am fost invitat la un fel de „colegiu de apărare”: „Enhanced training in democracy and freedom” la Preston şi Quantico. Totuşi, ţin să mărturisesc că şi cursurile, mai vechi, de managemant politic internaţional de la „Academia Ştefan Gheorgiu” nu mi-au fost de prisos, au fost superioare. Am toate diplomele, am învăţat din greu, nu fiţi neliniştiţi, acolo şi atunci nu se făcea “copy-paste”! Mă pregăteau să devin consilierul unui foarte important personaj din Asia. Împreună cu o echipă mică internațională, dar foarte eficientă. ”Clientul” nostru a ajuns președintele unei foarte mari și bogate țări din Asia, împotriva tuturor previziunilor și a sorților potrivnici. Am ”baraka”!

Acolo, la studii, am aflat adevărul, pe care îl bănuiam, dar este altceva să-ţi fie prezentată “dovada”! Despre Revoluţia din Rusia cât şi despre alte „revoluţii”. Săracii oameni săraci! Sărmanii oameni! Au murit şi o să moară în continuare numai pentru interesele celor bogaţi şi puternici! Din nicio revoluţie poporul nu a ieşit câştigat cu ceva, nici măcar din cea franceză. Stăpânii au fost înlocuiți cu alții, mai dornici de îmbogățire și putere. Ce a fost după revoluția franceză? Împăratul Napoleon! QED

Cât despre mica nostră lovitură de stat, dar vioaie, ce să mai vorbim, se vede cu ochiul liber, nu trebuie studii aprofundate. Doar a consfințit pierderea războiului rece și ocuparea țării de către alți străini.

Nimic nu este, ceea ce pare a fi!

Şi aici ating o problemă delicată, ridicată de mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: de ce nu mă implic, de ce m-am pustnicit în Prahova submontană, cu opt căței, un pod de mâțe, doi arici și trei veverițe.

Pustnicia mea nu este duhovnicească, nu în primul rând. Este o respingere a lumii strâmbe, un refugiu. Am adus cu mine, aici, ca ultimul om din Atlantida, obiceiurile vechi și civilizația trecută: morala și etica mic burgheze, responsabilitatea, cinstea, adevărul, patriotismul, credința fermă în Dumnezeu!

O să vă dezvălui un secret, cum se folosesc oamenii la casele mari! Prin 1990 eram considerat printre puţinii europeni care înţeleg ceea ce se întâmplă în Asia şi Orientul Mijlociu şi Apropiat, dar, în special, în Iran. Căzuse Zidul Berlinului, apoi am fost alipiţi şi noi, România. Nimic rău, nimic de reproşat, vae victis! Coloniile sunt trecute de la o metropolă la alta, care dintre ele este victorioasă, istoria este martoră.

Buuun, toată lumea se pregătea de globalizare, de cei o mie de ani de pace promişi, de bunăstare şi de trai bun şi plăcut. Şi se foloseau în posturi-cheie oameni care credeau în aceste idealuri. Eu eram unul dintre ei. În prezent, oamenii propulsaţi către vârf nu mai primesc ordine şi dispoziţii, sunt aleşi în aşa fel încât să facă exact ceea ce se aşteaptă de la ei, din convingere, din proprie iniţiativă!

Casele mari nu mai pierd timp şi bani pentru pregătirea lungă şi costisitoare a unor oameni, pentru scopurile propuse. Ele folosesc oameni “de gata” care corespund scopurilor, a căror pregătire, idealuri şi experienţă de viaţă se potrivesc strategiilor şi tacticilor stabilite.

Era, la sfârşitul secolului XX, o epocă de speranţă şi destindere. Celebra teorie de la Harvard, cea cu “convergenţa sistemelor” părea că funcţionează şi că atât spaţiul creştin, cât şi cel islamic şi sino-budhist pot converge prin legături strânse economice, culturale şi artistice.

Am fost întotdeauna un tip cultural, “cu o conversaţie enciclopedică interesantă, inteligentă şi plăcută” cum spunea Corneliu Mănescu, dar și un foarte bun prieten. Am fost surprins să aud de la mai mulți oameni, personalități, cu care am lucrat, cam aceiași caracterizare a mea. Sunt un om al păcii, cinstit prin moștenirea genetică, onorabil şi responsabil prin convingere, cu certitudinea grandorii strămoşilor. Un tip care face impresie prin conversație şi, după cum aveam să aflu mai târziu, stârneam reacţia următoare din partea asiaticilor: “dacă ăsta pe care l-au trimis, un amărât din România, le ştie pe toate şi este atât de cinstit şi onorabil, îţi dai seama cum trebuie să fie ăia din Occident care l-au trimis!”. Nu era deloc aşa, cei care mă trimiseseră erau nişte curve politice inculte, dar era un început bun...

Totul a fost perfect până în toamna lui 2001. 911 m-a scos din cărţi! În câteva luni de zile politica internaţională s-a schimbat radical şi nu mai era nevoie de oameni ca mine, culturali şi paşnici, ci de alţii, cu alte priorităţi, crâncenii oameni ai războiului, dogs of war.

Şi în mediul de afaceri s-a schimbat radical situaţia, spre hoţie calificată şi înşelătorie cu ştaif. Nu puteam să rămân ultimul lucrător de comerț exterior cinstit, cel care îşi respecta cuvântul, contractul şi normele de comerţ, întotdeauna şi îşi premia angajaţii, când putea. Aş fi fost ciuca păcălelilor şi a înşelătoriilor.

Oamenii cinstiţi nu mai fac afaceri, mai ales în România! Sau, dau, destul de repede, faliment.

Am înţeles situaţia şi m-am refugiat în astrologie, marea mea pasiune. Măcar să dau sfaturi bune, poate alții reușesc unde eu am capitulat. Și am părăsit Bucureștii, de nouă ani de zile sunt în pustnicie, cu aprobarea și înțelegerea bunei mele soții, a familiei, în general. Am mai bricolat vesel şi inconştient câteva campanii electorale în România, sau în străinătate, alături de alţii, dar nu am fost niciodată un lup de haită, de gaşcă, cum se cere în România, sunt un lup singuratic, The One! Poate că am mai dat unele sfaturi de specialitate, management și administrație, pe ici, pe colo, semnătura mea și astăzi contează la băncile mari, cu care am lucrat multe zeci de ani. Dar, bancherii ies și ei la pensie, lucrurile se schimbă, dar nu în direcția bună. Ceea ce este comic și trist, în același timp, este că cei mulți din România, majoritatea, nu înțelege că stă și judecă strâmb. Și eu mă cocoșez numai uitându-mă la ei!

