Armata celor douăsprezece maimuțe acuză: ați poluat zece miliarde de metri cubi de aer!!! Horoscop 2 ianuarie 2019

2 ianuarie

Horoscop Pe 2 ianuarie s-au născut Isaac Asimov, Renata Tebaldi, Vera Zorina, Tia Carrere, Tiberiu Olah, Ion Dumitru, Ion Băieşu, Ileana Stana Ionescu, Janos Bencsik, Adrian Romcescu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox Sfinţii Silvestru, episcopul Romei şi Serafim de Sarov. În "Kalendar", nimic, nimic.

O zi liniştită, bună pentru unii, dificilă pentru alții, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin bine temperat. O zi de trecere către încă câteva zile de vacanţă, pentru cei mai mulţi.

Tradiţional, în calendar, Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi câte taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Evident, un Merlin, un arhimag, convertit la creştinism de puterea şi de adevărul credinţei celei noi, pe atunci, a lui Iisus din Galileea prin intermediul preotului Timotei. Chiar numele lui, Silvestru, ne poate duce cu gândul către puterile pădurii, a naturii neînfrânte.

Silvestru foloseşte puterile magice pe care le are într-un amestec cu creştinismul, sincretism uşor de înţeles pentru acele vremuri tulburi şi crude. Dar când nu au fost vremurile tulburi și crude? Pedepseşte, ucide chiar, pe prigonitorii creştinilor.

Apoi, ales episcop al Romei, dă romanilor şi lumii, săptămâna şi zilele săptămânii, numite după vechea arcană celestă (astrologia): Luni, ziua Lunii, Marţi a lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi a lui Jupiter, Vineri a lui Venus, Sâmbătă a lui Saturn şi Duminică – ziua Soarelui.

Chemat de oameni în ajutor, cu magia telurică, întărită cu rugăciuni către Iisus, închide „porţile pământului” pecetluind un balaur care făcea mari stricăciuni.

Magia, religia şi ştiinţa au luptat întotdeauna cu Răul, un rău de neimaginat cu mii şi milioane de feţe, de dinaintea Cuvântului. Oamenii în slujba răului celui vechi au minţit, au înşelat, au manipulat şi au învrăjbit magia cu religia, religia cu ştiinţa ca să le slăbească pe fiecare în parte şi neantul, haosul, nimicul să domnească. Dar întotdeauna s-a găsit o faţă bisericească luminată care să se aplece asupra vechilor ştiinţe oculte, sau un om de ştiinţă modern care să aibă o credinţă vie şi de neînfrânt.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, am primit un email, forwardat de unul din finii mei din State. Este semnat "The Army of the Twelve Monkeys". De mult nu am mai primit de la ecologişti un mesaj atât de plăcut, de logic şi reconfortant. M-am săturat de minciunile şi de tonul isteric al unora dintre ei, de exemplu al nefericiților din România care se luptă cu hidrocentralele!

Dar fetele şi băieţii din vechiul film cu Bruce Willis şi Brad Pitt, de fapt ei spun că nu au site, nici nu sunt pe reţele, ca să nu fie "confundaţi", oricine poate avea un aka oricare, în corespondenţă, nu-i aşa, ei bine, armata celor douăsprezece maimuțe, se pare că are dreptate!

TAOTM (The Army of the Twelve Monkeys) demonstrează ştiinţific şi clar, cu cifre, că toată pirotehnia din noptea de Anul Nou şi din aceast perioadă, de pe tot globul, miile și sutele de mii de tone de explozibil pirotehnic pentru artificii, petarde, focuri chinezeşti, mexicane, etc etc au provocat poluarea a peste zece miliarde de metri cubi de aer. Cât doi ani din războiul al doilea mondial, sau un an și jumătate, de circulat, cu toate maşinile din lume pe benzină, cu catalizator, speculează TAOTM.

TAOTM spun că ei, personal, sunt mari amatori de artificii, o bucurie rară şi spectaculoasă, dar trebuie înlocuite unele chimicale, foarte poluante, din explozibil. Asta ar însemna o scumpire cu circa 25% a artificiilor. Mai spun că cei care au asistat la jocurile de artificii doar circa cinci minute, au inhalat gaze otrăvitoare cât în cincizeci de pachete de ţigări. Incolore şi inodore, dar cu atât mai periculoase, pentru că nu produc reflexul de apărare al tusei!

