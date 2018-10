Da, Ana Maria, ”Mon Cher”, Dan Vizanty, tatăl tău, zboară din nou! Horoscop

Horoscop Cercul Militar Iasi, pe 24 octombrie 2018, ora 14, in preajma Zilei Armatei Române si a inaugurarii tot acolo, a Muzeului Militar National «Regele Ferdinand I» - Filiala Stefan cel Mare, din Iasi. Expozitia va rămâne până pe 15 noiembrie.”





Horoscop Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Areta, Marcu, Sotirih și Valentin. Nimic în ”Kalendar”.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți vă cer cu umilință scuze, dacă nu v-am răspuns la corespondență. Trec printr-o perioadă de mare mirare, nu este nimic rău, doar că încep să renunț la iluzii, în principal la iluzia că știu tot ce trebuie despre Înălțare. Nu știu și copia, tradusă, a unui manuscris copt din secolul VI mi-a confirmat acest lucru. Dar, în schimb, încep să știu unele lucruri pe care nu le-am învățat niciodată și mă întreb dacă este vorba de experiență, conexiuni, sau altceva...

Așa se face că nu am deschis epistola doamnei Ana Maria Vizanti, demna urmașe a marelui erou, comandorul din aviația regală, Dan Vizanty. O fac acum, împreună cu domniile voastre:

”Iata ca instructorul de zbor al lui Harry si-a adus aminte si el de "son violon d'Ingres" si si-a propus sa faca o escala la Iasi, acolo unde a inceput, de fapt, "cariera lui artistica" (cei doi ani urmati la Conservatorul de Arta Dramatica din Iasi, sub indrumarea celebrei, pe atunci, Agatha Bârsescu). Asa ca, oarecum neasteptat si precipitat, am fost invitata cu expozitia omagiala dedicată tatei, la Cercul Militar Iasi, pe 24 octombrie 2018, ora 14 , in preajma Zilei Armatei Române si a inaugurarii tot acolo, a Muzeului Militar National «Regele Ferdinand I» - Filiala Stefan cel Mare, din Iasi. Expozitia va rămâne până pe 15 noiembrie.”

Dragii mei, dacă nu aș avea grija celor opt căței și canonul pustniciei, astăzi aș fi fost la Iași! Cititori ai mei, din capitala Moldovei, duceți-vă la expoziție și apoi scrieți-mi ce ați văzut la dom.profesor@gmail.com sunt tare curios. Dan Valentin Vizanty a fost născut la Botoșani, un moldovean de al nostru, cu aripi măestre.

Căpitanul Dan Vizanty, ”Mon Cher”, a fost instructorul de zbor al tatălui meu, locotenentul Liviu Stan Ștefănescu din aviația regală, nom de guerre ”Harry”. La școala de aviație din Cotroceni. Tata a fost întotdeauna foarte original și secretos. În război originalitatea sa a fost că a dorit neapărat să zboare pe un Focke-Wulf 190, un avion splendid, fratele mai mare și mai bine înarmat al lui IAR-80,81. Dacă IAR avea patru, rar șase, mitraliere belgiene Browning de 7,92 mm, FW-190 A-6, pe care a zburat tata, avea patru tunuri de 20 mm. Spinteca, cu o rafală, un T-34, ca pe un pepene, sau tăia în două orice bombardier.

Am aflat doar acum câțiva ani de aventurile lui tata din război, pe ale instructorului lui de zbor, comandorul Dan Vizanty le-am citit din cărți și din presă. Pe 11 iunie 1944 tata a venit cu avionul lui, pe aerodromul Popești-Leordeni unde avea baza Grupul 6 de vânătoare ”Paris” condus de comandorul Dan Vizanty. În carnetul lui, tata, nu scrie dacă a venit împreună cu șeful lui de patrulă, dar așa se pare. I-au adus eroului zilei o sticlă mare de șampanie pentru sărbătorirea formidabilei victorii, cu o zi mai înainte. ”Mon Cher” i-a spus din nou tatălui meu să vină sub comanda lui, avea mare nevoie de piloți. Tata era un aviator excelent și mai mult decât atât, era un bun coechipier, mereu al doilea în patrulă, nu avea pretenții de as. Dar oricine și-ar fi dorit un astfel de ”secund” care îi apăra spatele. În al doilea război mondial, aviatorii de vânătore și de asalt zburau în patrule, câte doi. Cel din față, ”asul” prindea ținta în vizor și o dobora, iar ”perechea” numărul 2 din patrulă, veghea ca ”asul” să nu fie atacat din spate în timp ce acesta manevra pentru a găsi o poziție optimă de tir. Tata a fost numărul doi. Asta nu l-a împiedicat să distrugă zeci de tancuri bolșevice, pentru că escadrila germană din care făcea parte avea această misiune, erau avioane de asalt, vânătoare de tancuri.

