Cresc veniturile obținute din muzică. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





9 aprilie

Horoscop Pe 9 aprilie s-au născut: Charles Baudelaire, Mary Pickford, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, James W. Fulbright, Michel Simon, Gian Maria Volonte, Mircea Rednic, Francisc Munteanu, Camil Petrescu.

Horoscop Pe 9 aprilie sunt Sfinții Eupsihie și Vadim.

În ”Kalendar”, din nou, o zi de muncă, la câmp, cu turmele sau în livadă. Calendarul poporului român era cel a unui popor harnic şi muncitor. Sărbătorile erau rare şi cu atât mai importante.

Iată ceva interesant, din curierul de Bruxelles:

Veniturile mondiale din muzica înregistrată au crescut cu 9,7% în 2018, iar cele din streaming cu 34%. Asia și Australia sunt foarte avansate în ce privește formatele clasice și digitale combinate. Cifrele publicate în Global Music Report 2019, de către IFPI, arată că veniturile totale s-au ridicat în 2018 la 19,1 miliarde dolari americani. Veniturile din streaming, crescute cu 34%, au reprezentat aproape jumătate din cifra de afaceri mondială, grație plăților de abonamente. La sfârșitul lui 2018, 255 milioane de utilizatori de servicii de streaming cu plată au adus 37% din totalul veniturilor din muzica înregistrată. Această creștere a compensat scăderile înregistrate din descărcări și cumpărarea de formate clasice de muzică înregistrată. Investițiile, inovațiile și parteneriatele realizate de casele de editare de muzică au permis artiștilor să se conecteze cu fanii din lumea întreagă și să genereze o creștere dinamică pe piețe cu potențial puternic. Pentru al treilea an consecutiv, America Latină este regiunea cu creșterea cea mai rapidă: +16.8%, urmată de Brazilia și Mexic. Regiunea Asia și Australia se situează pe locul al doilea în lume în ce privește veniturile combinate obținute din vânzarea formatelor muzicale clasice plus cele digitale. O creștere mare, de 17,9% a înregistrat și Coreea de Sud. În timp ce piețele de muzică continuă să se dezvolte și să evolueze, este necesară punerea la punct a unei infrastructuri juridice și comerciale pentru a garanta evaluarea într-o manieră echitabilă a muzicii și transmiterea veniturilor corespunzătoare către deținătorii de drepturi, pentru a contribui la următorul ciclu de dezvoltare, se spune în concluziile Raportului.

ARD, Radiodifuziunea publică germană a lansat un canal digital YouTube, numit ARD Digital Explains, în timp ce celălalt difuzor public, ZDF permite utilizatorilor să integreze programele sale video pe alte site-uri web. În fiecare lună, jurnalista Anni Dunkelmann prezintă pe ARD Digital Explains, într-un video, o temă digitală, de exemplu, diferența dintre HD și SD, standardele DVB-T2 și HbbTV. Programul este interactiv, astfel încât utilizatorii pot trimite comentarii, e-mailuri sau pot telefona pentru a pune întrebări despre subiect. În paralel, ZDF a permis integrarea de secvențe video din mediateca sa pe alte site-uri web, la acestea adăugându-se filme, seriale sau documentare. Si grupul radio vest-german WDR a lansat o nouă aplicație pentru copii, numită Klangkiste, care permite copiilor să își creeze propria muzică.

Iată, lumea se mișcă, presa gasește noi modalități, intersante, de atragere a publicului.

În comuna aceasta frumoasă din Prahova submontană au început să se întorcă ”păsările călătoare”. Viorel a fost în Marea Britanie. A plecat un adolescent, s-a întors un bărbat în putere. A lucrat în industria hotelieră și de restaurante, a fost și pe vapoare de croazieră, a făcut ceva bani. Putea să facă mai mulți, dar a trimis în fiecare lună câteva sute de lire, acasă, la părinți și la frații mai mici. Dar tot a strâns o sumă frumușică. A venit la mine, cu multe cadouri pentru căței, știe că eu nu primesc nimic, niciodată, niciun dar, dar cățeii, da. Să se sfătuiască. Ideea lui era să cumpere 5-6 autoturisme și să le dea la Uber, în Brașov, sau în Constanța, acolo are prieteni să-l ajute, au fost cu el plecați, acum s-au întors și ei. Am discutat multe, că am avut timp, afară ploua muntenește. La sfârșit m-a întrebat ce s-a întâmplat cu presa. Nu am înțeles de ce, doar avem cea mai cinstită, curată, decentă, talentată, erudită, inteligentă și informată presă din lume, mai ales cea electronică!

Am enorm de citit, vedeţi, în al Treilea Reich au fost germani antinazişti, patroni de mari fabrici, bancheri, junkeri etc. Oameni patrioţi, devotaţi Germaniei... şi contra aventurii hitleriste. Aşa există şi astăzi europeni contra UE, cel de al Patrulea Reich, chiar dintre foarte înalţii funcţionari UE. Este fabulos să le citeşti rapoartele confidenţiale. Aşa ştiu pe ce lume ne aflăm, pentru că, indiscutabil, mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Dinamica, energia, ta nativă o poţi folosi astăzi pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind bine aspectat. Nu exagera inutil şi păgubos problemele tale financiare! Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate sau false. Filozofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai o zi profitabilă.

TAUR Aspecte bune la bani. Poţi să ai o veste despre acordarea unui împrumut, sau de o sursă de venit, titluri de valoare, dividente. Nu neglija rudele de la care/cărora le-ai împrumutat bani. Ziua de astăzi este bună pentru tine. Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani.

GEMENI Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Sf. Paşti! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. A venit primavara, suntem în perioada dinaintea Sf. Paşti, cei care au moştenit vechea sărbătoare europeană a regenerării, a renaşterii naturii, al mugurelui fragil dar puternic şi de nestăvilit prin faptul că este nou, este ceva care creşte, care nu poate fi oprit. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine!

Cum arăta Lia Olguţa Vasilescu în tinereţe, la intrarea în politică! FOTO

Pagina 1 din 2 12