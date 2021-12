Horoscop 14 decembrie: Astăzi mănânci dragoste pe pâine. Ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ

HOROSCOP 14 decembrie 2021

BERBEC După orele de serviciu, care trec repede sau încet, depinde de cît de mult îţi place ceea ce faci, trebuie să faci puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea săptămânii de iarnă pe care abia ai început-o, productivă, dar obositoare. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct pe geam, sau pe… monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemle materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături de Crăciun. Cumpără acum, mâine e mai scump! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de relaţiile umane. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simţi mai bine în propria piele!

GEMENI Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă – o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca să-ţi satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor şi o motivaţie. După program, vremea incertă te face să stai în casă şi te avantajeaza pentru că te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti intr-o perioada creativa.

RAC În această zi de marți ambianţa este plăcută, calmă şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar încercarea moarte nu are! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea şi cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid… când nu mai ai de ales!

LEU Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă. În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriţi. Imperial si cu geniul întregului, cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

FECIOARĂ Nu trebuie să fii zgârcit când nu trebuie. Astăzi, nu, nu trebuie! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Cheltuieşte şi plăteşte preţul calităţii fără strângere de inimă! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie!

BALANŢĂ Se schimbă opiniile, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase pentru Pomul de Crăciun. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni şi să păstrezi vie speranţa, dar nu te implica total!

SCORPION Astăzi mănânci dragoste pe pâine. Ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această presiune sentimentală trebuie neapărat să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei tale. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Probabil că în weekend trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR Veşti pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea anturajului apropiat, a familiei. Seara plăcută, la un film, pe net, sau o carte bună. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti unele momente lipsite de graţie. Perioada iţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iţi este favorabil.

CAPRICORN Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei, te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus din Taur şi Pluton dinzodie, planeta plutocratilor, iti aduc o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Te poţi scuza elegant faţă de prieteni, poţi să le faci cinste cu ceva fierbinte şi aromat, acasă, mai pe seară! Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încearca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Care, evident, nu pot fi legate decât de mica vacanţă de Crăciun.

PEŞTI Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi, la sfârşit de săptămână de lucru. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, poţi să lămureşti unele lucruri. În rest, necazuri de ştiucă cu maioneză…