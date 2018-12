Horoscop 2019. Eclipsele din anul 2019 și semnificația lor generală. Horoscop

Horoscop În anul 2019 sunt cinci eclipse, trei de Soare și două de Lună și un tranzit de planetă interioară, Mercur. De aici, din Prahova submontană se vor vedea unele eclipse și un tranzit mai rar, scurt, al lui Mercur peste Soare. Sursa NASA.





8,9 decembrie

Horoscop Pe 8 decembrie s-au născut Horaţiu, Jean Sibelius, Sammy Davis Jr., Maximilian Schell, David Carradine, Jim Morrison, Kim Basinger, Hortensia Papadat-Bengescu, Constantin I. Moisil, Elena Drăgulinescu-Stinghe, Ioanel Sinescu, Constantin Foamete, Ştefan Hruşcă iar pe 9 decembrie John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox pe 8 decembrie sunt Sfinţii Patapie, Sofronie din Cipru, Tihic, Cezar şi Onisifor. Sinaxar, 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana.

Tradiţional în ”Kalendar” pe 9 decembrie este Ana Zacetenie, Simicoară, Sim-Nicoară, Sf. Nicolae Mic, Sora Sfântului Nicolae.

Pe stil vechi, în ziua care acum corespunde zilei de 9 decembrie, era ziua solstiţiului de iarnă. Iată că există speranţă! Peste nouă luni de zile, în septembrie, Naşterea Sfintei Fecioare promitea Minunea şi Mântuirea viitoare prin Fiul ei asemenea lui Dumnezeu. Când întunericul este stăpânitor iată că din el apare Lumina. Mereu şi mereu ciclurile cosmice sunt lângă noi, ne spun ceva, dar noi nu le înţelegem. Orientalii au arătat bine că întotdeauna lucrurile nu sunt pure, nu sunt definitiv rele sau absolut bune. „În Yang există mereu un pic de Yin şi în Yin câte puţin Yang” spunea Confucius.

Horoscop Popular se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, 9 decembrie, este nefastă. Fiind ziua dracului, care se ascunde în mori ca să facă rău oamenilor. Acum, alte mori decât hidrocentralele, nu mai avem. Nu știu de unde înverșunarea asta împotriva hidrocentralelor, care produc energia cea mai ieftină, într-un mod cel mai prietenos cu mediul, fără poluare, fără consum de combustibil fosil, și fără participare la încălzirea globală, aproape fără emisii de gaze de lac, foarte puțin hidrocentrale, la nivel global, au lac de acumulare în lume, cele mai mari hidrocentrale sunt în China, pe curs de fluviu, echipate cu turbine Kaplan sau bulb. Am rămas uimit de atâta agresivitate nejustificată în România împotriva hidroenergeticii. Apoi am început să râd. Presa anarhistă isterică de stânga este majoritară, Rupert Murdoch spune că este 97%, nu contează minciunile colosale pe care le spune, pentru că sunt repetate și traduse de alți jurnaliști de stânga, sau persoane cu înclinații comuniste, șeruite pe FB, devin adevăr, prin repetare obsesivă. Trei surse? Sigur că da, găsești sute de surse, pe subiect, toate false, minciuni patentate repetate. Trebuie să ai ceva mai mult - decât să scrii corect - să ai propriul filtru, construit din cunoștințe solide, bun simț și echilibru psihic. Nimeni nu mai verifică, nimeni nu mai știe, doar se învârtesc niște păreri, cu cât mai rele, mai isterice și ofensatoare, cu atât mai bine!

M-ați întrebat, mulți dintre domniile voastre, când o să public horoscopul pe 2019. V-am informat la echinocțiul de toamnă că l-am terminat. De atunci tot public, câte o parte, câte un fragment. Așa fac munca celor care mă copiază, mai interesantă, domniile voastre ați semnalat multe cazuri, și îi fac să citească mereu rubrica mea, așa poate o să învețe câte ceva despre astrologie. Nu mă supăr, cu toate că o mențiune: ”după o idee a lui Radu Ștefănescu, sau Dom Profesor, din EVZ” ar salva obrazul la mulți. Îi înțeleg pe cei care mă copiază. Eu public la miezul nopții. Respectabilii ”astrologi” se trezesc, își beau cafeau, intră pe EVZ și fac copy-paste. Mai schimbă pe ici pe colo și hai cu horoscopul la televiziune sau la radio, pentru matinale. Munca, calculele, consultarea efemeridelor, cercetarea istorică asupra zilei în cauză, le-a făcut amărâtul de subsemnat. Nu mă supăr, înseamnă că au încredere în mine, în profesionalismul și în metoda mea astrologică!

