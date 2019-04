Balaurul Sfântului Gheorghe a fost o vacă din Jurasic. Catedrala se scufundă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 23 aprilie s-au născut William Shakespeare, Caterina de Medici, Max Planck, Joseph Turner, Serghei Prokofiev, Vladimir Nabokov, Shirley Temple, Gib Mihăiescu, Edmond Deda, Geo Constantiniu.

Horoscop În calendarul creştin ortodox este Sf.M.Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă şi Sf. Valerie. Sărbătoare mare, reper agricol şi pastoral.

Aud că BOR, în marea dorință de a întrece gafele guvernului, a mutat sărbătoarea pe 29 aprilie, în a doua zi de Sf.Paști. Ceea ce nu s-a întâmplat în anii 2008 și 2011 când Sf. Gheorghe a căzut tot în Săptămâna Patimilor. Nu îmi amintesc de vreun alt Patriarh să fi avut curajul să mute sărbătorile, când i se năzărea. Să ne amintim de gafa enormă pe care a făcut-o cu tragedia de la Colectiv. Și alte multe nepotriviri.

Este o premieră, de aceiași proastă inspirație ca și interzicerea logodnei și construirea CMN pe un teren slab, nispuri și prundișuri, din albia majora a Dâmboviței. A început deja să se scufunde și să se încline, milimetric, dar teodolitele cu laser Wild T2 sunt foarte precise, până la o miime de milimetru. Catedrala se scufundă sub greutatea enormă. Inginerul care mi-a dat informația spune că orice construcție tasează terenul de sub fundație, dar se teme de graba cu care a fost construită CMN. El nu a fost pe șantier la fundații, așa că se teme. El vede ceea ce îi spune teodolitul. Iar aparatul topometric îi spune că marea construcție se scufundă și se înclină. Poate ca fenomenul să se oprească în niște limite normale, să se stabilizeze, sau... nu! Turnul de la Pisa este un exemplu de megaconstrucție cu fundația pe un teren păcătos.

Acuma eu am un om, Gigi, cu care mă mai ajut. Eu îi dau drujba și motocoasa ca să facă și el un ban, că nu are pe unde să muncească, el mă mai ajută prin curte și cu cățeii, pentru că au făcut o alergie, de trai prea bun și mâncărică hiperproteică. El își sărbătorește astăzi ziua, cu mâncare de post, știe să facă două sute de feluri de mâncare din ciuperci. ”Dom’ Profesor, eu cred în Dumnezeu, nu în BOR!” – mi-a spus Gheorghe de la Piatra Corbilor. O să sărbătorească și pe 29 aprilie, două bătăi strică, două petreceri, nu! Si eu o sa tin pe Sf. Gheorghe astazi, cand trebuie, oricum ora o tin pe cea reala, a fusului orar, nu am trecut la nenorocita asta de ora de vara si ma simt foarte bine, nu am mai avut perioada aceea penibilă de ”acomodare”. Acomodare, la ce? La prostie?

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, era mare sărbătoare în ţinuturile noastre acum două mii de ani, poate şi mai mult, chiar patru-cinci mii. După "Mănicătoarea" urma „Păpăluhara” o sărbătoare direct din neolitic, în care strămoşii noştru cereau zeilor ploaie, noroc şi pace!

Şi astăzi sunt obiceiuri populare cu/din Păpăluhară şi Goţoi sau Burduhoasa. (Sursă: Olteanu, Gorovei, Speranţia, Pamfile)

Păpăluhara era întruchipat de un fecior holtei care se acoperea numai de frunze de fag, îşi făcea un veşmânt special, inclusiv mască din frunze. Un alt băiat care nu cunoscuse femeia se îmbrăca într-un „costum” din coajă de tei. Era şi el mascat şi se numea Goţoi. Uneori teiul era înlocuit cu cireşul.

Apăreau amândoi în sat pe la ora mesei de dimineaţă a boierilor, adică ora opt, nouă, şi începeau să vorbească între ei în „limba copacilor”. Apoi începeau să meargă pe uliţele satului, însoţiţi de muzicanţi şi alţi flăcăi, dansând şi cântând cât puteau de tare. Oamenii îi întâmpinau cu bucurie şi îi udau. Cele două spirite ale copacilor se scuturau cât puteau, stropind mai ales pe fete şi femei ca să aibă noroc, să rămână grele şi să nască uşor.

