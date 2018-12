Horoscop 2019. Ce zodii vor avea succes în dragoste, ce zodii vor divorța! Horoscop

Horoscop Dacă aveţi un animăluţ, făceţi-i un cadou! S-ar putea, în mod sigur, animalele nu au discernământ, ca pisicuţa sau căţeluşul să nu realizeze sărbătoarea, dar Sfântul Modest vede, ia atitudine, iubeşte pe cei blânzi şi îi pedepseşte exemplar pe cei care chinuiesc sau vorbesc de rău nevinovatele animale, prima Creaţie vie a Domnului.





18 decembrie

Horoscop Pe 18 decembrie s-au născut Steven Spielberg, Willy Brandt, Brad Pitt, Paul Klee, Ty Cobb, Vasile Veselovski, Horia Vintilă, Vasile Maniu, Dionisie Şincan.

Horoscop Tradiţional, în calendar, Cuviosul Daniil Sihastrul. Sfântul Ambrozie spune că numai în pustnicie poţi să-L înţelegi pe Dumnezeu şi să te rogi cum trebuie. Daniil i-a urmat sfatul, probabil fără să-l ştie. Pentru că Dumnezeu luminează minţile şi oamenii ajung la acelaşi gând, la acelaşi rezultat, fie că sunt acum, aici, sau acum o mie de ani.

Horoscop „Se spune că, în vremea tinereţii sale, vlăstarul domnesc, Ştefan, ar fi ascultat cu luare aminte, în chilia de piatră de pe apa Viţeul, îndrumările şi poveţele fericitului ascet.” (Proloagele, IV, pagina 70).

Tot legenda spune că după dezastrul dintr-o bătălie cu turcii, Voievodul Ştefan l-a căutat din nou pe Daniil, pentru povaţă şi îndrumare. Dar a găsit doar un mormânt vechi din care răsărise un stejar. „Mulţumesc pentru sfat, bunule sihastru", a spus Voievodul, ştergându-ţi o lacrimă şi uitându-se la falnicul stejar. "Niciodată nu trebuie să ne lăsăm doborâţi, chiar şi după moarte!” Şi a plecat, a strâns oaste nouă şi i-a zdrobit pe păgânii turci.

Când este vorba de Legea Strămoşească niciodată nu trebuie să ne lăsăm doborâţi!

Tradiţional, tot în calendar este Sf. Modest care este în calendarul folcloric un alt sfânt protector al animalelor şi al oamenilor, foarte asemănător cu Apostolul, cu Marcu Evanghelistul.

Sf. Modest este un Sfânt care stă înaintea plugarilor, când ies oamenii la arat. Se dă de pomană făină şi mălai pentru sănătatea vitelor şi animalelor de curte şi din casă. Sf. Modest se serbează cu mare veselie făcându-se mare praznic. Obştea aduce un butoi cu vin punând pe unul să-l vândă şi câştigul să fie în folosul bisericii. Nu se pun vitele la muncă: boii, caii etc. În trecut, când era molimă, sau boala vitei cea mare, oamenii au apelat la Sf. Modest, care i-a scăpat. Se ţine că să se scape oamenii de boli molipsitoare şi femeile de bolile lor. (Speranţia).

Dacă aveţi un animăluţ, făceţi-i un cadou! S-ar putea, în mod sigur, animalele nu au discernământ, ca pisicuţa sau căţeluşul să nu realizeze sărbătoarea, dar Sfântul Modest vede, ia atitudine, iubeşte pe cei blânzi şi îi pedepseşte exemplar pe cei care chinuiesc sau vorbesc de rău nevinovatele animale, prima Creaţie vie a Domnului.

⃰ ⃰ ⃰

Prima creaţie a Domnului au fost stelele primordiale, pare că spune un articol din „Science et Vie”. A propos de celebra publicaţie de ştiinţă popularizată franceză, m-am interesat dacă există şi o ediţie în limba română. „Cine s-o citească, dom’ profesor?” a fost răspunsul cărturăresei din chioşcul din centrul Vălenilor, de unde mă aprovizionez cu EVZ şi reviste. Şi chiar cu unele cărţi, deoarece cărți în Vălenii de Munte se găsesc doar la benzinărie, Librăria N. Iorga din centru mai are câteva doar, un raft, două, restul este papetarie. Bun, doi cititori s-ar găsi, ucenicul meu Darius şi subsemnatul, dar cred că nu ar edita nimeni o carte, sau o revistă în două exemplare.

Totuşi am întrebat-o pe doamna aceea de la chioșc, de ce, totuşi, are la vânzare „Science et Vie” o revistă glossy scumpă şi în limba franceză, pe deasupra. „Păi, am una singură care stă pe tarabă până o cumpăraţi. Alt client nu am, dar ştiu că, mai devreme, sau mai târziu o s-o cumpăraţi!” În sine mea i-am dat dreptate, unii ştiu să facă comerţ.

Revista ştiinţifică franceză nu pomeneşte de creaţia Domnului. Cuminte şi cam fără gust, pomeneşte de big bang, care, după părerea autorilor a avut loc într-o „supă primordială” de hidrogen şi heliu. Ceva s-a întâmplat acum 13 miliarde de ani, unii savanți dau altă cifră. Supa a început să facă „găluşti” care s-au aprins cu sute de mii de grade. Stele de o mie de ori mai mari, mai masive, decât bunul nostru Soare şi de două milioane de ori mai luminoase. Stelele primordiale!

