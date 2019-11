23,24 noiembrie

Horoscop 2020. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 noiembrie s-au născut Harpo Marx, Billy the Kid, Boris Karloff, Manuel de Falla, Franco Nero, Paul Celan, Grete Tartler, Petru Comarnescu, Sorin Ovidiu Vîntu, iar pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 23 noiembrie, sunt Sfinţii: Antonie de la Iezerul-Vâlcea, Amfilohie din Iconia şi Grigorie din Acraganda. Pe 24 noiembrie sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria.

Tradiţional, în „Kalendar” pe 24 noiembrie este „Climăta Vântului„, fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenoment meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

”De acum, după Climăta Vântului, poate să înceapă iarna… exclamă doamna Antoneta Olteanu, regina mitologiei românești.

Iarna vrajbei noastre, iarna prostiei noastre, iarna nesimţirii noastre… oare când o veni dezgheţul, primăvara?

A fost multă agitație pe ”Dimineața Astrologilor”. S-au luat la puricat horoscoapele publicate pentru anul 2020. Multe, foarte multe, din lumea largă, din Japonia și până în Etiopia. Când mi-a venit rândul am spus că nu am citit ce a apărut în România, o scuză diplomatica. Ce să le spun, că este jale mare? Am cumpărat cele 3-4 horoscoape pentru anul 2020 care se găsesc pe piață, în România. Cea mai mare deziluzie a fost Lesley Francis, care, de obicei, facea un horoscop mediocru, dar plăcut. De la celelate nu am nicio pretenție. Să reduci tot anul 2020 la conjunctura Saturn-Pluton din ianuarie 2020 este superficial și stupid. Bun, amintește de Marea Conjunctură Jupiter-Saturn, conjunctura generațiilor, din decembrie 2020, dar niciun cuvințel despre cele trei conjuncții Jupiter-Pluton, în aprilie, iunie și noiembrie, în Capricorn, foarte importante pentru anul 2020. În rest, ”copy-paste” din anii trecuți.

Anul 2020 este un an bun, un an al schimbărilor în bine. Jupiter face jocurile și scrie muzica după care o să dansăm cu toții. Dar după cum spune Alfonso del Bello, în a sa celebra ”Tratato di Astrologica Esoterica Onomantica” tabelul de la pagina 94, ”Tavola dei Guvernatori Zodiacali Annuali” anul 2020 este anul Racului, guvernat de Lună. Alfonso nu a inventat nimic, tabelul în chestiune se găsește și la Julius Firmicus Matternus în “Occulte des Mathematiques Celestes” dar și monumetala “Astrologica Gallica” a lui Jean Baptiste Morin de Villefranche, cu câteva sute de ani mai înainte. Jupiter plus Luna dau un jovial melancolic. Jovial vine de la Jove, cum mai este denumit Jupiter-Zeus.

În anul 2020 sunt șase eclipse. Două de Soare și patru de Lună. Prima eclipsă este de Lună, prin penumbră, pe 10-11 ianuarie, vizibilă din România. La fel și pe 5-6 iunie. Pe 21 iunie este o eclipsă de Soare inelară, parțial văzută și din România. Pe 4-5 iulie este o eclipsă de Lună prin penumbră, nu este vizibilă din România, numai în Vestul Europei. 29-30 noiembrie este o eclipsă de Lună prin penumbră vizibilă în România. Pe 14 decembrie este o eclipsă totală de Soare, dar care nu poate fi obsevată din Europa. Din punct de vedere astrologic este bine să evitați evenimentele și hotărârile importante în zilele eclipselor observabile din România, gen operații majore chirurgicale, nunți, botezuri, cumpărări, împrumuturi etc.

Mercur este retrograd de trei ori în anul 2020. De pe 18 februarie până pe 9 martie, din Pești în Vărsător. 17 iunie – 12 iulie, în Rac. Și 13 octombrie – 3 noiembrie, din Scorpion în Balanță. Sunt perioade nefaste, cu un potențial mare negativ în multe sectoare ale vieții, deoarece comunicarea, domeniul lui Mercur, este foarte importantă în prezent.

Anul 2020 este un an bisect, iar Sf.Paști cad pe 19 aprilie. Catolicii sărbătoresc cu o săptămână mai înainte, pe 12 aprilie.

În astrologia științifică, cu rădăcini creștine, se lucrează cu timpul circular, mai precis cu timpul spiralat, care presupune repetarea unor modele de evenimente, cu o anumită perioadă. Chinezii, pe vremea când știau multă astrologie, au stabilit această perioadă la 60 de ani, trei generații. După această teorie, verificată în practică, statistic istoric, anul 2020 seamănă cu anul 1960.

O să mai revin de multe ori asupra subiectului, cum am făcut și în anii trecuți, ați văzut, m-am ținut de cuvânt, nimic despre politică, nimic despre alegeri, dar trebuie să sperăm, să sperăm că mai avem o șansă, doar mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 23,24 noiembrie, weekend

BERBEC Weekend echilibrat. Sâmbăta, zi de stat acasă. Cu multe gânduri şi proiecte. O zi liniştită, nu exagera cu efortul! Relaxează-te şi citeşte ghiduri de turism, sărbătorile sunt aproape! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul ca să eviţi unele momente jenante. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Sâmbătă trebuie să fii foarte atent, la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi posibile accidente domestice. Adică fereşte-ţi degetele şi… braţele! Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii puternic, gândeşte bine şi vei avea de câştigat… Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în descreştere, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Weekendul are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză acută de lene urmare cenuşiului şi oboselii cronice. Relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARA În weekend trebuie să te relaxezi şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta! O veste bună de la unul dintre membrii familiei… Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢA Weekend plăcut. Ai o formă bună şi un randament bun la distracţie şi relaxare. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION În weekend nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect să spui cuvintele magice: „uite, dragă, am greşit, iarta-ma”! Încercă să îndrepţi, sau să compensezi inexactităţile. Încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul liber, umple-l cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

SĂGETĂTOR Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile de weekend. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neașteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol, la o expoziţie, sau la o aniversare.

CAPRICORN Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotărîri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea prea cenuşie care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce găseşti. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi, în acest weekend. Nu te implica în promisiuni. În acest weekend esti intr-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PEŞTI Configuraţiile celeste sunt favorabile, în special la cumpărături, doar este sâmbătă. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Dar, nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în acvariul în care te bălăceşti, adică uneori munceşti, cine nu are un plan este devorat de monştrii!

Te-ar putea interesa și: