AREA 51, între adevăr și teoria conspirației. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Un minut și 36 de secunde. Atâta a fost intervalul în care o arhivă electronică a Pentagonului a putut să fie accesată, accidental, de public. Urmare unui scurtcircuit al unui server. În acel interval 17 persoane au descărcat mai multe documente clasificate, multe privind Area 51. Cetățenii au fost imediat identificați, mulți ”tocilari”, vreo câțiva de la FBI și alte agenții, vreo doi jurnaliști și un fost militar, trecut cu onoruri în rezervă - prin triangulație informatică, programul ”Polar Star” și li s-au extras din calculatoare, laptopuri, etc documentele considerate sensibile. De la civili, la militari s-a dat doar un telefon. În trei minute și 47 de secunde. Li s-au lăsat unele documente, mai vechi, ca să aibă și ei o amintire! În general, despre Area 51, relatează ”Stars and Stripes”.

Ei bine, Zona 51 (Area 51 sau Dreamland) este o legendă tehnologică contemporană. Aşa cum OZN a luat locul vrăjitoarelor medievale, care zburau pe mături monoloc, Zona 51 a luat locul Împărăţiei Vrăjitorului din Oz. Orice se poate întâmpla în Zona 51!

De fapt, celebra Zonă 51 face parte dintr-o plictisitoare şi anostă bază militară a Aviaţiei Statelor Unite, un dreptunghi de sol de 10 pe 16 kilometri în mijlocul căreia se ridică nişte hangare mari şi mai multe clădiri mai mici. „Singura distracţie este când vin băieţii din Zeta Reticuli cu farfuriile zburătoare” – a declarat, pentru ”Stars and Stripes”, ironic, maiorul de aviaţie Zach Addams, care lucrează la Centrul de Testări al Echipamentelor din L-3, Baza Nellis, din imediata vecinătate a Zonei 51.

Ca să ajungi în apropierea Zonei 51, nimeni nu se poate lăuda că a ajuns în bază, neinvitat, trebuie mai întâi să aterizezi în Las Vegas, capitala mondială a cazinourilor şi a cabaretelor. Cine a stabilit baza militară în apropierea Las Vegas s-a gândit, pe bună dreptate, că tehnicienii şi savanţii care lucrează la instalaţiile guvernului vor trece neobservaţi în marea fluctuaţie de persoane care domneşte în capitala jocurilor de noroc. Cei care „sunt pe listă”, adică li se permite accesul în bază, dacă vin pe calea aerului, se prezintă într-un colţ al aerodromului Las Vegas, denumit „terminalul Janet”. De aici decolează avioane şi elicoptere de culoare închisă, aproape negre, fără niciun însemn, sau inscripţie, pe aripi şi fuselaj. Destinaţia lor : Zona 51, care este la vreo 150 kilometri în zbor de pasăre, de avion, sau OZN, depinde de gusturi, în nordul Las Vegas, adică nici un sfert de oră de zbor.

Cei care nu au permisiunea să pătrundă în Terminalul Janet sau pur şi simplu doresc să călătorească terestru, au posibilitatea să ajungă în Zona 51 în câteva ore. Mai întîi trebuie să pornească din Las Vegas spre nord, pe autostradă, I-15, către Cedar City. La vreo 20 de kilometri, chiar înainte de Dry Lake, ieşi de pe autostradă şi o iei, la stânga, către nord, în direcţia Alamo, pe US 93. Şoseaua este bună şi aproape necirculată. Peisajul este dezolant : deşert pietros cu multe zone de dealuri. Lîngă Zona 51, se află vârful Bald Mountain de 2859 metri altitudine. Dar, ca să ajungi acolo trebuie să treci mai întîi prin Alamo, lăsând pe mâna dreptă o altă proprietate a guvernului SUA: Desert National Wildlife Refuge, despre care se spun, de asemenea, multe legende. După ce treci de Alamo, unde se pare că a fost o altă bază supersecretă, vezi un indicator care te îndreaptă spre localitatea Hiko.