Mulți piloți, în WW2, au luptat sub alte steaguri decât cel național. Este celebră escadrila Normandie-Niemen, formată din francezi care au luptat sub culorile URSS, pe Iak-3 și polonezii din escadrila 303, formidabili piloți, care au zburat sub culorile britanice, pe ”Hurricane”. Sub steagul roșu al URSS au mai zburat cehi, sârbi și vreo doi norvegieni. În Luftwaffe au zburat mai toate națiile Europei. Și nouă români, ofițeri de legătură, ca tata, sau etnici germani. Americanii au zburat sub culorile britanice, înainte de a intra SUA în război, dar și în Extremul Orient, de partea Chinei naționaliste, împotriva Japoniei. Avioane se mai găseau, cu piloții era mai greu. Un pilot bun era format, în stare de război, în șase luni de instructaj și minim 50 de ore de zbor fără instructor, pe avioane de luptă. Spre sfârșitul războiului au zburat, este adevărat, foarte puțin, piloți scoși la indigou, cu numai 10 ore de zbor pe avioane militare. A fost un masacru inutil. De fapt, toate războaiele sunt masacre inutile. După cum vedeți, Germania nu a pierdut, ci a câștigat, ea conduce jocul în acest al Patrulea Reich european, cu strategii și planuri ascunse, pe termen lung.

Da, Ana Maria, tăticii noștri zboară din nou, de câte ori ne amintim de ei! Parcă îi văd, pe cer, pe ”Mon Cher”, pe IAR-81 cu numărul, pe ampenajul vertical, 344, conducător de patrulă, asul, și pe tatăl meu ”Harry”, pe FW-190 A-6, zburând puțin mai în spate și în dreapta, protejându-și șeful. La mare înălțime face loopinguri ”Bâzu” Cantacuzino, pe al său Me-109 Bf, supraveghează patrula de luptă și le spune, prin radio, ce și cum, unde sunt țintele. Apoi o să vină și el în luptă!

Cred că o să văd un film polonez, poate găsesc varianta în engleză, ”Hurricane. Squadron 303” este despre mândrii polonezi care nu s-au lăsat niciodată. Chiar dacă țara lor era ocupată, ei au continuat să lupte. Ceea ce fac și eu, în felul meu, cu arma mea și vă invit și pe domniile voastre. Nimic nu este pierdut, totul este de câștigat, mereu avem o nouă șansă, doar mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are şi ea virtuţile ei. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Nu ai nicio planetă în zodie, dar acest lucru nu-ţi face viaţa mai simplă. Un aspect particular al stelelor fixe te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiintă, sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la standardul tău. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală cu aer condiționat, la film, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul, sau pisica! Tu decizi, stelele doar arată!

TAUR O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Nu mai aștepta o minune, sau un dezastru, totul rămâne la fel, la constanant fix, nu-ți mai face griji inutile, situaţia ta financiară rămâne ca înainte. Stelele îţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sigur, dacă poţi…

GEMENI Disensiunile cu partenerii de afaceri, sau cu partenerii de viaţă, le poţi transforma în propuneri de afaceri şi proiecte pentru viitor. Azi eşti dinamic şi convingător, trebuie să reuşeşti! Astăzi trebuie să vorbești calm și frumos cu persoanele la care ții, cu familia, anturajul apropiat. Lasă ironia și cinismul pentru altădată, ai nevoie de suportul sentimental al familiei. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mai puţin favorabile care influenţează semnul zodiacului. Cu o configurație complexă și nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai sofisticate. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor, ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac...

Pagina 1 din 2 12