Eu îi cred, cu toate că este ceva care nu se potriveşte, dacă nu cumva TAOTM sunt nişte mici chinezoi care ne anunţă că vor să fie şi mai bogaţi, aşa că scumpesc amărâtele alea de petarde, le fac "ecologice", pocnitori, care din punctul meu ar trebui definitiv şi imediat interzise? Știu că mă lupt cu una dintre cele mai perfide și corupte industrii din lume, industria pirotehică. Și că se învârtesc sume pentru șpaga cu foarte multe zerouri. Nu înțeleg de ce nu se interzic total și definitiv folosirea de către civili, de către public a produselor pirotehnice. Cîți tineri mai vreți arși de vii, câte accidente, cât aer poluat și copii și seniori abuzați și animăluțe terorizate???

Nu aș interzice total jocurile de artificii, Doamne ferește, dar aș încredința numai militarilor și firmelor specializate și aprobate folosirea artificiilor, a pirotehniei, în general. Și aceasta când trebuie, la serbători naționale, nu la ziua de naștere a fiecărui mitocan. Să vă spun un secret, avem două resurse foarte limitate: aerul și apa!

Apoi mai este aspectul, hai să spunem religios, poate, superstiții, cu siguranță. În evul mediu s-au interzis artificiile, pe motiv că în compoziția lor era pucioasa, care atrăgea diavolii. Dar Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, a reintrodus artificiile la marile și permanentele lui serbări, declarând, foarte nobil și regal, că el, personal, nu se teme de draci, că Dumnezeu îl apără, doar este unsul Lui! La noi, Vodă Caragea, cel cu ciuma, a interzis pușcarea în văzduh de Crăciun și Anul Nou ba l-a mai pus pe Mitropolitul Tarii Romanesti să-i afurisească pe utilizatorii de pirotehnii de pe atunci. Afurisenia este lungă și poetică, cunoscută de cei care știu sub denumirea ”blestemul lui Caragea Vodă”. În el se spune adevărul că de câte ori pocnește praful de pușcă, de atâtea ori se naște un drac, care aduce o nenorocire asupra celui care a pușcat, a familiei lui, a orașului sau satului, țării în general. La câte zeci de milioane de pocnitori, artificii și alte pirotehnii au poluat România de Anul Nou mă tem că românii or să aibă multe necazuri în anul 2019.

Focul este de natură satanică, spun vechile tratate. În România se goneau duhurile rele cu ajutorul pocnetelor din bici. Elementul aer, benefic. S-a renunțat la folclorul local, vechi și verificat de zeci de mii de ani și s-a adoptat o metafizică chinezească. Pentru că prostimea este primitivă, agresivă și... puturoasă! Mai bine dă foc la o pocnitoare decât să pocnească din biciul tradițional!

Lucrurile nu sunt deloc simple... şi nimic nu pare a fi ceea ce este!

Acum, ca la fiecare început de an, poate pentru că este ziua în care ne amintim de marele scriitor american Isaac Asimov, o să citesc câteva fascicule din antica CPSF (Colecţia de Povestiri Ştiinţifico Fantastice) am toate cele peste patru sute de broșuri originale şi o să revăd un film, sau poate două, tot SF. Ceva vechi și bun, nu porcăriile contemporane, nici nu pot să le denumesc filme. Aşa se face de început de an!

Alegerea mea pentru seara aceasta este "Dune", filmul din anul 1984 al lui David Lynch, fabulosul regizor, scenarist, producător, compozitor și pictor.

Vă las, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să ascultaţi inspirata muzică a lui Brian Eno şi să vedeţi câteva secvenţe din "Dune". Un film numai pentru cunoscători, pentru cinefili. Cartea lui Frank Herbert din 1965 şi apoi filmul, aproape douăzeci de ani mai târziu, au fost evenimente importante în viaţa mea şi a multora. Orientul, regi şi prinţi, războaie, magie şi tehnologie, "mirodenia", deşertul, au fost, nu mult mai târziu, parte din viaţa mea! Iată:

https://www.youtube.com/watch?v=JB9piNY5-Mc

O să descarc câteva filme, mai multe situri gratuite s-au închis ieri din cauza reglementarilor profitorilor. Vor bani, bani și iarăși bani. Le-aș turna aur topit în ochi și pe gât cum făceau dacii cu cei lacomi. Generația mea a imaginat netul ca pe un instrument gratuit de comunicare, distracție și achiziții culturale, nu ca un mediu de afaceri.

Dar este o altă poveste, poate am șansa să v-o spun, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

