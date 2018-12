Cutremurul de Crăciun. O poveste veche despre un butuc. Horoscop 24-30 decembrie 2018.

Horoscop Vedeţi, domniile voastre, denumirea de „Crăciun” vine din spaţiul slav şi înseamnă „ziua butucului”. (Sorin Paliga, „Mitologia Tracilor”, pagina 48)





Horoscop Văzând amenințările perverse din media cu un ”cutremur de Crăciun”, m-am pus pe calcul și am discutat cu prietenii mei de la USGS și din Mauna Kea. Rezultatul unei săptămâni de muncă și consultări este:

În perioada 24-30 decembrie 2018, pe teritoriul actual al României, sunt șanse mici de producere al unui cutremur peste gradul 6 Richter.

Cutremure sub gradul 5 Richter se întâmplă mereu, iar sub 2,5 zilnic, mai multe. Problema este un cutremur distrugător, ucigaș de oameni, de peste 7 până la 8 pe Richter. Nu, acum, așa spun savanții și calculele astrologice! Cu siguranță că o să fie obișnuitele cutremure de fond, în săptămâna menționată, sub gradul 4-5, poate și în arii mai neobișnuite, sunt șanse, mici, de numai 14% pentru o mișcare seismică perceptibilă, dar există, să nu le desconsiderăm, dar NU un cutremur ucigaș, ca cel din 1977, sau 1940.

Statistica spune că de Crăciun, și în preajma Crăciunului, sunt cutremure, erupții vulcanice, tsunami, la păgâni, la musulmani. De exemplu să ne amintim de anul 2014 când un tsunami, provocat de un cutremur submarin de gradul 9 (!!!) a spălat insulele pierzaniei, din Oceanul Indian, omorând peste 120.000 de persoane. A fost a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie. Acum, anul acesta, a fost un tsunami în musulmana Indonezie, pământul la Est de India, cum se traduce. Spală Pământul de păcate, dar nimeni nu vrea să înțeleagă!

Sunt multe lucrările teologice de mare ţinută care tratează asupra studiului Zilei de Naştere a Lui Iisus. De mare importanţă este lucrarea papei Benedict al XVI-lea: "Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives" publicată în noiembrie 2012.

De data aceasta, dragi lupi, padawani şi hobbiţi m-am aplecat, din nou, asupra cartei doamnei Nadine Cretin, antropolog şi doctor în istorie, “Le Livre de Noël”. Ce poveşti interesante, câte tradiţii şi obiceiuri vechi, europene!

Vedeţi, domniile voastre, denumirea de „Crăciun” vine din spaţiul slav şi înseamnă „ziua butucului”. (Sorin Paliga, „Mitologia Tracilor”, pagina 48)

În zilele următoare solstiţiului de iarnă, Soarele părea că nu mai vrea să crească şi că întunericul este atotputernic. De aceea, ca să-i dea putere Soarelui, oamenii făceau un foc mare în care puneau un butuc, o buturugă uriaşă, ca să ardă mult şi cu spor. Butucul european s-a păstrat sub forma unei prăjituri tradiţionale de Crăciun, o ruladă de forma unui buştean îmbrăcat în ciocolată şi cu frunzuliţe verzi de marţipan, în Occident, dar şi în România.

Cenuşa buşteanului care arde în sobă în noaptea de Crăciun este împrăştiată prin gospodărie şi livadă ca să fie belşug în noul an. Unii ţin cărbunii care mai rămân, pentru protecţie şi vindecare. Se dau înapoi lucrurile împrumutate, la focul butucului şi la petrecerea de Crăciun.

În „Cartea Crăciunului”, doamna Nadine Cretin arată că butucul de Crăciun nu era un butc, o buturugă oarecare. Avea un caracter sacru! O ofrandă adusă Soarelui ca să-l îmbuneze şi să lumineze din nou, cu tărie. Se pare că obiceiul, ritualul, este foarte vechi, se estimează la două, trei mii de ani, înainte de Iisus.

În ziua solstiţiului de iarnă, butucul, buturuga, era adusă în casă de cel mai în vârstă şi cel mai mic din familie. În acea zi, mai târziu, în ziua Crăciunului, butucul era consacrat cu vin roşu şi ulei de calitate. Nici lemnul nu putea să fie oarecare, de brad, sau fag. Nu! Neapărat, buturuga, butucul trebuia să fie din lemn de stejar sau dintr-un copac fructifer.

Se alegea stejar, sau lemn de măr, de păr, sau gutui, pentru că acest fel de lemn arde cu scântei şi sunete ciudate. Se credea că, dacă, scânteile sunt multe şi înalte, adică se ridicau în sus pe horn, sau pe şemineu, este semn de an bun, de viitor îmbelşugat şi sigur, fără războaie şi năvăliri.

