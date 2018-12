Horoscop 2019. Își bat joc de domniile voastre! Cum să consulți un horoscop. Horoscop

Horoscop Când să consultați horoscopul? Mereu, dimineața înainte de a pleca la lucru. Este un obicei nefericit să consulți astrologul numai când ai o problemă, un necaz mare. Ce vrei să mai facă atunci astrologul, îmi spune o doamnă astrolog cu o reputație bine stabilită în România.





4 decembrie

Horoscop Pe 4 decembrie s-au născut Francisco Franco, Vasili Kandinsky, Deanna Durbin, Horst Buchholz, Nicolae Cartojan, Octav Desilla.

Sinaxar, Sf. Mare Muceniţă Varvara.

Horoscop Tradiţional, Bubatul, Zilele Bubatului, Sărbătoarea bubelor, Sărbătoarea Vărsatului, Barboasele, Varvara, Barbura, Savele.

Horoscop Timp de trei zile se ţine festivalul vărsatului de vânt, boală de temut în colectivităţile ţărăneşti de demult. În special copiii sunt ţinta unor parctici strămoşeşti. De exemplu mamele „îmbărburează” copiii ungându-i pe faţă cu miere, cu apă cu zahăr – ca cei mici să facă o formă uşoară de vărsat, „boala să fie dulce”. Se pare că obiceiul vine de la ciuma cea mare, din secolul XIV. Unii autori consideră că mai de dimpuriu, din neoliticul superior, fiind şi un obicei dacic.

În această zi se pun în apă crengi de măr, vişin, prun etc. unde se lasă până de Florii. Dacă rămurelele înfloresc e semn de an mănos, cu recoltă bună. (Pamfile).

Sf. Varvara este protectoarea minerilor. „Sf. Varvara îi plac petrecerile, glumele şi cântecul” (Ghinoiu). Nimeni nu intră în mină, minerii chefuiesc, pentru că se spune că Sf. Varvara inspectează mina şi pune semne unde este pericol. (Speranţia)

O versiune creştinată a Marii Zeiţe Demeter şi a ficei ei Persephona din mitologia greco-romană, vechea credinţă europeană. Demeter stâpânea asupra solului, a recoltei, şi prin fiica ei şi subsolul, peşterile, minele, râurile subterane. Nimic nu se întâmpla în mină fără voia ei. Minerii o adorau şi îi aduceau jertfe. Demeter şi Persephone sunt la baza Misterelor Eleusis, iar tainele minerilor sunt mai multe decât lasă ei să se vadă.

Am primt de la domniile voastre niște horoscoape pe anul 2019, pe care le-ați cumpărat de la chioșcul de ziare. Vreo două. Îmi pare rău pentru domniile voastre, nu pot să fac o recenzie la așa ceva. Am făcut doar lui Lesley Francis, mi s-a părut decentă. Restul, își bat joc de domniile voastre, nimic nu este astrologic corect. Să nu vă supărați, dar o să folosesc exemplarele primite de la domniile voastre ca să aprind focul în sobă, sper că măcar la asta sunt bune! Nu pomenesc autorii și editurile, că nu merită!

Măi, dar prost mai sunt! Câteodată... sper! Din corespondenţa primită şi din ceea ce se petrece pe piaţa astrologiei şi a horoscoapelor mi-am dat seama brusc şi neaşteptat, ca o durere de măsele, că publicul din România nu ştie ce, cum şi de ce să consulte un horoscop!

Cu asta trebuia să încep, cu introducerea în horoscop! Dar am circumstanţa atenuantă că fiind plecat din ţară atâţia ani, m-am obişnuit cu un anumit nivel de înţelegere al publicului faţă de astrologie, horoscop, zodiac etc. În India, de exemplu, sunt mulţi industriaşi importanţi, oameni de afaceri prosperi, care nu pleacă la birou până nu consultă astrologul propriu, sau horoscopul general.

Şaizeci de ani de dictatură din România, în care astrologia era interzisă, dar folosită de mai marii comunişti, au lăsat urme, primitivism, ca în multe alte domenii. Iar democrația, înțeleasă de majoritate că poate face ce vrea, adică să fure și să mintă, nu a făcut decât mai rău astrologiei, a adus o diaree de pseudo-astrologi, au apărut ca gândacii de bucătărie în casa unei gospodine puturoase. Totuși mi se pare un rău infim, chiar comic, față de toate celelate rele mari din viața românului obișnuit de astăzi. Dar, astrologia este pasiunea mea, mon violon d’Ingres, o studiez de peste cincizeci de ani și mă doare când văd cum este compromisă, negată, prostituată.

