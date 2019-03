Cea mai mare operațiune internațională. Cinci persoane au fost arestate pentru apartenența la o organizație criminală, furt de proprietate intelectuală, fraudă și spălare de bani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





28 martie

Horoscop Pe 28 martie s-au născut: Raphael, Fra Bartolomeo, Sf. Tereza de Avila, Aristide Briand, Dick Bogarde, Maxim Gorki, Innokenti Smoktunovski, Emeric Ienei, Victor Tulbure, Laura Badea.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 28 martie sunt Sfinţii: Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 28 martie 1964 – primul radio-pirat, ”Radio Caroline”, începe să transmită dintr-un loc aflat cu puţin în afara teritoriului Marii Britanii. „Tabloidul perfect”, fiind o reţetă de mare succes financiar, a corupt şi transformat, în timp, toată mass media. Adevărul fiind înlocuit cu opinia, informaţia cu zvonul, educația cu distracția şi adevărul cu interesul comercial, sau politic. „Domnilor jurnalişti, sunteţi nişte piraţi!” – titra, exact zece ani mai târziu, pe 28 martie 1974, "The Telegraph" sigur, ca să arate că prestigiosul cotidian a rămas de partea ”bună” a presei. Întotdeauna trebuie să decizi de ce parte ești!

Un studiu comandat de Rupert Murdoch, marele magnat al presei, arată că situația presei poate fi și mai rea, deoarece în redacțiile ziarelor electronice, care predomină copios în momentul de față, mentalitatea de ziarist este înlocuită, treptat, cu mentalitatea de blogger. Ce este rău în asta, o să mă întrebați! Vedeți, nici nu mai sunteți în stare să faceți diferența, să despărțiți adevărul de minciună, informația păcătoasă, fake news, de știrea corectă, vestea bombastică, de cea adevărată!

O operațiune internațională amplă, fără precedent, considerată cea mai importantă până în prezent, au desfășurat forțele de poliție spaniole, britanice, daneze și Europol pentru dezmembrarea unor grupuri de pirați digitali.

Operațiunea s-a soldat cu 5 arestări și a permis scoaterea la lumină a unei afaceri internaționale complexe și ilegale de piratare. Poliția națională spaniolă a anunțat public succesul celei mai mari anchete asupra unei asociații mondiale de difuzare în tranzit ilegal pe IPTV. În timpul unei operațiuni conduse de poliția spaniolă în colaborare cu poliția britanică, daneză și Europol, Prima Ligă și Irdeto, au fost percheziționate 14 locații. Cinci persoane au fost arestate pentru apartenența la o organizație criminală, furt de proprietate intelectuală, fraudă și spălare de bani. Trei dintre cei arestați locuiau în regiunea Costa del Sol, în reședințe de lux, poliția constatând că grupul infracțional câștigase 8 milioane de euro din 2013 până în 2018. Ancheta a scos la lumină o infrastructură tehnologică internațională complexă la baza activității IPTV ilegale, compusă din 11 baterii de servere repartizate în lumea întreagă, unele cu câte 44 de servere terminale. Acțiunea poliției a condus la închiderea unei antene ilegale de difuzare în tranzit pe IPTV, care permitea abonaților din peste 30 de țări să acceadă la peste 800 de canale de televiziune pentru un abonament de 40 euro pe lună. Organizația criminală descoperită era prezentă în Spania, Danemarca, Marea Britanie, Letonia, Olanda și Cipru. S-a descoperit că prin operațiuni ilegale erau modificate periodic și progresiv, mai multe servere, creându-se noi pagini web pentru a nu fi detectate de poliție. Pentru a prezenta o față legală a acestui comerț ilicit, au fost create societăți cu câte o activitate legală și un obiectiv social legat de furnizarea de servicii de telecomunicații, internet sau material informatic. Faptul că utilizau o infrastructură tehnică și tehnologică performantă și lucrau pe fibră optică, a permis clienților să creadă că erau autorizați legal să distribuie canalele TV străine. În timpul operațiunii polițienești au fost confiscate 12 mașini de lux, dintre care două Tesla S și bunuri imobiliare și au fost blocate conturi în bancă. Anvergura acestei anchete demonstrează gravitatea pirateriei și impactul ei asupra sectorului audio-vizual, a declarat Mark Mulready, vice-președinte al Cybersecurity Services – Irdeto, din Spania.

După numele celor arestați am tras concluzia că și români au participat la această afacere.

În altă ordine de idei, sau mai curând în aceiași, am descoperit un site american numai pentru cunoscători, filme de artă, vintage, așa că mă grăbesc să le descarc cât se mai poate. Ce o să fac cu zecile de mii de filme? Deocamdată am vreo 6 Tb. Când totul o să fie pe bani, eu o să fac un site GRATIS cu toate filmele bune salvate. Educația și cultura trebuie să fie gratis, sau foarte ieftine, altfel se sălbăticește lumea. Deja, sunt semne...

Până mâine eu descarc filme alb-negru, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Convingerile tale profunde te fac astăzi să iei nişte decizii, care, deşi în prezent par curajoase, în ochii celor din jur chiar nesăbuite, se vor dovedi inspirate şi productive mai târziu. Acţiunile tale sunt eficiente azi. Reuşeşti să împingi o maşinărie economică, firma, instituţia, etc încă câţiva paşi pe drumul ei. Domeniul sentimental e aspectat mediocru, nu insista degeaba! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce, în viitor, dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs!

TAUR Eşti un pic mai relaxat şi zâmbitor, chiar dacă nu ai niciun motiv, situaţia ta este la fel de complicată, cu Uranus în zodie... dar ai speranţe, nu? Ziua se măreşte, se face cald şi o să te descurci tu într-un fel! Totuşi, atenţie, nişte "prieteni" s-au coalizat împotriva ta şi încercă să îţi facă probleme. Nu te repezi ca taurul la o cârpă roşie, aşteaptă să vezi ce doresc stimabilii şi apoi, numai dacă este absolut necesar, treci la represalii! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispoziție ca sa zicem asa, și, mai puțin, un necaz concentrat.

GEMENI Astăzi poţi fi mai clar şi poate şi mai concis în comunicare. Situaţia te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Analizează cu atenţie, reţine doar ce te interesează! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ai oarece probleme cu nişte potenţiali ostili, dar lasă-i mai întâi să-şi dea arama pe faţă! Poate mai dereanjează şi altă lume, aşa ca să ai aliaţi!

