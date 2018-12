Ce trebuie să facă aceste zodii, neapărat, în prima zi a anului. Paranormalul de Revelion. Horoscop 1 ianuarie 2019

Horoscop Trebuie să fac ceva cu fantomele familiei, pe care le-am invocat la Canasta, sunt zone de aer rece înghețat în casă, cu toate că sobele duduie. Iar cățeii latră prietenos și dau din codă la... nimic, la aer. Să împrumut de la Veronica, vrăjitoare în rodaj, planșeta Ouija să văd ce vor fantomele familiei. O nouă partidă de Canasta?





1 ianuarie

Horoscop Pe 1 ianuarie s-au născut James Frazer, J. Edgar Hoover, J.D. Salinger, Maurice Bejart, Gheorghe Dinică, Nicolae Linca, Radu Şerban, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ana Aslan, Emil Brumaru, I.A. Brătescu-Voineşti.

Tradiţional, în calendar, pe 1 ianuarie este Sf. Vasile cel Mare. Om bun şi suflet mare acest episcop al Cesareei din Capadocia. Şi miluit de Dumnezeu cu puterea cunoşterii şi izvor de teologie. Cu toţii cunoştem, sau ar trebui să cunoaştem, scrierile lui. Poate aţi observat dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că unul din titlurile Patriarhului României este cel al urmaşului Sf. Vasile cel Mare, ca Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei.

Pe undeva, prin vasta sa operă, Vasile cel Mare a spus „fericiţi sunt cei care ajută şi iubesc pe aproapele lor că drepţi se vor numi şi vor sta la dreapta Domnului. Iară cei care iubesc şi au grijă de animalele lor, din ogradă şi din casă, cai, vitei, oi, turme, căței și pisici, apoi aceia blânzi se vor numi şi vor sta în Inima Domnului”.

Fiţi blânzi, fiţi buni şi milosteniţi-vă atât pentru oameni cât şi pentru animăluţe. După cum ştiţi, prin hotărâre judecătoarească, în State un animăluţ a primit calitatea de "persoană nonumană"! Animăluțele au conștință de sine, răspund doar la numele dat, au caracter, sunt foarte diferite, au sentimente și antipatii, frici și plăceri. Cațeii rămân cu o dezvoltare mentala a unui copil de 3-4 ani, spun specialiștii, dar ce distractivi și loiali sunt!

Vă spun aceasta pentru că am petrecut Revelionul cu cei șapte căței ai mei. Din diferite motive, ai mei sunt în Barcelona și la Bruxelles, musafirii din State, Canada, Brazilia și Franța au amânat sosirea cu câteva zile, au avut o ”situație” așa că m-am pregătit singur de Revelion cu icre negre, pate de foie gras avec Calvados, cozonac din Moldova și o sticlă de șampanie.

Ca să treacă timpul am jucat Canasta. Am un program de computer foarte bun și frumos, primit, de unde altfel, din State de la un nepot. La începutul jocului iti pui numele, ceilalți jucatori sunt Player 2,3,4. De data aceasta, nu știu ce m-a apucat și am dat nume celorlați ”jucători” cei mai buni din familie, de acum 60 de ani. Dom Pascale, bunicul meu, Liviu, tata și Cornelia, mătușa, o femeie foarte frumoasă și fină, foarte erudită, dar, vai, bolnavă grav de stenoză mitrală. Repet, cei mai buni jucători ai familiei. Am jucat două partide, la a doua partidă se schimbă perechile. Am mâncat bătaie, m-am clasat ultimul, ca niciodată în viață! Fantomele familiei m-au bătut de mi-au sărit fulgii! Pe primul loc s-a clasat tatăl meu, apoi dom Pascale, Cornelia și la distanță, ultimul pe listă, cu voia domniilor voastre, amărâtul de subsemnat! Cu toate că am avut impresia, de mai multe ori, că, computerul trișa!

Gânditor și neștiind cum să interpretez mesajul de dincolo, am început să meșteresc la sticla de șampanie, o Zarea brut, Diamond Collection. Nu am bani de Veuve Clicquot, este de zece ori mai scumpă, dar Zarea este decentă. Ascultînd slujba de Anul Nou de la Radio Trinitas, scot poleiala de pe gâtul sticlei, apoi și sârma protectoare. Mă uit la dop, bun, de plută, fără probleme. Așez cu grijă sticla pe masă și mă uit insistent la dop. Este OK, nu se mișcă! Pregătesc paharul de șampanie, Baccarat, din cristal adevărat, cu ochi, ultimul rămas din 24 de bucăți, dintr-o vreme când România era prosperă și familia mea numeroasă și puternică. Găsesc un post care dă ora exactă, semnalele de An Nou. Peste ultimul semnal s-a suprapus o pocnitură puternică. Sticla de șampanie s-a destupat singură, vărsând cam jumătate din lichid pe masă, exact la secunda trecerii în 2019!

Doamne, ce să însemne toate acestea, mai mult o prietenă mi-a trimis un mesaj în care îmi spunea că m-a visat gătind o mulțime de ouă ochiuri. Gânditor și preocupat peste poate ies afară să observ cerul, așa fac astronomii, astrologii, care se respectă, în noaptea Anului Nou! Nici nu am ridicat bine ochii și iată, un meteorit mare, strălucitor, verde-albăstrui, care s-a mișcat destul de lent, de la Est la Vest. L-a mai văzut cineva? Cam multe fenomene, naturale sau paranormale, pentru un pustnic în rodaj, așa că mă duc după sticla de șampanie.

Aici fac o paranteză și răspun celor mulți care m-au întrebat de lumina albastră de la New York de acum patru zile. Ați nimerit bine, sunt inginer energetician, unul al dracului de bun, Doamne iartă-mă! În opinia mea și aș paria, că este așa, lumina albastră s-a datorat unor efecte electrice luminoase, efectul Corona, și focul Sfântului Elmo, care au apărut din cauza suprasolicitării transformatoarelor de la o centrală electrică. Este foarte neclar și misterios de ce protecțiile nu au declanșat separatoarele, și transformatoarele au explodat. Cred că a fost o mână criminală, un act terorist, sau o gravă greșeală de exploatare.

Trebuie să fac ceva cu fantomele familiei, pe care le-am invocat la Canasta, sunt zone de aer rece înghețat în casă, cu toate că sobele duduie. Iar cățeii latră prietenos și dau din codă la... nimic, la aer. Să împrumut de la Veronica, vrăjitoare în rodaj, planșeta Ouija să văd ce vor fantomele familiei. O nouă partidă de Canasta? Oricum, pe lângă fantomița pisicii Gina, lătrată copios de cele cinci cățelușe care nu o cunosc, nu s-au jucat cu ea, ca Miki, care stă tristă, încă trei fantome ale familiei, care știu excelent Canasta, nu este ceva rău!