Apoi apare o intersecţie, care, normal este dirijată de un indicator rutier. Drept înainte: Hiko. La dreapta: Caliente. La stânga: Rachel. Un glumeţ a adăugat : „Area 51 & ET airport”, adică Zona 51 şi aeroportul extratereştrilor. Până la urmă ajungi la Rachel pe celebra NV 375 şi la nelipsita cârciumă “Little Ale’Inn” – un joc de cuvinte care înseamnă şi „La Micul Extraterestru” sau „Mica cârciumă cu bere blondă”. De aici începe Zona 51, după cum arată şi panourile care interzic accesul sau fotografiatul. Poţi încerca să o iei pe drumul pietruit, deosebit de larg, care duce în Emigrant Valley, către Groom Lake, dar asta o faci pe propria răspundere pentru că te poate costa o amendă de până la 5.000 de dolari, în funcţie de umorul patrulei care o să te prindă. Pentru că o se te prindă, în mod cert. Până în prezent toţi amatorii de senzaţii tari care au vrut să intre în perimetrul bazei au fost, fără excepţie, prinşi. Fie că erau simpli lunatici ce umblau după OZN, sau spioni cu acte în regulă şi pregătire la case mari.

Zona 51, este probabil, unul dintre cele mai bine păzite locuri de pe Pământ. Unii pretind că este chiar mai bine apărată decât Casa Albă şi Pentagonul luate împreună. Dar dacă nimeni nu a putut să pătrundă în Zona 51, cineva a ieşit şi a rupt tăcerea. Bob Lazar, omul de știință Majestic 12, care a făcut, pe data de 19 mai 1989, acum exact 30 de ani, dezvăluiri senzaționale, la televizor. Am mai povestit altădată despre Bob Lazar.

Declaraţiile lui Bob Lazar au stârnit o mulţime de luări de poziţie publice. Unii consideră că este vorba de o clasică „operaţiune de intoxicare” a opiniei publice şi după modul sofisticat de mixare al adevărului cu ficţiunea spun că poartă semnătura nobilă a unei „case mari”, NSA, armata personală a Preşedintelui. Dar ce avea de ascuns Guvernul SUA? Operaţinea „contras” şi „arme pentru Iran” tocmai fuseseră făcute publice şi nimic nu putea să abată copoii setoşi de sânge ai presei. Mai rămânea o bagatelă de 300 de miliarde de dolari cheltuiţi aiurea şi explicaţiile cum deveniseră cele 9000 de hectare de la Groom Lake proprietatea Guvernului federal.

„Gurile rele” spun că miliardele au fost cheltuite întradevăr aiurea într-o încercare disperată să se oprească destabilizarea Europei în anul 1989. Abia cînd spionii americani au aflat că nemţii promiseseră ruşilor 800 de miliarde de mărci ca să părăsescă Germania de Est, au realizat analiştii de la Langley şi Pentagon anvergura şi dificultatea problemei. Pe de altă parte, printr-o „regretabilă eroare” documentele prin care Guvernul SUA devenea proprietarul „bazei militare de la Groom Lake” nu au fost supuse spre aprobare Congresului, pentru că Zona 51, era aşa de secretă... că nu exista. Cum nu au mai existat nici cele 120 de miliarde de dolari consumaţi pentru „construirea şi amenajarea” Zonei 51.