Horoscopul pe, sau, cu zodii, aşa cum îl găsiţi în ziare, reviste şi cum îl comit şi eu, aici, a apărut nici acum o sută de ani. În America în timpul marii crize, în Marea Britanie cu câţiva ani mai înainte. Erau vremuri grele şi în timpul perioadelor dificile oamenii se îndreaptă către astrologie. Ea pare, sau chiar poate oferi răspunsuri la întrebările fundamentale, vechi de când lume: „Cine sunt eu? Cine este cel de lângă mine? Ce îmi poate rezerva viitorul?” Aşa că întrebările către rubrica de horoscoape ale ziarelor erau de ordinul miilor şi al zecilor de mii. Soluţia a fost trecerea de la răspunsul personal, la unul colectiv. De la tema astrală personală, la horoscopul cu zodii! A fost un succes răsunător. Ziarele care publicau horoscoape cu zodii au înregistrat o neaşteptată şi surprinzătoare creştere a vânzărilor cu 17%. Enorm! Aşa că toate ziarele care trăiau cinstit din vânzarea produsului editorial au îmbrăţişat horoscopul. Făcut mai bine, mai prost, de astrologi, sau de redactorul sportiv şi monden. Din anul 1971, în Occident, horoscopul din ziarele importante a fost făcut numai de astrologi profesioniști, unii de renume. Succesul horoscopului cu zodii s-a bazat pe altă caracteristică umană: spiritul de solidaritate în faţa dificultăţilor. De exemplu, în State, prin anii 30’ ai secolului trecut, în timpul marii crize, zilele de naştere se serbau împreună, pe zodii, în aceiaşi zi toţi. Leii cu Leii, Berbecii cu Berbecii. Era şi pentru economie, dar şi mai multă distracţie, mai multă lume!

Bun, haideţi să fim pragmatici! Cum, ce şi de ce să consultaţi un horoscop cu zodii?

Horoscoapele pe, sau cu zodii, sunt în funcţie de timp: pe un an, o lună, o săptămână, sau cotidiene. Cele mai greu de făcut sunt cele zilnice, v-o spun din proprie experienţă. Cele mai „bune” sunt cele săptămânale, care permit astrologului suficient spaţiu de manevră, iar pe de altă parte au procentul de realizare cel mai ridicat, în jur de 89%. Cine este fată, sau băiat deştept, face horoscoape săptămânale! Este imposibil ca într-o săptămână, un timp relativ lung, să nu se petreacă ceva din ceea ce s-a prezis, iar pe de altă parte, este un timp suficient de scurt ca persoana respectivă să-şi amintească ceea ce a citit, sau ascultat, despre horoscopul zodiei ei. Psihologic și statistic vorbind.

Horoscopul cu zodii are în ziare, reviste, sau pe net, diferite lungimi. Ani de zile, vreo şapte-opt, am lucrat pentru o platformă de telecomunicaţii din Occident care oferea şi horoscopul în multe limbi străine. Lungimea unui horoscop trebuia să fie fix de 144 caractere, fără diacritice. Apoi am colaborat cu Jonathan Cainer, l-am ajutat să edifice celebrul său Trust Astrologic. A fost o perioadă foarte bună pentru stabilirea unui flux principal, în astrologie. Apoi ”Dimineața Astrologilor” - să ai la îndemână părearea celor mai mari astologi din lume, nu este un lucru rău. Am tras concluzia că un horoscop zilnic pe o zodie, lungimea optimă, ar fi de 250-300 de caractere, în care astrologul are destul spaţiu să exprime două-trei idei.

Didier Colin, un astrolog francez de succes, cu care am schimbat unele idei pe ”Dimineața Astrologilor” are nişte reguli care încep cu „Nu” pe care cred că nu se va supăra dacă vi le spun, adaptate de mine, pe măsura domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi:

Nu consulta niciodată un horoscop cu zodii care nu este semnat. Poate fi opera unui computer, sau a redactorului de gastronomie.

Nu consulta niciodată un horoscop care este o traducere, sau te trimite la alt site. Horoscopul respectiv poate fi făcut pentru altă ţară, alt continent. Trăieşti în Australia?

Nu lua cuvânt cu cuvânt ceea ce scrie în horoscop, ci personalizează. Adaptează la propriul tău caz.

Nu consulta horoscoape care amestecă astrologia cu numerologia, tarotul, runele etc sau cu religii şi psihologii orientale.

Nu consulta horoscoape care nu au un caracter suficient de general. „O să câştigi la Loto!” Este o prostie funciară, nu pot toţi nativii din Rac, de exemplu, să câştige la Loto în aceiaşi zi, toţi! Poate, niciunul!

Bun, ar mai fi mai multe reguli ale astrologului francez, dar sunt mult prea critice pentru ceea ce vedeţi şi auziţi în România, în general pe micul ecran. O să mai revin asupra subiectului, că nu au intrat zilele în sac.

Când să consultați horoscopul? Mereu, dimineața înainte de a pleca la lucru. Este un obicei nefericit să consulți astrologul numai când ai o problemă, un necaz mare. Ce vrei să mai facă atunci astrologul, îmi spune o doamnă astrolog cu o reputație bine stabilită în România. Este ca și când te-ai duce la doctor cu un cancer generalizat, în faza terminală. Astrologul poate da sfaturi bune, nu face minuni, nu este vrăjitor, sau magician. Bun, vrăjitorii sau magicienii adevărați, sunt mai puțini decât degetele unei mâini, pe tot globul. Doar patru. Da, există și doamne astrolog pe care le apreciez mult, pentru că practică astrologia, nu altceva!

Nu vă descurajez să-mi mai trimiteți cărți, chiar horoscoape pe anul 2019, trimiteți, cum să nu, îmi plac cărțile. Săracele de ele, nu au nicio vină!

Haideţi să păstrăm climatul paşnic de sărbători de iarnă, nu mai critic pe nimeni și nimic, dar poți să lași prostia, impostura și hoția să se dezvolte nestingherite? ”Când se urcă scroafa-n pom, cine tace, nu e om!”