Butucul este un simbol al anului vechi care se jertfeşte, prin ardere, ca să aducă pace, bunăstare şi sănătate. Leagă pe moşi şi strămoşi cu viitorul, cu noul care abia începe. Cărbunii rezultaţi din arderea butucului consacrat erau puşi la păstarate, cu grijă. În caz de cumpănă, de primejdie sau boală, în acea familie, se ardea un cărbune din butucul de Crăciun, ca să readucă cele bune înapoi! Sunt multe, foarte multe, poveştile despre butucul de Crăciun. Să ne amintim că şi în serialul „Twin Peaks” o femeie, care avea darul prezicerilor, ţinea în braţe un butuc, buturuga de Crăciun!

Prin anul 1870 a apărut şi prăjitura, tortul de Crăciun, o ruladă de ciocolată care imită o buturugă. Mai mulţi cofetari francezi, belgieni, britanici şi germani îşi dispută paternitatea şi astăzi, nu ei, urmaşii urmaşilor lor!

Cert este, că, prin anii 60’ şi în Bucureşti, de Crăciun, puteai vedea în vitrinele cofetăriilor „Scala”, „Casata” sau „Tosca” la loc de cinste, central - tortul, buturuga din ciocolată. A dispărut, astăzi! Ca multe lucruri bune şi gustoase din gastronomia românească, europeană.

În aceiaşi ordine de idei, a obiceiurilor de Crăciun, tradiţional, a doua zi, finii merg la naşi cu cadouri, după Scriptură, ca şi cei trei Crai de la Răsărit care au venit cu daruri la Prunc. Se colindă cu Steaua.

Dacă în dimineaţa de Crăciun primul care intră în casă, grajd, prăvălie, sau atelier, este un bărbat înseamnă bunăstare şi noroc. Se lasă blidele de la masa de Crăciun nespălate până a doua zi – ca să fie sănătate şi femeile să nască uşor. Dacă la Crăciun este cald, de Sf. Paşti va fi frig. „Colacul de Crăciun” s-a transformat în înmiresmaţii şi plinii de nucă cozonaci. Colacii aveau un pronunţat caracter oracular şi de magie sătească. Nu cred că şi cozonacii pot face acelaşi lucru!

Am pus deoparte un butuc de măr pe care o să-l pun pe sobă. Să vedem, ce o să spună!

Vă urez tuturor, din inimă, un Crăciun clasic, cu bucurie şi sănătate, bunăstare şi pace, plăcerea cadourilor și a bucatelor tradiționale, împreună cu cei dragi, cu familia şi prietenii!

Împreună, o să reuşim, este mesajul Sfintei Familii din Betleem, păstraţi Spiritul Crăciunului peste tot anul care o să vină şi o să o ducem bine! Cu toții!

Iată horoscopul pentru săptămâna 24-30 decembrie 2018:

☼ ♂ ♀

BERBEC În ziua de Crăciun, în relaţiile amoroase, în familie sau în cuplu, ai aspecte bune. Incearcă să vorbeşti mai mult, să negociezi şi să aflii şi parerea celui drag, fie ca este vorba de masa de Crăciun, fie de ceva mai mult sau mai puţin important. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Trăieşte în prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a săptămânii vizitele sunt avantajate.

TAUR Iţi pare bine că aerul miroase a cozonaci, bomboane colorate şi a ciocolată fierbinte. Pui totul la punct şi masa e fastuoasă, cu lumânari! Cine te iubeşte ştie că adori sărbătorile şi, mai ales, pregătirea mesei de Crăciun, Crăciunul cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc si de pace! Zodia îţi este favorabilă. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. Sănătatea este bună, nu exagera, însă, cu mesele copioase şi cu băuturile tari. Stai acasă! Dă curs stării de bine şi nu te aventura în excursii obositoare şi periculoase la munte. Este Crăciunul, nu un team building! La sfârșitul săptămânii trebuie să dai un răspuns, dar nu te grăbi, mai gândește-te!

GEMENI O săptămână minunată pentru tine. Te-ai pregatit sa fii linistit si sa primesti prin toti porii sarbatoarea cu cei trei Crai de la Răsărit din Scriptură şi cu Steaua vieţii. Bucuria ta dintotdeauna, bradul. Să-l impodobesti sau sa-l admiri in vitrine, arborele vietii, ca un semn al credintei si bucuriei in familie. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Stai acum, de Crăciun şi uită-te la Pomul Vieţii. Pune-ţi o dorinţă... aşa! Aşa se făcea în vechime când oamenii erau credincioşi şi Mesia era mereu aproape de ei. Magnetismul personal este în creştere. In perioada mentionata trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. După Crăciun, lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel!

RAC Este săptămâna Crăciunului, iar configuraţia Cosmosului este blânda pentru tine. Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de seninatatea sărbatorii. Totul este curat în jurul tau si pregătit până la ultimul detaliu. Ai asortat lumânările, şervetele. Aştepţi prietenii, finii, naşii, pentru masa de Crăciun. Bucura-te! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca să admire natura, iar pentru un procent, probabil Racii tineri - şi pentru sporturi de iarnă. O mică supărare dar pe total perioada de după Crăciun îţi este favorabilă. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu schimba programul, nu-ti face noi prieteni! După Crăciun lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Atenţie, sâmbătă, la curent, mai ales pentru cei care fac sport – protejează-ţi în special mâinile, dar şi pieptul şi spatele!