Un gospodar mai înstărit se oferea să găzduiască Păpăluhara. Cei doi flăcăi lăsau în ograda omului veşmintele şi măştile lor, pentru că se spunea că gospodăria aceea va fi îmbelşugată şi toţi ai casei vor avea noroc. Începea ospăţul şi petrecerea, care era jumătate oferită de gospodar, jumătate de flăcăi, din banii şi băutura primită prin sat.

Un obicei vechi de când lumea, care avea şi o componentă masculină de iniţiere, probabil în tehnica vânătorii şi/sau a războiului. Camuflajul a fost întotdeauna folosit de vânători şi războinici.

De aici a fost uşor ca să se calchieze ziua în care îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Vedeți cu câtă ușurință se schimbă o zi de sărbătoare creștină! Creştinismul a avut şi are cel mai perfect sistem de misionariat şi de propagandă. Acum, întrecut de islam. Dacă la început ţinta convertirii au fost femeile, apoi, în secolul IV, femeile bogate, aristocraţia (vezi pe Elena, împărăteasa, mama lui Constantin cel Mare, cel care a făcut creştinismul religie de stat) ei bine, sub presiunea cultului lui Mithra, larg răspândit în marile unităţi militare romane, episcopii creştini au propus spre sanctificare militari, pe foarte puţinii creştini din armată.

E bine să fii Sfânt, nu? Militarii au primit o ofertă care nu a putut să fie refuzată! Sigur, se poate vorbi mult şi bine de identitatea mitului comisului Gheorghe cu cel al lui Perseu, din mitologia greacă. Nu contează... Nimic nu este nou sub Soare. Iar ce a fost, o să mai fie!

Dar mă duce gândul că pilda cu omorârea balaurului de către curajosul comis are şi o parte simbolică. Sau, numai simbolică! Balaurul este în noi! Se numeşte lăcomie, desfrânare, hoţie, minciună, cruzime, prostie, ignoranţă, răutate... toate relele din noi! Omorâţi-vă balaurul din voi! Din noi, toţi, că nimic din ceea ce este uman nu-mi este străin!

Dar, dacă, balaurul a existat cu adevărat? Şi legenda Sf.Gheorghe, mitul lui Perseu, nu sunt decât povestea poveştii, întâmplării adevărate de acum multe mii, poate zeci de mii de ani! Dar cărui ordin aparţinea balaurul? Reptilă, poate chiar... dinozaur?

Frank Edwards, în volumul său „Strange World”, este convins că a fost vorba despre un dinozaur, o fosilă vie! El ia în considerare o descriere a balaurului omorât de Sf.Gheorghe, făcută de călugări irlandezi, prin secolul VI-VII şi care aminteşte destul de exact de un stegosaurus. Acum, dacă a fost vorba despre călugări irlandezi, sper să fi fost şi treji, pentru că ceaţa rece a ţării verzi cam înclină sufletele cuvioase şi nu numai, către alcooluri tari ce dau multă imaginaţie.

Poate Frank Edwards are dreptate, nu zic nu, mereu se descoperă câte un speciment considerat dispărut de milioane de ani, acum multe milioane de ani, sau mai mult, zeci de milioane, fosile vii. Colo un peşte cu picioruşe, dincolo un melc cu cochilia pe invers etc etc

Ei bine, după icoanele bizantine, balaurul este un animal terestru, cu aripi nedezvoltate, poate crestele osoase ale stegozaurului, cu patru labe puternice şi cu o coadă lungă. Uneori, varsă flăcări. Probabil că avea o respiraţie... să nu mai vorbim! Dacă este vorba despre un dinozaur, a fost unul ierbivor, poate chiar un stegozaur, numai cei bipezi erau carnivori, cu una, sau două excepţii. Aşa că Sf. Gheorghe, Perseu etc au omorât o... vacă din Jurasic!

Ca să mă documentez în continuare asupra fosilelor vii, între care probabil că s-a aflat şi balaurul lui Sf.Gheorghe, mă duc să văd câteva episoade din „Primeval”, un serial mai vechi britanic, ciudat, dar interesant. Foarte „british”, are nişte idei... ca din cărţile lui H.G. Wells!