Până de curând, de câteva luni de zile, hai, un an de zile, teoria stelelor primordiale era doar o... teorie. Stelele primordiale trebuie să aibă în compoziţie doar mult hidrogen şi heliu. Atât! Dar, toate stelele observate de astronomi până în prezent, adică vara şi toamna acestui an, erau stele care pe lângă cele două elemente uşoare aveau în compoziţie şi multe alte elemente mai grele precum azotul, carbonul, oxigenul, produse în inima stelelor în reactoarele naturale la presiuni şi temperaturi inimaginabile. În modelele astrofizice virtuale s-a ajuns la un paradox: se părea că supa de hidrogen şi heliu refuză să se constituie în găluşti-stele în absenţa elementelor grele, iar aceste elemente grele sunt produse doar de inima stelelor!

Eu cred că elementele grele se găsesc în buzunarul combinezonului spaţial al lui Dumnezeu. Ia din buzunar câţiva atomi de elemente grele şi le aruncă în spaţiu. Acolo se crează o stea! Glumesc, dar dacă eu aş fi Dumnezeu, aşa aş face!

Ştiinţa continuă cu ale ei. De patruzeci de ani se tot uită astronomii, pe cer, în toate părţile ca să găsescă primele stele, stelele pure, primordiale, măreţele stele formate doar din hidrogen şi heliu.

Telescopul spatial „Hubble” dar şi alte mari telescoape şi radotelescoape din spațiu sau terestre au fost folosit ca să scormonească distanţe inimaginabile în spaţiu în căutarea stelelor primordiale. Fortuna ajută pe cei îndrăzneţi şi muncitori! După zeci de ani de muncă, s-au descoperit stelele primordiale! În îndepăratat galaxie CR7. Lumina ajunge pe Pământ după miliarde de ani din galaxia CR7. În orice caz, s-au făcut observaţii confirmate de alţi astronomi, cum că acolo ar fi cam zece mii de stele primordiale de circa două sute de ori mai „grele” decât Soarele şi de un milion de ori mai luminoase. Temperatura la suprafaţa stelelor primordiale este de 100.000 grade Celsius faţă de „numai” 6.000 grade Celsius la suprafaţa Soarelui!

Foarte bine! Stelele primordiale au un corespondent în astrologie. Se numesc stele fixe. Nu sunt ele chiar fixe, dar se mişcă extrem de încet. Stelele fixe, conform teoriei astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly sunt în număr de 84 şi dispuse în zodii, convenţional. Fiecare stea fixă are o personalitate aparte, este de natura unei planete. O stea fixă poate fi benefică, sau malefică, după planeta respectivă. Stelele fixe sunt folosite doar la calculul temei native, a horoscopului de naştere. Conform unei circulare, din anul 1953, a AAP, stelele fixe trebuie privite cu oarecare bunăvoinţă şi suspiciune, în niciun caz nu pot fi considerate aspect principal. În horoscopul pe zodii, stelele fixe, asteroizii, luna neagră şi nodurile lunare nu au ce căuta, este o mare greşeală să foloseşti astfel de indicatori înguşti, specializaţi, când este vorba de generalităţi, de sute de mii şi milioane de persoane, fiecare cu destinul şi liberul lui arbitru! Uneori, în astrologia globală se folosesc stelele fixe, dar cu măsură. Astrologia este o ştiinţă a echilibrului, a lucrurilor solide şi verificate de mii de ani, nu o flecăreală mondenă „ce din coadă o să sune”, o modă de bucătărese! Punem Luna Neagră, amestecăm cu aspectele, mai adăugăm puțină numerologie, un praf de tarot și gata... budinca astrologică pentru prostime!

Acum mă duc să mai îmi aranjez biblioteca, este un ritual de început de sărbători de Crăciun şi să şterg de praf cele câteva sute de volume de astrologie și multele mii de volume diverse. Din nefericire nu am o singură carte decentă de astrologie în limba română, ba nu, o am pe a lui Dan Ciupercă, îmi pare singurul produs acceptabil de pe piaţa noastră. Şi Virgil Ionescu, pentru astrologia chinezească. Nu-mi fac iluzii - ceea ce continui să primesc din Occident arată o scădere drastică a nivelului ştiinţific. Volumele de astrologie de astăzi sunt albume glossy cu poze, nu tratate de matematică, astronomie, istorie, sociologie şi psihologie aplicată, cum erau acum 50 de ani. Acum sunt un ameste grețos de superficialitate, prostie și impostură. Se prosteşte lumea, se sălbăticește, vrea numai bani, bani, bani făcuți cât mai ușor posibil!

Așa cum m-ați rugat și v-am promis, public în continuare aspecte din horoscopul pe anul 2019. Mulți dintre domniile voastre v-ati luat la revedere și mi-ați urat cele cuvenite, plecând într-o bine meritată vacanță din care majoritatea se va întoarce duminică, 6 ianuarie 2019. Și numărul emailurilor a scăzut semnificativ. Așa cum m-ați rugat, o să public tot horoscopul pe anul 2019 începând cu luni, 7 ianuarie, 2019.

Ce zodii vor avea noroc în dragoste în anul 2019? După cheile de interpretare ale papei Urban acestea sunt: semnele de foc, Berbecul, Leul, Săgetătorul și semnele de aer Gemenii, Balanța și Vărsătorul. Semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii se cam îneacă la capitolul amor, în anul 2019, așa că sunt posibile certuri, despărțiri, chiar divorțuri.