Zona 51 atrage ca un magnet curioşii, spionii, sateliţii, interesul opiniei publice. Pentru că are rolul să protejeze adevărata „zonă supersecretă” care este Baza Aviaţiei Militare Nellis şi care se află puţin mai la nord şi la vest pe o suprafaţă de aproape două milioane de hectare. Se crede că în prezent în bază lucrează circa 10 000 de oameni de ştiinţă, tehnicieni şi piloţi. Istoria bazei militare începe în iulie 1941 cînd poligonul din Nevada este denumit Army Air Forces Flexible Gunnery Scool. Un loc discret unde piloţii învăţau să folosescă armamentul de la bord în condiţii reale, de război. În 1947 poligonul este închis. Se redeschide în 1949, sub numele de „Nellis Air Force Base” în onoarea lt. William Nellis, un pilot de vînătoare care a avut multe victorii cu P-47 în al doilea război mondial, dar a fost ucis în acţiune, undeva pe cerul Europei în curs de eliberare, în decembrie 1944. Baza Nellis are o întindere, în prezent, de 3.026.700 acri şi acolo lucrează 1.050 persoane civile şi 8.589 militari, plătiţi cu o soldă totală anuală de 473 de milioane dolari, evidență din anul 2018.

Acolo s-au desfăşurat proiectele secrete „Galilieo”, „Aquarius”, „X-15”, „Bluefire” şi mai noul „Predator”, cât și toate proiectele de drone. Adică testarea şi echiparea cu arme ale avioanelor U-2, B-52, X-15, SR-71 şi F 117A Stealth Fighter cât și supersecreta dronă ”Ulysse”. Tot în Baza Nellis au loc simularea în condiţii de zbor reale ale posibilelor confruntări dintre avioanele americane şi avioanele de luptă cu care sunt dotate statele considerate inamici posibili. Adevărate lupte aeriene care nu de puţine ori înregistrează răniţi grav și chiar morți. Apoi la Centrul de Testare a Echipamentelor se lucrează cu tot felul de substanţe şi combustibili ciudaţi care nu rareori cauzeaza intoxicaţii din cele mai grave. Alţi morţi sau handicapaţi pe toată viaţa, dar... în condiţii de pace. Parcă este mai comod să dai vina pe extratereştrii. Oricum, ei sunt în Zeta Reticuli, la 37 de ani-lumină!

După baia de sânge din insulele Pacificului din al doile război mondial şi apoi din Vietnam, doctrina militară americană s-a schimbat spre obţinerea unui avantaj esenţial pe câmpul de luptă prin ştiinţa şi tehnologia militară şi evitarea contactului direct cu trupele inamice, obţinerea de succese tactice mai ales prin superioritatea absolută în aer. Şi, am aduga noi, şi în spaţiul cosmic. Aşa au apărut prototipurile unor aeronave care seamănă foarte mult cu OZN. Sau invers! „Aurora”, „Buzzard”, „Black Manta” sau „Suntan” pot oricând să fie considerate drept OZN. De aceea, cele mai multe „observaţii OZN” au avut loc lîngă Zona 51, adică lînga Baza Nellis, astfel că drumul NV 375 a fost botezat „şoseaua extratereştrilor”.

Zona 51, Hangar 18, Roswell şi OZN. Teoria conspirației, „comploturi” ale Guvernului SUA? Doar „intoxicări” ? Oricum, Guvernul SUA nu a reuşit să-şi protejeze cea mai secretă bază pentru că, iată, și noi știm lista unităţilor militare şi a structurilor de la Baza Nellis : 414th Composite Training Sguadron (Red Flag); 5021st Tactical Operation Squadron (Aggressor); 4440th Figther Training Group; 4450th Tactical Group; 4477th TES Red Eagles; 549th Joint Training Squadron (Air Warrior); 552th Tactical Operation Force; 554th Combat Support Squadron; 554th Medical Group; 554th Operation Support Wing; 554th Support Group; Combat Rescue School; 66th Rescue Squadron; MH-60 Helicopter Operation; Phillips Laboratory Baloon Branch; USAF Air National Guard; German & Taiwanese Aircrew Training; Air Base Ground Defense; Nellis Flight Space Control; Eod Teams; Nellis Office Of Special Investigation; Nellis Dreamland Military Operations Area, Nellis Pahute Mesa Military Facilities. Și mai sunt câteva unități, dar sunt așa de secrete că nu există.