În anul 2019 sunt cinci eclipse, trei de Soare și două de Lună și un tranzit de planetă interioară, Mercur. De aici, din Prahova submontană se vor vedea unele eclipse și un tranzit mai rar, al lui Mercur peste Soare. Sursa NASA. Astfel:

5-6 ianuarie 2019 – Eclipsă parțială de Soare, vizibilă în Estul Asiei și Pacific. Nu se poate observa de la noi.

20-21 ianuarie 2019 – Eclipsă totală de Lună, se poate observa de pe o mare parte a globului, inclusiv de la noi.

2 iulie 2019 – Eclipsă totală de Soare, în Sudul Atlanticului, nu se poate observa de la noi.

16 – 17 iulie 2019 – Eclipsă parțială de Lună, vizibilă mai de oriunde de pe Pământ, mai puțin America de Nord. Se poate observa și de la noi.

11 noiembrie 2019 – Tranzitul lui Mercur, un punct, peste discul Soarelui. Se poate observa de la noi, parțial.

26 decembrie 2019 – Eclipsă inelară de Soare, se poate observa de la noi.

În astrologia clasică eclipsele au fost întotdeauna asociate cu evenimente negative. Afectează zodia în care au loc, locul geografic de unde se poate observa eclipsa și celelate zodii care au planete care fac un anumit tip de aspecte cu luminariile eclipsate. Dacă o să fiu sănătos și în putere o să vă avertizez la timpul respectiv, ce și cum, în horoscopul zilnic, pe zodii. Cel de aici!

Acum vă rog să mă scuzați, mă îngrijorează seria de cutremure mici, dar insistente, de la adâncimea infernală de peste 120 de kilometri. O să încerc să intru în conversație cu prietenii mei de la USGS și din Mauna Kea. Acum, ca să fiu cinstit, Luna, nu este, în acest weekend, în poziția clasică de trăgaci al cutremurelor, dar după cum spunea tutorele meu în ale astrologiei, Derek Parker: ”...de când oamenii au ajuns pe Lună, a început și Luna să mintă!”

Am tare multă treabă în acest weekend, o să treacă repede, dar tot o să văd un film vechi cu Laurence Olivier, am de unde alege. Păcat că nu mai sunt astăzi actori de talia lui! Acum ascult muzică căzăcească, de pe Don, o plăcere. Un amic al ucrainianului Anatoli, care era cu prietenul meu când acesta, de pe Skype, mi-a urat cele cuvenite de Sf. Nicolae, și eu la fel, ei bine, ucrainianul cu mustăți de hatman, mi-a spus să ne luăm cazacii înapoi! Era asupra mai multor pahare de votcă, dar am luat aminte la ceea ce spunea, este un etnograf și folclorist celebru în Ucraina. A mai spus el multe despre vlakhii cei războinici alungați de lângă Carpați, de către cumani și pecenegi, care au vrut sa le ia locul, până pe Don și cum s-au luat la harță acolo cu puternicii varengi rus. Apoi dând pe gât încă un shot membrul corespondent al Academiei din Kiev mi-a spus... ei, este altă poveste o să v-o spun de Sf. Ignat, până atunci mă documetez, am comanadat mai multe cărți și am de discutat cu niște profesori.

Păcat că a trecut ziua așa de repede, dar am speranță că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Este momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni… treburi din acestea de contabilitatea sufletului. Stabileşte priorităţile. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, din prea multă viteză Berbecii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat de tine, de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Modestia nu a omorât pe nimeni şi drumul de o mie de leghe începe cu un pas! O situaţie din familie te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Perioada îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la vreme, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

GEMENI Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întalnirile decisive! Dacă eşti hotărât să pleci la drum în weekend, mai bine lasă pentru altă dată. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

