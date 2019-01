Ce zodii trebuie să fie atente la veștile primite. Curenții de meteoriți în anul 2019. Horoscop 4 ianuarie 2019

Horoscop Tare mă tem că lumea, în România, este prea colapsată în ea însăși, într-o insensibilitate care o apără de decepții, o nesimțire de yoga pentru prostime, o nirvana țărănească, nu o interesează nimic, dar nimic valoros, pentru că valoarea te pune la încercare. Este greu să te pui cu John Ronald Reuel Tolkien!





4 ianuarie

Horoscop Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Irakli Guduşauri-Şiolaşvili, Catolicosul Georgiei sub numele de Ilia al II-lea, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu.

Horoscop Pe 4 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este Pomenirea Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei Şaptezeci la număr - Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei și Apolinaria. Harți. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padwani și hobbiți ieri, la ora 21:00 am băut un pahar de vin bun, un Purcari sec 1827, pentru J.R.R. Tolkien, așa cum este ritualul asociației, la cei 127 de ani de la nașterea profesorului. Spre dezamăgirea mea sunt singurul membru al Societatății Tolkien din România, afiliată la societatea-mamă din Marea Britanie. Nimeni nu a vrut să facă parte din ea, așa că a trezit reacția lojei-mame din Marea Britaniei: ”Tell me, câți membrii ziceai că ai în asociație?” Le-am raspuns la englezoi că asociația din România are un singur membru, dar tare de tot, face cât toate asociațiile din lume. ”Bă, io sunt Gandalf, nu vă puneți cu mine, că acum fac o vrajă și vă transform în orci!” Au râs și mi-au trimis un pachet de cărți! J.R.R. Tolkien, sigur că da!

Acum trebuie să vă spun un secret! Doar varianta în limba engleză și poate, cea în franceză, aduc ceva din măreția operei lui Tolkien. Cu tot respectul, dar traducerile în limba română sunt foarte bune, dar nu cântă, nu vibrează, sunt foarte departe de original, nu sunt adaptate, numele sună urât, traducătorii sunt maeștrii în limba engleză și română, nu în opera lui Tolkien! Dar, nu despre profesorul Tolkien vreau să vă povestesc, cu toate că aș putea să vă țin interesați cu poveștile mele o săptămână întreagă.

Am primit o circulară de la DOA cu eclipsele de anul acesta și curenții de meteoriți. De eclipse am mai vorbit, eu am fost mai precis decât ceea ce am primit. Iată principalii curenți de meteoriți vizibili, noaptea, pe cer, de pe teritoriul României în anul 2019:

Quadranide vizibile 1-5 ianuarie, cu un maxim pe 3 ianuarie. ZHR, adică rata orară zenitală, ~ 100, reprezintă numărul maxim de meteoriți văzuți, istoric vorbind, în condiții ideale de observație și având radiantul curentului la zenit.

Lyride, 16-25 aprilie, max 22 aprilie, ZHR ~90

Scorpide, 26 martie – 12 mai, max 3-4 mai, ZHR ~10

Aquaride η, 19 aprilie – 28 mai, max 3 mai, ZHR ~50

Pegaside, 7-11 iulie, max 9 iulie, ZHR ~8

Aquaride δ, 8 iulie – 19 august, max 28 iulie, ZHR ~20

Capricornide α, 3 iulie-25 august, max 29 iulie, ZHR ~8

Perseide, 17 iulie – 24 august, max 12 august, ZHR ~95

Aurigide α, 24 august – 7 septembrie, max 1 septembrie, ZHR ~15

Orionide, 2 octombrie -7 noiembrie, max 21 octombrie, ZHR ~ 25

Geminide, 7-17 decembrie, max 14 decembrie, ZHR ~110

Urside, 17-26 decembrie, max 22 decembrie, ZHR ~50

Aceștia sunt principalii curenți de meteoriți. Puteți să salvați lista, este cam aceiași în fiecare an. Viteza meteoriților este foarte mare și variază mult, de la cei mai ”lenți” cu 23 km/s, meteoriții din curentul Capricornidelor, până la campionii vitezei din Orionide care pot atinge și 70 km/s.

Cel mai popular curent de meteoriți este cel al Perseidelor, din cauza anotimpului cald în care are loc. Țin să menționez că din cauza turbulenței atmosferice produsă de fenomene climatice globale și de poluarea atmosferei cu gaze, pulberi și poluarea luminoasă, observațiile astronomice de pe Pământ se fac din ce în ce mai greu. Acum 60 de ani număram, la sfârșitul lui aprilie și pe 3-4 mai, cel puțin 30 de meteoriți pe oră, anul trecut nu am văzut decât doi, pe cei care au fost suficient de luminoși ca să străbată turbulența și poluarea. Nici meteoriții nu mai sunt ce au fost odată! Unde este cerul senin de altădată? Bună întrebare!

După cum știți port corespondență numai la dom.profesor@gmail.com, postările pe forum se șterg, imediat, sau cum dau de ele. Sunt regulile rubricii mele, take it, or leave it!

Să auzim de bine, cum spunea Radio Europa Liberă, dar eu rămân credincios spuselor frumoasei Scarlett O’Hara: în definitiv, mâine este o altă zi!

NOTĂ Așa cum v-am promis și mi-ați cerut, o să public ”2019. Anul Norocului” luni, 7 ianuarie 2019. Mai sunt trei zile!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ai o zi de început de an bună. Activitatea încă nu a ajuns la vârf, doar se turează motoarele. Ai puțin timp pentru tine, fă-ți proiecte realiste, o foaie de parcurs, măcar pentru luna ianuarie, dacă nu pentru tot anul! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie, fie la serviciu, fie unde activezi, sau înveți, la muncă, întâlneşti oarecare opoziţie, ca o parașută, la propriu, care se deschide în spatele unei mașini de curse, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încearcă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

TAUR Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi fii mai modest, mai practic. Nu te păcăli singur, nu-ţi face proiecte grandioase, care, cu siguranţă, pot fi contrazise mai târziu de realitate! Astăzi poţi să ceri o favoare sau o înlesnire de la anturaj, adică de la prieteni, sau de la familie, sau chiar de la serviciu, dacă eşti convingător! Ai un program aglomerat, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui nimic şi să nu iei decizii importante. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste, sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, fapt indicat de conjunctura favorabilă. Nu te enerva dacă oamenii şi lucrurile, astăzi, întârzie! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subînţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Adică comunicarea indirectă, care poate foarte bine convinge spiritele rudimentare. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti mai pe seară.

